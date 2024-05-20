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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Лиен Мариус
Мольде
2:4
Конец матча
Сарпсборг-08
0'
0:1
10' Гол
Хрупалла Павел
12' Желтая карточка
Гульбрандсен Фредрик
1:1
23' Гол
Стеневик Халлдор
29' Желтая карточка
Шер Аймар
1:2
34' Гол
Йохансен Стефан
1:3
51' Гол
Sondre Oerjasaeter
2:3
61' Гол
Эйкрем Магнус
75' Желтая карточка
Коса Маркус Андреас
89' Желтая карточка
Martin Hoel Andersen
2:4
90' Гол
Sondre Oerjasaeter
90'+7

Ход матча

10'
0:1
Хрупалла Павел
(Вишне Эйрик)
12'
Гульбрандсен Фредрик
 
23'
Стеневик Халлдор
1:1
29'
 
Шер Аймар
34'
1:2
Йохансен Стефан
46'
Эриксен Кристиан
Хауган Эйрик
 
51'
1:3
Sondre Oerjasaeter
(Хрупалла Павел)
60'
Оланаре Аарон
Брейвик Эмиль
 
61'
Эйкрем Магнус
(Оланаре Аарон)
2:3
64'
 
Peter Reinhardsen
Хрупалла Павел
74'
 
Тибблинг Симон
Вишне Эйрик
75'
Коса Маркус Андреас
 
78'
Sondre Granaas
Эйкрем Магнус
 
80'
 
Martin Hoel Andersen
Йохансен Стефан
80'
 
Victor Halvorsen
Henrik Meister
86'
Хагельскьер Андерс
Ловик Матиас
 
89'
 
Martin Hoel Andersen
90'
2:4
Sondre Oerjasaeter
(Martin Hoel Andersen)

Статистика матча

  • 2 Голы 4
  • 9 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 2
  • 1 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 11
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 535 Количество передач 284
  • 65 Владение мячом, % 35
22
Albert
Posiadala
26
Амундсен
Исак
3
Эйванн
Каспер
19
Хауган
Эйрик
18
Стеневик
Халлдор
5
Хестад
Эйрик
16
Брейвик
Эмиль
15
Коса
Маркус
Андреас
31
Ловик
Матиас
7
Эйкрем
Магнус
8
Гульбрандсен
Фредрик
31
Илич
Марко
32
Вишне
Эйрик
5
Эдегор
Магнар
4
Касас
Арнау
17
Anders
Hiim
8
Андерсен
Йеппе
6
Шер
Аймар
27
Sondre
Oerjasaeter
10
Йохансен
Стефан
37
Хрупалла
Павел
19
Henrik
Meister
Мольде
3-5-2
Сарпсборг-08
4-2-3-1

История личных встреч

Мольде
Сарпсборг-08

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.2%
35.3%
23.5%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

70.6%
23.5%
5.9%
12 побед 4 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

77.8%
22.2%
0 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 6 побед

26 матчей

53.8%
19.2%
27%
14 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

26.9%
50%
23.1%
7 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

46.2%
30.8%
23%
12 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

К
4:2
Э
1:3
Э
5:1
К
3:1
Э
4:1
Э
1:2
К
4:2
Э
1:0
Э
4:1
Э
5:0
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
2:2
Э
2:2
Э
1:0
Э
0:1
ТМК
5:1
Э
4:0
Э
0:0
Э
1:4
Э
0:2
Э
5:1
Э
1:0
Э
3:1

Голы

Всего голов

43
16

Голов в среднем за матч

3.07
1.33

Среднее время на гол

29
67

Всего голов

20
16

Голов в среднем за матч

1.67
1.14

Среднее время на гол

54
78

Всего голов

63
32

Голов в среднем за матч

2.42
1.23

Тотал матчей

2.5
25
Больше 96%
Меньше 4%
1
21
Больше 81%
Меньше 19%
5
19
Больше 73%
Меньше 27%
7
16
Больше 62%
Меньше 38%
10
9
Больше 35%
Меньше 65%
17
5
Больше 19%
Меньше 81%
21

Среднее время на гол

37
73

Бомбардиры внутри турнира

Мольде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Эйкрем Магнус 6 0.6
Эриксен Кристиан I 4 0.4
Хестад Эйрик 2 0.2
Стеневик Халлдор 2 0.2
Гульбрандсен Фредрик 1 0.1
Хёуген Кристоффер 1 0.1
Оланаре Аарон 1 0.1
Ловик Матиас 1 0.1
Хагельскьер Андерс 1 0.1
Коса Маркус Андреас 1 (1) 0.1
Линнес Мартин 0 0
Дели Матс Мёллер 0 0
Эйванн Каспер 0 0
Амундсен Исак 0 0
Бакке Йохан 0 0
Sondre Granaas 0 0
Сарпсборг-08
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sondre Oerjasaeter 3 0.33
Хрупалла Павел 2 0.22
Йохансен Стефан 2 (1) 0.22
Сандберг Никлас 2 (2) 0.22
Вишне Эйрик 1 0.11
Бергет Йо Инге 1 0.11
Тебо Франклин 1 0.11
Martin Hoel Andersen 0 0

Карточки

Мольде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гульбрандсен Фредрик 3 0
Эриксен Кристиан I 3 0
Хагельскьер Андерс 2 0
Амундсен Исак 2 0
Ловик Матиас 2 0
Линнес Мартин 1 0
Хёуген Кристоффер 1 0
Хестад Эйрик 1 0
Стеневик Халлдор 1 0
Коса Маркус Андреас 1 0
Брейвик Эмиль 1 0
Сарпсборг-08
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Андерсен Йеппе 2 0
Вишне Эйрик 2 0
Шер Аймар 2 0
Мартинссон-Нгуали Серж 1 0
Martin Hoel Andersen 1 0
Эдегор Магнар 1 0
Зехнини Рафик 1 0
Henrik Meister 1 0
Тебо Франклин 1 0
Касас Арнау 1 0
Сандер Кристиансен 1 0

Результаты матчей

Мольде
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Сарпсборг-08
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
4
Мольде
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сарпсборг-08
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
10

Упущенные победы

6
1
Мольде
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
10% (1)
60% (6)
Сарпсборг-08
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

4
12

Упущенные победы

11
5

Голы по времени матча

Забито

13
11
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
2
15%
2
18%
1-15
3
23%
2
18%
16-30
2
15%
2
18%
31-45
2
15%
3
27%
46-60
2
15%
1
9%
61-75
2
15%
1
9%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
1
11%
1
13%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
25%
46-60
2
22%
3
38%
61-75
2
22%
1
13%
76-90

Забито

7
2
4 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
2
100%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
1
25%
1
10%
1-15
0
0%
5
50%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
20%
76-90

Забито

20
13
11 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
2
10%
2
15%
1-15
4
20%
2
15%
16-30
5
25%
2
15%
31-45
3
15%
3
23%
46-60
3
15%
3
23%
61-75
3
15%
1
8%
76-90

Пропущено

13
18
4 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
2
15%
2
11%
1-15
0
0%
6
33%
16-30
2
15%
2
11%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
3
23%
3
17%
61-75
4
31%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Мольде
(20 матчей)
70%
15%
15%
14 побед 3 ничьи 3 поражения
Одд - Мольде 0:4 Мольде - Русенборг 2:2 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Саннефьёрд - Мольде 3:1
Хёдд - Мольде 1:3 Мольде - Хёугесунн 2:1 Стриндхейм - Мольде 1:2 Будё/Глимт - Мольде 1:1 Мольде - Одд 1:2 Мольде - ФК Кристиансунн 2:0 Эйде Омень - Мольде 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Мольде - Бранн 1:0 Брюгге - Мольде 3:0 Мольде - Брюгге 2:1 Мольде - Русенборг 1:1 Легия - Мольде 0:3 Мольде - Легия 3:2
Сарпсборг-08
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Саннефьёрд - Сарпсборг-08 4:1 Мольде - Сарпсборг-08 4:2 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0
Рааде - Сарпсборг-08 0:1 Тромсё - Сарпсборг-08 0:3 Хёнефосс - Сарпсборг-08 1:2 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Сарпсборг - Сарпсборг-08 1:5 Сарпсборг-08 - Одд 0:1 Викинг - Сарпсборг-08 1:0 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Сарпсборг-08 - Хьельсос 1:1 Сарпсборг-08 - АИК 2:0 Хаммарбю - Сарпсборг-08 4:5

Результаты матчей

Мольде
Сарпсборг-08

Точный счет

1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:7
1 раз 25%

Точное количество голов

2
4 раза 67%
1
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:4
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:7
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
4 раза 40%
4
2 раза 20%
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Мольде
Сарпсборг-08

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
1
5
2.5
1
5
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
3
2
1
3
2.5
2
3
1
3
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
1.5
Больше Меньше
3
6
2
8
2.5
2
7
2
8
3.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 9 7 1 1 21 - 5 22
2.
Бранн
 10 6 3 1 17 - 8 21
3.
Фредрикстад
 9 6 2 1 19 - 7 20
4.
Мольде
 10 5 2 3 20 - 13 17
5.
Викинг
 9 4 3 2 13 - 11 15
6.
Стрёмсгодсет
 9 4 1 4 10 - 13 13
7.
КФУМ Осло
 9 3 4 2 10 - 10 13
8.
Русенборг
 2:3 9 3 1 5 12 - 16 10
9.
Хёугесунн
 9 3 1 5 8 - 13 10
10.
Лиллестрём
 9 3 1 5 10 - 16 10
11.
Сарпсборг-08
 9 3 1 5 12 - 19 10
12.
ФК Кристиансунн
 9 2 4 3 12 - 15 10
13.
Хам-Кам
 10 2 4 4 13 - 10 10
14.
Одд
 10 2 3 5 9 - 20 9
15.
Саннефьёрд
 8 2 1 5 10 - 13 7
16.
Тромсё
 3:2 8 2 0 6 10 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 5 4 0 1 8 - 3 12
2.
Будё/Глимт
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Мольде
 6 3 1 2 13 - 9 10
4.
Викинг
 5 2 2 1 6 - 7 8
5.
Стрёмсгодсет
 4 2 1 1 5 - 3 7
6.
Фредрикстад
 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Саннефьёрд
 4 2 0 2 7 - 6 6
8.
Русенборг
 2:3 4 2 0 2 5 - 6 6
9.
Тромсё
 3:2 5 2 0 3 9 - 10 6
10.
ФК Кристиансунн
 5 1 3 1 7 - 8 6
11.
Хам-Кам
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Хёугесунн
 4 1 0 3 2 - 6 3
13.
Сарпсборг-08
 4 1 0 3 2 - 10 3
14.
КФУМ Осло
 5 0 3 2 3 - 8 3
15.
Одд
 5 0 2 3 6 - 13 2
16.
Лиллестрём
 5 0 1 4 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 5 4 1 0 12 - 2 13
2.
Будё/Глимт
 5 4 0 1 14 - 4 12
3.
КФУМ Осло
 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Лиллестрём
 4 3 0 1 7 - 2 9
5.
Бранн
 5 2 3 0 9 - 5 9
6.
Викинг
 4 2 1 1 7 - 4 7
7.
Мольде
 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Сарпсборг-08
 5 2 1 2 10 - 9 7
9.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Одд
 5 2 1 2 3 - 7 7
11.
Стрёмсгодсет
 5 2 0 3 5 - 10 6
12.
Хам-Кам
 6 1 3 2 10 - 6 6
13.
ФК Кристиансунн
 4 1 1 2 5 - 7 4
14.
Русенборг
 2:3 5 1 1 3 7 - 10 4
15.
Саннефьёрд
 4 0 1 3 3 - 7 1
16.
Тромсё
 3:2 3 0 0 3 1 - 7 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Мольде Эйкрем Магнус 6
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 6
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Викинг Трипич Златко 4 (4)
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Топ нарушителей
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 4
Хам-Кам John Olav Norheim 1 2
Тромсё Енссен Андерс 1 2
Одд Mihajlo Ivancevic 1 2
Мольде Гульбрандсен Фредрик 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 51'
      Г О О О О Л - Sondre Oerjasaeter забивает с правой ноги!
    • 46'
      Тактическая замена. Хауган Эйрик уходит с поля и его заменяет Эриксен Кристиан I
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Г О О О О Л - Йохансен Стефан левой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!
    • 29'
      Шер Аймар получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Г О О О О Л - Стеневик Халлдор забивает ударом с правой ноги!
    • 12'
      Рефери не любит споров - именно за это Гульбрандсен Фредрик сейчас получил желтую
    • 10'
      Вишне Эйрик сделал результативную передачу.
    • 10'
      Г О О О О Л - Хрупалла Павел забивает с левой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
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