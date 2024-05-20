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  4. Элитсериен 2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Лиен Мариус
Мольде
0:0
Первый тайм: 7'
Сарпсборг-08
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Сарпсборг-08
1.40
7.40
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6.90
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Все Коэффициенты
22
Albert
Posiadala
26
Амундсен
Исак
3
Эйванн
Каспер
19
Хауган
Эйрик
18
Стеневик
Халлдор
5
Хестад
Эйрик
16
Брейвик
Эмиль
15
Коса
Маркус
Андреас
31
Ловик
Матиас
7
Эйкрем
Магнус
8
Гульбрандсен
Фредрик
31
Илич
Марко
32
Вишне
Эйрик
5
Эдегор
Магнар
4
Касас
Арнау
17
Anders
Hiim
8
Андерсен
Йеппе
6
Шер
Аймар
27
Sondre
Oerjasaeter
10
Йохансен
Стефан
37
Хрупалла
Павел
19
Henrik
Meister
Мольде
3-5-2
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Мольде
Сарпсборг-08

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

26 матчей

53.8%
19.2%
27%
14 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

26.9%
50%
23.1%
7 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
12 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

К
4:2
Э
1:3
Э
5:1
К
3:1
Э
4:1
Э
1:2
К
4:2
Э
1:0
Э
4:1
Э
5:0
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
2:2
Э
2:2
Э
1:0
Э
0:1
ТМК
5:1
Э
4:0
Э
0:0
Э
1:4
Э
0:2
Э
5:1
Э
1:0
Э
3:1

Голы

Всего голов

43
16

Голов в среднем за матч

3.07
1.33

Среднее время на гол

29
67

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.67
1.14

Среднее время на гол

54
78

Всего голов

63
32

Голов в среднем за матч

2.42
1.23

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
21

Среднее время на гол

37
73

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эйкрем Магнус 5 0.5
Эриксен Кристиан I 4 0.4
Хестад Эйрик 2 0.2
Гульбрандсен Фредрик 1 0.1
Хёуген Кристоффер 1 0.1
Стеневик Халлдор 1 0.1
Ловик Матиас 1 0.1
Оланаре Аарон 1 0.1
Хагельскьер Андерс 1 0.1
Коса Маркус Андреас 1 (1) 0.1
Линнес Мартин 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Эйванн Каспер 0 0
Амундсен Исак 0 0
Бакке Йохан 0 0
Sondre Granaas 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сандберг Никлас 2 (2) 0.22
Sondre Oerjasaeter 1 0.11
Йохансен Стефан 1 (1) 0.11
Бергет Йо Инге 1 0.11
Вишне Эйрик 1 0.11
Хрупалла Павел 1 0.11
Тебо Франклин 1 0.11

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эриксен Кристиан I 3 0
Гульбрандсен Фредрик 2 0
Хагельскьер Андерс 2 0
Амундсен Исак 2 0
Ловик Матиас 2 0
Линнес Мартин 1 0
Хёуген Кристоффер 1 0
Хестад Эйрик 1 0
Стеневик Халлдор 1 0
Брейвик Эмиль 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Йеппе 2 0
Вишне Эйрик 2 0
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
Эдегор Магнар 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Шер Аймар 1 0
Henrik Meister 1 0
Тебо Франклин 1 0
Касас Арнау 1 0
Сандер Кристиансен 1 0

Результаты матчей

Мольде
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сарпсборг-08
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
4
Мольде
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сарпсборг-08
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
10

Упущенные победы

6
1
Мольде
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сарпсборг-08
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
10

Упущенные победы

9
5

Голы по времени матча

Забито

11
7
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
18%
1
14%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
100%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
5
50%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
20%
76-90

Забито

18
9
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
2
11%
1
11%
1-15
3
17%
2
22%
16-30
5
28%
1
11%
31-45
3
17%
2
22%
46-60
2
11%
3
33%
61-75
3
17%
0
0%
76-90

Пропущено

9
16
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
2
13%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
3
33%
2
13%
61-75
3
33%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Одд - Мольде 0:4 Мольде - Русенборг 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Саннефьёрд - Мольде 3:1
Хёдд - Мольде 1:3 Мольде - Хёугесунн 2:1 Стриндхейм - Мольде 1:2 Будё/Глимт - Мольде 1:1 Мольде - Одд 1:2 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Эйде Омень - Мольде 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Мольде - Бранн 1:0 Брюгге - Мольде 3:0 Мольде - Брюгге 2:1 Мольде - Русенборг 1:1 Легия - Мольде 0:3 Мольде - Легия 3:2
Сарпсборг-08
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0
Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг - Сарпсборг-08 1:5 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Хьельсос 1:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5

Результаты матчей

Мольде
Сарпсборг-08

Точный счет

1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:7
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
4
2 раза 22%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Мольде
Сарпсборг-08

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
2
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
1.5
Больше Меньше
2
6
2
7
2.5
1
7
2
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 0:0 9 7 2 0 21 - 4 23
2.
Бранн
 9 6 2 1 15 - 6 20
3.
Фредрикстад
 0:0 9 5 3 1 16 - 7 18
4.
Мольде
 0:0 10 5 3 2 18 - 9 18
5.
КФУМ Осло
 0:0 9 3 4 2 10 - 10 13
6.
Викинг
 0:0 9 3 4 2 10 - 11 13
7.
Хёугесунн
 0:0 9 3 2 4 8 - 11 11
8.
Лиллестрём
 0:0 9 3 2 4 10 - 13 11
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 9 3 2 4 8 - 13 11
10.
Русенборг
 8 3 1 4 10 - 13 10
11.
ФК Кристиансунн
 8 2 3 3 10 - 13 9
12.
Одд
 0:0 10 2 3 5 9 - 20 9
13.
Саннефьёрд
 0:0 8 2 2 4 10 - 10 8
14.
Сарпсборг-08
 0:0 9 2 2 5 8 - 17 8
15.
Хам-Кам
 0:0 10 1 5 4 12 - 10 8
16.
Тромсё
 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 5 4 0 1 8 - 3 12
2.
Мольде
 0:0 6 3 2 1 11 - 5 11
3.
Будё/Глимт
 0:0 4 3 1 0 7 - 1 10
4.
Викинг
 0:0 5 2 2 1 6 - 7 8
5.
Саннефьёрд
 0:0 4 2 1 1 7 - 3 7
6.
Фредрикстад
 0:0 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Русенборг
 4 2 0 2 5 - 6 6
8.
Стрёмсгодсет
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
ФК Кристиансунн
 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Тромсё
 4 1 0 3 6 - 8 3
11.
Хёугесунн
 0:0 4 1 0 3 2 - 6 3
12.
Сарпсборг-08
 0:0 4 1 0 3 2 - 10 3
13.
КФУМ Осло
 0:0 5 0 3 2 3 - 8 3
14.
Хам-Кам
 0:0 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
Одд
 0:0 5 0 2 3 6 - 13 2
16.
Лиллестрём
 0:0 5 0 2 3 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 0:0 5 4 1 0 14 - 3 13
2.
Фредрикстад
 0:0 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
КФУМ Осло
 0:0 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Лиллестрём
 0:0 4 3 0 1 7 - 2 9
5.
Бранн
 4 2 2 0 7 - 3 8
6.
Хёугесунн
 0:0 5 2 2 1 6 - 5 8
7.
Мольде
 0:0 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Одд
 0:0 5 2 1 2 3 - 7 7
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 5 2 0 3 5 - 10 6
10.
Хам-Кам
 0:0 6 1 3 2 10 - 6 6
11.
Викинг
 0:0 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Сарпсборг-08
 0:0 5 1 2 2 6 - 7 5
13.
Русенборг
 4 1 1 2 5 - 7 4
14.
ФК Кристиансунн
 4 1 1 2 5 - 7 4
15.
Саннефьёрд
 0:0 4 0 1 3 3 - 7 1
16.
Тромсё
 3 0 0 3 1 - 7 0
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Топ бомбардиров
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 6
Мольде Эйкрем Магнус 5
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Мольде Эриксен Кристиан I 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 3
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Будё/Глимт Хёуге Йенс 3
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 3
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Мольде
Ничья
Сарпсборг-08
1.40
7.40
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6.90
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Мольде
Сарпсборг-08
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