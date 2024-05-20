Тур: 9. Стадион: Акер. Главный судья: Лиен Мариус
0:0
Первый тайм: 7'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
19
Хауган
Эйрик
31
Ловик
Матиас
31
Илич
Марко
32
Вишне
Эйрик
17
Anders
Hiim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Anders HiimЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Мольде
Сарпсборг-08
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
26 матчей
53.8%
19.2%
27%
14 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
26.9%
50%
23.1%
7 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
12 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
16
Голов в среднем за матч
3.07
1.33
Среднее время на гол
29
67
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.67
1.14
Среднее время на гол
54
78
Всего голов
63
32
Голов в среднем за матч
2.42
1.23
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
Среднее время на гол
37
73
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эйкрем Магнус
|5
|0.5
|Эриксен Кристиан I
|4
|0.4
|Хестад Эйрик
|2
|0.2
|Гульбрандсен Фредрик
|1
|0.1
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.1
|Стеневик Халлдор
|1
|0.1
|Ловик Матиас
|1
|0.1
|Оланаре Аарон
|1
|0.1
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.1
|Коса Маркус Андреас
|1 (1)
|0.1
|Линнес Мартин
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Эйванн Каспер
|0
|0
|Амундсен Исак
|0
|0
|Бакке Йохан
|0
|0
|Sondre Granaas
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сандберг Никлас
|2 (2)
|0.22
|Sondre Oerjasaeter
|1
|0.11
|Йохансен Стефан
|1 (1)
|0.11
|Бергет Йо Инге
|1
|0.11
|Вишне Эйрик
|1
|0.11
|Хрупалла Павел
|1
|0.11
|Тебо Франклин
|1
|0.11
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эриксен Кристиан I
|3
|0
|Гульбрандсен Фредрик
|2
|0
|Хагельскьер Андерс
|2
|0
|Амундсен Исак
|2
|0
|Ловик Матиас
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|Хестад Эйрик
|1
|0
|Стеневик Халлдор
|1
|0
|Брейвик Эмиль
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Йеппе
|2
|0
|Вишне Эйрик
|2
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|Эдегор Магнар
|1
|0
|Зехнини Рафик
|1
|0
|Шер Аймар
|1
|0
|Henrik Meister
|1
|0
|Тебо Франклин
|1
|0
|Касас Арнау
|1
|0
|Сандер Кристиансен
|1
|0
Результаты матчей
Мольде
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сарпсборг-08
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
4
Мольде
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сарпсборг-08
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
10
Упущенные победы
6
1
Мольде
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
11% (1)
56% (5)
Сарпсборг-08
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
10
Упущенные победы
9
5
Голы по времени матча
Забито
11
7
6 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
2
18%
1
14%
1-15
2
18%
2
29%
16-30
2
18%
1
14%
31-45
2
18%
2
29%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
2
18%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
2
33%
46-60
2
40%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
100%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
4
10
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
5
50%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
20%
76-90
Забито
18
9
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 4
0 Не забивали 2
2
11%
1
11%
1-15
3
17%
2
22%
16-30
5
28%
1
11%
31-45
3
17%
2
22%
46-60
2
11%
3
33%
61-75
3
17%
0
0%
76-90
Пропущено
9
16
2 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 5
1
11%
2
13%
1-15
0
0%
5
31%
16-30
1
11%
2
13%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
3
33%
2
13%
61-75
3
33%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Одд - Мольде 0:4 Мольде - Русенборг 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Саннефьёрд - Мольде 3:1
Хёдд - Мольде 1:3 Мольде - Хёугесунн 2:1 Стриндхейм - Мольде 1:2 Будё/Глимт - Мольде 1:1 Мольде - Одд 1:2 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Эйде Омень - Мольде 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Мольде - Бранн 1:0 Брюгге - Мольде 3:0 Мольде - Брюгге 2:1 Мольде - Русенборг 1:1 Легия - Мольде 0:3 Мольде - Легия 3:2
Сарпсборг-08
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0
Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг - Сарпсборг-08 1:5 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Хьельсос 1:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5
Результаты матчей
Мольде
Сарпсборг-08
Точный счет
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:7
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
3 раза 33%
4
2 раза 22%
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Мольде
Сарпсборг-08
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
26
27
17
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|7
|2
|0
|21 - 4
|23
|2.
|9
|6
|2
|1
|15 - 6
|20
|3.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|16 - 7
|18
|4.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|18 - 9
|18
|5.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|10 - 10
|13
|6.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|7.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|8.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|9.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|10.
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|11.
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|12.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|9 - 20
|9
|13.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|10 - 10
|8
|14.
|0:0
|9
|2
|2
|5
|8 - 17
|8
|15.
|0:0
|10
|1
|5
|4
|12 - 10
|8
|16.
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|2.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|3.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|4.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|8.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|11.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|12.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|2 - 10
|3
|13.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|14.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|16.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|2.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|0:0
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|6.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|9.
|0:0
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|10.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|10 - 6
|6
|11.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|6
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|5
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|4 (2)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|3
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3
|Будё/Глимт
|Хёуге Йенс
|3
|Будё/Глимт
|Эвьен Хэкон
|3
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|3