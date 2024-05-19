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  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 2.
Банфилд
0:1
Второй тайм: 65'
Уракан
0'
0:1
14' Гол
Фертоли Эктор
16' Желтая карточка
Инсуа Эмануэль
61' Желтая карточка
Alejandro Maciel

Ход матча

14'
0:1
Фертоли Эктор
16'
Инсуа Эмануэль
 
61'
Alejandro Maciel
 
Лучшие коэффициенты
Банфилд
Ничья
Уракан
2.92
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4.10
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3.05
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Все Коэффициенты
1
Бароверо
Марсело
42
Lautaro
Cardozo
4
Alejandro
Maciel
6
Aaron
Quiroz
33
Инсуа
Эмануэль
5
Cristian
Nunez
8
Jesus
Soraire
14
Гальван
Бриан
10
Матиас
Гонсалез
20
Ignacio
Rodriguez
9
Milton
Gimenez
1
Галиндес
Эрнан
4
Lucas
Souto
2
Тобио
Фернандо
3
Lucas
Carrizo
25
Cesar
Ibanez
20
Эчеверрия
Родриго
5
Аларкон
Вильям
21
Walter
Mazzanti
8
Фертоли
Эктор
16
Rodrigo
Cabral
7
Пуссетто
Игнасио
Банфилд
4-2-3-1
Уракан
4-2-3-1

История личных встреч

Банфилд
Уракан

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
62.5%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 8 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 2 ничьи 13 побед

24 матча

25%
20.8%
54.2%
6 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
4 победы 12 ничьих 8 побед

Второй тайм

25%
20.8%
54.2%
6 побед 5 ничьих 13 побед

История матчей

КПЛ
0:2
КПЛ
2:0
ЛП
3:2
ЛП
3:1
ЛП
1:4
С
0:3
С
3:0
С
1:1
ТМК
1:0
ТМК
1:2
П
1:0
П
1:0
КА
2:2
ПБ
3:0
ПБ
0:2
ПБ
1:1
ПБ
1:2
ПА
2:2
ПА
2:2
ПА
1:0
ПА
0:1
ПА
2:1
ПА
0:0
ПА
4:3

Голы

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

24
18

Голов в среднем за матч

1.85
1.64

Среднее время на гол

48
55

Всего голов

35
31

Голов в среднем за матч

1.46
1.29

Тотал матчей

2.5
23
Больше 96%
Меньше 4%
1
18
Больше 75%
Меньше 25%
6
13
Больше 54%
Меньше 46%
11
7
Больше 29%
Меньше 71%
17
3
Больше 13%
Меньше 88%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
23

Среднее время на гол

61
69

Бомбардиры внутри турнира

Банфилд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уракан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фертоли Эктор 2 1
Пуссетто Игнасио 2 (1) 1
Walter Mazzanti 0 0
Francisco Ramirez 0 0

Карточки

Банфилд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Cristian Nunez 1 0
Инсуа Эмануэль 1 0
Alejandro Maciel 1 0
Yvo Calleros 1 0
Ignacio Rodriguez 1 0
Уракан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Walter Mazzanti 1 0

Результаты матчей

Банфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Уракан
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3
Банфилд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Уракан
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Забито

0
3
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
1
100%
76-90

Результаты последних матчей

Банфилд
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Унион Санта-Фе - Банфилд 1:0 Химнасия Ла-Плата - Банфилд 1:2 Банфилд - Сьюдад де Боливар 6:0 Банфилд - Индепендьенте Авельянеда 0:1
Индепендьенте Ривадавия - Банфилд 1:2 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Банфилд - Велес Сарсфилд 1:2 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Банфилд - Депортиво Риестра 2:0 Ланус - Банфилд 1:1 Ривер Плейт - Банфилд 1:1 Банфилд - Барракас Сентраль 0:0 Архентинос Хуниорс - Банфилд 4:2 Банфилд - Институто Кордоба 0:2 Росарио Сентраль - Банфилд 0:0 Банфилд - Уракан 0:2 Уругвай (до 23 лет) - Банфилд 0:2 Годой Крус - Банфилд 0:0 Банфилд - Химнасия Ла-Плата 2:0 Индепендьенте Авельянеда - Банфилд 0:0
Уракан
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Уракан - Дефенса и Хустисия 3:1 Уракан - Атлетико Тукуман 4:0 Депортиво Риестра - Уракан 0:0 Уракан - Вилла Митре 0:0
Уракан - Ривер Плейт 1:0 Барракас Сентраль - Уракан 1:0 Уракан - Архентинос Хуниорс 1:1 Институто Кордоба - Уракан 2:0 Уракан - Росарио Сентраль 2:0 Уракан - Сан-Лоренсо Альмагро 0:0 Велес Сарсфилд - Уракан 1:0 Химнасия Ла-Плата - Уракан 3:1 Уракан - Индепендьенте Авельянеда 0:0 Индепендьенте Ривадавия - Уракан 2:0 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2 Банфилд - Уракан 0:2 Уракан - Платенсе 1:1 Атлетико Тукуман - Уракан 0:2 Уракан - Арсенал Саранди 1:0 Ривер Плейт - Уракан 1:2

Результаты матчей

Банфилд
Уракан

Точный счет

1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Банфилд
Уракан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Тальерес Кордоба
 2:0 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Уракан
 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Барракас Сентраль
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Депортиво Риестра
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Атлетико Тукуман
 0:2 2 1 0 1 1 - 2 3
14.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 4 - 4 1
15.
Годой Крус
 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Сармьенто
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Дефенса и Хустисия
 2 0 1 1 2 - 4 1
18.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Платенсе
 2 0 1 1 0 - 2 1
20.
Бельграно
 2 0 1 1 4 - 7 1
21.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
22.
Бока Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 3 0
26.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 3 0
28.
Банфилд
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Уракан
 1:0 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Химнасия Ла-Плата
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Тальерес Кордоба
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Депортиво Риестра
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Атлетико Тукуман
 0:2 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Бельграно
 1 0 1 0 4 - 4 1
14.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Эстудиантес Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Годой Крус
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Банфилд
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Тальерес Кордоба
 2:0 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Уракан
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Годой Крус
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 4 - 4 1
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
20.
Бока Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 1 0
22.
Банфилд
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 1 - 3 0
24.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
25.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 3 0
26.
Атлетико Тукуман
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
27.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 3 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Бельграно Хара Франко 3
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 3
Ривер Плейт Колидио Факундо 3
Тальерес Кордоба Соса Рамон 2 (1)
Уракан Фертоли Эктор 2
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 1
Институто Кордоба Jonas Acevedo 1 1
Дефенса и Хустисия Nicolas Palavecino 1 1
Индепендьенте Авельянеда Исла Маурисио 2
Индепендьенте Авельянеда Лопес Сантьяго 2
Весь список
  • Второй тайм
  • 61'
    Алехандро Масиэл получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 16'
    Инсуа Эмануэль получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Г О О О О Л - Фертоли Эктор бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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Ничья
Уракан
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