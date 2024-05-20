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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 10. Стадион: .
Сириус
0:0
Второй тайм: 89'
Вестерос
0'
14' Желтая карточка
Leo Walta
34' Желтая карточка
Marcus Linday
57' Желтая карточка
Нсабиумва Фредерик
0:0
59' Не забитый пенальти
Салех Юсеф

Ход матча

14'
Leo Walta
 
34'
 
Marcus Linday
45'
Мурбек Андреас
Вельчерлинг-Перссон Якоб
 
57'
 
Нсабиумва Фредерик
59'
Салех Юсеф
0:0
66'
Стенссон Даниэль
Миллескуг Ноэль
 
66'
August Ljungberg
Видгрен Деннис
 
67'
 
Alexander Warneryd
Гефверт Симон
78'
 
Ахлинви Маттео
Patric Aaslund
78'
 
Оффия Генри
Jabir Abdihakim Ali
78'
 
Диабате Ибрахим
Йоханссон Саймон

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 9
  • 7 Удары в створ 5
  • 2 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 5 Нарушения правил 14
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Лучшие коэффициенты
Сириус
Ничья
Вестерос
4.60
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3.65
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4.20
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Все Коэффициенты
1
Нильссон
Давид
13
Вельчерлинг-Перссон
Якоб
4
Кастегрен
Хенрик
31
Malcolm
Jeng
21
Видгрен
Деннис
18
Викман
Адам
14
Leo
Walta
19
Миллескуг
Ноэль
10
Хейер
Мелкер
16
Сьогрелл
Херман
9
Салех
Юсеф
1
Фагерстрём
Антон
23
Маркес
Микаэль
18
Нсабиумва
Фредерик
3
Alex
Douglas
11
Гефверт
Симон
24
Marcus
Linday
2
Herman
Magnusson
44
Max
Larsson
6
Йоханссон
Саймон
9
Jabir
Abdihakim
Ali
22
Patric
Aaslund
Сириус
4-2-3-1
Вестерос
3-4-3

История личных встреч

Сириус
Вестерос

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

История матчей

ТМК
1:3
ТМК
1:2
К
0:3

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
2

Среднее время на гол

180
45

Всего голов

1
6

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

2
8

Голов в среднем за матч

0.67
2.67

Тотал матчей

3.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

135
33

Бомбардиры внутри турнира

Сириус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Салех Юсеф 6 0.6
Миллескуг Ноэль 4 0.4
Вельчерлинг-Перссон Якоб 0 0
Кастегрен Хенрик 0 0
Сьогрелл Херман 0 0
Хейер Мелкер 0 0
Вестерос
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Оффия Генри 1 0.1
Диабате Ибрахим 1 0.1
Гефверт Симон 1 0.1
Patric Aaslund 0 0

Карточки

Сириус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нвадике Патрик 3 0
Leo Walta 3 0
Перссон Хоаким 2 0
Вельчерлинг-Перссон Якоб 2 0
Хейер Мелкер 2 0
Видгрен Деннис 1 0
Стенссон Даниэль 1 0
Кастегрен Хенрик 1 0
Сьогрелл Херман 1 0
Салех Юсеф 1 0
Миллескуг Ноэль 1 0
Викман Адам 1 0
Вестерос
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Max Larsson 3 0
Нсабиумва Фредерик 2 0
Alex Douglas 2 0
Ахлинви Маттео 1 0
Patric Aaslund 1 0
Диабате Ибрахим 1 0
Herman Magnusson 1 0
Marcus Linday 1 0

Результаты матчей

Сириус
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Вестерос
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

1
4

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
1
Сириус
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Вестерос
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

6
2
Сириус
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Вестерос
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

3
4

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

5
6

Упущенные победы

9
3

Голы по времени матча

Забито

5
1
3 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
6
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
1
17%
1
17%
1-15
2
33%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
2
33%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
17%
76-90

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
1
50%
76-90

Пропущено

7
7
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
1
14%
1-15
1
14%
1
14%
16-30
1
14%
2
29%
31-45
2
29%
2
29%
46-60
2
29%
1
14%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Забито

11
3
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 7
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
1
9%
1
33%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
2
18%
1
33%
76-90

Пропущено

13
13
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 9
1
8%
2
15%
1-15
3
23%
2
15%
16-30
1
8%
3
23%
31-45
2
15%
4
31%
46-60
4
31%
1
8%
61-75
2
15%
1
8%
76-90

Результаты последних матчей

Сириус
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Сириус - Гётеборг 2:2 АИК - Сириус 1:3 Сириус - Хеккен 0:3 Эльфсборг - Сириус 2:0
Броммапойкарна - Сириус 1:1 Сириус - Вернаму 0:1 Юргорден - Сириус 2:0 Кальмар - Сириус 1:2 Сириус - Хальмстад 3:0 Сириус - Браге 3:0 Кальмар - Сириус 1:0 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:2 Браге - Сириус 0:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Сириус - Раннерс 0:3 Сириус - Вестерос 1:3 Сириус - Дегерфорс 1:1 Сириус - ИФК Норрчепинг 2:0 Юргорден - Сириус 2:4 Хаммарбю - Сириус 2:2
Вестерос
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Вестерос - Вернаму 0:2 ГАИС - Вестерос 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Хаммарбю - Вестерос 2:1
Вестерос - Мьельбю 2:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Вестерос - Хальмстад 0:1 Вестерос - Эльфсборг 0:1 АИК - Вестерос 1:0 Вестерос - Дегерфорс (до 21 года) 0:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Вестерос - Эребру 2:2 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Хаммарбю - Вестерос 1:2 Вестерос - Соллентуна 5:0 Сириус - Вестерос 1:3 Вестерос - Юргорден 0:0 Вестерос - Эстерсунд 0:2

Результаты матчей

Сириус
Вестерос

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
0:1
2 раза 40%
0:2
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:1
2 раза 22%
0:2
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
1
1 раз 11%
0
7 раз 78%
1
1 раз 11%
2
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Сириус
Вестерос

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
4
2
2
1.5
1
4
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
3
2
3
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
2
7
4
5
1.5
1
8
2
7
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2:1 10 9 0 1 25 - 5 27
2.
Юргорден
 2:0 10 7 1 2 21 - 7 22
3.
ГАИС
 10 6 0 4 13 - 13 18
4.
Мьельбю
 9 5 2 2 17 - 9 17
5.
Хеккен
 1:2 10 5 1 4 18 - 16 16
6.
Хаммарбю
 10 5 0 5 15 - 15 15
7.
Хальмстад
 0:2 10 5 0 5 13 - 17 15
8.
АИК
 10 4 2 4 17 - 21 14
9.
Эльфсборг
 10 4 1 5 18 - 17 13
10.
Броммапойкарна
 10 3 4 3 16 - 18 13
11.
Сириус
 0:0 10 3 3 4 11 - 13 12
12.
Вернаму
 10 3 2 5 10 - 17 11
13.
ИФК Норрчепинг
 10 3 2 5 14 - 23 11
14.
Кальмар
 10 3 1 6 17 - 19 10
15.
Гётеборг
 9 2 2 5 9 - 14 8
16.
Вестерос
 0:0 10 1 1 8 3 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 2:0 6 4 1 1 10 - 4 13
2.
Мальмё
 2:1 4 4 0 0 9 - 0 12
3.
АИК
 5 4 0 1 12 - 5 12
4.
Хаммарбю
 5 4 0 1 11 - 5 12
5.
ГАИС
 5 4 0 1 8 - 7 12
6.
Мьельбю
 5 3 2 0 11 - 4 11
7.
Эльфсборг
 5 3 1 1 14 - 6 10
8.
Хальмстад
 0:2 5 3 0 2 7 - 6 9
9.
Хеккен
 1:2 6 3 0 3 11 - 10 9
10.
ИФК Норрчепинг
 4 2 0 2 7 - 9 6
11.
Сириус
 0:0 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Броммапойкарна
 5 1 2 2 5 - 12 5
13.
Кальмар
 5 1 1 3 9 - 9 4
14.
Вестерос
 0:0 5 1 0 4 2 - 7 3
15.
Гётеборг
 4 0 1 3 2 - 9 1
16.
Вернаму
 5 0 1 4 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2:1 6 5 0 1 16 - 5 15
2.
Вернаму
 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
Юргорден
 2:0 4 3 0 1 11 - 3 9
4.
Броммапойкарна
 5 2 2 1 11 - 6 8
5.
Хеккен
 1:2 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Гётеборг
 5 2 1 2 7 - 5 7
7.
Сириус
 0:0 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Мьельбю
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
ГАИС
 5 2 0 3 5 - 6 6
10.
Кальмар
 5 2 0 3 8 - 10 6
11.
Хальмстад
 0:2 5 2 0 3 6 - 11 6
12.
ИФК Норрчепинг
 6 1 2 3 7 - 14 5
13.
Хаммарбю
 5 1 0 4 4 - 10 3
14.
Эльфсборг
 5 1 0 4 4 - 11 3
15.
АИК
 5 0 2 3 5 - 16 2
16.
Вестерос
 0:0 5 0 1 4 1 - 6 1
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 7 (2)
Сириус Салех Юсеф 6 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 5 (5)
Броммапойкарна Васич Никола 5 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 6
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Эльфсборг Хольмен Себастьян 4
Вернаму Samuel Kotto 4
Эльфсборг Jalal Abdulai 4
Весь список
  • 57'
    Нсабиумва Фредерик получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 52'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 46'
    Jakob Voelkerling Persson уходит с поля. Мурбек Андреас выходит вместо него
  • 34'
    Marcus Linday получил желтую карточку от судьи
  • 14'
    Лео Вальта получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
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