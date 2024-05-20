Тур: 9. Стадион: Акер. Главный судья: Лиен Мариус
2:4
Конец матча
0'
0:1
10' ГолХрупалла Павел
12' Желтая карточкаГульбрандсен Фредрик
1:1
23' ГолСтеневик Халлдор
29' Желтая карточкаШер Аймар
1:2
34' ГолЙохансен Стефан
1:3
51' ГолSondre Oerjasaeter
2:3
61' ГолЭйкрем Магнус
75' Желтая карточкаКоса Маркус Андреас
89' Желтая карточкаMartin Hoel Andersen
2:4
90' ГолSondre Oerjasaeter
90'+7
Ход матча
10'
0:1
23'
1:1
29'
34'
1:2
51'
61'
2:3
90'
Статистика матча
-
2 Голы 4
-
9 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 5
-
7 Угловые 2
-
1 Офсайды 2
-
6 Нарушения правил 11
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
535 Количество передач 284
-
65 Владение мячом, % 35
19
Хауган
Эйрик
31
Ловик
Матиас
31
Илич
Марко
32
Вишне
Эйрик
17
Anders
Hiim
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Хауган ЭйрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Ловик МатиасПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Моэ Эрлинг
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
31 Илич МаркоВратарь
-
32 Вишне ЭйрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Anders HiimЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
40 Leander Oy
-
-
-
Главный тренер: Биллборн Стефан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Мольде
Сарпсборг-08
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед
26 матчей
53.8%
19.2%
27%
14 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
26.9%
50%
23.1%
7 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
46.2%
30.8%
23%
12 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
43
16
Голов в среднем за матч
3.07
1.33
Среднее время на гол
29
67
Всего голов
20
16
Голов в среднем за матч
1.67
1.14
Среднее время на гол
54
78
Всего голов
63
32
Голов в среднем за матч
2.42
1.23
Тотал матчей
2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
21
Среднее время на гол
37
73
Бомбардиры внутри турнира
Мольде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Эйкрем Магнус
|6
|0.6
|Эриксен Кристиан I
|4
|0.4
|Хестад Эйрик
|2
|0.2
|Стеневик Халлдор
|2
|0.2
|Гульбрандсен Фредрик
|1
|0.1
|Хёуген Кристоффер
|1
|0.1
|Оланаре Аарон
|1
|0.1
|Ловик Матиас
|1
|0.1
|Хагельскьер Андерс
|1
|0.1
|Коса Маркус Андреас
|1 (1)
|0.1
|Линнес Мартин
|0
|0
|Дели Матс Мёллер
|0
|0
|Эйванн Каспер
|0
|0
|Амундсен Исак
|0
|0
|Бакке Йохан
|0
|0
|Sondre Granaas
|0
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sondre Oerjasaeter
|3
|0.33
|Хрупалла Павел
|2
|0.22
|Йохансен Стефан
|2 (1)
|0.22
|Сандберг Никлас
|2 (2)
|0.22
|Вишне Эйрик
|1
|0.11
|Бергет Йо Инге
|1
|0.11
|Тебо Франклин
|1
|0.11
|Martin Hoel Andersen
|0
|0
Карточки
Мольде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гульбрандсен Фредрик
|3
|0
|Эриксен Кристиан I
|3
|0
|Хагельскьер Андерс
|2
|0
|Амундсен Исак
|2
|0
|Ловик Матиас
|2
|0
|Линнес Мартин
|1
|0
|Хёуген Кристоффер
|1
|0
|Хестад Эйрик
|1
|0
|Стеневик Халлдор
|1
|0
|Коса Маркус Андреас
|1
|0
|Брейвик Эмиль
|1
|0
Сарпсборг-08
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Андерсен Йеппе
|2
|0
|Вишне Эйрик
|2
|0
|Шер Аймар
|2
|0
|Мартинссон-Нгуали Серж
|1
|0
|Martin Hoel Andersen
|1
|0
|Эдегор Магнар
|1
|0
|Зехнини Рафик
|1
|0
|Henrik Meister
|1
|0
|Тебо Франклин
|1
|0
|Касас Арнау
|1
|0
|Сандер Кристиансен
|1
|0
Результаты матчей
Мольде
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сарпсборг-08
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
5
4
Мольде
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сарпсборг-08
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
10
Упущенные победы
6
1
Мольде
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Сарпсборг-08
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
4
12
Упущенные победы
11
5
Голы по времени матча
Забито
13
11
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
2
15%
2
18%
1-15
3
23%
2
18%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
2
15%
1
9%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
2
22%
3
38%
61-75
2
22%
1
13%
76-90
Забито
7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
100%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
4
10
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
5
50%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
20%
76-90
Забито
20
13
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
2
10%
2
15%
1-15
4
20%
2
15%
16-30
5
25%
2
15%
31-45
3
15%
3
23%
46-60
3
15%
3
23%
61-75
3
15%
1
8%
76-90
Пропущено
13
18
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
15%
2
11%
1-15
0
0%
6
33%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
3
23%
3
17%
61-75
4
31%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Мольде
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Одд - Мольде 0:4 Мольде - Русенборг 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Саннефьёрд - Мольде 3:1
Хёдд - Мольде 1:3 Мольде - Хёугесунн 2:1 Стриндхейм - Мольде 1:2 Будё/Глимт - Мольде 1:1 Мольде - Одд 1:2 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Эйде Омень - Мольде 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Мольде - Бранн 1:0 Брюгге - Мольде 3:0 Мольде - Брюгге 2:1 Мольде - Русенборг 1:1 Легия - Мольде 0:3 Мольде - Легия 3:2
Сарпсборг-08
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0
Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг - Сарпсборг-08 1:5 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Хьельсос 1:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5
Результаты матчей
Мольде
Сарпсборг-08
Точный счет
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%
Точное количество голов
2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:7
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 40%
2
4 раза 40%
4
2 раза 20%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Мольде
Сарпсборг-08
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
32
13
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
36
28
27
28
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|21 - 5
|22
|2.
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|3.
|9
|6
|2
|1
|19 - 7
|20
|4.
|10
|5
|2
|3
|20 - 13
|17
|5.
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|6.
|9
|4
|1
|4
|10 - 13
|13
|7.
|9
|3
|4
|2
|10 - 10
|13
|8.
|2:3
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|9.
|9
|3
|1
|5
|8 - 13
|10
|10.
|9
|3
|1
|5
|10 - 16
|10
|11.
|9
|3
|1
|5
|12 - 19
|10
|12.
|9
|2
|4
|3
|12 - 15
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|13 - 10
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|9 - 20
|9
|15.
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|16.
|3:2
|8
|2
|0
|6
|10 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|4.
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|8.
|2:3
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|3:2
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|2 - 10
|3
|14.
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|16.
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|5.
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|6.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|11.
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|10 - 6
|6
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|2:3
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|15.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|16.
|3:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|6
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|6
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|Викинг
|Трипич Златко
|4 (4)
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|4
|Хам-Кам
|John Olav Norheim
|1 2
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 2
|Одд
|Mihajlo Ivancevic
|1 2
|Мольде
|Гульбрандсен Фредрик
|3