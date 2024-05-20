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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Mohammad Aslam
ФК Кристиансунн
2:2
Второй тайм: 90'
Бранн
0'
1:0
5' Пенальти
Сивертсен Оскар
1:1
13' Гол
Финне Бор
47' Желтая карточка
Ruben Kristensen Alte
2:1
53' Гол
Ярл Себастиан
2:2
79' Гол
Хорн Майер

Ход матча

5'
Сивертсен Оскар
1:0
13'
1:1
Финне Бор
(Бломберг Оле-Дидрик)
31'
Wilfred George Igor
Marius Olsen
 
47'
Ruben Kristensen Alte
 
53'
Ярл Себастиан
(Гейе Папе Хабиб)
2:1
65'
Leander Alvheim
Hilmir Mikaelsson
 
70'
 
Селанн-Хеггебе Эуне
Финне Бор
70'
 
Картум Сандер Эрик
Корнвиг Эмиль
70'
 
Варминг Магнус
Кастро Никлас
70'
 
Педерсен Торе
Солтведт Йоахим
79'
2:2
Хорн Майер
(Картум Сандер Эрик)
80'
Хопмарк Андреас
Ruben Kristensen Alte
 
80'
Брусет Хейне
Haakon Sjaatil
 
80'
Haakon Haugen
Сивертсен Оскар
 

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 5
  • 6 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 13
  • 0 Офсайды 3
  • 14 Нарушения правил 8
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 112 Количество передач 275
  • 23 Владение мячом, % 77
Лучшие коэффициенты
ФК Кристиансунн
Ничья
Бранн
6.50
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4.50
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5.00
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Все Коэффициенты
1
Лэнсинг
Майкл
22
Haakon
Sjaatil
4
Marius
Olsen
5
Ульвестад
Дан
Петер
15
Mikkel
Rakneberg
14
Исаксен
Йеспер
18
Ярл
Себастиан
8
Ruben
Kristensen
Alte
7
Гейе
Папе
Хабиб
9
Hilmir
Mikaelsson
37
Сивертсен
Оскар
1
Дингеланд
Матиас
13
Кроне
Свенн
6
Сери
Яфет
21
Кристиансен
Рубен
17
Солтведт
Йоахим
10
Корнвиг
Эмиль
19
Нильсен
Сиверт
8
Хорн
Майер
16
Бломберг
Оле-Дидрик
11
Финне
Бор
9
Кастро
Никлас
ФК Кристиансунн
4-3-3
Бранн
4-3-3

История личных встреч

ФК Кристиансунн
Бранн

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

13 матчей

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

30.8%
38.5%
30.7%
4 победы 5 ничьих 4 победы

История матчей

Э
3:1
Э
3:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:0
Э
2:1
ТМК
1:3
Э
3:1
Э
1:0
Э
0:4
Э
1:0
ПД
0:1
ПД
2:1

Голы

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

1.43
1.33

Среднее время на гол

63
67

Всего голов

9
8

Голов в среднем за матч

1.5
1.14

Среднее время на гол

60
78

Всего голов

19
16

Голов в среднем за матч

1.46
1.23

Тотал матчей

2.5
9
Больше 69%
Меньше 31%
4
7
Больше 54%
Меньше 46%
6
5
Больше 38%
Меньше 62%
8
1
Больше 8%
Меньше 92%
12

Среднее время на гол

61
73

Бомбардиры внутри турнира

ФК Кристиансунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сивертсен Оскар 3 (3) 0.33
Гейе Папе Хабиб 3 0.33
Ruben Kristensen Alte 1 0.11
Брусет Хейне 1 0.11
Ульвестад Дан Петер 1 0.11
Ярл Себастиан 1 0.11
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 1 0.11
Hilmir Mikaelsson 1 0.11
Mikkel Rakneberg 0 0
Бранн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Селанн-Хеггебе Эуне 4 0.4
Финне Бор 3 0.3
Солтведт Йоахим 3 (1) 0.3
Бломберг Оле-Дидрик 2 0.2
Корнвиг Эмиль 2 (1) 0.2
Кастро Никлас 1 0.1
Нильсен Сиверт 1 0.1
Хорн Майер 1 0.1
Кристиансен Рубен 0 0
Кроне Свенн 0 0
Картум Сандер Эрик 0 0
Варминг Магнус 0 0
Матисен Ульрик 0 0

Карточки

ФК Кристиансунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гейе Папе Хабиб 3 0
Ярл Себастиан 3 0
Виллюмссон Бриньольфур Дарри 2 0
Ruben Kristensen Alte 2 0
Marius Olsen 2 0
Исаксен Йеспер 1 0
Виллиамсен Макс 1 0
Hilmir Mikaelsson 1 0
Mikkel Rakneberg 1 0
Брусет Хейне 1 0
Бранн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнвиг Эмиль 3 0
Сери Яфет 2 0
Финне Бор 0 1
Eirik Horneland 1 0
Кроне Свенн 1 0
Картум Сандер Эрик 1 0
Селанн-Хеггебе Эуне 1 0
Бломберг Оле-Дидрик 1 0

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Бранн
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
1
ФК Кристиансунн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Бранн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

5
8
ФК Кристиансунн
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Бранн
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

9
9

Голы по времени матча

Забито

5
7
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
2
29%
16-30
3
60%
0
0%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
20%
1
14%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
1
33%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
2
67%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

5
8
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
1
13%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
1
20%
2
25%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
1
33%
61-75
2
29%
1
33%
76-90

Забито

10
15
7 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 6
2 Не забивали 2
1
10%
1
7%
1-15
2
20%
3
20%
16-30
4
40%
0
0%
31-45
1
10%
4
27%
46-60
1
10%
4
27%
61-75
1
10%
3
20%
76-90

Пропущено

13
6
4 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
2
15%
1
17%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
2
15%
3
50%
61-75
4
31%
1
17%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Кристиансунн
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 ФК Кристиансунн - Будё/Глимт 2:4 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0
Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Трефф - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - Тромсё 1:0 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Браттвог - ФК Кристиансунн 1:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Русенборг - ФК Кристиансунн 2:2 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 ФК Кристиансунн - Тромсё 3:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3 ФК Кристиансунн - Ранхейм 2:1 Левангер - ФК Кристиансунн 1:0
Бранн
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Бранн - Саннефьёрд 2:1 Лиллестрём - Бранн 0:2 Бранн - Русенборг 3:0 Левангер - Бранн 1:0
КФУМ Осло - Бранн 0:0 Аской - Бранн 2:5 Бранн - Одд 2:0 Бранн - Хам-Кам 1:0 Викинг - Бранн 1:1 Люнгбё - Бранн 1:7 Бранн - Фредрикстад 0:2 Тромсё - Бранн 2:4 Согндаль - Бранн 1:2 Мольде - Бранн 1:0 Сотра - Бранн 1:6 Волеренга - Бранн 0:3 Бранн - Русенборг 2:0 Бранн - ИФК Норрчепинг 1:1 Стрёмсгодсет - Бранн 3:0 Бранн - Будё/Глимт 4:2

Результаты матчей

ФК Кристиансунн
Бранн

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
2:0
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
0:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
3
1 раз 13%
2
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

ФК Кристиансунн
Бранн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
2
2
1
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
7
2
3
5
1.5
5
4
1
7
2.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 9 7 1 1 21 - 5 22
2.
Бранн
 2:2 10 6 3 1 17 - 8 21
3.
Фредрикстад
 9 6 2 1 19 - 7 20
4.
Мольде
 10 5 2 3 20 - 13 17
5.
Викинг
 9 4 3 2 13 - 11 15
6.
Стрёмсгодсет
 9 4 1 4 10 - 13 13
7.
КФУМ Осло
 9 3 4 2 10 - 10 13
8.
Русенборг
 8 3 1 4 10 - 13 10
9.
Хёугесунн
 9 3 1 5 8 - 13 10
10.
Лиллестрём
 9 3 1 5 10 - 16 10
11.
Сарпсборг-08
 9 3 1 5 12 - 19 10
12.
ФК Кристиансунн
 2:2 9 2 4 3 12 - 15 10
13.
Хам-Кам
 10 2 4 4 13 - 10 10
14.
Одд
 10 2 3 5 9 - 20 9
15.
Саннефьёрд
 8 2 1 5 10 - 13 7
16.
Тромсё
 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 2:2 5 4 0 1 8 - 3 12
2.
Будё/Глимт
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Мольде
 6 3 1 2 13 - 9 10
4.
Викинг
 5 2 2 1 6 - 7 8
5.
Стрёмсгодсет
 4 2 1 1 5 - 3 7
6.
Фредрикстад
 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Саннефьёрд
 4 2 0 2 7 - 6 6
8.
Русенборг
 4 2 0 2 5 - 6 6
9.
ФК Кристиансунн
 2:2 5 1 3 1 7 - 8 6
10.
Хам-Кам
 4 1 1 2 3 - 4 4
11.
Тромсё
 4 1 0 3 6 - 8 3
12.
Хёугесунн
 4 1 0 3 2 - 6 3
13.
Сарпсборг-08
 4 1 0 3 2 - 10 3
14.
КФУМ Осло
 5 0 3 2 3 - 8 3
15.
Одд
 5 0 2 3 6 - 13 2
16.
Лиллестрём
 5 0 1 4 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 5 4 1 0 12 - 2 13
2.
Будё/Глимт
 5 4 0 1 14 - 4 12
3.
КФУМ Осло
 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Лиллестрём
 4 3 0 1 7 - 2 9
5.
Бранн
 2:2 5 2 3 0 9 - 5 9
6.
Викинг
 4 2 1 1 7 - 4 7
7.
Мольде
 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Сарпсборг-08
 5 2 1 2 10 - 9 7
9.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Одд
 5 2 1 2 3 - 7 7
11.
Стрёмсгодсет
 5 2 0 3 5 - 10 6
12.
Хам-Кам
 6 1 3 2 10 - 6 6
13.
ФК Кристиансунн
 2:2 4 1 1 2 5 - 7 4
14.
Русенборг
 4 1 1 2 5 - 7 4
15.
Саннефьёрд
 4 0 1 3 3 - 7 1
16.
Тромсё
 3 0 0 3 1 - 7 0
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Топ бомбардиров
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Мольде Эйкрем Магнус 6
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 6
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Викинг Трипич Златко 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 4
Хам-Кам John Olav Norheim 1 2
Одд Mihajlo Ivancevic 1 2
Мольде Гульбрандсен Фредрик 3
Одд Хуссейн Эцаз 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 51'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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    • 31'
      Marius Berntsen Olsen получил травму и заменен. Wilfred George Igor выходит на поле.
    • 13'
      Ole Blomberg сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Финне Бор забивает с правой ноги!
    • 5'
      'Г О О О О О Л - Сивертсен Оскар из команды ФК Кристиансунн забивает с пенальти! Он пробил правой. Матиас Дингеланд был близок к тому, чтобы отразить мяч.'
    • 1'
      Начало матча отложено.
    • Судья начинает матч
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 67% завершится ничьей.
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    ФК Кристиансунн
    Ничья
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