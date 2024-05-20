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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 5346 Главный судья: Эскас Эспен
Стрёмсгодсет
2:0
Конец матча
Хёугесунн
0'
1:0
45' Гол в свои ворота
Anders Baertelsen
2:0
53' Гол
Мелькерсен Элиас Хофф
88' Желтая карточка
Sancheev Manoharan
90'+6

Ход матча

45'
Anders Baertelsen
1:0
46'
Sivert Westerlund
Fredrik Kristensen Dahl
 
53'
Мелькерсен Элиас Хофф
(Томассон Логи)
2:0
56'
 
Людвикссон Антон
Лейте Бруно
56'
 
Mikkel Hope
Claus Niyukuri
61'
Jonas Torrissen Therkelsen
Андерсен Эйрик Улланд
 
67'
 
Troy Nyhammer
Mathias Sauer
67'
 
Sander Innvaer
Конрадсен Мортен
74'
Сормо Бент
Jesper Taaje
 
74'
Менерт Маркус
Мелькерсен Элиас Хофф
 
78'
 
Ismael Seone
Sorry Diarra
86'
Dadi Dodou Gaye
Вильсвик Ларс-Кристофер
 
88'
 
Sancheev Manoharan

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 6
  • 3 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 6 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 538 Количество передач 468
  • 54 Владение мячом, % 46
1
Бротвейт
Пер-Кристиан
25
Jesper
Taaje
71
Валсвик
Густав
27
Fredrik
Kristensen
Dahl
26
Вильсвик
Ларс-Кристофер
10
Стенгель
Херман
8
Красники
Крешник
17
Томассон
Логи
21
Marko
Lawk
Farji
9
Мелькерсен
Элиас
Хофф
23
Андерсен
Эйрик
Улланд
1
Сельвик
Эгиль
2
Claus
Niyukuri
4
Anders
Baertelsen
6
Фредриксен
Ульрик
3
Oscar
Krusnell
16
Лейте
Бруно
21
Эскесен
Юлиус
7
Mathias
Sauer
8
Конрадсен
Мортен
11
Тунекти
Себастьян
29
Sorry
Diarra
Стрёмсгодсет
3-4-3
Хёугесунн
4-2-3-1

История личных встреч

Стрёмсгодсет
Хёугесунн

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

41.2%
47.1%
11.7%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
11.8%
5.8%
14 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Второй тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 7 побед

30 матчей

46.7%
20%
33.3%
14 побед 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

23.3%
40%
36.7%
7 побед 12 ничьих 11 побед

Второй тайм

46.7%
30%
23.3%
14 побед 9 ничьих 7 побед

История матчей

Э
1:0
Э
1:2
Э
1:2
Э
0:1
Э
0:0
Э
2:1
Э
2:2
Э
2:3
Э
2:2
Э
3:2
Э
0:1
К
0:1
Э
1:0
Э
1:3
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
5:0
Э
4:0
Э
3:2
Э
2:1
Э
4:0
Э
2:1
Э
2:3
Э
3:3
Э
5:1
Э
3:1
Э
2:1
КН
3:0
Э
2:2

Голы

Всего голов

34
21

Голов в среднем за матч

2.27
1.4

Среднее время на гол

39
64

Всего голов

28
16

Голов в среднем за матч

1.87
1.07

Среднее время на гол

48
84

Всего голов

62
37

Голов в среднем за матч

2.07
1.23

Тотал матчей

2.5
29
Больше 97%
Меньше 3%
1
24
Больше 80%
Меньше 20%
6
22
Больше 73%
Меньше 27%
8
15
Больше 50%
Меньше 50%
15
7
Больше 23%
Меньше 77%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
28

Среднее время на гол

43
72

Бомбардиры внутри турнира

Стрёмсгодсет
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Стенгель Херман 2 0.22
Мелькерсен Элиас Хофф 2 0.22
Томассон Логи 1 0.11
Валсвик Густав 1 0.11
Андерсен Эйрик Улланд 1 0.11
Jesper Taaje 1 0.11
Вильсвик Ларс-Кристофер 0 0
Marko Lawk Farji 0 0
Хёугесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sorry Diarra 3 0.33
Лейте Бруно 2 0.22
Конрадсен Мортен 1 0.11
Тунекти Себастьян 1 0.11
Ismael Seone 1 0.11
Эскесен Юлиус 0 0
Oscar Krusnell 0 0
Mikkel Hope 0 0

Карточки

Стрёмсгодсет
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marko Lawk Farji 3 0
Андерсен Эйрик Улланд 2 0
Красники Крешник 2 0
Вильсвик Ларс-Кристофер 1 0
Fredrik Kristensen Dahl 1 0
Sivert Westerlund 1 0
Мелькерсен Элиас Хофф 1 0
Joergen Isnes 1 0
Хёугесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лейте Бруно 3 0
Claus Niyukuri 3 0
Тунекти Себастьян 2 0
Людвикссон Антон 2 0
Sorry Diarra 2 0
Лисет Сёндре 1 0
Эскесен Юлиус 1 0
Oscar Krusnell 1 0
Anders Baertelsen 1 0
Mikkel Hope 1 0
Ismael Seone 1 0
Sancheev Manoharan 1 0

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Хёугесунн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
4
Стрёмсгодсет
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Хёугесунн
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

9
6

Упущенные победы

4
1
Стрёмсгодсет
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Хёугесунн
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)

Сухие победы

4
3

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

10
7

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

4
7
0 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
2
50%
2
29%
61-75
1
25%
1
14%
76-90

Пропущено

4
6
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
3
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
2
33%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
2
4 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
2
40%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
0
0%
2
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Пропущено

10
6
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
2
20%
2
33%
1-15
1
10%
0
0%
16-30
1
10%
3
50%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
4
40%
0
0%
61-75
1
10%
1
17%
76-90

Забито

9
9
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 4
3 Не забивали 2
2
22%
1
11%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
2
22%
31-45
1
11%
3
33%
46-60
2
22%
2
22%
61-75
2
22%
1
11%
76-90

Пропущено

14
12
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
14%
5
42%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
3
21%
3
25%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
4
29%
1
8%
61-75
1
7%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Стрёмсгодсет
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Фредрикстад - Стрёмсгодсет 4:1 Стрёмсгодсет - Викинг 0:1 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 3:4 Будё/Глимт - Стрёмсгодсет 1:0
Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 4:0 Стрёмсгодсет - ФК Кристиансунн 2:2 Дьерв - Стрёмсгодсет 0:3 Хам-Кам - Стрёмсгодсет 0:1 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Халлингдал - Стрёмсгодсет 0:7 Стрёмсгодсет - Русенборг 1:0 Мольде - Стрёмсгодсет 4:0 Стрёмсгодсет - Фредрикстад 1:1 Стрёмсгодсет - Саннефьёрд 0:3 Стрёмсгодсет - Одд 1:3 Стрёмсгодсет - Лиллестрём 1:0 Стрёмсгодсет - Линенсе 5:0 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1 Стрёмсгодсет - Арендаль 1:1
Хёугесунн
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хёугесунн - ФК Кристиансунн 1:0 Хам-Кам - Хёугесунн 2:2 Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Мольде - Хёугесунн 2:1
Хёугесунн - Русенборг 1:3 Тромсё - Хёугесунн 0:1 Торвастад - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Лиллестрём 0:2 Одд - Хёугесунн 1:2 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Хёугесунн 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Хёугесунн - Хам-Кам 1:1 Хёугесунн - Брюне 3:1 Санднес - Хёугесунн 0:6 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Ванкувер Уайткэпс - Хёугесунн 1:1 Хёугесунн - Вард Хёугесунн 3:2 Хёугесунн - Стабек 3:0 Тромсё - Хёугесунн 2:1

Результаты матчей

Стрёмсгодсет
Хёугесунн

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

0
3 раза 33%
1
3 раза 33%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Стрёмсгодсет
Хёугесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
2
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
2
3
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
2
7
1
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 9 7 1 1 21 - 5 22
2.
Бранн
 10 6 3 1 17 - 8 21
3.
Фредрикстад
 9 6 2 1 19 - 7 20
4.
Мольде
 10 5 2 3 20 - 13 17
5.
Викинг
 9 4 3 2 13 - 11 15
6.
Стрёмсгодсет
 9 4 1 4 10 - 13 13
7.
КФУМ Осло
 9 3 4 2 10 - 10 13
8.
Русенборг
 2:3 9 3 1 5 12 - 16 10
9.
Хёугесунн
 9 3 1 5 8 - 13 10
10.
Лиллестрём
 9 3 1 5 10 - 16 10
11.
Сарпсборг-08
 9 3 1 5 12 - 19 10
12.
ФК Кристиансунн
 9 2 4 3 12 - 15 10
13.
Хам-Кам
 10 2 4 4 13 - 10 10
14.
Одд
 10 2 3 5 9 - 20 9
15.
Саннефьёрд
 8 2 1 5 10 - 13 7
16.
Тромсё
 3:2 8 2 0 6 10 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 5 4 0 1 8 - 3 12
2.
Будё/Глимт
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Мольде
 6 3 1 2 13 - 9 10
4.
Викинг
 5 2 2 1 6 - 7 8
5.
Стрёмсгодсет
 4 2 1 1 5 - 3 7
6.
Фредрикстад
 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Саннефьёрд
 4 2 0 2 7 - 6 6
8.
Русенборг
 2:3 4 2 0 2 5 - 6 6
9.
Тромсё
 3:2 5 2 0 3 9 - 10 6
10.
ФК Кристиансунн
 5 1 3 1 7 - 8 6
11.
Хам-Кам
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Хёугесунн
 4 1 0 3 2 - 6 3
13.
Сарпсборг-08
 4 1 0 3 2 - 10 3
14.
КФУМ Осло
 5 0 3 2 3 - 8 3
15.
Одд
 5 0 2 3 6 - 13 2
16.
Лиллестрём
 5 0 1 4 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 5 4 1 0 12 - 2 13
2.
Будё/Глимт
 5 4 0 1 14 - 4 12
3.
КФУМ Осло
 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Лиллестрём
 4 3 0 1 7 - 2 9
5.
Бранн
 5 2 3 0 9 - 5 9
6.
Викинг
 4 2 1 1 7 - 4 7
7.
Мольде
 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Сарпсборг-08
 5 2 1 2 10 - 9 7
9.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Одд
 5 2 1 2 3 - 7 7
11.
Стрёмсгодсет
 5 2 0 3 5 - 10 6
12.
Хам-Кам
 6 1 3 2 10 - 6 6
13.
ФК Кристиансунн
 4 1 1 2 5 - 7 4
14.
Русенборг
 2:3 5 1 1 3 7 - 10 4
15.
Саннефьёрд
 4 0 1 3 3 - 7 1
16.
Тромсё
 3:2 3 0 0 3 1 - 7 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Мольде Эйкрем Магнус 6
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 6
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Викинг Трипич Златко 4 (4)
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Топ нарушителей
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 4
Хам-Кам John Olav Norheim 1 2
Тромсё Енссен Андерс 1 2
Одд Mihajlo Ivancevic 1 2
Мольде Гульбрандсен Фредрик 3
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    • Первый тайм
    • 46'
      Г О О О О Л - Андерс Бертельсен уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 1'
      Судья начинает матч
    Где смотреть матч Стрёмсгодсет 2:0 Хёугесунн онлайн

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