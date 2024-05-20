Тур: 9. Стадион: Jotun Arena. Главный судья: Mathias Stoefringshaug
0:1
Первый тайм: 7'
Ход матча
6'
0:1
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
1 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
21
Амин
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
99 МаудуЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
22 Martin Gjone
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
-
14 Язбек ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Саннефьёрд
Викинг
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
17 матчей
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
23.5%
58.8%
17.7%
4 победы 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.88
1.11
Среднее время на гол
48
81
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.67
1.25
Среднее время на гол
54
72
Всего голов
30
20
Голов в среднем за матч
1.76
1.18
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
51
76
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тветер Александер Рууд
|2 (1)
|0.29
|Кристиансен Стиан
|2
|0.29
|Марковик Эман
|1
|0.14
|Danilo Al-Saed
|1
|0.14
|Амин Симон
|1
|0.14
|Fredrik Tobias Berglie
|1
|0.14
|Нильссон Александер II
|1
|0.14
|Sebastian Holm Mathisen
|1
|0.14
|Оттоссон Филип
|0
|0
|Ченг Кристофер
|0
|0
|Loris Mettler
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|3 (2)
|0.38
|Сальвесен Ларс-Йорген
|3
|0.38
|Д'Агостино Николас
|1
|0.13
|Кристиансен Петер
|1
|0.13
|Танген Харальд
|1
|0.13
|Белл Джо
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амин Симон
|2
|0
|Оттоссон Филип
|2
|0
|Fredrik Tobias Berglie
|2
|0
|Нильссон Александер II
|2
|0
|Марковик Эман
|1
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|1
|0
|Карсон-Педерсен Фредрик
|1
|0
|Loris Mettler
|1
|0
|Martin Gjone
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальвесен Ларс-Йорген
|2
|0
|Д'Агостино Николас
|2
|0
|Эукленн Сондре
|2
|0
|Трипич Златко
|1
|0
|Bjarte L. Aarsheim
|1
|0
|Morten Jensen II
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Sondre Klingen Langaas
|1
|0
|Язбек Патрик
|1
|0
|Урбанчич Йошт
|1
|0
|Диоп Джибрил
|1
|0
Результаты матчей
Саннефьёрд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Викинг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Саннефьёрд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Викинг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
2
4
Саннефьёрд
83.3%
16.7%
5 побед 1 поражение
Первый тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Викинг
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
7
4
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
25%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
2
50%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Забито
10
9
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
1
10%
0
0%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
2
20%
2
22%
46-60
3
30%
1
11%
61-75
3
30%
3
33%
76-90
Пропущено
10
12
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
0
0%
3
25%
1-15
2
20%
1
8%
16-30
1
10%
3
25%
31-45
3
30%
1
8%
46-60
2
20%
1
8%
61-75
2
20%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Бранн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0
Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2 Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Одд - Саннефьёрд 0:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Саннефьёрд - Нордшелланн (дублёры) 2:1 Саннефьёрд - Нордсьелланд 2 2:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Саннефьёрд - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:0 Стабек - Саннефьёрд 2:1
Викинг
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Викинг - Лиллестрём 1:4 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Левангер - Викинг 4:2 Викинг - Тромсё 2:1
Тромсдален - Викинг 0:4 Одд - Викинг 3:3 Торвастад - Викинг 3:4 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Бранн 1:1 Вархауг - Викинг 0:5 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Викинг - Русенборг 5:0 Викинг - Хёугесунн 2:0 Викинг - Флёя 2:1 Викинг - ФК Флекрой 2:1 Викинг - Флеккерёй 2:1 Викинг - Стабек 3:0 Викинг - Эгерсунд 3:0 Викинг - Фредрикстад 1:1
Результаты матчей
Саннефьёрд
Викинг
Точный счет
0:1
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
1:0
2 раза 25%
1:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 43%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
3
1 раз 14%
4
1 раз 14%
1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Саннефьёрд
Викинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
14
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
43
Больше Меньше
71
34
26
25
17
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|7
|2
|0
|21 - 4
|23
|2.
|9
|6
|2
|1
|15 - 6
|20
|3.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|16 - 7
|18
|4.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|18 - 9
|18
|5.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|10 - 10
|13
|6.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|7.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|8.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|9.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|10.
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|11.
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|12.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|9 - 20
|9
|13.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|10 - 10
|8
|14.
|0:0
|9
|2
|2
|5
|8 - 17
|8
|15.
|0:0
|10
|1
|5
|4
|12 - 10
|8
|16.
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|2.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|3.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|4.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|8.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|11.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|12.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|2 - 10
|3
|13.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|14.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|16.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|2.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|0:0
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|6.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|9.
|0:0
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|10.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|10 - 6
|6
|11.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|6
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|5
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|4 (2)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|3
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3
|Будё/Глимт
|Хёуге Йенс
|3
|Будё/Глимт
|Эвьен Хэкон
|3
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|3