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  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 9. Стадион: . Главный судья: Эскас Эспен
Стрёмсгодсет
0:0
Первый тайм: 8'
Хёугесунн
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 21 Владение мячом, % 79
Лучшие коэффициенты
Стрёмсгодсет
Ничья
Хёугесунн
3.85
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3.75
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4.50
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Все Коэффициенты
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
25
Jesper
Taaje
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
10
Стенгель
Херман
8
Красники
Крешник
17
Томассон
Логи
21
Marko
Lawk
Farji
9
Мелькерсен
Элиас
Хофф
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
1
Сельвик
Эгиль
2
Claus
Niyukuri
4
Anders
Baertelsen
6
Фредриксен
Ульрик
3
Oscar
Krusnell
16
Лейте
Бруно
21
Эскесен
Юлиус
7
Mathias
Sauer
8
Конрадсен
Мортен
11
Тунекти
Себастьян
29
Sorry
Diarra
Стрёмсгодсет
3-4-3
Хёугесунн
4-2-3-1

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Хёугесунн

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
11.8%
5.8%
14 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

30 матчей

46.7%
20%
33.3%
14 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

23.3%
40%
36.7%
7 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

Э
1:0
Э
1:2
Э
1:2
Э
0:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
2:2
Э
2:3
Э
2:2
Э
3:2
Э
0:1
К
0:1
Э
1:0
Э
1:3
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
5:0
Э
4:0
Э
3:2
Э
2:1
Э
4:0
Э
2:1
Э
2:3
Э
3:3
Э
5:1
Э
3:1
Э
2:1
КН
3:0
Э
2:2

Голы

Всего голов

34
21

Голов в среднем за матч

2.27
1.4

Среднее время на гол

39
64

Всего голов

28
16

Голов в среднем за матч

1.87
1.07

Среднее время на гол

48
84

Всего голов

62
37

Голов в среднем за матч

2.07
1.23

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

43
72

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стенгель Херман 2 0.25
Томассон Логи 1 0.13
Валсвик Густав 1 0.13
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.13
Jesper Taaje 1 0.13
Мелькерсен Элиас Хофф 1 0.13
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Marko Lawk Farji 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 3 0.38
Лейте Бруно 2 0.25
Конрадсен Мортен 1 0.13
Тунекти Себастьян 1 0.13
Ismael Seone 1 0.13
Эскесен Юлиус 0 0
Oscar Krusnell 0 0
Mikkel Hope 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marko Lawk Farji 3 0
Андерсен Эйрик Улланд 2 0
Красники Крешник 2 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Fredrik Kristensen Dahl 1 0
Sivert Westerlund 1 0
Мелькерсен Элиас Хофф 1 0
Joergen Isnes 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лейте Бруно 3 0
Claus Niyukuri 3 0
Тунекти Себастьян 2 0
Людвикссон Антон 2 0
Sorry Diarra 2 0
Лисет Сёндре 1 0
Эскесен Юлиус 1 0
Oscar Krusnell 1 0
Anders Baertelsen 1 0
Mikkel Hope 1 0
Ismael Seone 1 0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Хёугесунн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
3
Стрёмсгодсет
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Хёугесунн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

4
1
Стрёмсгодсет
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Хёугесунн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

9
7

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
67%
2
33%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
3
60%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
20%
2
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
50%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
1
10%
1
17%
76-90

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
2
25%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
2
25%
1
13%
76-90

Пропущено

13
11
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
15%
5
45%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
3
27%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
4
31%
1
9%
61-75
1
8%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Будё/Глимт - Стрёмсгодсет 1:0
Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Дьерв - Стрёмсгодсет 0:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Халлингдал - Стрёмсгодсет 0:7 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Стрёмсгодсет - Линенсе 5:0 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1 Стрёмсгодсет - Арендаль 1:1
Хёугесунн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Мольде - Хёугесунн 2:1
Хёугесунн - Русенборг 1:3 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Торвастад - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Одд - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хёугесунн - Брюне 3:1 Санднес - Хёугесунн 0:6 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Стабек 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:1

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
Хёугесунн

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%

Точный счет

0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%

Точное количество голов

0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%

Тоталы голов в матче

Стрёмсгодсет
Хёугесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
2
2
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
0.5
Больше Меньше
6
2
2
6
1.5
2
6
1
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 0:0 9 7 2 0 21 - 4 23
2.
Бранн
 9 6 2 1 15 - 6 20
3.
Фредрикстад
 0:0 9 5 3 1 16 - 7 18
4.
Мольде
 0:0 10 5 3 2 18 - 9 18
5.
КФУМ Осло
 0:0 9 3 4 2 10 - 10 13
6.
Викинг
 0:0 9 3 4 2 10 - 11 13
7.
Хёугесунн
 0:0 9 3 2 4 8 - 11 11
8.
Лиллестрём
 0:0 9 3 2 4 10 - 13 11
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 9 3 2 4 8 - 13 11
10.
Русенборг
 8 3 1 4 10 - 13 10
11.
ФК Кристиансунн
 8 2 3 3 10 - 13 9
12.
Одд
 0:0 10 2 3 5 9 - 20 9
13.
Саннефьёрд
 0:0 8 2 2 4 10 - 10 8
14.
Сарпсборг-08
 0:0 9 2 2 5 8 - 17 8
15.
Хам-Кам
 0:0 10 1 5 4 12 - 10 8
16.
Тромсё
 7 1 0 6 7 - 15 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 5 4 0 1 8 - 3 12
2.
Мольде
 0:0 6 3 2 1 11 - 5 11
3.
Будё/Глимт
 0:0 4 3 1 0 7 - 1 10
4.
Викинг
 0:0 5 2 2 1 6 - 7 8
5.
Саннефьёрд
 0:0 4 2 1 1 7 - 3 7
6.
Фредрикстад
 0:0 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Русенборг
 4 2 0 2 5 - 6 6
8.
Стрёмсгодсет
 0:0 4 1 2 1 3 - 3 5
9.
ФК Кристиансунн
 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Тромсё
 4 1 0 3 6 - 8 3
11.
Хёугесунн
 0:0 4 1 0 3 2 - 6 3
12.
Сарпсборг-08
 0:0 4 1 0 3 2 - 10 3
13.
КФУМ Осло
 0:0 5 0 3 2 3 - 8 3
14.
Хам-Кам
 0:0 4 0 2 2 2 - 4 2
15.
Одд
 0:0 5 0 2 3 6 - 13 2
16.
Лиллестрём
 0:0 5 0 2 3 3 - 11 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 0:0 5 4 1 0 14 - 3 13
2.
Фредрикстад
 0:0 5 3 2 0 9 - 2 11
3.
КФУМ Осло
 0:0 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Лиллестрём
 0:0 4 3 0 1 7 - 2 9
5.
Бранн
 4 2 2 0 7 - 3 8
6.
Хёугесунн
 0:0 5 2 2 1 6 - 5 8
7.
Мольде
 0:0 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Одд
 0:0 5 2 1 2 3 - 7 7
9.
Стрёмсгодсет
 0:0 5 2 0 3 5 - 10 6
10.
Хам-Кам
 0:0 6 1 3 2 10 - 6 6
11.
Викинг
 0:0 4 1 2 1 4 - 4 5
12.
Сарпсборг-08
 0:0 5 1 2 2 6 - 7 5
13.
Русенборг
 4 1 1 2 5 - 7 4
14.
ФК Кристиансунн
 4 1 1 2 5 - 7 4
15.
Саннефьёрд
 0:0 4 0 1 3 3 - 7 1
16.
Тромсё
 3 0 0 3 1 - 7 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 6
Мольде Эйкрем Магнус 5
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Мольде Эриксен Кристиан I 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Одд Хуссейн Эцаз 3
Мольде Эриксен Кристиан I 3
Будё/Глимт Хёуге Йенс 3
Будё/Глимт Эвьен Хэкон 3
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Стрёмсгодсет
Ничья
Хёугесунн
3.85
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