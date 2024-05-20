  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 9267 Главный судья: Нильсен Ола
Лиллестрём
0:3
Конец матча
Фредрикстад
0'
33' Желтая карточка
Philip Sandvik Aukland
0:1
41' Гол
Магнуссон Юлиус
83' Желтая карточка
Alexander Roessing
90' Желтая карточка
August Karlin
0:2
90' Пенальти
Ага Оскар
90' Желтая карточка
Ага Оскар
0:3
90' Гол
Sondre Soerloekk
90'+6

Ход матча

33'
 
Philip Sandvik Aukland
41'
0:1
Магнуссон Юлиус
46'
Alexander Roessing
Ольсен Томас
 
50'
August Karlin
Китолано Эрик
 
68'
 
Скарет Браге
Philip Sandvik Aukland
68'
 
Ольсен Брандур
Кьяер Йеппе
72'
Frederik Elkaer
Тённесен Кристоффер
 
72'
Ларссон Эрик
Uba Charles
 
80'
Гарнас Эспен
Росет Мартин-Уве
 
83'
Alexander Roessing
 
85'
 
Mads Nielsen II
Квиле Сигур
85'
 
Ага Оскар
Бьёрло Мортен
90'
August Karlin
 
90'
0:2
Ага Оскар
90'
 
Ага Оскар
90'
 
Сегберг Эрленд
Меткалф Патрик
90'
0:3
Sondre Soerloekk
(Ольсен Брандур)

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 4 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 8
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 9
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 439 Количество передач 264
  • 62 Владение мячом, % 38
12
Кристиансен
Мадс
16
Uba
Charles
28
Габриэльсен
Рубен
3
Росет
Мартин-Уве
19
Тённесен
Кристоффер
7
Ибрахимай
Илльдрен
8
Лундему
Мариус
23
Осен
Йермунд
17
Китолано
Эрик
10
Ольсен
Томас
20
Антонио
Владимиро
30
Jonathan
Fischer
6
Philip
Sandvik
Aukland
17
Квиле
Сигур
22
Воледзи
Максвелл
5
Simen
Rafn
19
Магнуссон
Юлиус
12
Меткалф
Патрик
4
Stian
Stray
Molde
10
Бьёрло
Мортен
20
Кьяер
Йеппе
13
Sondre
Soerloekk
Лиллестрём
4-3-3
Фредрикстад
3-4-3

История личных встреч

Лиллестрём
Фредрикстад

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
87.5%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

14 матчей

42.9%
21.4%
35.7%
6 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

21.4%
64.3%
14.3%
3 победы 9 ничьих 2 победы

Второй тайм

35.7%
35.7%
28.6%
5 побед 5 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
2:1
ТМК
1:1
ТМК
2:0
ТМС
3:1
ТМК
3:1
Э
1:2
Э
3:4
Э
0:0
Э
1:1
ТМС
3:4
Э
1:0
Э
4:2
Э
1:2
Э
4:0

Голы

Всего голов

20
5

Голов в среднем за матч

2
1.25

Среднее время на гол

45
72

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

2.25
1.4

Среднее время на гол

40
64

Всего голов

29
19

Голов в среднем за матч

2.07
1.36

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
9
Больше 64%
Меньше 36%
5
6
Больше 43%
Меньше 57%
8
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
3
Больше 21%
Меньше 79%
11
2
Больше 14%
Меньше 86%
12

Среднее время на гол

43
66

Бомбардиры внутри турнира

Лиллестрём
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ольсен Томас 4 (1) 0.44
Китолано Эрик 2 0.22
Осен Йермунд 1 0.11
Кнутсон Эрлинг 1 0.11
Гарнас Эспен 1 0.11
Антонио Владимиро 1 0.11
Лундему Мариус 0 0
Хофф Вебьёрн 0 0
Тённесен Кристоффер 0 0
Frederik Elkaer 0 0
Uba Charles 0 0
Фредрикстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бьёрло Мортен 6 (1) 0.67
Stian Stray Molde 3 0.33
Sondre Soerloekk 2 0.22
Кьяер Йеппе 2 0.22
Ага Оскар 2 (1) 0.22
Хельсруд-Юхансен Хенрик 1 0.11
Магнуссон Юлиус 1 0.11
Квиле Сигур 1 0.11
Ludvig Begby 0 0
Траоре Маи 0 0
Ольсен Брандур 0 0
Меткалф Патрик 0 0

Карточки

Лиллестрём
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Росет Мартин-Уве 1 1
Гарнас Эспен 2 0
Антонио Владимиро 0 1
Кнутсон Эрлинг 1 0
Габриэльсен Рубен 1 0
Ольсен Томас 1 0
Лундему Мариус 1 0
Китолано Эрик 1 0
August Karlin 1 0
Uba Charles 1 0
_Efe L. 1 0
Alexander Roessing 1 0
Фредрикстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Philip Sandvik Aukland 4 0
Mikkjal Thomassen 2 0
Stian Stray Molde 2 0
Квиле Сигур 2 0
Ольсен Брандур 1 0
Бьёрло Мортен 1 0
Ага Оскар 1 0
Магнуссон Юлиус 1 0
Воледзи Максвелл 1 0
Меткалф Патрик 1 0
Траоре Маи 1 0
Jonathan Fischer 1 0

Результаты матчей

Лиллестрём
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Фредрикстад
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1
Лиллестрём
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Фредрикстад
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

7
7
Лиллестрём
12.5%
87.5%
1 победа 7 поражений
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
Фредрикстад
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

5
1

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

10
8

Голы по времени матча

Забито

3
12
1 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 5
1 Забивали первыми 5
7 Не забивали 4
0
0%
3
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
4
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
1
33%
4
33%
76-90

Пропущено

14
2
3 В 1-м тайме 1
11 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
5 Не пропускали 2
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
7%
1
50%
31-45
5
36%
1
50%
46-60
2
14%
0
0%
61-75
4
29%
0
0%
76-90

Забито

7
7
5 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 6
3
43%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
29%
1
14%
31-45
1
14%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
14%
1
14%
76-90

Пропущено

2
5
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
2
40%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
2
100%
2
40%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

10
19
6 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
4 Не забивали 1
3
30%
5
26%
1-15
0
0%
1
5%
16-30
3
30%
5
26%
31-45
2
20%
1
5%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
2
20%
5
26%
76-90

Пропущено

16
7
3 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
2
13%
2
29%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
6%
1
14%
31-45
5
31%
2
29%
46-60
4
25%
2
29%
61-75
4
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Лиллестрём
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Викинг - Лиллестрём 1:4 Лиллестрём - Бранн 0:2 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Сарпсборг-08 - Лиллестрём 1:0
Будё/Глимт - Лиллестрём 2:4 Лиллестрём - Хам-Кам 1:1 Стрёммен - Лиллестрём 4:5 Саннефьёрд - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Бьеркеланген - Лиллестрём 0:7 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Лиллестрём - ФК Кристиансунн 2:3 Стабек - Лиллестрём 0:1 Лиллестрём - Одд 2:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Лиллестрём - Саннефьёрд 2:2 Лиллестрём - Тенерифе-2 3:3 Лиллестрём - Фредрикстад 2:1
Фредрикстад
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Одд - Фредрикстад 0:2
Фредрикстад - Русенборг 1:0 Фредрикстад - Саннефьёрд 1:0 Эик-Тенсберг - Фредрикстад 2:5 Викинг - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - Сарпсборг-08 2:2 Дробак-Фрон - Фредрикстад 0:10 Бранн - Фредрикстад 0:2 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Фредрикстад - Саннефьёрд 2:0 Викинг - Фредрикстад 1:1 Хам-Кам - Фредрикстад 0:4 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Мидтьюлланн - Фредрикстад 0:1 Реал Солт-Лейк - Фредрикстад 1:0

Результаты матчей

Лиллестрём
Фредрикстад

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
0:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

0:2
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:2
3 раза 33%
0:3
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
2 раза 22%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Лиллестрём
Фредрикстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
4
1
1
3
2.5
2
3
1
3
3.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
8
1
3
6
1.5
6
3
1
8
2.5
3
6
1
8
3.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 9 7 1 1 21 - 5 22
2.
Бранн
 10 6 3 1 17 - 8 21
3.
Фредрикстад
 9 6 2 1 19 - 7 20
4.
Мольде
 10 5 2 3 20 - 13 17
5.
Викинг
 9 4 3 2 13 - 11 15
6.
Стрёмсгодсет
 9 4 1 4 10 - 13 13
7.
КФУМ Осло
 9 3 4 2 10 - 10 13
8.
Русенборг
 2:3 9 3 1 5 12 - 16 10
9.
Хёугесунн
 9 3 1 5 8 - 13 10
10.
Лиллестрём
 9 3 1 5 10 - 16 10
11.
Сарпсборг-08
 9 3 1 5 12 - 19 10
12.
ФК Кристиансунн
 9 2 4 3 12 - 15 10
13.
Хам-Кам
 10 2 4 4 13 - 10 10
14.
Одд
 10 2 3 5 9 - 20 9
15.
Саннефьёрд
 8 2 1 5 10 - 13 7
16.
Тромсё
 3:2 8 2 0 6 10 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 5 4 0 1 8 - 3 12
2.
Будё/Глимт
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Мольде
 6 3 1 2 13 - 9 10
4.
Викинг
 5 2 2 1 6 - 7 8
5.
Стрёмсгодсет
 4 2 1 1 5 - 3 7
6.
Фредрикстад
 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Саннефьёрд
 4 2 0 2 7 - 6 6
8.
Русенборг
 2:3 4 2 0 2 5 - 6 6
9.
Тромсё
 3:2 5 2 0 3 9 - 10 6
10.
ФК Кристиансунн
 5 1 3 1 7 - 8 6
11.
Хам-Кам
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Хёугесунн
 4 1 0 3 2 - 6 3
13.
Сарпсборг-08
 4 1 0 3 2 - 10 3
14.
КФУМ Осло
 5 0 3 2 3 - 8 3
15.
Одд
 5 0 2 3 6 - 13 2
16.
Лиллестрём
 5 0 1 4 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 5 4 1 0 12 - 2 13
2.
Будё/Глимт
 5 4 0 1 14 - 4 12
3.
КФУМ Осло
 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Лиллестрём
 4 3 0 1 7 - 2 9
5.
Бранн
 5 2 3 0 9 - 5 9
6.
Викинг
 4 2 1 1 7 - 4 7
7.
Мольде
 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Сарпсборг-08
 5 2 1 2 10 - 9 7
9.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Одд
 5 2 1 2 3 - 7 7
11.
Стрёмсгодсет
 5 2 0 3 5 - 10 6
12.
Хам-Кам
 6 1 3 2 10 - 6 6
13.
ФК Кристиансунн
 4 1 1 2 5 - 7 4
14.
Русенборг
 2:3 5 1 1 3 7 - 10 4
15.
Саннефьёрд
 4 0 1 3 3 - 7 1
16.
Тромсё
 3:2 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Мольде Эйкрем Магнус 6
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 6
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Викинг Трипич Златко 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 4
Хам-Кам John Olav Norheim 1 2
Тромсё Енссен Андерс 1 2
Одд Mihajlo Ivancevic 1 2
Мольде Гульбрандсен Фредрик 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 50'
      Китолано Эрик получил травму и заменен. August Karlin выходит на поле.
    • 46'
      Тактическая замена. Ольсен Томас уходит с поля и его заменяет Alexander Roessing
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Г О О О О О Л - Магнуссон Юлиус из команды Фредрикстад легко справляется с задачей отправить мяч правой ногой в пустые ворота!
    • 33'
      Рефери не любит споров - именно за это Philip Sandvik Aukland сейчас получил желтую
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Лиллестрём 0:3 Фредрикстад онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный