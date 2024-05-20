Тур: 9. Стадион: КФУМ Арена. Зрители: 2409 Главный судья: Хагенес Кристоффер
0'
30' Желтая карточкаМидтскуген Оле-Эрик
34' Желтая карточкаАлеесами Хайтам
37' Желтая карточкаDavid Hickson
74' Желтая карточкаMihajlo Ivancevic
90' Желтая карточкаСалдана Адам
90'+7
Ход матча
34'
37'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
5 Удары по воротам 3
-
1 Удары в створ 2
-
6 Угловые 5
-
3 Офсайды 0
-
22 Нарушения правил 10
-
3 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
481 Количество передач 265
-
65 Владение мячом, % 35
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
30 Хаджич АднанЗащитник
-
33 Амин НуриПолузащитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Moesgaard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
24 Нжи БилалНападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
18 Аас СайверПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
27 Oliver Hagen
-
Главный тренер: Kenneth Dokken
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
КФУМ Осло
Одд
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
2
1.5
Среднее время на гол
45
60
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
5
Среднее время на гол
0
18
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
0.67
2.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
33
Бомбардиры внутри турнира
КФУМ Осло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|3
|0.33
|Носа Даль Петтер
|3
|0.33
|Robin Rasch
|1
|0.11
|Simen Hestnes
|1
|0.11
|Haakon Hoseth
|1
|0.11
|Remi Svindland
|1 (1)
|0.11
Одд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Свендсен Тобиас
|2
|0.2
|Faniel Temesgen Tewelde
|2
|0.2
|Bork Classoenn Bang-Kitlisen
|2
|0.2
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0.1
|Миеттинен Тони
|1
|0.1
|Аас Сайвер
|1
|0.1
|Хуссейн Эцаз
|0
|0
|Нжи Билал
|0
|0
|Йоргенсен Филип
|0
|0
|Samuel Skree Skjeldal
|0
|0
Карточки
КФУМ Осло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алеесами Хайтам
|2
|0
|Simen Hestnes
|2
|0
|Akinsola Akinyemi
|2
|0
|Носа Даль Петтер
|2
|0
|Momodou Lion Njie
|2
|0
|Robin Rasch
|1
|0
|David Hickson
|1
|0
|Remi Svindland
|1
|0
|Салдана Адам
|1
|0
|Teodor Berg Haltvik
|1
|0
|Sverre Hakami Sandal
|1
|0
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|1
|0
|Mathias Toennessen
|1
|0
Одд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mihajlo Ivancevic
|2
|1
|Хуссейн Эцаз
|3
|0
|Миеттинен Тони
|1
|1
|Свендсен Тобиас
|2
|0
|Овусу Соломон
|2
|0
|Баккай Йосеф Бриан
|2
|0
|Рууд Эспен
|1
|0
|Ингебритсен Микаэль
|1
|0
|Мидтскуген Оле-Эрик
|1
|0
|Йоргенсен Филип
|1
|0
|Jesper Svenungsen Skau
|1
|0
Результаты матчей
КФУМ Осло
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Одд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
0
КФУМ Осло
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Одд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
8
Упущенные победы
8
5
КФУМ Осло
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Одд
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)
Сухие победы
0
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
9
Упущенные победы
11
5
Голы по времени матча
Забито
3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
8
7
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
4
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
13%
1
14%
76-90
Забито
8
6
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
4
50%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
1
13
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
100%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
6
46%
76-90
Забито
11
9
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
33%
16-30
4
36%
2
22%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
1
9%
2
22%
76-90
Пропущено
9
20
8 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 8
4
44%
0
0%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
4
44%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
1
11%
7
35%
76-90
Результаты последних матчей
КФУМ Осло
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1
Согндаль - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Фригг - КФУМ Осло 0:3 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Арволл - КФУМ Осло 0:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 КФУМ Осло - Люн 2:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Одд - КФУМ Осло 0:3 Викинг - КФУМ Осло 1:2 Ольборг - КФУМ Осло 3:1 КФУМ Осло - Мьёндален 2:0 ИК Старт - КФУМ Осло 1:1
Одд
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Одд - Мольде 0:4 Тромсё - Одд 4:0 Одд - Фредрикстад 0:2 Санднес - Одд 5:4
Одд - Викинг 3:3 Порс Гренланд - Одд 0:1 Бранн - Одд 2:0 Мольде - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 2:2 Асколлен - Одд 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Одд - Хёугесунн 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:2 Лиллестрём - Одд 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Одд - КФУМ Осло 0:3 Эльфсборг - Одд 3:1 Мосс - Одд 3:2 Даллас - Одд 4:1 Одд - Мьёндален 3:2
Результаты матчей
КФУМ Осло
Одд
Точный счет
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
КФУМ Осло
Одд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
55
27
37
18
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|21 - 5
|22
|2.
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|3.
|9
|6
|2
|1
|19 - 7
|20
|4.
|10
|5
|2
|3
|20 - 13
|17
|5.
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|6.
|9
|4
|1
|4
|10 - 13
|13
|7.
|9
|3
|4
|2
|10 - 10
|13
|8.
|2:3
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|9.
|9
|3
|1
|5
|8 - 13
|10
|10.
|9
|3
|1
|5
|10 - 16
|10
|11.
|9
|3
|1
|5
|12 - 19
|10
|12.
|9
|2
|4
|3
|12 - 15
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|13 - 10
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|9 - 20
|9
|15.
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|16.
|3:2
|8
|2
|0
|6
|10 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|4.
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|8.
|2:3
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|3:2
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|2 - 10
|3
|14.
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|16.
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|5.
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|6.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|11.
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|10 - 6
|6
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|2:3
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|15.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|16.
|3:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|6
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|6
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|Викинг
|Трипич Златко
|4 (4)
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|4
|Хам-Кам
|John Olav Norheim
|1 2
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 2
|Одд
|Mihajlo Ivancevic
|1 2
|Мольде
|Гульбрандсен Фредрик
|3