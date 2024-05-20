Тур: 10. Стадион: Студентернас.
0'
14' Желтая карточкаLeo Walta
34' Желтая карточкаMarcus Linday
57' Желтая карточкаНсабиумва Фредерик
0:0
59' Не забитый пенальтиСалех Юсеф
Ход матча
14'
34'
59'
0:0
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 9
-
7 Удары в створ 5
-
2 Угловые 7
-
0 Офсайды 0
-
5 Нарушения правил 14
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
31
Malcolm
Jeng
18
Викман
Адам
14
Leo
Walta
10
Хейер
Мелкер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Malcolm JengЗащитник
- Защитник
-
18 Викман АдамПолузащитник
-
14 Leo WaltaПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Хейер МелкерПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Олссон ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Christer Mattiasson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Max LarssonПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Йенссон ИсакЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Оффия ГенриНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kalle Karlsson
История личных встреч
Сириус
Вестерос
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
2
Среднее время на гол
180
45
Всего голов
1
6
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
2
8
Голов в среднем за матч
0.67
2.67
Тотал матчей
3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
135
33
Бомбардиры внутри турнира
Сириус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Салех Юсеф
|6
|0.6
|Миллескуг Ноэль
|4
|0.4
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|0
|0
|Кастегрен Хенрик
|0
|0
|Сьогрелл Херман
|0
|0
|Хейер Мелкер
|0
|0
Вестерос
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Оффия Генри
|1
|0.1
|Диабате Ибрахим
|1
|0.1
|Гефверт Симон
|1
|0.1
|Patric Aaslund
|0
|0
Карточки
Сириус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нвадике Патрик
|3
|0
|Leo Walta
|3
|0
|Перссон Хоаким
|2
|0
|Вельчерлинг-Перссон Якоб
|2
|0
|Хейер Мелкер
|2
|0
|Видгрен Деннис
|1
|0
|Стенссон Даниэль
|1
|0
|Кастегрен Хенрик
|1
|0
|Сьогрелл Херман
|1
|0
|Салех Юсеф
|1
|0
|Миллескуг Ноэль
|1
|0
|Викман Адам
|1
|0
Вестерос
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Max Larsson
|3
|0
|Нсабиумва Фредерик
|2
|0
|Alex Douglas
|2
|0
|Ахлинви Маттео
|1
|0
|Patric Aaslund
|1
|0
|Диабате Ибрахим
|1
|0
|Herman Magnusson
|1
|0
|Marcus Linday
|1
|0
Результаты матчей
Сириус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Вестерос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
1
4
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
1
Сириус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Вестерос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
6
2
Сириус
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Вестерос
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
3
4
Сухие поражения
2
3
Волевые победы
5
6
Упущенные победы
9
3
Голы по времени матча
Забито
5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
17%
1
17%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90
Пропущено
7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Забито
11
3
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 7
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
33%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
2
18%
1
33%
76-90
Пропущено
13
13
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 9
1
8%
2
15%
1-15
3
23%
2
15%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
2
15%
4
31%
46-60
4
31%
1
8%
61-75
2
15%
1
8%
76-90
Результаты последних матчей
Сириус
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сириус - Гётеборг 2:2 АИК - Сириус 1:3 Сириус - Хеккен 0:3 Эльфсборг - Сириус 2:0
Броммапойкарна - Сириус 1:1 Сириус - Вернаму 0:1 Юргорден - Сириус 2:0 Кальмар - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 3:0 Сириус - Браге 3:0 Кальмар - Сириус 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 Браге - Сириус 0:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Сириус - Раннерс 0:3 Сириус - Вестерос 1:3 Сириус - Дегерфорс 1:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 Юргорден - Сириус 2:4 Хаммарбю - Сириус 2:2
Вестерос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вестерос - Вернаму 0:2 ГАИС - Вестерос 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1
Вестерос - Мьельбю 2:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Вестерос - Хальмстад 0:1 Вестерос - Эльфсборг 0:1 АИК - Вестерос 1:0 Вестерос - Дегерфорс (до 21 года) 0:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Вестерос - Эребру 2:2 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Вестерос - Соллентуна 5:0 Сириус - Вестерос 1:3 Вестерос - Юргорден 0:0 Вестерос - Эстерсунд 0:2
Результаты матчей
Сириус
Вестерос
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 40%
0:2
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
0
7 раз 78%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Сириус
Вестерос
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
14
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
13
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
27
45
18
27
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|10
|9
|0
|1
|25 - 5
|27
|2.
|2:0
|10
|7
|1
|2
|21 - 7
|22
|3.
|10
|6
|0
|4
|13 - 13
|18
|4.
|9
|5
|2
|2
|17 - 9
|17
|5.
|1:2
|10
|5
|1
|4
|18 - 16
|16
|6.
|10
|5
|0
|5
|15 - 15
|15
|7.
|0:2
|10
|5
|0
|5
|13 - 17
|15
|8.
|10
|4
|2
|4
|17 - 21
|14
|9.
|10
|4
|1
|5
|18 - 17
|13
|10.
|10
|3
|4
|3
|16 - 18
|13
|11.
|0:0
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|13.
|10
|3
|2
|5
|14 - 23
|11
|14.
|10
|3
|1
|6
|17 - 19
|10
|15.
|9
|2
|2
|5
|9 - 14
|8
|16.
|0:0
|10
|1
|1
|8
|3 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|2.
|2:1
|4
|4
|0
|0
|9 - 0
|12
|3.
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|4.
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|5.
|5
|4
|0
|1
|8 - 7
|12
|6.
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|7.
|5
|3
|1
|1
|14 - 6
|10
|8.
|0:2
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|9.
|1:2
|6
|3
|0
|3
|11 - 10
|9
|10.
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|11.
|0:0
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|5 - 12
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|9 - 9
|4
|14.
|0:0
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|3
|15.
|4
|0
|1
|3
|2 - 9
|1
|16.
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:1
|6
|5
|0
|1
|16 - 5
|15
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|3.
|2:0
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|5.
|1:2
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|7.
|0:0
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|4
|2
|0
|2
|6 - 5
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|8 - 10
|6
|11.
|0:2
|5
|2
|0
|3
|6 - 11
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|7 - 14
|5
|13.
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|14.
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|5 - 16
|2
|16.
|0:0
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
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- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|7 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|6 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|5 (5)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|5 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|5 (4)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|6
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|4
|Вернаму
|Samuel Kotto
|4
|Эльфсборг
|Jalal Abdulai
|4