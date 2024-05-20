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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Сагги Рохит
Хам-Кам
0:0
Первый тайм: 7'
Будё/Глимт
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 28 Владение мячом, % 72
Лучшие коэффициенты
Хам-Кам
Ничья
Будё/Глимт
6.60
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4.80
Реклама, pari.ru
1.59
Все Коэффициенты
12
Сандберг
Маркус
14
Марес
Люк
23
Шельстад
Фредрик
6
John
Olav
Norheim
21
Йонссон
Видар
18
Gard
Simenstad
19
Куртович
Виллиам
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
2
Конгсро
Вегар
17
Эдегор
Никлас
9
Удаль
Хенрик
12
Хайкин
Никита
30
Сёренсен
Адам
6
Гундерсен
Йостейн
18
Мо
Бреде
20
Сьоволд
Фредрик
14
Салтнес
Ульрик
7
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
99
Зугеля
Нино
9
Хог
Каспер
Ваарст
23
Хёуге
Йенс
Хам-Кам
3-5-2
Будё/Глимт
4-3-3

История личных встреч

Хам-Кам
Будё/Глимт

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

История матчей

Э
4:4
К
0:2
Э
3:0
Э
2:2
Э
0:2
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.75

Среднее время на гол

112
120

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2.5
1.6

Среднее время на гол

36
56

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.56
1.22

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
73

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
John Olav Norheim 2 0.22
Kristian Loenstad Onsrud 2 0.22
Эдегор Никлас 2 0.22
Удаль Хенрик 1 0.11
Йонссон Видар 1 0.11
Киркеволд Пол 1 0.11
Gard Simenstad 1 0.11
Мава Мозес 1 0.11
Марес Люк 1 (1) 0.11
Конгсро Вегар 0 0
Куртович Виллиам 0 0
Tore Andre Soeraas 0 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 0 0
Будё/Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грёнбек Альберт 6 0.75
Хог Каспер Ваарст 4 0.5
Зугеля Нино 3 0.38
Хёуге Йенс 2 0.25
Эвьен Хэкон 2 0.25
Салтнес Ульрик 1 0.13
Миккельсен Эугуст 1 0.13
Бьоркан Фредерик 1 0.13
Берг Патрик 1 0.13
Сёрли Сондре 0 0
Гундерсен Йостейн 0 0
Сёренсен Адам 0 0

Карточки

Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
John Olav Norheim 1 1
Куртович Виллиам 2 0
Kristian Loenstad Onsrud 2 0
Эдегор Никлас 2 0
Шельстад Фредрик 1 0
Марес Люк 1 0
Gard Simenstad 1 0
Мава Мозес 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Tore Andre Soeraas 1 0
Кьяергор Оливер 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0
Будё/Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёуге Йенс 3 0
Эвьен Хэкон 3 0
Берг Патрик 2 0
Бьоркан Фредерик 2 0
Гундерсен Йостейн 1 0
Сёренсен Адам 1 0
Грёнбек Альберт 1 0

Результаты матчей

Хам-Кам
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Будё/Глимт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
0
Хам-Кам
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Будё/Глимт
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

10
7
Хам-Кам
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Будё/Глимт
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
50% (4)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
13% (1)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

12
7

Голы по времени матча

Забито

2
14
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 10
1 Забивали первыми 4
8 Не забивали 4
1
50%
2
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
50%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Пропущено

4
3
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
50%
1
33%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

10
7
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
2
20%
1
14%
1-15
4
40%
2
29%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

12
21
8 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 14
4 Забивали первыми 8
4 Не забивали 0
3
25%
3
14%
1-15
4
33%
2
10%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
1
8%
4
19%
46-60
1
8%
5
24%
61-75
2
17%
5
24%
76-90

Пропущено

10
4
5 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 0
9 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
0
0%
16-30
3
30%
1
25%
31-45
1
10%
2
50%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1
Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Эльверум - Хам-Кам 2:4 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 Бранн - Хам-Кам 1:0 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Ридабу - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 СК Гйовик-Лин - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Йовик-Люн 2:3 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4
Будё/Глимт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Будё/Глимт - Тромсё 4:0 ФК Кристиансунн - Будё/Глимт 2:4 Будё/Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Будё/Глимт - Лиллестрём 2:4
Русенборг - Будё/Глимт 1:3 Юнкерен - Будё/Глимт 0:2 Будё/Глимт - Мольде 1:1 Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Брённейсунд - Будё/Глимт 0:6 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2 Аякс - Будё/Глимт 2:2 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Будё/Глимт - Спарта Прага 0:2 Будё/Глимт - Хаммарбю 3:2 Ред Булл Зальцбург - Будё/Глимт 6:0

Результаты матчей

Хам-Кам
Будё/Глимт

Точный счет

0:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
1:7
1 раз 17%
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
7
1 раз 17%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:7
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
1:0
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:4
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
3 раза 33%
2
1 раз 11%
7
1 раз 11%
1
3 раза 38%
4
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Хам-Кам
Будё/Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
1
5
1.5
1
5
2.5
3
1
1
5
3.5
2
2
1
5
4.5
1
3
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
5
3
1
8
2.5
4
4
1
8
3.5
3
5
1
8
4.5
1
7
1
8
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 0:0 9 7 2 0 21 - 4 23
2.
Бранн
 9 6 2 1 15 - 6 20
3.
Фредрикстад
 0:0 9 5 3 1 16 - 7 18
4.
Мольде
 0:0 10 5 3 2 18 - 9 18
5.
КФУМ Осло
 0:0 9 3 4 2 10 - 10 13
6.
Викинг
 0:0 9 3 4 2 10 - 11 13
7.
Хёугесунн
 0:0 9 3 2 4 8 - 11 11
8.
Лиллестрём
 0:0 9 3 2 4 10 - 13 11
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 9 3 2 4 8 - 13 11
10.
Русенборг
 8 3 1 4 10 - 13 10
11.
ФК Кристиансунн
 8 2 3 3 10 - 13 9
12.
Одд
 0:0 10 2 3 5 9 - 20 9
13.
Саннефьёрд
 0:0 8 2 2 4 10 - 10 8
14.
Сарпсборг-08
 0:0 9 2 2 5 8 - 17 8
15.
Хам-Кам
 0:0 10 1 5 4 12 - 10 8
16.
Тромсё
 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 5 4 0 1 8 - 3 12
2.
Мольде
 0:0 6 3 2 1 11 - 5 11
3.
Будё/Глимт
 0:0 4 3 1 0 7 - 1 10
4.
Викинг
 0:0 5 2 2 1 6 - 7 8
5.
Саннефьёрд
 0:0 4 2 1 1 7 - 3 7
6.
Фредрикстад
 0:0 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Русенборг
 4 2 0 2 5 - 6 6
8.
Стрёмсгодсет
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
ФК Кристиансунн
 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Тромсё
 4 1 0 3 6 - 8 3
11.
Хёугесунн
 0:0 4 1 0 3 2 - 6 3
12.
Сарпсборг-08
 0:0 4 1 0 3 2 - 10 3
13.
КФУМ Осло
 0:0 5 0 3 2 3 - 8 3
14.
Хам-Кам
 0:0 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
Одд
 0:0 5 0 2 3 6 - 13 2
16.
Лиллестрём
 0:0 5 0 2 3 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 0:0 5 4 1 0 14 - 3 13
2.
Фредрикстад
 0:0 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
КФУМ Осло
 0:0 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Лиллестрём
 0:0 4 3 0 1 7 - 2 9
5.
Бранн
 4 2 2 0 7 - 3 8
6.
Хёугесунн
 0:0 5 2 2 1 6 - 5 8
7.
Мольде
 0:0 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Одд
 0:0 5 2 1 2 3 - 7 7
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 5 2 0 3 5 - 10 6
10.
Хам-Кам
 0:0 6 1 3 2 10 - 6 6
11.
Викинг
 0:0 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Сарпсборг-08
 0:0 5 1 2 2 6 - 7 5
13.
Русенборг
 4 1 1 2 5 - 7 4
14.
ФК Кристиансунн
 4 1 1 2 5 - 7 4
15.
Саннефьёрд
 0:0 4 0 1 3 3 - 7 1
16.
Тромсё
 3 0 0 3 1 - 7 0
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Топ бомбардиров
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 6
Мольде Эйкрем Магнус 5
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Мольде Эриксен Кристиан I 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 3
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Будё/Глимт Хёуге Йенс 3
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 3
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Хам-Кам
Ничья
Будё/Глимт
6.60
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4.80
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1.59
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Хам-Кам
Будё/Глимт
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