Тур: 9. Стадион: Брискеби. Зрители: 5012 Главный судья: Сагги Рохит
1:0
Конец матча
0'
1:0
20' ГолGard Simenstad
51' Желтая карточкаМарес Люк
61' Желтая карточкаКуртович Виллиам
73' Желтая карточкаJohn Olav Norheim
90'+7
Ход матча
20'
1:0
51'
61'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
2 Удары по воротам 8
-
1 Удары в створ 3
-
3 Угловые 8
-
2 Офсайды 1
-
13 Нарушения правил 8
-
3 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
136 Количество передач 477
-
23 Владение мячом, % 77
14
Марес
Люк
18
Мо
Бреде
99
Зугеля
Нино
23
Хёуге
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Марес ЛюкЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Мава МозесНападающий
- Нападающий
-
-
24 Arne Odegard
-
25 Jonas Rasen
-
Главный тренер: Jakob Michelsen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Зугеля НиноНападающий
- Нападающий
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Эвьен ХэконПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Хам-Кам
Будё/Глимт
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
9 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Первый тайм
11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
4
3
Голов в среднем за матч
0.8
0.75
Среднее время на гол
112
120
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
2.5
1.6
Среднее время на гол
36
56
Всего голов
14
11
Голов в среднем за матч
1.56
1.22
Тотал матчей
2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
Среднее время на гол
57
73
Бомбардиры внутри турнира
Хам-Кам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|John Olav Norheim
|2
|0.2
|Gard Simenstad
|2
|0.2
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0.2
|Эдегор Никлас
|2
|0.2
|Удаль Хенрик
|1
|0.1
|Йонссон Видар
|1
|0.1
|Киркеволд Пол
|1
|0.1
|Мава Мозес
|1
|0.1
|Марес Люк
|1 (1)
|0.1
|Конгсро Вегар
|0
|0
|Куртович Виллиам
|0
|0
|Tore Andre Soeraas
|0
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|0
|0
Будё/Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грёнбек Альберт
|6
|0.67
|Хог Каспер Ваарст
|4
|0.44
|Зугеля Нино
|3
|0.33
|Хёуге Йенс
|2
|0.22
|Эвьен Хэкон
|2
|0.22
|Салтнес Ульрик
|1
|0.11
|Миккельсен Эугуст
|1
|0.11
|Бьоркан Фредерик
|1
|0.11
|Берг Патрик
|1
|0.11
|Сёрли Сондре
|0
|0
|Гундерсен Йостейн
|0
|0
|Сёренсен Адам
|0
|0
Карточки
Хам-Кам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|John Olav Norheim
|2
|1
|Куртович Виллиам
|3
|0
|Kristian Loenstad Onsrud
|2
|0
|Марес Люк
|2
|0
|Эдегор Никлас
|2
|0
|Шельстад Фредрик
|1
|0
|Gard Simenstad
|1
|0
|Мава Мозес
|1
|0
|Конгсро Вегар
|1
|0
|Tore Andre Soeraas
|1
|0
|Кьяергор Оливер
|1
|0
|Бьярнасон Бриньяр Инги
|1
|0
Будё/Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёуге Йенс
|3
|0
|Эвьен Хэкон
|3
|0
|Берг Патрик
|2
|0
|Бьоркан Фредерик
|2
|0
|Гундерсен Йостейн
|1
|0
|Сёренсен Адам
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
Результаты матчей
Хам-Кам
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Будё/Глимт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
2
0
Хам-Кам
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Будё/Глимт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
10
7
Хам-Кам
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Будё/Глимт
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
2
4
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
12
7
Голы по времени матча
Забито
3
14
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
1
33%
2
14%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
33%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
10
7
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
20%
1
14%
1-15
4
40%
2
29%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
20%
1
14%
76-90
Пропущено
6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
13
21
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
3
23%
3
14%
1-15
5
38%
2
10%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
1
8%
4
19%
46-60
1
8%
5
24%
61-75
2
15%
5
24%
76-90
Пропущено
10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
1
10%
2
40%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
20%
76-90
Результаты последних матчей
Хам-Кам
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1
Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Эльверум - Хам-Кам 2:4 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 Бранн - Хам-Кам 1:0 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Ридабу - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 СК Гйовик-Лин - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Йовик-Люн 2:3 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4
Будё/Глимт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Будё/Глимт - Тромсё 4:0 ФК Кристиансунн - Будё/Глимт 2:4 Будё/Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Будё/Глимт - Лиллестрём 2:4
Русенборг - Будё/Глимт 1:3 Юнкерен - Будё/Глимт 0:2 Будё/Глимт - Мольде 1:1 Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Брённейсунд - Будё/Глимт 0:6 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2 Аякс - Будё/Глимт 2:2 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Будё/Глимт - Спарта Прага 0:2 Будё/Глимт - Хаммарбю 3:2 Ред Булл Зальцбург - Будё/Глимт 6:0
Результаты матчей
Хам-Кам
Будё/Глимт
Точный счет
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
1:7
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
7
1 раз 17%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 30%
1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
1:7
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
7
1 раз 10%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Хам-Кам
Будё/Глимт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
41
15
41
15
32
15
23
15
14
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
64
Больше Меньше
81
28
54
19
45
19
36
19
18
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|21 - 5
|22
|2.
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|3.
|9
|6
|2
|1
|19 - 7
|20
|4.
|10
|5
|2
|3
|20 - 13
|17
|5.
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|6.
|9
|4
|1
|4
|10 - 13
|13
|7.
|9
|3
|4
|2
|10 - 10
|13
|8.
|2:3
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|9.
|9
|3
|1
|5
|8 - 13
|10
|10.
|9
|3
|1
|5
|10 - 16
|10
|11.
|9
|3
|1
|5
|12 - 19
|10
|12.
|9
|2
|4
|3
|12 - 15
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|13 - 10
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|9 - 20
|9
|15.
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|16.
|3:2
|8
|2
|0
|6
|10 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|4.
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|8.
|2:3
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|3:2
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|2 - 10
|3
|14.
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|16.
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|5.
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|6.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|11.
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|10 - 6
|6
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|2:3
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|15.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|16.
|3:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|6
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|6
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|Викинг
|Трипич Златко
|4 (4)
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|4
|Хам-Кам
|John Olav Norheim
|1 2
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 2
|Одд
|Mihajlo Ivancevic
|1 2
|Мольде
|Гульбрандсен Фредрик
|3