Тур: 9. Стадион: Мариенлист. Зрители: 5346 Главный судья: Эскас Эспен
2:0
Конец матча
0'
1:0
45' Гол в свои воротаAnders Baertelsen
2:0
53' ГолМелькерсен Элиас Хофф
88' Желтая карточкаSancheev Manoharan
90'+6
Ход матча
45'
53'
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
6 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 4
-
8 Угловые 5
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
538 Количество передач 468
-
54 Владение мячом, % 46
25
Jesper
Taaje
- Основной состав
- Вратарь
-
25 Jesper TaajeЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
32 Стопл ФрэнкВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joergen Isnes
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Лейте БруноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Sorry DiarraНападающий
- Запасные игроки
-
22 Фальк АслакВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
20 Ismael Seone
-
-
25 Mikkel Hope
-
-
Главный тренер: Sancheev Manoharan
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Стрёмсгодсет
Хёугесунн
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
11.8%
5.8%
14 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Второй тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед
30 матчей
46.7%
20%
33.3%
14 побед 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
23.3%
40%
36.7%
7 побед 12 ничьих 11 побед
Второй тайм
46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
34
21
Голов в среднем за матч
2.27
1.4
Среднее время на гол
39
64
Всего голов
28
16
Голов в среднем за матч
1.87
1.07
Среднее время на гол
48
84
Всего голов
62
37
Голов в среднем за матч
2.07
1.23
Тотал матчей
2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
28
Среднее время на гол
43
72
Бомбардиры внутри турнира
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Стенгель Херман
|2
|0.22
|Мелькерсен Элиас Хофф
|2
|0.22
|Томассон Логи
|1
|0.11
|Валсвик Густав
|1
|0.11
|Андерсен Эйрик Улланд
|1
|0.11
|Jesper Taaje
|1
|0.11
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|0
|0
|Marko Lawk Farji
|0
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sorry Diarra
|3
|0.33
|Лейте Бруно
|2
|0.22
|Конрадсен Мортен
|1
|0.11
|Тунекти Себастьян
|1
|0.11
|Ismael Seone
|1
|0.11
|Эскесен Юлиус
|0
|0
|Oscar Krusnell
|0
|0
|Mikkel Hope
|0
|0
Карточки
Стрёмсгодсет
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marko Lawk Farji
|3
|0
|Андерсен Эйрик Улланд
|2
|0
|Красники Крешник
|2
|0
|Вильсвик Ларс-Кристофер
|1
|0
|Fredrik Kristensen Dahl
|1
|0
|Sivert Westerlund
|1
|0
|Мелькерсен Элиас Хофф
|1
|0
|Joergen Isnes
|1
|0
Хёугесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лейте Бруно
|3
|0
|Claus Niyukuri
|3
|0
|Тунекти Себастьян
|2
|0
|Людвикссон Антон
|2
|0
|Sorry Diarra
|2
|0
|Лисет Сёндре
|1
|0
|Эскесен Юлиус
|1
|0
|Oscar Krusnell
|1
|0
|Anders Baertelsen
|1
|0
|Mikkel Hope
|1
|0
|Ismael Seone
|1
|0
|Sancheev Manoharan
|1
|0
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Хёугесунн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
4
Стрёмсгодсет
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Хёугесунн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
9
6
Упущенные победы
4
1
Стрёмсгодсет
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Хёугесунн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Сухие победы
4
3
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
10
7
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
4
7
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
2
50%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90
Пропущено
4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
3
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Пропущено
10
6
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
20%
2
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
50%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
1
10%
1
17%
76-90
Забито
9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
2
22%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
2
22%
1
11%
76-90
Пропущено
14
12
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
14%
5
42%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
3
25%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
1
7%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Будё/Глимт - Стрёмсгодсет 1:0
Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Дьерв - Стрёмсгодсет 0:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Халлингдал - Стрёмсгодсет 0:7 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Стрёмсгодсет - Линенсе 5:0 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1 Стрёмсгодсет - Арендаль 1:1
Хёугесунн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Мольде - Хёугесунн 2:1
Хёугесунн - Русенборг 1:3 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Торвастад - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Одд - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хёугесунн - Брюне 3:1 Санднес - Хёугесунн 0:6 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Стабек 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:1
Результаты матчей
Стрёмсгодсет
Хёугесунн
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Стрёмсгодсет
Хёугесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
63
36
27
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|9
|7
|1
|1
|21 - 5
|22
|2.
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|3.
|9
|6
|2
|1
|19 - 7
|20
|4.
|10
|5
|2
|3
|20 - 13
|17
|5.
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|6.
|9
|4
|1
|4
|10 - 13
|13
|7.
|9
|3
|4
|2
|10 - 10
|13
|8.
|2:3
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|9.
|9
|3
|1
|5
|8 - 13
|10
|10.
|9
|3
|1
|5
|10 - 16
|10
|11.
|9
|3
|1
|5
|12 - 19
|10
|12.
|9
|2
|4
|3
|12 - 15
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|13 - 10
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|9 - 20
|9
|15.
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|16.
|3:2
|8
|2
|0
|6
|10 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|2.
|4
|3
|1
|0
|7 - 1
|10
|3.
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|4.
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|8.
|2:3
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|3:2
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|2 - 10
|3
|14.
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|16.
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|3.
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|4.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|5.
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|6.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|11.
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|10 - 6
|6
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|2:3
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|15.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|16.
|3:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|6
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|6
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|Викинг
|Трипич Златко
|4 (4)
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|4
|Хам-Кам
|John Olav Norheim
|1 2
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 2
|Одд
|Mihajlo Ivancevic
|1 2
|Мольде
|Гульбрандсен Фредрик
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