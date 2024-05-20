Тур: 9. Стадион: Jotun Arena. Зрители: 3696 Главный судья: Mathias Stoefringshaug
0:3
Конец матча
0'
0:1
6' ГолТрипич Златко
41' Желтая карточкаJakob Masloe Dunsby
49' Желтая карточкаLoris Mettler
0:2
54' ГолСальвесен Ларс-Йорген
59' Желтая карточкаКристиансен Стиан
64' Желтая карточкаХауген Херман
0:3
70' ГолSimen Kvia-Egeskog
90' Желтая карточкаАмин Симон
90' Желтая карточкаГуннарссон Патрик
90'+8
Ход матча
6'
0:1
49'
54'
64'
70'
0:3
90'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
6 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
9 Угловые 6
-
5 Офсайды 2
-
12 Нарушения правил 7
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
485 Количество передач 285
-
63 Владение мячом, % 37
21
Амин
Симон
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Амин СимонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
99 МаудуЗащитник
- Полузащитник
-
-
-
22 Martin Gjone
-
-
-
Главный тренер: Andreas Tegstroem
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
8 Белл ДжоПолузащитник
-
14 Язбек ПатрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Аарсхайм Бьярте Лунде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Саннефьёрд
Викинг
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
17 матчей
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
23.5%
58.8%
17.7%
4 победы 10 ничьих 3 победы
Второй тайм
29.4%
17.6%
53%
5 побед 3 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.88
1.11
Среднее время на гол
48
81
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.67
1.25
Среднее время на гол
54
72
Всего голов
30
20
Голов в среднем за матч
1.76
1.18
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
11
Больше 65%
Меньше 35%
6
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
51
76
Бомбардиры внутри турнира
Саннефьёрд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тветер Александер Рууд
|2 (1)
|0.25
|Кристиансен Стиан
|2
|0.25
|Марковик Эман
|1
|0.13
|Danilo Al-Saed
|1
|0.13
|Амин Симон
|1
|0.13
|Fredrik Tobias Berglie
|1
|0.13
|Нильссон Александер II
|1
|0.13
|Sebastian Holm Mathisen
|1
|0.13
|Оттоссон Филип
|0
|0
|Ченг Кристофер
|0
|0
|Loris Mettler
|0
|0
Викинг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Трипич Златко
|4 (2)
|0.44
|Сальвесен Ларс-Йорген
|4
|0.44
|Д'Агостино Николас
|1
|0.11
|Кристиансен Петер
|1
|0.11
|Танген Харальд
|1
|0.11
|Simen Kvia-Egeskog
|1
|0.11
|Белл Джо
|0
|0
Карточки
Саннефьёрд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амин Симон
|3
|0
|Jakob Masloe Dunsby
|2
|0
|Оттоссон Филип
|2
|0
|Fredrik Tobias Berglie
|2
|0
|Нильссон Александер II
|2
|0
|Loris Mettler
|2
|0
|Марковик Эман
|1
|0
|Кристиансен Стиан
|1
|0
|Карсон-Педерсен Фредрик
|1
|0
|Martin Gjone
|1
|0
Викинг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сальвесен Ларс-Йорген
|2
|0
|Д'Агостино Николас
|2
|0
|Эукленн Сондре
|2
|0
|Трипич Златко
|1
|0
|Bjarte L. Aarsheim
|1
|0
|Morten Jensen II
|1
|0
|Белл Джо
|1
|0
|Хауген Херман
|1
|0
|Гуннарссон Патрик
|1
|0
|Sondre Klingen Langaas
|1
|0
|Язбек Патрик
|1
|0
|Урбанчич Йошт
|1
|0
|Диоп Джибрил
|1
|0
Результаты матчей
Саннефьёрд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Викинг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
0
3
Саннефьёрд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Викинг
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
4
Упущенные победы
2
4
Саннефьёрд
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Викинг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
4
Упущенные победы
2
7
Голы по времени матча
Забито
7
7
1 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
1
14%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
29%
46-60
3
43%
1
14%
61-75
2
29%
2
29%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
33%
1
20%
76-90
Пропущено
7
8
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 5
0
0%
3
38%
1-15
2
29%
0
0%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
2
29%
1
13%
61-75
2
29%
1
13%
76-90
Забито
10
12
2 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
1
10%
1
8%
1-15
1
10%
2
17%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
20%
3
25%
46-60
3
30%
2
17%
61-75
3
30%
3
25%
76-90
Пропущено
13
12
4 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 7
1
8%
3
25%
1-15
2
15%
1
8%
16-30
1
8%
3
25%
31-45
4
31%
1
8%
46-60
3
23%
1
8%
61-75
2
15%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Саннефьёрд
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Бранн - Саннефьёрд 2:1 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Саннефьёрд - Мольде 3:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0
Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Одд - Саннефьёрд 2:2 Флеккерёй - Саннефьёрд 1:0 Русенборг - Саннефьёрд 2:0 Одд - Саннефьёрд 0:2 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Саннефьёрд - Нордшелланн (дублёры) 2:1 Саннефьёрд - Нордсьелланд 2 2:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Саннефьёрд - Мосс 2:3 Сарпсборг-08 - Саннефьёрд 2:0 Саннефьёрд - Лиллестрём 1:0 Стабек - Саннефьёрд 2:1
Викинг
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Викинг - Лиллестрём 1:4 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Левангер - Викинг 4:2 Викинг - Тромсё 2:1
Тромсдален - Викинг 0:4 Одд - Викинг 3:3 Торвастад - Викинг 3:4 Викинг - Фредрикстад 1:1 Викинг - Бранн 1:1 Вархауг - Викинг 0:5 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Викинг - Русенборг 5:0 Викинг - Хёугесунн 2:0 Викинг - Флёя 2:1 Викинг - ФК Флекрой 2:1 Викинг - Флеккерёй 2:1 Викинг - Стабек 3:0 Викинг - Эгерсунд 3:0 Викинг - Фредрикстад 1:1
Результаты матчей
Саннефьёрд
Викинг
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 50%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 56%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Саннефьёрд
Викинг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
14
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
13
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
44
Больше Меньше
81
35
36
26
27
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|21 - 5
|22
|2.
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|3.
|9
|6
|2
|1
|19 - 7
|20
|4.
|10
|5
|2
|3
|20 - 13
|17
|5.
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|6.
|9
|4
|1
|4
|10 - 13
|13
|7.
|9
|3
|4
|2
|10 - 10
|13
|8.
|2:3
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|9.
|9
|3
|1
|5
|8 - 13
|10
|10.
|9
|3
|1
|5
|10 - 16
|10
|11.
|9
|3
|1
|5
|12 - 19
|10
|12.
|9
|2
|4
|3
|12 - 15
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|13 - 10
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|9 - 20
|9
|15.
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|16.
|3:2
|8
|2
|0
|6
|10 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|4.
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|8.
|2:3
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|3:2
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|2 - 10
|3
|14.
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|16.
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|5.
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|6.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|11.
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|10 - 6
|6
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|2:3
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|15.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|16.
|3:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|6
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|6
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|Викинг
|Трипич Златко
|4 (4)
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|4
|Хам-Кам
|John Olav Norheim
|1 2
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 2
|Одд
|Mihajlo Ivancevic
|1 2
|Мольде
|Гульбрандсен Фредрик
|3