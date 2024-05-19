  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Аргентина
  4. Лига професьональ 2024
Тур: 2.
Тальерес Кордоба
2:0
Второй тайм: 63'
Атлетико Тукуман
0'
26' Желтая карточка
Guillermo Acosta
39' Желтая карточка
Lucas Suarez II
1:0
45' Гол
Соса Рамон
2:0
48' Гол
Bruno Barticciotto
60' Желтая карточка
Joaquin Pereyra1

Ход матча

23'
Bruno Barticciotto
Боу Густаво
 
26'
 
Guillermo Acosta
39'
Lucas Suarez II
 
45'
Соса Рамон
(Бенавидес Гастон Америко)
1:0
48'
Bruno Barticciotto
(Соса Рамон)
2:0
60'
 
Joaquin Pereyra1
62'
 
Justo Giani
Renzo Tesuri
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Атлетико Тукуман
1.31
4.37
35.00
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Все Коэффициенты
22
Эррера
Гидо
29
Бенавидес
Гастон
Америко
28
Juan
Portillo
3
Lucas
Suarez
II
16
Наварро
Мигель
30
Ортегоса
Диего
26
Портилльо
Маркос
20
Ботта
Рубен
7
Боу
Густаво
24
Соса
Рамон
9
Джиротти
Федерико
25
Tomas
Durso
14
Augustin
Lagos
2
Francisco
Flores
20
Nicolas
Romero
32
Juan
Infante
18
Renzo
Tesuri
8
Guillermo
Acosta
5
Adrian
Sanchez
10
Joaquin
Pereyra1
9
Баямич
Матео
37
Mateo
Agustin
Coronel
Тальерес Кордоба
4-2-3-1
Атлетико Тукуман
4-4-2

История личных встреч

Тальерес Кордоба
Атлетико Тукуман

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

87.5%
25%
7 побед 2 ничьи 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 4 ничьи 5 побед

18 матчей

38.9%
16.7%
44.4%
7 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

Второй тайм

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

КПЛ
4:1
КПЛ
1:0
ЛП
0:2
ЛП
1:1
КПЛ
3:0
ЛП
2:0
КПЛ
2:3
КДМЭП
1:1
С
2:1
КДЛС
2:0
КДЛС
3:2
С
0:0
С
3:1
ТМК
0:0
П
2:1
ПБ
1:2
ПБ
1:0
НБ
3:0

Голы

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

2
0.7

Среднее время на гол

45
128

Всего голов

15
8

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

31
15

Голов в среднем за матч

1.72
0.83

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
14
Больше 78%
Меньше 22%
4
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
3
Больше 17%
Меньше 83%
15

Среднее время на гол

52
108

Бомбардиры внутри турнира

Тальерес Кордоба
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Соса Рамон 2 1
Портилльо Маркос 1 0.5
Джиротти Федерико 1 0.5
Bruno Barticciotto 1 0.5
Боу Густаво 0 0
Ботта Рубен 0 0
Бенавидес Гастон Америко 0 0
Атлетико Тукуман
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mateo Agustin Coronel 1 0.5
Juan Infante 0 0

Карточки

Тальерес Кордоба
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Lucas Suarez II 1 0
Juan Portillo 1 0
Ramiro Ruiz 1 0
Галарса Матиас 1 0
Портилльо Маркос 1 0
Атлетико Тукуман
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guillermo Acosta 1 0
Renzo Tesuri 1 0
Adrian Sanchez 1 0
Joaquin Pereyra1 1 0
Nicolas Romero 1 0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1
Тальерес Кордоба
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Атлетико Тукуман
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
1

Голы по времени матча

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Тальерес Кордоба
(20 матчей)
60%
35%
5%
12 побед 7 ничьих 1 поражение
Тальерес Кордоба - Кобресал 1:0 Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 1:3 Тальерес Кордоба - Барселона Гуаякиль 3:1 Кобресал - Тальерес Кордоба 0:2
Индепендьенте Авельянеда - Тальерес Кордоба 2:2 Барселона Гуаякиль - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Индепендьенте Ривадавия 1:1 Тальерес Кордоба - Сан-Паулу 2:1 Тальерес Кордоба - Велес Сарсфилд 1:0 Банфилд - Тальерес Кордоба 0:0 Тальерес Кордоба - Агропекуарио 3:0 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Депортиво Риестра - Тальерес Кордоба 0:1 Тальерес Кордоба - Ривер Плейт 2:2 Бельграно - Тальерес Кордоба 2:2 Барракас Сентраль - Тальерес Кордоба 2:1 Тальерес Кордоба - Архентинос Хуниорс 2:1 Институто Кордоба - Тальерес Кордоба 2:2 Тальерес Кордоба - Росарио Сентраль 4:1 Уракан - Тальерес Кордоба 1:2
Атлетико Тукуман
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Атлетико Тукуман - Бока Хуниорс 1:0 Уракан - Атлетико Тукуман 4:0 Атлетико Тукуман - Химнасия Ла-Плата 3:2 Индепендьенте Авельянеда - Атлетико Тукуман 1:1
Атлетико Тукуман - Дефенсорес де Бельграно 4:0 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Ривадавия 2:2 Тальерес Кордоба - Атлетико Тукуман 4:1 Атлетико Тукуман - Банфилд 0:3 Атлетико Тукуман - Велес Сарсфилд 0:0 Сентраль Кордоба СдЕ - Атлетико Тукуман 0:0 Депортиво Риестра - Атлетико Тукуман 1:0 Атлетико Тукуман - Ривер Плейт 0:0 Барракас Сентраль - Атлетико Тукуман 2:0 Атлетико Тукуман - Архентинос Хуниорс 0:0 Институто Кордоба - Атлетико Тукуман 3:0 Атлетико Тукуман - Росарио Сентраль 1:1 Атлетико Тукуман - Уракан 0:2 Химнасия Ла-Плата - Атлетико Тукуман 1:2 Атлетико Тукуман - Индепендьенте Авельянеда 1:2 Колон - Атлетико Тукуман 1:0

Результаты матчей

Тальерес Кордоба
Атлетико Тукуман

Точный счет

1:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

1:3
1 раз 100%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Тальерес Кордоба
Атлетико Тукуман

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Тальерес Кордоба
 2:0 2 2 0 0 5 - 1 6
3.
Уракан
 1:0 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Химнасия Ла-Плата
 2 1 1 0 4 - 2 4
5.
Индепендьенте Ривадавия
 2 1 1 0 2 - 0 4
6.
Унион Санта-Фе
 2 1 1 0 2 - 1 4
7.
Барракас Сентраль
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Институто Кордоба
 2 1 1 0 3 - 2 4
9.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
10.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
11.
Депортиво Риестра
 1 1 0 0 1 - 0 3
12.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
13.
Атлетико Тукуман
 0:2 2 1 0 1 1 - 2 3
14.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 4 - 4 1
15.
Годой Крус
 2 0 1 1 0 - 1 1
16.
Сармьенто
 2 0 1 1 2 - 3 1
17.
Дефенса и Хустисия
 2 0 1 1 2 - 4 1
18.
Индепендьенте Авельянеда
 2 0 1 1 1 - 3 1
19.
Платенсе
 2 0 1 1 0 - 2 1
20.
Бельграно
 2 0 1 1 4 - 7 1
21.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
22.
Бока Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 3 0
26.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
27.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 3 0
28.
Банфилд
 0:1 2 0 0 2 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ривер Плейт
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Ньюэллс Олд Бойз
 1 1 0 0 2 - 0 3
3.
Уракан
 1:0 1 1 0 0 3 - 1 3
4.
Химнасия Ла-Плата
 1 1 0 0 3 - 1 3
5.
Тальерес Кордоба
 2:0 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
Архентинос Хуниорс
 1 1 0 0 3 - 2 3
7.
Депортиво Риестра
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Атлетико Тукуман
 0:2 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Унион Санта-Фе
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Дефенса и Хустисия
 1 0 1 0 1 - 1 1
11.
Институто Кордоба
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Индепендьенте Ривадавия
 1 0 1 0 0 - 0 1
13.
Бельграно
 1 0 1 0 4 - 4 1
14.
Платенсе
 1 0 1 0 0 - 0 1
15.
Барракас Сентраль
 1 0 1 0 1 - 1 1
16.
Росарио Сентраль
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Расинг Авельянеда
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Бока Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Эстудиантес Ла-Плата
 0 0 0 0 0 - 0 0
20.
Сан-Лоренсо Альмагро
 0 0 0 0 0 - 0 0
21.
Велес Сарсфилд
 0 0 0 0 0 - 0 0
22.
Сентраль Кордоба СдЕ
 0 0 0 0 0 - 0 0
23.
Годой Крус
 1 0 0 1 0 - 1 0
24.
Тигре
 1 0 0 1 0 - 1 0
25.
Сармьенто
 1 0 0 1 1 - 2 0
26.
Банфилд
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
27.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 0 1 1 - 3 0
28.
Ланус
 1 0 0 1 0 - 2 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Индепендьенте Ривадавия
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Тальерес Кордоба
 2:0 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Уракан
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Барракас Сентраль
 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Институто Кордоба
 1 1 0 0 2 - 1 3
6.
Эстудиантес Ла-Плата
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Годой Крус
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Химнасия Ла-Плата
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
Унион Санта-Фе
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Индепендьенте Авельянеда
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Сармьенто
 1 0 1 0 1 - 1 1
12.
Расинг Авельянеда
 1 0 1 0 4 - 4 1
13.
Ньюэллс Олд Бойз
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Депортиво Риестра
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Архентинос Хуниорс
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ривер Плейт
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Тигре
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Ланус
 0 0 0 0 0 - 0 0
19.
Росарио Сентраль
 1 0 0 1 2 - 3 0
20.
Бока Хуниорс
 1 0 0 1 0 - 1 0
21.
Сан-Лоренсо Альмагро
 1 0 0 1 0 - 1 0
22.
Банфилд
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
23.
Дефенса и Хустисия
 1 0 0 1 1 - 3 0
24.
Платенсе
 1 0 0 1 0 - 2 0
25.
Велес Сарсфилд
 1 0 0 1 1 - 3 0
26.
Атлетико Тукуман
 0:2 1 0 0 1 0 - 2 0
27.
Бельграно
 1 0 0 1 0 - 3 0
28.
Сентраль Кордоба СдЕ
 1 0 0 1 0 - 3 0
  • — Выход в групповой этап Кубка Либертадореса

Топ бомбардиров
Бельграно Хара Франко 3
Институто Кордоба Santiago Rodriguez III 3
Ривер Плейт Колидио Факундо 3
Тальерес Кордоба Соса Рамон 2 (1)
Уракан Фертоли Эктор 2
Весь список

Топ нарушителей
Индепендьенте Авельянеда Alexis Conelo 1 1
Институто Кордоба Jonas Acevedo 1 1
Дефенса и Хустисия Nicolas Palavecino 1 1
Индепендьенте Авельянеда Исла Маурисио 2
Индепендьенте Авельянеда Лопес Сантьяго 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 48'
    Габриэль Америко Бенавидес сделал результативную передачу.
Лучшие коэффициенты
Тальерес Кордоба
Ничья
Атлетико Тукуман
1.31
4.37
35.00
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Тальерес Кордоба
Атлетико Тукуман
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