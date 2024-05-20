  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Нильсен Ола
Лиллестрём
0:0
Первый тайм: 8'
Фредрикстад
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Лучшие коэффициенты
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Ничья
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Все Коэффициенты
12
Кристиансен
Мадс
16
Uba
Charles
28
Габриэльсен
Рубен
3
Росет
Мартин-Уве
19
Тённесен
Кристоффер
7
Ибрахимай
Илльдрен
8
Лундему
Мариус
23
Осен
Йермунд
17
Китолано
Эрик
10
Ольсен
Томас
20
Антонио
Владимиро
30
Jonathan
Fischer
6
Philip
Sandvik
Aukland
17
Квиле
Сигур
22
Воледзи
Максвелл
5
Simen
Rafn
19
Магнуссон
Юлиус
12
Меткалф
Патрик
4
Stian
Stray
Molde
10
Бьёрло
Мортен
20
Кьяер
Йеппе
13
Sondre
Soerloekk
Лиллестрём
4-3-3
Фредрикстад
3-4-3

История личных встреч

Лиллестрём
Фредрикстад

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
87.5%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
2:1
ТМК
1:1
ТМК
2:0
ТМС
3:1
ТМК
3:1
Э
1:2
Э
3:4
Э
0:0
Э
1:1
ТМС
3:4
Э
1:0
Э
4:2
Э
1:2
Э
4:0

Голы

Всего голов

20
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

2.25
1.4

Среднее время на гол

40
64

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

2.07
1.36

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

43
66

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 4 (1) 0.5
Китолано Эрик 2 0.25
Осен Йермунд 1 0.13
Кнутсон Эрлинг 1 0.13
Гарнас Эспен 1 0.13
Антонио Владимиро 1 0.13
Лундему Мариус 0 0
Хофф Вебьёрн 0 0
Тённесен Кристоффер 0 0
Frederik Elkaer 0 0
Uba Charles 0 0
Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрло Мортен 6 (1) 0.75
Stian Stray Molde 3 0.38
Кьяер Йеппе 2 0.25
Sondre Soerloekk 1 0.13
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0.13
Ага Оскар 1 0.13
Квиле Сигур 1 0.13
Ludvig Begby 0 0
Траоре Маи 0 0
Меткалф Патрик 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росет Мартин-Уве 1 1
Гарнас Эспен 2 0
Антонио Владимиро 0 1
Кнутсон Эрлинг 1 0
Габриэльсен Рубен 1 0
Ольсен Томас 1 0
Лундему Мариус 1 0
Китолано Эрик 1 0
Uba Charles 1 0
_Efe L. 1 0
Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Philip Sandvik Aukland 3 0
Mikkjal Thomassen 2 0
Stian Stray Molde 2 0
Квиле Сигур 2 0
Ольсен Брандур 1 0
Бьёрло Мортен 1 0
Магнуссон Юлиус 1 0
Воледзи Максвелл 1 0
Меткалф Патрик 1 0
Траоре Маи 1 0
Jonathan Fischer 1 0

Результаты матчей

Лиллестрём
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Фредрикстад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1
Лиллестрём
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Фредрикстад
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
7
Лиллестрём
14.3%
85.7%
1 победа 6 поражений
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Фредрикстад
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

4
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

10
8

Голы по времени матча

Забито

3
9
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 4
0
0%
3
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
3
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
33%
2
22%
76-90

Пропущено

11
2
2 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
2
18%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
5
45%
1
50%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
2
18%
0
0%
76-90

Забито

7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
3
43%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
100%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
16
6 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 6
4 Забивали первыми 6
3 Не забивали 1
3
30%
5
31%
1-15
0
0%
1
6%
16-30
3
30%
4
25%
31-45
2
20%
1
6%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
20%
3
19%
76-90

Пропущено

13
7
2 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
15%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
5
38%
2
29%
46-60
4
31%
2
29%
61-75
2
15%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Викинг - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Бранн 0:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0
Будё/Глимт - Лиллестрём 2:4 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Стрёммен - Лиллестрём 4:5 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Бьеркеланген - Лиллестрём 0:7 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 Стабек - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Одд 2:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Лиллестрём - Тенерифе-2 3:3 Лиллестрём - Фредрикстад 2:1
Фредрикстад
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Одд - Фредрикстад 0:2
Фредрикстад - Русенборг 1:0 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Эик-Тенсберг - Фредрикстад 2:5 Викинг - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Дробак-Фрон - Фредрикстад 0:10 Бранн - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Реал Солт-Лейк - Фредрикстад 1:0

Результаты матчей

Лиллестрём
Фредрикстад

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
0:2
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:2
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
0:5
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:3
1 раз 13%
0:2
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:4
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
2 раза 25%
2
2 раза 25%
4
1 раз 13%
2
3 раза 38%
1
2 раза 25%
4
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Лиллестрём
Фредрикстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1
1
3
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
1
1
3
2.5
1
3
1
3
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
7
1
3
5
1.5
5
3
1
7
2.5
2
6
1
7
3.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 0:0 9 7 2 0 21 - 4 23
2.
Бранн
 9 6 2 1 15 - 6 20
3.
Фредрикстад
 0:0 9 5 3 1 16 - 7 18
4.
Мольде
 0:0 10 5 3 2 18 - 9 18
5.
КФУМ Осло
 0:0 9 3 4 2 10 - 10 13
6.
Викинг
 0:0 9 3 4 2 10 - 11 13
7.
Хёугесунн
 0:0 9 3 2 4 8 - 11 11
8.
Лиллестрём
 0:0 9 3 2 4 10 - 13 11
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 9 3 2 4 8 - 13 11
10.
Русенборг
 8 3 1 4 10 - 13 10
11.
ФК Кристиансунн
 8 2 3 3 10 - 13 9
12.
Одд
 0:0 10 2 3 5 9 - 20 9
13.
Саннефьёрд
 0:0 8 2 2 4 10 - 10 8
14.
Сарпсборг-08
 0:0 9 2 2 5 8 - 17 8
15.
Хам-Кам
 0:0 10 1 5 4 12 - 10 8
16.
Тромсё
 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 5 4 0 1 8 - 3 12
2.
Мольде
 0:0 6 3 2 1 11 - 5 11
3.
Будё/Глимт
 0:0 4 3 1 0 7 - 1 10
4.
Викинг
 0:0 5 2 2 1 6 - 7 8
5.
Саннефьёрд
 0:0 4 2 1 1 7 - 3 7
6.
Фредрикстад
 0:0 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Русенборг
 4 2 0 2 5 - 6 6
8.
Стрёмсгодсет
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
ФК Кристиансунн
 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Тромсё
 4 1 0 3 6 - 8 3
11.
Хёугесунн
 0:0 4 1 0 3 2 - 6 3
12.
Сарпсборг-08
 0:0 4 1 0 3 2 - 10 3
13.
КФУМ Осло
 0:0 5 0 3 2 3 - 8 3
14.
Хам-Кам
 0:0 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
Одд
 0:0 5 0 2 3 6 - 13 2
16.
Лиллестрём
 0:0 5 0 2 3 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 0:0 5 4 1 0 14 - 3 13
2.
Фредрикстад
 0:0 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
КФУМ Осло
 0:0 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Лиллестрём
 0:0 4 3 0 1 7 - 2 9
5.
Бранн
 4 2 2 0 7 - 3 8
6.
Хёугесунн
 0:0 5 2 2 1 6 - 5 8
7.
Мольде
 0:0 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Одд
 0:0 5 2 1 2 3 - 7 7
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 5 2 0 3 5 - 10 6
10.
Хам-Кам
 0:0 6 1 3 2 10 - 6 6
11.
Викинг
 0:0 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Сарпсборг-08
 0:0 5 1 2 2 6 - 7 5
13.
Русенборг
 4 1 1 2 5 - 7 4
14.
ФК Кристиансунн
 4 1 1 2 5 - 7 4
15.
Саннефьёрд
 0:0 4 0 1 3 3 - 7 1
16.
Тромсё
 3 0 0 3 1 - 7 0
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Топ бомбардиров
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 6
Мольде Эйкрем Магнус 5
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Мольде Эриксен Кристиан I 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 3
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Будё/Глимт Хёуге Йенс 3
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 3
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Лиллестрём
Ничья
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Лиллестрём
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