Тур: 9. Стадион: Aaraasen Stadion. Зрители: 9267 Главный судья: Нильсен Ола
0:3
Конец матча
0'
33' Желтая карточкаPhilip Sandvik Aukland
0:1
41' ГолМагнуссон Юлиус
83' Желтая карточкаAlexander Roessing
90' Желтая карточкаAugust Karlin
0:2
90' ПенальтиАга Оскар
90' Желтая карточкаАга Оскар
0:3
90' ГолSondre Soerloekk
90'+6
Ход матча
41'
0:1
90'
90'
0:2
90'
90'
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
4 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 4
-
3 Угловые 8
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
439 Количество передач 264
-
62 Владение мячом, % 38
16
Uba
Charles
23
Осен
Йермунд
10
Ольсен
Томас
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Uba CharlesЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Осен ЙермундПолузащитник
- Нападающий
-
10 Ольсен ТомасНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
64 Ларссон ЭрикНападающий
-
-
-
24 _Efe L.
-
-
-
Главный тренер: Andreas Georgson
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Квиле СигурЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Кьяер ЙеппеНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
18 Ludvig BegbyПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Ага ОскарНападающий
-
-
-
Главный тренер: Томассен Миккьял
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Лиллестрём
Фредрикстад
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
87.5%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
14 матчей
42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
5
Голов в среднем за матч
2
1.25
Среднее время на гол
45
72
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
2.25
1.4
Среднее время на гол
40
64
Всего голов
29
19
Голов в среднем за матч
2.07
1.36
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
Среднее время на гол
43
66
Бомбардиры внутри турнира
Лиллестрём
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ольсен Томас
|4 (1)
|0.44
|Китолано Эрик
|2
|0.22
|Осен Йермунд
|1
|0.11
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0.11
|Гарнас Эспен
|1
|0.11
|Антонио Владимиро
|1
|0.11
|Лундему Мариус
|0
|0
|Хофф Вебьёрн
|0
|0
|Тённесен Кристоффер
|0
|0
|Frederik Elkaer
|0
|0
|Uba Charles
|0
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|0.67
|Stian Stray Molde
|3
|0.33
|Sondre Soerloekk
|2
|0.22
|Кьяер Йеппе
|2
|0.22
|Ага Оскар
|2 (1)
|0.22
|Хельсруд-Юхансен Хенрик
|1
|0.11
|Магнуссон Юлиус
|1
|0.11
|Квиле Сигур
|1
|0.11
|Ludvig Begby
|0
|0
|Траоре Маи
|0
|0
|Ольсен Брандур
|0
|0
|Меткалф Патрик
|0
|0
Карточки
Лиллестрём
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Росет Мартин-Уве
|1
|1
|Гарнас Эспен
|2
|0
|Антонио Владимиро
|0
|1
|Кнутсон Эрлинг
|1
|0
|Габриэльсен Рубен
|1
|0
|Ольсен Томас
|1
|0
|Лундему Мариус
|1
|0
|Китолано Эрик
|1
|0
|August Karlin
|1
|0
|Uba Charles
|1
|0
|_Efe L.
|1
|0
|Alexander Roessing
|1
|0
Фредрикстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Philip Sandvik Aukland
|4
|0
|Mikkjal Thomassen
|2
|0
|Stian Stray Molde
|2
|0
|Квиле Сигур
|2
|0
|Ольсен Брандур
|1
|0
|Бьёрло Мортен
|1
|0
|Ага Оскар
|1
|0
|Магнуссон Юлиус
|1
|0
|Воледзи Максвелл
|1
|0
|Меткалф Патрик
|1
|0
|Траоре Маи
|1
|0
|Jonathan Fischer
|1
|0
Результаты матчей
Лиллестрём
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Фредрикстад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
1
Лиллестрём
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Фредрикстад
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
7
7
Лиллестрём
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Фредрикстад
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
5
1
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
10
8
Голы по времени матча
Забито
3
12
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
4
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
33%
4
33%
76-90
Пропущено
14
2
3 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
1
50%
31-45
5
36%
1
50%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90
Забито
7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
3
43%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90
Пропущено
2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
100%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
10
19
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
3
30%
5
26%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
30%
5
26%
31-45
2
20%
1
5%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
20%
5
26%
76-90
Пропущено
16
7
3 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
13%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
6%
1
14%
31-45
5
31%
2
29%
46-60
4
25%
2
29%
61-75
4
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Лиллестрём
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Викинг - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Бранн 0:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0
Будё/Глимт - Лиллестрём 2:4 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Стрёммен - Лиллестрём 4:5 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Бьеркеланген - Лиллестрём 0:7 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 Стабек - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Одд 2:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Лиллестрём - Тенерифе-2 3:3 Лиллестрём - Фредрикстад 2:1
Фредрикстад
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Одд - Фредрикстад 0:2
Фредрикстад - Русенборг 1:0 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Эик-Тенсберг - Фредрикстад 2:5 Викинг - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Дробак-Фрон - Фредрикстад 0:10 Бранн - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Реал Солт-Лейк - Фредрикстад 1:0
Результаты матчей
Лиллестрём
Фредрикстад
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
0:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:2
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Лиллестрём
Фредрикстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
31
14
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
41
13
23
13
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
81
36
63
18
36
18
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|21 - 5
|22
|2.
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|3.
|9
|6
|2
|1
|19 - 7
|20
|4.
|10
|5
|2
|3
|20 - 13
|17
|5.
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|6.
|9
|4
|1
|4
|10 - 13
|13
|7.
|9
|3
|4
|2
|10 - 10
|13
|8.
|2:3
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|9.
|9
|3
|1
|5
|8 - 13
|10
|10.
|9
|3
|1
|5
|10 - 16
|10
|11.
|9
|3
|1
|5
|12 - 19
|10
|12.
|9
|2
|4
|3
|12 - 15
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|13 - 10
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|9 - 20
|9
|15.
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|16.
|3:2
|8
|2
|0
|6
|10 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|4.
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|8.
|2:3
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|3:2
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|2 - 10
|3
|14.
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|16.
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|5.
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|6.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|11.
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|10 - 6
|6
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|2:3
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|15.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|16.
|3:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|6
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|6
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|Викинг
|Трипич Златко
|4 (4)
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|4
|Хам-Кам
|John Olav Norheim
|1 2
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 2
|Одд
|Mihajlo Ivancevic
|1 2
|Мольде
|Гульбрандсен Фредрик
|3