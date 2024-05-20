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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 5012 Главный судья: Сагги Рохит
Хам-Кам
1:0
Конец матча
Будё/Глимт
0'
1:0
20' Гол
Gard Simenstad
51' Желтая карточка
Марес Люк
61' Желтая карточка
Куртович Виллиам
73' Желтая карточка
John Olav Norheim
90'+7

Ход матча

20'
Gard Simenstad
1:0
46'
Кьяергор Оливер
Kristian Loenstad Onsrud
 
46'
 
Вембангомо Брис
Сьоволд Фредрик
46'
 
Эвьен Хэкон
Зугеля Нино
51'
Марес Люк
 
61'
Куртович Виллиам
 
72'
Киркеволд Пол
Эдегор Никлас
 
73'
John Olav Norheim
 
78'
 
Бьортуфт Один Лурас
Сёренсен Адам
83'
 
Миккельсен Эугуст
Хог Каспер Ваарст
90'
Мава Мозес
Удаль Хенрик
 
90'
Бьярнасон Бриньяр Инги
Gard Simenstad
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 8
  • 1 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 8
  • 2 Офсайды 1
  • 13 Нарушения правил 8
  • 3 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 136 Количество передач 477
  • 23 Владение мячом, % 77
12
Сандберг
Маркус
14
Марес
Люк
23
Шельстад
Фредрик
6
John
Olav
Norheim
21
Йонссон
Видар
18
Gard
Simenstad
19
Куртович
Виллиам
7
Kristian
Loenstad
Onsrud
2
Конгсро
Вегар
17
Эдегор
Никлас
9
Удаль
Хенрик
12
Хайкин
Никита
20
Сьоволд
Фредрик
18
Мо
Бреде
6
Гундерсен
Йостейн
30
Сёренсен
Адам
14
Салтнес
Ульрик
7
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
99
Зугеля
Нино
9
Хог
Каспер
Ваарст
23
Хёуге
Йенс
Хам-Кам
3-5-2
Будё/Глимт
4-3-3

История личных встреч

Хам-Кам
Будё/Глимт

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
133.3%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

9 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Первый тайм

11.1%
66.7%
22.2%
1 победа 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

11.1%
22.2%
66.7%
1 победа 2 ничьи 6 побед

История матчей

Э
4:4
К
0:2
Э
3:0
Э
2:2
Э
0:2
ПД
2:0
ПД
0:0
ПД
3:1
ПД
0:0

Голы

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

0.8
0.75

Среднее время на гол

112
120

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

2.5
1.6

Среднее время на гол

36
56

Всего голов

14
11

Голов в среднем за матч

1.56
1.22

Тотал матчей

2.5
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
7
Больше 78%
Меньше 22%
2
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
3
Больше 33%
Меньше 67%
6
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8
1
Больше 11%
Меньше 89%
8

Среднее время на гол

57
73

Бомбардиры внутри турнира

Хам-Кам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
John Olav Norheim 2 0.2
Gard Simenstad 2 0.2
Kristian Loenstad Onsrud 2 0.2
Эдегор Никлас 2 0.2
Удаль Хенрик 1 0.1
Йонссон Видар 1 0.1
Киркеволд Пол 1 0.1
Мава Мозес 1 0.1
Марес Люк 1 (1) 0.1
Конгсро Вегар 0 0
Куртович Виллиам 0 0
Tore Andre Soeraas 0 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 0 0
Будё/Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грёнбек Альберт 6 0.67
Хог Каспер Ваарст 4 0.44
Зугеля Нино 3 0.33
Хёуге Йенс 2 0.22
Эвьен Хэкон 2 0.22
Салтнес Ульрик 1 0.11
Миккельсен Эугуст 1 0.11
Бьоркан Фредерик 1 0.11
Берг Патрик 1 0.11
Сёрли Сондре 0 0
Гундерсен Йостейн 0 0
Сёренсен Адам 0 0

Карточки

Хам-Кам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
John Olav Norheim 2 1
Куртович Виллиам 3 0
Kristian Loenstad Onsrud 2 0
Марес Люк 2 0
Эдегор Никлас 2 0
Шельстад Фредрик 1 0
Gard Simenstad 1 0
Мава Мозес 1 0
Конгсро Вегар 1 0
Tore Andre Soeraas 1 0
Кьяергор Оливер 1 0
Бьярнасон Бриньяр Инги 1 0
Будё/Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёуге Йенс 3 0
Эвьен Хэкон 3 0
Берг Патрик 2 0
Бьоркан Фредерик 2 0
Гундерсен Йостейн 1 0
Сёренсен Адам 1 0
Грёнбек Альберт 1 0

Результаты матчей

Хам-Кам
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Будё/Глимт
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

2
0
Хам-Кам
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Будё/Глимт
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

10
7
Хам-Кам
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (4)
20% (2)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
50% (5)
30% (3)
Будё/Глимт
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
4

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

12
7

Голы по времени матча

Забито

3
14
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 4
8 Не забивали 5
1
33%
2
14%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
33%
2
14%
61-75
0
0%
4
29%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
1
25%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

10
7
7 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
2
20%
1
14%
1-15
4
40%
2
29%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
3
43%
61-75
2
20%
1
14%
76-90

Пропущено

6
1
3 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

13
21
9 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 14
5 Забивали первыми 8
4 Не забивали 1
3
23%
3
14%
1-15
5
38%
2
10%
16-30
1
8%
2
10%
31-45
1
8%
4
19%
46-60
1
8%
5
24%
61-75
2
15%
5
24%
76-90

Пропущено

10
5
5 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
20%
16-30
3
30%
1
20%
31-45
1
10%
2
40%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
2
20%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Хам-Кам
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Сарпсборг-08 - Хам-Кам 1:7 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 ФК Кристиансунн - Хам-Кам 1:1
Эгерсунд - Хам-Кам 1:3 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Эльверум - Хам-Кам 2:4 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 Бранн - Хам-Кам 1:0 Русенборг - Хам-Кам 1:0 Ридабу - Хам-Кам 0:5 Хам-Кам - Мольде 0:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 Тромсё - Хам-Кам 0:1 Хам-Кам - Сарпсборг-08 0:0 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 СК Гйовик-Лин - Хам-Кам 3:2 Хам-Кам - Йовик-Люн 2:3 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4
Будё/Глимт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Будё/Глимт - Тромсё 4:0 ФК Кристиансунн - Будё/Глимт 2:4 Будё/Глимт - Стрёмсгодсет 1:0 Будё/Глимт - Лиллестрём 2:4
Русенборг - Будё/Глимт 1:3 Юнкерен - Будё/Глимт 0:2 Будё/Глимт - Мольде 1:1 Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Брённейсунд - Будё/Глимт 0:6 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2 Аякс - Будё/Глимт 2:2 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Будё/Глимт - Спарта Прага 0:2 Будё/Глимт - Хаммарбю 3:2 Ред Булл Зальцбург - Будё/Глимт 6:0

Результаты матчей

Хам-Кам
Будё/Глимт

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
1:0
2 раза 33%
1:7
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
7
1 раз 17%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 30%
1:0
3 раза 30%
0:1
2 раза 20%
1:7
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:0
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 40%
1
4 раза 40%
2
1 раз 10%
7
1 раз 10%
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Хам-Кам
Будё/Глимт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
5
1.5
4
1
1
5
2.5
3
2
1
5
3.5
2
3
1
5
4.5
1
4
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
0.5
Больше Меньше
8
1
2
8
1.5
5
4
1
9
2.5
4
5
1
9
3.5
3
6
1
9
4.5
1
8
1
9
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 9 7 1 1 21 - 5 22
2.
Бранн
 10 6 3 1 17 - 8 21
3.
Фредрикстад
 9 6 2 1 19 - 7 20
4.
Мольде
 10 5 2 3 20 - 13 17
5.
Викинг
 9 4 3 2 13 - 11 15
6.
Стрёмсгодсет
 9 4 1 4 10 - 13 13
7.
КФУМ Осло
 9 3 4 2 10 - 10 13
8.
Русенборг
 2:3 9 3 1 5 12 - 16 10
9.
Хёугесунн
 9 3 1 5 8 - 13 10
10.
Лиллестрём
 9 3 1 5 10 - 16 10
11.
Сарпсборг-08
 9 3 1 5 12 - 19 10
12.
ФК Кристиансунн
 9 2 4 3 12 - 15 10
13.
Хам-Кам
 10 2 4 4 13 - 10 10
14.
Одд
 10 2 3 5 9 - 20 9
15.
Саннефьёрд
 8 2 1 5 10 - 13 7
16.
Тромсё
 3:2 8 2 0 6 10 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 5 4 0 1 8 - 3 12
2.
Будё/Глимт
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Мольде
 6 3 1 2 13 - 9 10
4.
Викинг
 5 2 2 1 6 - 7 8
5.
Стрёмсгодсет
 4 2 1 1 5 - 3 7
6.
Фредрикстад
 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Саннефьёрд
 4 2 0 2 7 - 6 6
8.
Русенборг
 2:3 4 2 0 2 5 - 6 6
9.
Тромсё
 3:2 5 2 0 3 9 - 10 6
10.
ФК Кристиансунн
 5 1 3 1 7 - 8 6
11.
Хам-Кам
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Хёугесунн
 4 1 0 3 2 - 6 3
13.
Сарпсборг-08
 4 1 0 3 2 - 10 3
14.
КФУМ Осло
 5 0 3 2 3 - 8 3
15.
Одд
 5 0 2 3 6 - 13 2
16.
Лиллестрём
 5 0 1 4 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 5 4 1 0 12 - 2 13
2.
Будё/Глимт
 5 4 0 1 14 - 4 12
3.
КФУМ Осло
 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Лиллестрём
 4 3 0 1 7 - 2 9
5.
Бранн
 5 2 3 0 9 - 5 9
6.
Викинг
 4 2 1 1 7 - 4 7
7.
Мольде
 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Сарпсборг-08
 5 2 1 2 10 - 9 7
9.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Одд
 5 2 1 2 3 - 7 7
11.
Стрёмсгодсет
 5 2 0 3 5 - 10 6
12.
Хам-Кам
 6 1 3 2 10 - 6 6
13.
ФК Кристиансунн
 4 1 1 2 5 - 7 4
14.
Русенборг
 2:3 5 1 1 3 7 - 10 4
15.
Саннефьёрд
 4 0 1 3 3 - 7 1
16.
Тромсё
 3:2 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Мольде Эйкрем Магнус 6
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 6
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Викинг Трипич Златко 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 4
Хам-Кам John Olav Norheim 1 2
Тромсё Енссен Андерс 1 2
Одд Mihajlo Ivancevic 1 2
Мольде Гульбрандсен Фредрик 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 20'
    Г О О О О Л - Gard Simenstad правой нанес удар со штрафного и закрутил мяч в сетку ворот! Отличный гол!
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    • 1'
      Судья начинает матч
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