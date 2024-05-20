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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 16796
Юргорден
2:0
Конец матча
Хальмстад
0'
1:0
7' Гол
Викхейм Густав
2:0
16' Гол
Нгуэн Токмак
28' Желтая карточка
Баффо Джозеф
52' Желтая карточка
Викхейм Густав
63' Желтая карточка
Сведберг Джонатан
90'+5

Ход матча

7'
Викхейм Густав
(Хуммет Денис)
1:0
16'
Нгуэн Токмак
(Зеттерстрем Якоб Видель)
2:0
28'
 
Баффо Джозеф
52'
Викхейм Густав
 
61'
Фаллениус Оскар
Нгуэн Токмак
 
63'
 
Сведберг Джонатан
68'
 
Видесхейм-Пауль Расмус
Naeem Mohammed
69'
 
Снаер Ингассон Бирнир
Viktor Granath
76'
 
Алланссон Йоэль
Сведберг Джонатан
77'
Радетинац Харис
Викхейм Густав
 
85'
 
Albin Ahlstrand
Эйольфссон Гисли

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 3
  • 6 Удары в створ 3
  • 8 Угловые 3
  • 3 Офсайды 3
  • 6 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
35
Зеттерстрем
Якоб
Видель
2
Юханссон
Петр
5
Тенхо
Миро
4
Ларссон
Якоб
26
Samuel
Dahl
21
Lucas
Bergvall
14
Сабович
Бесард
23
Викхейм
Густав
20
Нгуэн
Токмак
16
Гулликсен
Тобиас
11
Хуммет
Денис
12
Эрландссон
Тим
17
Офосу-Айе
Фил
3
Gabriel
Wallentin
5
Баффо
Джозеф
27
Ногейра
Винисиус
13
Эйольфссон
Гисли
8
Сведберг
Джонатан
24
Аль-Аммари
Амир
11
William
Granath
9
Viktor
Granath
18
Naeem
Mohammed
Юргорден
4-2-3-1
Хальмстад
4-4-2

История личных встреч

Юргорден
Хальмстад

14 матчей

100%
14 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
42.9%
7.1%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

85.7%
7.1%
7.2%
12 побед 1 ничья 0 побед

7 матчей

14.3%
85.7%
0 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 5 побед

21 матч

66.7%
4.8%
28.5%
14 побед 1 ничья 6 побед

Первый тайм

33.3%
42.9%
23.8%
7 побед 9 ничьих 5 побед

Второй тайм

57.1%
19%
23.9%
12 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

А
1:0
А
2:0
А
1:0
А
0:0
А
2:1
А
0:1
А
4:2
А
2:3
А
2:1
А
3:0
КШ
4:1
А
1:4
А
1:0
А
1:3
А
2:0
А
0:2
А
2:0
А
0:2
А
3:0
А
2:1
А
1:2

Голы

Всего голов

20
14

Голов в среднем за матч

1.82
1.4

Среднее время на гол

49
64

Всего голов

14
9

Голов в среднем за матч

1.4
0.82

Среднее время на гол

64
110

Всего голов

34
23

Голов в среднем за матч

1.62
1.1

Тотал матчей

2.5
20
Больше 95%
Меньше 5%
1
16
Больше 76%
Меньше 24%
5
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
5
Больше 24%
Меньше 76%
16
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
1
Больше 5%
Меньше 95%
20

Среднее время на гол

55
82

Бомбардиры внутри турнира

Юргорден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хуммет Денис 5 (1) 0.5
Нгуэн Токмак 4 0.4
Гулликсен Тобиас 3 0.3
Samuel Holm 2 0.2
Даниэльссон Маркус 2 (2) 0.2
Фаллениус Оскар 1 0.1
Lucas Bergvall 1 0.1
Викхейм Густав 1 0.1
Сабович Бесард 1 0.1
Тенхо Миро 1 0.1
Samuel Dahl 0 0
Радетинац Харис 0 0
Юханссон Петр 0 0
Зеттерстрем Якоб Видель 0 0
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Naeem Mohammed 4 0.4
Viktor Granath 2 0.2
Ульссон Маркус 1 0.1
Сведберг Джонатан 1 0.1
Баффо Джозеф 1 0.1
Офосу-Айе Фил 1 0.1
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.1
Gabriel Wallentin 1 0.1
William Granath 1 0.1
Ногейра Винисиус 0 0
Аль-Аммари Амир 0 0
Эйольфссон Гисли 0 0

Карточки

Юргорден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сабович Бесард 3 0
Викхейм Густав 2 0
Ларссон Якоб 2 0
Samuel Holm 2 0
Нгуэн Токмак 0 1
Экдаль Альбин 1 0
Юханссон Петр 1 0
Даниэльссон Маркус 1 0
Samuel Dahl 1 0
Гулликсен Тобиас 1 0
Lucas Bergvall 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 6 0
Аль-Аммари Амир 3 0
Gabriel Wallentin 3 0
Albin Ahlstrand 3 0
Офосу-Айе Фил 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Ногейра Винисиус 2 0
Ульссон Маркус 1 0
Алланссон Йоэль 1 0
Снаер Ингассон Бирнир 1 0
Сведберг Джонатан 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
William Granath 1 0

Результаты матчей

Юргорден
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Хальмстад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
3
Юргорден
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Хальмстад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

2
5

Упущенные победы

11
6
Юргорден
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
20% (2)
40% (4)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (5)
10% (1)
40% (4)
Хальмстад
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
50% (5)
0% (0)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

5
2

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

14
9

Голы по времени матча

Забито

10
7
3 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
1
10%
3
43%
1-15
2
20%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
1
14%
76-90

Пропущено

4
10
1 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 6
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
1
25%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
10%
46-60
1
25%
4
40%
61-75
1
25%
1
10%
76-90

Забито

11
7
4 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
1
9%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
3
27%
2
29%
31-45
3
27%
2
29%
46-60
1
9%
1
14%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
3
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
17%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Забито

21
14
7 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
2
10%
4
29%
1-15
2
10%
2
14%
16-30
3
14%
4
29%
31-45
5
24%
2
14%
46-60
3
14%
1
7%
61-75
6
29%
1
7%
76-90

Пропущено

7
16
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 7
0
0%
4
25%
1-15
1
14%
3
19%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
2
29%
1
6%
46-60
2
29%
5
31%
61-75
2
29%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Юргорден
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Броммапойкарна - Юргорден 0:5 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Вестерос - Юргорден 0:2 Мальмё - Юргорден 1:1
Юргорден - ГАИС 1:0 Юргорден - Мальмё 0:1 АИК - Юргорден 2:0 Юргорден - Сириус 2:0 Юргорден - Хеккен 3:3 Гётеборг - Юргорден 1:4 Юргорден - Эребру 5:0 АИК - Юргорден 1:1 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Юргорден - Гётеборг 3:0 Юнайтед ИК - Юргорден 0:5 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Юргорден - Викинг 1:3 Юргорден - Мьельбю 0:1 Вестерос - Юргорден 0:0 Броммапойкарна - Юргорден 3:0
Хальмстад
(20 матчей)
50%
10%
40%
10 побед 2 ничьи 8 поражений
Хальмстад - Хеккен 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Кальмар - Хальмстад 5:2 Вернаму - Хальмстад 1:3
Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Вестерос - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Сириус - Хальмстад 3:0 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хальмстад - Мальмё 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Сённерйюск - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Раннерс 0:1 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:1 Хаммарбю - Хальмстад 2:2

Результаты матчей

Юргорден
Хальмстад

Точный счет

2:0
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
3:3
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
0:5
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:0
4 раза 40%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
3:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
4 раза 40%
0
2 раза 20%
1
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
5
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Юргорден
Хальмстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
4
2
1.5
2
3
1
5
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2
3
1
1.5
2
3
2
2
2.5
1
4
2
2
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
7
3
1.5
4
6
3
7
2.5
2
8
2
8
3.5
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 10 8 1 1 25 - 6 25
2.
Юргорден
 10 7 1 2 21 - 7 22
3.
ГАИС
 10 6 0 4 13 - 13 18
4.
Мьельбю
 9 5 2 2 17 - 9 17
5.
Хеккен
 10 5 2 3 19 - 16 17
6.
Хаммарбю
 10 5 0 5 15 - 15 15
7.
Хальмстад
 10 5 0 5 13 - 17 15
8.
АИК
 10 4 2 4 17 - 21 14
9.
Эльфсборг
 10 4 1 5 18 - 17 13
10.
Броммапойкарна
 10 3 4 3 16 - 18 13
11.
Сириус
 10 3 3 4 11 - 13 12
12.
Вернаму
 10 3 2 5 10 - 17 11
13.
ИФК Норрчепинг
 10 3 2 5 14 - 23 11
14.
Кальмар
 10 3 1 6 17 - 19 10
15.
Гётеборг
 9 2 2 5 9 - 14 8
16.
Вестерос
 10 1 1 8 3 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 6 4 1 1 10 - 4 13
2.
Мальмё
 4 4 0 0 9 - 0 12
3.
АИК
 5 4 0 1 12 - 5 12
4.
Хаммарбю
 5 4 0 1 11 - 5 12
5.
ГАИС
 5 4 0 1 8 - 7 12
6.
Мьельбю
 5 3 2 0 11 - 4 11
7.
Эльфсборг
 5 3 1 1 14 - 6 10
8.
Хеккен
 6 3 1 2 12 - 10 10
9.
Хальмстад
 5 3 0 2 7 - 6 9
10.
ИФК Норрчепинг
 4 2 0 2 7 - 9 6
11.
Сириус
 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Броммапойкарна
 5 1 2 2 5 - 12 5
13.
Кальмар
 5 1 1 3 9 - 9 4
14.
Вестерос
 5 1 0 4 2 - 7 3
15.
Гётеборг
 4 0 1 3 2 - 9 1
16.
Вернаму
 5 0 1 4 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 4 1 1 16 - 6 13
2.
Вернаму
 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
Юргорден
 4 3 0 1 11 - 3 9
4.
Броммапойкарна
 5 2 2 1 11 - 6 8
5.
Хеккен
 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Гётеборг
 5 2 1 2 7 - 5 7
7.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Мьельбю
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
ГАИС
 5 2 0 3 5 - 6 6
10.
Кальмар
 5 2 0 3 8 - 10 6
11.
Хальмстад
 5 2 0 3 6 - 11 6
12.
ИФК Норрчепинг
 6 1 2 3 7 - 14 5
13.
Хаммарбю
 5 1 0 4 4 - 10 3
14.
Эльфсборг
 5 1 0 4 4 - 11 3
15.
АИК
 5 0 2 3 5 - 16 2
16.
Вестерос
 5 0 1 4 1 - 6 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 7 (2)
Сириус Салех Юсеф 6 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 5 (5)
Броммапойкарна Васич Никола 5 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 6
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Эльфсборг Хольмен Себастьян 4
Вернаму Samuel Kotto 4
Эльфсборг Jalal Abdulai 4
Весь список
  • 52'
    Викхейм Густав получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    Где смотреть матч Юргорден 2:0 Хальмстад онлайн

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