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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 2409 Главный судья: Хагенес Кристоффер
КФУМ Осло
0:0
Конец матча
Одд
0'
30' Желтая карточка
Мидтскуген Оле-Эрик
34' Желтая карточка
Алеесами Хайтам
37' Желтая карточка
David Hickson
74' Желтая карточка
Mihajlo Ivancevic
90' Желтая карточка
Салдана Адам
90'+7

Ход матча

30'
 
Мидтскуген Оле-Эрик
34'
Алеесами Хайтам
 
37'
David Hickson
 
54'
Амин Нури
Akinsola Akinyemi
 
61'
 
Faniel Temesgen Tewelde
Bork Classoenn Bang-Kitlisen
63'
Teodor Berg Haltvik
Remi Svindland
 
63'
Sverre Hakami Sandal
Simen Hestnes
 
74'
 
Mihajlo Ivancevic
76'
 
Свендсен Тобиас
Нжи Билал
85'
Салдана Адам
Robin Rasch
 
85'
Mame Mor Ndiaye
Носа Даль Петтер
 
90'
Салдана Адам
 
90'
 
Samuel Skree Skjeldal
Рууд Эспен

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 5 Удары по воротам 3
  • 1 Удары в створ 2
  • 6 Угловые 5
  • 3 Офсайды 0
  • 22 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 481 Количество передач 265
  • 65 Владение мячом, % 35
1
Emil
Oedegaard
5
Akinsola
Akinyemi
3
Ayoub
Aleesami
2
Алеесами
Хайтам
14
Haakon
Hoseth
8
Simen
Hestnes
7
Robin
Rasch
42
David
Hickson
6
Remi
Svindland
9
Johannes
Hummelvoll-Nunez
22
Носа
Даль
Петтер
1
Хансен
Андре
2
Рууд
Эспен
14
Mihajlo
Ivancevic
17
Овусу
Соломон
3
Баккай
Йосеф
Бриан
7
Йоргенсен
Филип
8
Хуссейн
Эцаз
10
Ингебритсен
Микаэль
29
Bork
Classoenn
Bang-Kitlisen
9
Мидтскуген
Оле-Эрик
24
Нжи
Билал
КФУМ Осло
3-4-3
Одд
4-3-3

История личных встреч

КФУМ Осло
Одд

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
0:3
ТМК
0:0
К
2:5

Голы

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Среднее время на гол

45
60

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
5

Среднее время на гол

0
18

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

0.67
2.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
33

Бомбардиры внутри турнира

КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johannes Hummelvoll-Nunez 3 0.33
Носа Даль Петтер 3 0.33
Robin Rasch 1 0.11
Simen Hestnes 1 0.11
Haakon Hoseth 1 0.11
Remi Svindland 1 (1) 0.11
Одд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Свендсен Тобиас 2 0.2
Faniel Temesgen Tewelde 2 0.2
Bork Classoenn Bang-Kitlisen 2 0.2
Ингебритсен Микаэль 1 0.1
Миеттинен Тони 1 0.1
Аас Сайвер 1 0.1
Хуссейн Эцаз 0 0
Нжи Билал 0 0
Йоргенсен Филип 0 0
Samuel Skree Skjeldal 0 0

Карточки

КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеесами Хайтам 2 0
Simen Hestnes 2 0
Akinsola Akinyemi 2 0
Носа Даль Петтер 2 0
Momodou Lion Njie 2 0
Robin Rasch 1 0
David Hickson 1 0
Remi Svindland 1 0
Салдана Адам 1 0
Teodor Berg Haltvik 1 0
Sverre Hakami Sandal 1 0
Johannes Hummelvoll-Nunez 1 0
Mathias Toennessen 1 0
Одд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mihajlo Ivancevic 2 1
Хуссейн Эцаз 3 0
Миеттинен Тони 1 1
Свендсен Тобиас 2 0
Овусу Соломон 2 0
Баккай Йосеф Бриан 2 0
Рууд Эспен 1 0
Ингебритсен Микаэль 1 0
Мидтскуген Оле-Эрик 1 0
Йоргенсен Филип 1 0
Jesper Svenungsen Skau 1 0

Результаты матчей

КФУМ Осло
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Одд
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
0
КФУМ Осло
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Одд
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
8

Упущенные победы

8
5
КФУМ Осло
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
44% (4)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Одд
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
40% (4)
20% (2)

Сухие победы

0
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
9

Упущенные победы

11
5

Голы по времени матча

Забито

3
3
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

8
7
7 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
4
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
38%
1
14%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
13%
1
14%
76-90

Забито

8
6
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
33%
16-30
4
50%
1
17%
31-45
1
13%
1
17%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

1
13
1 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
1 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
23%
16-30
1
100%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
0
0%
6
46%
76-90

Забито

11
9
6 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 1
2 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
3
33%
16-30
4
36%
2
22%
31-45
2
18%
1
11%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
1
9%
2
22%
76-90

Пропущено

9
20
8 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 13
4 Пропускали первыми 8
4 Не пропускали 8
4
44%
0
0%
1-15
0
0%
4
20%
16-30
4
44%
3
15%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
0
0%
3
15%
61-75
1
11%
7
35%
76-90

Результаты последних матчей

КФУМ Осло
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1
Согндаль - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Фригг - КФУМ Осло 0:3 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Арволл - КФУМ Осло 0:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 КФУМ Осло - Люн 2:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Одд - КФУМ Осло 0:3 Викинг - КФУМ Осло 1:2 Ольборг - КФУМ Осло 3:1 КФУМ Осло - Мьёндален 2:0 ИК Старт - КФУМ Осло 1:1
Одд
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Одд - Мольде 0:4 Тромсё - Одд 4:0 Одд - Фредрикстад 0:2 Санднес - Одд 5:4
Одд - Викинг 3:3 Порс Гренланд - Одд 0:1 Бранн - Одд 2:0 Мольде - Одд 1:2 Одд - Саннефьёрд 2:2 Асколлен - Одд 1:3 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Одд - Хёугесунн 1:2 Одд - Саннефьёрд 0:2 Лиллестрём - Одд 2:1 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Одд - КФУМ Осло 0:3 Эльфсборг - Одд 3:1 Мосс - Одд 3:2 Даллас - Одд 4:1 Одд - Мьёндален 3:2

Результаты матчей

КФУМ Осло
Одд

Точный счет

0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
1:2
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
5 раз 50%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

КФУМ Осло
Одд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
4
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
5
2
7
1.5
3
7
1
8
2.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 9 7 1 1 21 - 5 22
2.
Бранн
 10 6 3 1 17 - 8 21
3.
Фредрикстад
 9 6 2 1 19 - 7 20
4.
Мольде
 10 5 2 3 20 - 13 17
5.
Викинг
 9 4 3 2 13 - 11 15
6.
Стрёмсгодсет
 9 4 1 4 10 - 13 13
7.
КФУМ Осло
 9 3 4 2 10 - 10 13
8.
Русенборг
 2:3 9 3 1 5 12 - 16 10
9.
Хёугесунн
 9 3 1 5 8 - 13 10
10.
Лиллестрём
 9 3 1 5 10 - 16 10
11.
Сарпсборг-08
 9 3 1 5 12 - 19 10
12.
ФК Кристиансунн
 9 2 4 3 12 - 15 10
13.
Хам-Кам
 10 2 4 4 13 - 10 10
14.
Одд
 10 2 3 5 9 - 20 9
15.
Саннефьёрд
 8 2 1 5 10 - 13 7
16.
Тромсё
 3:2 8 2 0 6 10 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 5 4 0 1 8 - 3 12
2.
Будё/Глимт
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Мольде
 6 3 1 2 13 - 9 10
4.
Викинг
 5 2 2 1 6 - 7 8
5.
Стрёмсгодсет
 4 2 1 1 5 - 3 7
6.
Фредрикстад
 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Саннефьёрд
 4 2 0 2 7 - 6 6
8.
Русенборг
 2:3 4 2 0 2 5 - 6 6
9.
Тромсё
 3:2 5 2 0 3 9 - 10 6
10.
ФК Кристиансунн
 5 1 3 1 7 - 8 6
11.
Хам-Кам
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Хёугесунн
 4 1 0 3 2 - 6 3
13.
Сарпсборг-08
 4 1 0 3 2 - 10 3
14.
КФУМ Осло
 5 0 3 2 3 - 8 3
15.
Одд
 5 0 2 3 6 - 13 2
16.
Лиллестрём
 5 0 1 4 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 5 4 1 0 12 - 2 13
2.
Будё/Глимт
 5 4 0 1 14 - 4 12
3.
КФУМ Осло
 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Лиллестрём
 4 3 0 1 7 - 2 9
5.
Бранн
 5 2 3 0 9 - 5 9
6.
Викинг
 4 2 1 1 7 - 4 7
7.
Мольде
 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Сарпсборг-08
 5 2 1 2 10 - 9 7
9.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Одд
 5 2 1 2 3 - 7 7
11.
Стрёмсгодсет
 5 2 0 3 5 - 10 6
12.
Хам-Кам
 6 1 3 2 10 - 6 6
13.
ФК Кристиансунн
 4 1 1 2 5 - 7 4
14.
Русенборг
 2:3 5 1 1 3 7 - 10 4
15.
Саннефьёрд
 4 0 1 3 3 - 7 1
16.
Тромсё
 3:2 3 0 0 3 1 - 7 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Мольде Эйкрем Магнус 6
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 6
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Викинг Трипич Златко 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 4
Хам-Кам John Olav Norheim 1 2
Тромсё Енссен Андерс 1 2
Одд Mihajlo Ivancevic 1 2
Мольде Гульбрандсен Фредрик 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 37'
    David Hickson Gyedu получил желтую карточку от судьи
  • 34'
    Алеесами Хайтам совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 30'
      Мидтскуген Оле-Эрик совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч КФУМ Осло 0:0 Одд онлайн

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