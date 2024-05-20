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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Хагенес Кристоффер
КФУМ Осло
0:0
Первый тайм: 7'
Одд
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
КФУМ Осло
Ничья
Одд
1.79
5.20
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4.70
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Все Коэффициенты
1
Emil
Oedegaard
5
Akinsola
Akinyemi
3
Ayoub
Aleesami
2
Алеесами
Хайтам
14
Haakon
Hoseth
8
Simen
Hestnes
7
Robin
Rasch
42
David
Hickson
6
Remi
Svindland
9
Johannes
Hummelvoll-Nunez
22
Носа
Даль
Петтер
1
Хансен
Андре
2
Рууд
Эспен
14
Mihajlo
Ivancevic
17
Овусу
Соломон
3
Баккай
Йосеф
Бриан
7
Йоргенсен
Филип
8
Хуссейн
Эцаз
10
Ингебритсен
Микаэль
29
Bork
Classoenn
Bang-Kitlisen
9
Мидтскуген
Оле-Эрик
24
Нжи
Билал
КФУМ Осло
3-4-3
Одд
4-3-3

История личных встреч

КФУМ Осло
Одд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
0:3
ТМК
0:0
К
2:5

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
5

Среднее время на гол

0
18

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

0.67
2.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
33

Бомбардиры внутри турнира

КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johannes Hummelvoll-Nunez 3 0.38
Носа Даль Петтер 3 0.38
Robin Rasch 1 0.13
Simen Hestnes 1 0.13
Haakon Hoseth 1 0.13
Remi Svindland 1 (1) 0.13
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свендсен Тобиас 2 0.22
Faniel Temesgen Tewelde 2 0.22
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 2 0.22
Ингебритсен Микаэль 1 0.11
Миеттинен Тони 1 0.11
Аас Сайвер 1 0.11
Хуссейн Эцаз 0 0
Нжи Билал 0 0
Йоргенсен Филип 0 0
Samuel Skree Skjeldal 0 0

Карточки

КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Simen Hestnes 2 0
Akinsola Akinyemi 2 0
Носа Даль Петтер 2 0
Momodou Lion Njie 2 0
Robin Rasch 1 0
Алеесами Хайтам 1 0
Remi Svindland 1 0
Teodor Berg Haltvik 1 0
Sverre Hakami Sandal 1 0
Johannes Hummelvoll-Nunez 1 0
Mathias Toennessen 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хуссейн Эцаз 3 0
Миеттинен Тони 1 1
Mihajlo Ivancevic 1 1
Свендсен Тобиас 2 0
Овусу Соломон 2 0
Баккай Йосеф Бриан 2 0
Рууд Эспен 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Jesper Svenungsen Skau 1 0

Результаты матчей

КФУМ Осло
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Одд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0
КФУМ Осло
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Одд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

8
5
КФУМ Осло
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
38% (3)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Одд
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
9

Упущенные победы

11
5

Голы по времени матча

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
4
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Забито

8
6
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
4
50%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

1
13
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
100%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
6
46%
76-90

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
33%
16-30
4
36%
2
22%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
1
9%
2
22%
76-90

Пропущено

9
20
8 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 8
4
44%
0
0%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
4
44%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
1
11%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

КФУМ Осло
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1
Согндаль - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Фригг - КФУМ Осло 0:3 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Арволл - КФУМ Осло 0:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 КФУМ Осло - Люн 2:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Одд - КФУМ Осло 0:3 Викинг - КФУМ Осло 1:2 Ольборг - КФУМ Осло 3:1 КФУМ Осло - Мьёндален 2:0 ИК Старт - КФУМ Осло 1:1
Одд
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Одд - Мольде 0:4 Тромсё - Одд 4:0 Одд - Фредрикстад 0:2 Санднес - Одд 5:4
Одд - Викинг 3:3 Порс Гренланд - Одд 0:1 Бранн - Одд 2:0 Мольде - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 2:2 Асколлен - Одд 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Одд - Хёугесунн 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:2 Лиллестрём - Одд 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Одд - КФУМ Осло 0:3 Эльфсборг - Одд 3:1 Мосс - Одд 3:2 Даллас - Одд 4:1 Одд - Мьёндален 3:2

Результаты матчей

КФУМ Осло
Одд

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
1:3
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
1:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 63%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

КФУМ Осло
Одд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
5
4
2
6
1.5
3
6
1
7
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 0:0 9 7 2 0 21 - 4 23
2.
Бранн
 9 6 2 1 15 - 6 20
3.
Фредрикстад
 0:0 9 5 3 1 16 - 7 18
4.
Мольде
 0:0 10 5 3 2 18 - 9 18
5.
КФУМ Осло
 0:0 9 3 4 2 10 - 10 13
6.
Викинг
 0:0 9 3 4 2 10 - 11 13
7.
Хёугесунн
 0:0 9 3 2 4 8 - 11 11
8.
Лиллестрём
 0:0 9 3 2 4 10 - 13 11
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 9 3 2 4 8 - 13 11
10.
Русенборг
 8 3 1 4 10 - 13 10
11.
ФК Кристиансунн
 8 2 3 3 10 - 13 9
12.
Одд
 0:0 10 2 3 5 9 - 20 9
13.
Саннефьёрд
 0:0 8 2 2 4 10 - 10 8
14.
Сарпсборг-08
 0:0 9 2 2 5 8 - 17 8
15.
Хам-Кам
 0:0 10 1 5 4 12 - 10 8
16.
Тромсё
 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 5 4 0 1 8 - 3 12
2.
Мольде
 0:0 6 3 2 1 11 - 5 11
3.
Будё/Глимт
 0:0 4 3 1 0 7 - 1 10
4.
Викинг
 0:0 5 2 2 1 6 - 7 8
5.
Саннефьёрд
 0:0 4 2 1 1 7 - 3 7
6.
Фредрикстад
 0:0 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Русенборг
 4 2 0 2 5 - 6 6
8.
Стрёмсгодсет
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
ФК Кристиансунн
 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Тромсё
 4 1 0 3 6 - 8 3
11.
Хёугесунн
 0:0 4 1 0 3 2 - 6 3
12.
Сарпсборг-08
 0:0 4 1 0 3 2 - 10 3
13.
КФУМ Осло
 0:0 5 0 3 2 3 - 8 3
14.
Хам-Кам
 0:0 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
Одд
 0:0 5 0 2 3 6 - 13 2
16.
Лиллестрём
 0:0 5 0 2 3 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 0:0 5 4 1 0 14 - 3 13
2.
Фредрикстад
 0:0 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
КФУМ Осло
 0:0 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Лиллестрём
 0:0 4 3 0 1 7 - 2 9
5.
Бранн
 4 2 2 0 7 - 3 8
6.
Хёугесунн
 0:0 5 2 2 1 6 - 5 8
7.
Мольде
 0:0 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Одд
 0:0 5 2 1 2 3 - 7 7
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 5 2 0 3 5 - 10 6
10.
Хам-Кам
 0:0 6 1 3 2 10 - 6 6
11.
Викинг
 0:0 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Сарпсборг-08
 0:0 5 1 2 2 6 - 7 5
13.
Русенборг
 4 1 1 2 5 - 7 4
14.
ФК Кристиансунн
 4 1 1 2 5 - 7 4
15.
Саннефьёрд
 0:0 4 0 1 3 3 - 7 1
16.
Тромсё
 3 0 0 3 1 - 7 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 6
Мольде Эйкрем Магнус 5
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Мольде Эриксен Кристиан I 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 3
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Будё/Глимт Хёуге Йенс 3
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 3
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Судья начинает матч
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Ничья
Одд
1.79
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