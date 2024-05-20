Тур: 10. Стадион: Теле2 Арена. Зрители: 16796
0'
1:0
7' ГолВикхейм Густав
2:0
16' ГолНгуэн Токмак
28' Желтая карточкаБаффо Джозеф
52' Желтая карточкаВикхейм Густав
63' Желтая карточкаСведберг Джонатан
90'+5
Ход матча
7'
1:0
16'
28'
52'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 3
-
6 Удары в створ 3
-
8 Угловые 3
-
3 Офсайды 3
-
6 Нарушения правил 7
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
26
Samuel
Dahl
20
Нгуэн
Токмак
11
Хуммет
Денис
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Samuel DahlЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Нгуэн ТокмакПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Хуммет ДенисНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Samuel HolmПолузащитник
- Нападающий
-
-
27 Keita Kosugi
-
Главный тренер: Бергстранд Ким
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
22 Alex Hall
-
Главный тренер: Magnus Haglund
История личных встреч
Юргорден
Хальмстад
14 матчей
100%
14 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
85.7%
7.1%
7.2%
12 побед 1 ничья 0 побед
7 матчей
14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед
21 матч
66.7%
4.8%
28.5%
14 побед 1 ничья 6 побед
Первый тайм
33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед
Второй тайм
57.1%
19%
23.9%
12 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
20
14
Голов в среднем за матч
1.82
1.4
Среднее время на гол
49
64
Всего голов
14
9
Голов в среднем за матч
1.4
0.82
Среднее время на гол
64
110
Всего голов
34
23
Голов в среднем за матч
1.62
1.1
Тотал матчей
2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20
Среднее время на гол
55
82
Бомбардиры внутри турнира
Юргорден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хуммет Денис
|5 (1)
|0.5
|Нгуэн Токмак
|4
|0.4
|Гулликсен Тобиас
|3
|0.3
|Samuel Holm
|2
|0.2
|Даниэльссон Маркус
|2 (2)
|0.2
|Фаллениус Оскар
|1
|0.1
|Lucas Bergvall
|1
|0.1
|Викхейм Густав
|1
|0.1
|Сабович Бесард
|1
|0.1
|Тенхо Миро
|1
|0.1
|Samuel Dahl
|0
|0
|Радетинац Харис
|0
|0
|Юханссон Петр
|0
|0
|Зеттерстрем Якоб Видель
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Naeem Mohammed
|4
|0.4
|Viktor Granath
|2
|0.2
|Ульссон Маркус
|1
|0.1
|Сведберг Джонатан
|1
|0.1
|Баффо Джозеф
|1
|0.1
|Офосу-Айе Фил
|1
|0.1
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.1
|Gabriel Wallentin
|1
|0.1
|William Granath
|1
|0.1
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Аль-Аммари Амир
|0
|0
|Эйольфссон Гисли
|0
|0
Карточки
Юргорден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сабович Бесард
|3
|0
|Викхейм Густав
|2
|0
|Ларссон Якоб
|2
|0
|Samuel Holm
|2
|0
|Нгуэн Токмак
|0
|1
|Экдаль Альбин
|1
|0
|Юханссон Петр
|1
|0
|Даниэльссон Маркус
|1
|0
|Samuel Dahl
|1
|0
|Гулликсен Тобиас
|1
|0
|Lucas Bergvall
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|6
|0
|Аль-Аммари Амир
|3
|0
|Gabriel Wallentin
|3
|0
|Albin Ahlstrand
|3
|0
|Офосу-Айе Фил
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Ногейра Винисиус
|2
|0
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Алланссон Йоэль
|1
|0
|Снаер Ингассон Бирнир
|1
|0
|Сведберг Джонатан
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|William Granath
|1
|0
Результаты матчей
Юргорден
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Хальмстад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
4
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
3
3
Юргорден
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Хальмстад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
2
5
Упущенные победы
11
6
Юргорден
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Хальмстад
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
50% (5)
0% (0)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
14
9
Голы по времени матча
Забито
10
7
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
10%
3
43%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
14%
76-90
Пропущено
4
10
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
1
25%
4
40%
61-75
1
25%
1
10%
76-90
Забито
11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
9%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
27%
2
29%
31-45
3
27%
2
29%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Забито
21
14
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
2
10%
4
29%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
3
14%
4
29%
31-45
5
24%
2
14%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
6
29%
1
7%
76-90
Пропущено
7
16
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
4
25%
1-15
1
14%
3
19%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
29%
1
6%
46-60
2
29%
5
31%
61-75
2
29%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Юргорден
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Мальмё - Юргорден 1:1
Юргорден - ГАИС 1:0 Юргорден - Мальмё 0:1 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Сириус 2:0 Юргорден - Хеккен 3:3 Гётеборг - Юргорден 1:4 Юргорден - Эребру 5:0 АИК - Юргорден 1:1 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юнайтед ИК - Юргорден 0:5 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Юргорден - Викинг 1:3 Юргорден - Мьельбю 0:1 Вестерос - Юргорден 0:0 Броммапойкарна - Юргорден 3:0
Хальмстад
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хальмстад - Хеккен 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Кальмар - Хальмстад 5:2 Вернаму - Хальмстад 1:3
Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Вестерос - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Сириус - Хальмстад 3:0 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хальмстад - Мальмё 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Сённерйюск - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Раннерс 0:1 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:1 Хаммарбю - Хальмстад 2:2
Результаты матчей
Юргорден
Хальмстад
Точный счет
2:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:0
4 раза 40%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Юргорден
Хальмстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
41
42
23
15
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
31
23
22
14
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
73
46
37
28
28
19
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|7 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|6 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|5 (5)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|5 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|5 (4)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|6
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|4
|Вернаму
|Samuel Kotto
|4
|Эльфсборг
|Jalal Abdulai
|4