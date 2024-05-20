Тур: 9. Стадион: Мариенлист. Главный судья: Эскас Эспен
0:0
Первый тайм: 8'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
21 Владение мячом, % 79
25
Jesper
Taaje
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лейте БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Sorry DiarraНападающий
- Запасные игроки
-
22 Фальк АслакВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
20 Ismael Seone
-
-
25 Mikkel Hope
-
-
Главный тренер: Sancheev Manoharan
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Стрёмсгодсет
Хёугесунн
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
11.8%
5.8%
14 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
30 матчей
46.7%
20%
33.3%
14 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
23.3%
40%
36.7%
7 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
21
Голов в среднем за матч
2.27
1.4
Среднее время на гол
39
64
Всего голов
28
16
Голов в среднем за матч
1.87
1.07
Среднее время на гол
48
84
Всего голов
62
37
Голов в среднем за матч
2.07
1.23
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
43
72
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стенгель Херман
|2
|0.25
|Томассон Логи
|1
|0.13
|Валсвик Густав
|1
|0.13
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.13
|Jesper Taaje
|1
|0.13
|Мелькерсен Элиас Хофф
|1
|0.13
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|0
|0
|Marko Lawk Farji
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sorry Diarra
|3
|0.38
|Лейте Бруно
|2
|0.25
|Конрадсен Мортен
|1
|0.13
|Тунекти Себастьян
|1
|0.13
|Ismael Seone
|1
|0.13
|Эскесен Юлиус
|0
|0
|Oscar Krusnell
|0
|0
|Mikkel Hope
|0
|0
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marko Lawk Farji
|3
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0
|Красники Крешник
|2
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|1
|0
|Sivert Westerlund
|1
|0
|Мелькерсен Элиас Хофф
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лейте Бруно
|3
|0
|Claus Niyukuri
|3
|0
|Тунекти Себастьян
|2
|0
|Людвикссон Антон
|2
|0
|Sorry Diarra
|2
|0
|Лисет Сёндре
|1
|0
|Эскесен Юлиус
|1
|0
|Oscar Krusnell
|1
|0
|Anders Baertelsen
|1
|0
|Mikkel Hope
|1
|0
|Ismael Seone
|1
|0
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Хёугесунн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
3
Стрёмсгодсет
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Хёугесунн
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
4
1
Стрёмсгодсет
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
25% (2)
13% (1)
Хёугесунн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
9
7
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
67%
2
33%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Пропущено
3
5
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
3
60%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 6
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
10
6
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
20%
2
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
50%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
1
10%
1
17%
76-90
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
3 Не забивали 2
2
25%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
1
13%
31-45
0
0%
3
38%
46-60
2
25%
2
25%
61-75
2
25%
1
13%
76-90
Пропущено
13
11
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
2
15%
5
45%
1-15
2
15%
0
0%
16-30
2
15%
3
27%
31-45
2
15%
1
9%
46-60
4
31%
1
9%
61-75
1
8%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Будё/Глимт - Стрёмсгодсет 1:0
Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Дьерв - Стрёмсгодсет 0:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Халлингдал - Стрёмсгодсет 0:7 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Стрёмсгодсет - Линенсе 5:0 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1 Стрёмсгодсет - Арендаль 1:1
Хёугесунн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Мольде - Хёугесунн 2:1
Хёугесунн - Русенборг 1:3 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Торвастад - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Одд - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хёугесунн - Брюне 3:1 Санднес - Хёугесунн 0:6 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Стабек 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:1
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
Хёугесунн
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
2 раза 50%
Точный счет
0:1
2 раза 25%
1:0
2 раза 25%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
4:1
1 раз 13%
0:1
2 раза 25%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
Точное количество голов
0
3 раза 38%
1
3 раза 38%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
2 раза 25%
Тоталы голов в матче
Стрёмсгодсет
Хёугесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
22
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
53
Больше Меньше
62
26
26
17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|9
|7
|2
|0
|21 - 4
|23
|2.
|9
|6
|2
|1
|15 - 6
|20
|3.
|0:0
|9
|5
|3
|1
|16 - 7
|18
|4.
|0:0
|10
|5
|3
|2
|18 - 9
|18
|5.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|10 - 10
|13
|6.
|0:0
|9
|3
|4
|2
|10 - 11
|13
|7.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|8 - 11
|11
|8.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|10 - 13
|11
|9.
|0:0
|9
|3
|2
|4
|8 - 13
|11
|10.
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|11.
|8
|2
|3
|3
|10 - 13
|9
|12.
|0:0
|10
|2
|3
|5
|9 - 20
|9
|13.
|0:0
|8
|2
|2
|4
|10 - 10
|8
|14.
|0:0
|9
|2
|2
|5
|8 - 17
|8
|15.
|0:0
|10
|1
|5
|4
|12 - 10
|8
|16.
|7
|1
|0
|6
|7 - 15
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|2.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|11 - 5
|11
|3.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|4.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|5.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 3
|7
|6.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|8.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|4
|1
|2
|1
|5 - 6
|5
|10.
|4
|1
|0
|3
|6 - 8
|3
|11.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|12.
|0:0
|4
|1
|0
|3
|2 - 10
|3
|13.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|14.
|0:0
|4
|0
|2
|2
|2 - 4
|2
|15.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|16.
|0:0
|5
|0
|2
|3
|3 - 11
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|5
|4
|1
|0
|14 - 3
|13
|2.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|9 - 2
|11
|3.
|0:0
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|0:0
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|5.
|4
|2
|2
|0
|7 - 3
|8
|6.
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|7.
|0:0
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|9.
|0:0
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|10.
|0:0
|6
|1
|3
|2
|10 - 6
|6
|11.
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|12.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|15.
|0:0
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|6
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|5
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|4 (2)
|Одд
|Хуссейн Эцаз
|3
|Мольде
|Эриксен Кристиан I
|3
|Будё/Глимт
|Хёуге Йенс
|3
|Будё/Глимт
|Эвьен Хэкон
|3
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|3