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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 3696 Главный судья: Mathias Stoefringshaug
Саннефьёрд
0:3
Конец матча
Викинг
0'
0:1
6' Гол
Трипич Златко
41' Желтая карточка
Jakob Masloe Dunsby
49' Желтая карточка
Loris Mettler
0:2
54' Гол
Сальвесен Ларс-Йорген
59' Желтая карточка
Кристиансен Стиан
64' Желтая карточка
Хауген Херман
0:3
70' Гол
Simen Kvia-Egeskog
90' Желтая карточка
Амин Симон
90' Желтая карточка
Гуннарссон Патрик
90'+8

Ход матча

6'
0:1
Трипич Златко
41'
Jakob Masloe Dunsby
 
49'
Loris Mettler
 
54'
0:2
Сальвесен Ларс-Йорген
(Трипич Златко)
55'
 
Simen Kvia-Egeskog
Язбек Патрик
58'
Danilo Al-Saed
Марковик Эман
 
58'
Рисан Сандер
Loris Mettler
 
59'
Кристиансен Стиан
 
64'
 
Хауген Херман
70'
0:3
Simen Kvia-Egeskog
(Белл Джо)
70'
 
Де Ланлай Янн-Эрик
Эукленн Сондре
70'
 
Бьёрсхоль Сондре
Хауген Херман
75'
Эгели Ветле Валле
Ченг Кристофер
 
75'
Nishimwe Beltran Mvuka
Jakob Masloe Dunsby
 
86'
 
Кристиансен Петер
Трипич Златко
86'
 
Свеннсен Сандер
Сальвесен Ларс-Йорген
86'
Sebastian Holm Mathisen
Тветер Александер Рууд
 
90'
Амин Симон
 
90'
 
Гуннарссон Патрик

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 6 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 4
  • 9 Угловые 6
  • 5 Офсайды 2
  • 12 Нарушения правил 7
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 485 Количество передач 285
  • 63 Владение мячом, % 37
1
Кето
Хуго
4
Карсон-Педерсен
Фредрик
2
Fredrik
Tobias
Berglie
47
Кристиансен
Стиан
17
Ченг
Кристофер
10
Loris
Mettler
18
Оттоссон
Филип
21
Амин
Симон
27
Jakob
Masloe
Dunsby
9
Тветер
Александер
Рууд
7
Марковик
Эман
30
Гуннарссон
Патрик
2
Хауген
Херман
6
Стенснесс
Джанни
4
Sondre
Klingen
Langaas
23
Урбанчич
Йошт
19
Эукленн
Сондре
8
Белл
Джо
14
Язбек
Патрик
7
Д'Агостино
Николас
9
Сальвесен
Ларс-Йорген
10
Трипич
Златко
Саннефьёрд
4-3-3
Викинг
4-3-3

История личных встреч

Саннефьёрд
Викинг

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

17 матчей

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

23.5%
58.8%
17.7%
4 победы 10 ничьих 3 победы

Второй тайм

29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед

История матчей

Э
4:3
Э
1:2
Э
2:2
Э
1:2
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:2
Э
2:0
ТМК
2:0
Э
3:1
Э
0:2
Э
2:0
Э
1:2
Э
0:0
Э
0:0
Э
2:2
Э
3:1

Голы

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.88
1.11

Среднее время на гол

48
81

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.67
1.25

Среднее время на гол

54
72

Всего голов

30
20

Голов в среднем за матч

1.76
1.18

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

51
76

Бомбардиры внутри турнира

Саннефьёрд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тветер Александер Рууд 2 (1) 0.25
Кристиансен Стиан 2 0.25
Марковик Эман 1 0.13
Danilo Al-Saed 1 0.13
Амин Симон 1 0.13
Fredrik Tobias Berglie 1 0.13
Нильссон Александер II 1 0.13
Sebastian Holm Mathisen 1 0.13
Оттоссон Филип 0 0
Ченг Кристофер 0 0
Loris Mettler 0 0
Викинг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Трипич Златко 4 (2) 0.44
Сальвесен Ларс-Йорген 4 0.44
Д'Агостино Николас 1 0.11
Кристиансен Петер 1 0.11
Танген Харальд 1 0.11
Simen Kvia-Egeskog 1 0.11
Белл Джо 0 0

Карточки

Саннефьёрд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амин Симон 3 0
Jakob Masloe Dunsby 2 0
Оттоссон Филип 2 0
Fredrik Tobias Berglie 2 0
Нильссон Александер II 2 0
Loris Mettler 2 0
Марковик Эман 1 0
Кристиансен Стиан 1 0
Карсон-Педерсен Фредрик 1 0
Martin Gjone 1 0
Викинг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сальвесен Ларс-Йорген 2 0
Д'Агостино Николас 2 0
Эукленн Сондре 2 0
Трипич Златко 1 0
Bjarte L. Aarsheim 1 0
Morten Jensen II 1 0
Белл Джо 1 0
Хауген Херман 1 0
Гуннарссон Патрик 1 0
Sondre Klingen Langaas 1 0
Язбек Патрик 1 0
Урбанчич Йошт 1 0
Диоп Джибрил 1 0

Результаты матчей

Саннефьёрд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Викинг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

0
3
Саннефьёрд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Викинг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
4

Упущенные победы

2
4
Саннефьёрд
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Викинг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
4

Упущенные победы

2
7

Голы по времени матча

Забито

7
7
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
3
43%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90

Пропущено

7
8
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
2
29%
1
13%
76-90

Забито

10
12
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
3
30%
2
17%
61-75
3
30%
3
25%
76-90

Пропущено

13
12
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
8%
3
25%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
4
31%
1
8%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
2
15%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Бранн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0
Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2 Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Одд - Саннефьёрд 0:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Саннефьёрд - Нордшелланн (дублёры) 2:1 Саннефьёрд - Нордсьелланд 2 2:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Саннефьёрд - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:0 Стабек - Саннефьёрд 2:1
Викинг
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Викинг - Лиллестрём 1:4 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Левангер - Викинг 4:2 Викинг - Тромсё 2:1
Тромсдален - Викинг 0:4 Одд - Викинг 3:3 Торвастад - Викинг 3:4 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Бранн 1:1 Вархауг - Викинг 0:5 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Викинг - Русенборг 5:0 Викинг - Хёугесунн 2:0 Викинг - Флёя 2:1 Викинг - ФК Флекрой 2:1 Викинг - Флеккерёй 2:1 Викинг - Стабек 3:0 Викинг - Эгерсунд 3:0 Викинг - Фредрикстад 1:1

Результаты матчей

Саннефьёрд
Викинг

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Саннефьёрд
Викинг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
1
4
2
2
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
4
0.5
Больше Меньше
8
1
3
5
1.5
3
6
2
6
2.5
2
7
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 9 7 1 1 21 - 5 22
2.
Бранн
 10 6 3 1 17 - 8 21
3.
Фредрикстад
 9 6 2 1 19 - 7 20
4.
Мольде
 10 5 2 3 20 - 13 17
5.
Викинг
 9 4 3 2 13 - 11 15
6.
Стрёмсгодсет
 9 4 1 4 10 - 13 13
7.
КФУМ Осло
 9 3 4 2 10 - 10 13
8.
Русенборг
 2:3 9 3 1 5 12 - 16 10
9.
Хёугесунн
 9 3 1 5 8 - 13 10
10.
Лиллестрём
 9 3 1 5 10 - 16 10
11.
Сарпсборг-08
 9 3 1 5 12 - 19 10
12.
ФК Кристиансунн
 9 2 4 3 12 - 15 10
13.
Хам-Кам
 10 2 4 4 13 - 10 10
14.
Одд
 10 2 3 5 9 - 20 9
15.
Саннефьёрд
 8 2 1 5 10 - 13 7
16.
Тромсё
 3:2 8 2 0 6 10 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 5 4 0 1 8 - 3 12
2.
Будё/Глимт
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Мольде
 6 3 1 2 13 - 9 10
4.
Викинг
 5 2 2 1 6 - 7 8
5.
Стрёмсгодсет
 4 2 1 1 5 - 3 7
6.
Фредрикстад
 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Саннефьёрд
 4 2 0 2 7 - 6 6
8.
Русенборг
 2:3 4 2 0 2 5 - 6 6
9.
Тромсё
 3:2 5 2 0 3 9 - 10 6
10.
ФК Кристиансунн
 5 1 3 1 7 - 8 6
11.
Хам-Кам
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Хёугесунн
 4 1 0 3 2 - 6 3
13.
Сарпсборг-08
 4 1 0 3 2 - 10 3
14.
КФУМ Осло
 5 0 3 2 3 - 8 3
15.
Одд
 5 0 2 3 6 - 13 2
16.
Лиллестрём
 5 0 1 4 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 5 4 1 0 12 - 2 13
2.
Будё/Глимт
 5 4 0 1 14 - 4 12
3.
КФУМ Осло
 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Лиллестрём
 4 3 0 1 7 - 2 9
5.
Бранн
 5 2 3 0 9 - 5 9
6.
Викинг
 4 2 1 1 7 - 4 7
7.
Мольде
 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Сарпсборг-08
 5 2 1 2 10 - 9 7
9.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Одд
 5 2 1 2 3 - 7 7
11.
Стрёмсгодсет
 5 2 0 3 5 - 10 6
12.
Хам-Кам
 6 1 3 2 10 - 6 6
13.
ФК Кристиансунн
 4 1 1 2 5 - 7 4
14.
Русенборг
 2:3 5 1 1 3 7 - 10 4
15.
Саннефьёрд
 4 0 1 3 3 - 7 1
16.
Тромсё
 3:2 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Мольде Эйкрем Магнус 6
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 6
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Викинг Трипич Златко 4 (4)
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Топ нарушителей
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 4
Хам-Кам John Olav Norheim 1 2
Тромсё Енссен Андерс 1 2
Одд Mihajlo Ivancevic 1 2
Мольде Гульбрандсен Фредрик 3
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    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Jakob Masloe Dunsby получил желтую карточку от судьи
    • 6'
      Г О О О О Л - Трипич Златко из команды Викинг правой ногой наносит голевой удар из-за пределов штрафной!
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Саннефьёрд 0:3 Викинг онлайн

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