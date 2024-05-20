  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 10. Стадион: .
Хеккен
1:2
Второй тайм: 84'
Мальмё
0'
1' Желтая карточка
Лоде Мариус
0:1
8' Гол
Нанаси Себастьян
23' Желтая карточка
Elison Makolli
0:2
48' Гол
Телин Исаак
61' Желтая карточка
Лундквист Адам
71' Желтая карточка
Линдаль Аксель
1:2
76' Гол
Линдберг Юлиус

Ход матча

1'
Лоде Мариус
 
8'
0:1
Нанаси Себастьян
(Йонсен Лассер Берг)
23'
 
Elison Makolli
48'
0:2
Телин Исаак
(Ботхейм Эрик)
61'
Лундквист Адам
 
66'
Чилуфя Эдвард
Лаюни Амор
 
66'
Линдаль Аксель
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
 
67'
 
Кристиансен Андерс
Пенья Серхио
67'
 
Рикс Сёрен
Телин Исаак
71'
Линдаль Аксель
 
76'
Линдберг Юлиус
(Ромео Аман)
1:2
78'
Лаурсен Якоб-Баррет
Лундквист Адам
 
81'
 
Ольссон Мартин
Elison Makolli

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 3 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 4
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 10
  • 3 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Хеккен
Ничья
Мальмё
35.00
Реклама, betcity.ru
5.30
Реклама, fon.bet
4.30
Реклама, zenit.win
Все Коэффициенты
1
Линде
Андреас
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
5
Ховланд
Эвен
4
Лоде
Мариус
21
Лундквист
Адам
18
Рюгор
Миккель
14
Густафссон
Симон
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
19
Хрстич
Срджан
11
Линдберг
Юлиус
27
Далин
Юхан
33
Elison
Makolli
18
Янссон
Понтус
19
Корнелиус
Дерек
22
Али
Таха
Абди
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
8
Пенья
Серхио
23
Йонсен
Лассер
Берг
11
Нанаси
Себастьян
9
Телин
Исаак
20
Ботхейм
Эрик
Хеккен
4-3-3
Мальмё
5-3-2

История личных встреч

Хеккен
Мальмё

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед

33 матча

39.4%
30.3%
30.3%
13 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

24.2%
51.5%
24.3%
8 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
36.4%
30.3%
11 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

А
4:2
А
2:2
А
2:1
А
1:2
А
2:2
А
1:2
А
3:0
А
1:1
А
1:1
А
1:1
А
1:1
А
2:0
А
1:2
А
0:1
А
2:4
К
2:2
А
3:0
А
1:0
А
0:3
А
3:3
А
1:2
А
2:0
А
1:3
А
0:0
А
5:0
А
1:0
А
1:1
ТМС
1:2
А
0:4
А
3:1
А
1:2
А
0:1
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

1.6
1.33

Среднее время на гол

56
67

Всего голов

25
22

Голов в среднем за матч

1.39
1.47

Среднее время на гол

64
61

Всего голов

49
46

Голов в среднем за матч

1.48
1.39

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
30

Среднее время на гол

60
64

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хрстич Срджан 4 0.4
Инусса Зейдан 3 0.3
Линдберг Юлиус 3 0.3
Лаюни Амор 2 0.2
Густафссон Симон 2 0.2
Рюгор Миккель 1 0.1
Ховланд Эвен 1 0.1
Чилуфя Эдвард 1 0.1
Лундквист Адам 0 0
Юссеф Али 0 0
Ромео Аман 0 0
Дабо Понтус 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 7 0.7
Нанаси Себастьян 5 0.5
Ботхейм Эрик 5 0.5
Рикс Сёрен 2 0.2
Йонсен Лассер Берг 1 0.1
Корнелиус Дерек 1 0.1
Янссон Понтус 1 0.1
Веккья Стефано 1 0.1
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0.1
Али Таха Абди 0 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Пенья Серхио 0 0
Берг Оливер 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаюни Амор 2 0
Чилуфя Эдвард 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Линдберг Юлиус 2 0
Ховланд Эвен 1 0
Рюгор Миккель 1 0
Лоде Мариус 1 0
Лундквист Адам 1 0
Абдулразак Исхак 1 0
Инусса Зейдан 1 0
Дабо Понтус 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стрюгер-Ларсен Йенс 3 0
Розенгрен Отто 2 0
Кристиансен Андерс 1 0
Пенья Серхио 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Телин Исаак 1 0
Рикс Сёрен 1 0
Йонсен Лассер Берг 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0
Elison Makolli 1 0

Результаты матчей

Хеккен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Мальмё
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

1
2
Хеккен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Мальмё
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
8
Хеккен
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
11% (1)
33% (3)
56% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Мальмё
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
0% (0)
56% (5)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

7
10

Голы по времени матча

Забито

10
15
3 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
1
10%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
5
33%
31-45
3
30%
2
13%
46-60
3
30%
1
7%
61-75
1
10%
5
33%
76-90

Пропущено

8
3
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
4
50%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
2
25%
0
0%
46-60
1
13%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
100%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

16
23
7 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 13
3 Забивали первыми 8
2 Не забивали 0
1
6%
3
13%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
3
19%
7
30%
31-45
4
25%
4
17%
46-60
4
25%
2
9%
61-75
1
6%
7
30%
76-90

Пропущено

15
4
8 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 2
6 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 3
1
7%
0
0%
1-15
5
33%
0
0%
16-30
2
13%
2
50%
31-45
3
20%
0
0%
46-60
1
7%
1
25%
61-75
3
20%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хальмстад - Хеккен 3:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Сириус - Хеккен 0:3 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2
Гётеборг - Хеккен 0:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Юргорден - Хеккен 3:3 Хеккен - Мьельбю 0:1 Хеккен - Нествед 5:1 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Ландскруна - Хеккен 3:2 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Норшелланн - Хеккен 3:0 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Тромсё - Хеккен 4:2 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Карабах - Хеккен 2:1
Мальмё
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Мальмё - ГАИС 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:3 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Мальмё - Юргорден 1:1
Мальмё - АИК 5:0 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Вернаму - Мальмё 0:4 Мальмё - Хаммарбю 2:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Хальмстад - Мальмё 0:4 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 ИФК Лулео - Мальмё 0:8 Мальмё - Фалькенберг 0:2 Мальмё - Эстер 2:0 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Даллас - Мальмё 1:4 Мальмё - Спарта Прага 1:2 Мальмё - Силькеборг 2:0

Результаты матчей

Хеккен
Мальмё

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
0:4
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 40%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:3
1 раз 11%
0:4
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
1
4 раза 44%
5
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Хеккен
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
2
1.5
2
2
2
3
2.5
1
3
1
4
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
3
2
2
2
2.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
5
4
1.5
5
4
4
5
2.5
4
5
1
8
3.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2:1 10 9 0 1 25 - 5 27
2.
Юргорден
 2:0 10 7 1 2 21 - 7 22
3.
ГАИС
 10 6 0 4 13 - 13 18
4.
Мьельбю
 9 5 2 2 17 - 9 17
5.
Хеккен
 1:2 10 5 1 4 18 - 16 16
6.
Хаммарбю
 10 5 0 5 15 - 15 15
7.
Хальмстад
 0:2 10 5 0 5 13 - 17 15
8.
АИК
 10 4 2 4 17 - 21 14
9.
Эльфсборг
 10 4 1 5 18 - 17 13
10.
Броммапойкарна
 10 3 4 3 16 - 18 13
11.
Сириус
 0:0 10 3 3 4 11 - 13 12
12.
Вернаму
 10 3 2 5 10 - 17 11
13.
ИФК Норрчепинг
 10 3 2 5 14 - 23 11
14.
Кальмар
 10 3 1 6 17 - 19 10
15.
Гётеборг
 9 2 2 5 9 - 14 8
16.
Вестерос
 0:0 10 1 1 8 3 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 2:0 6 4 1 1 10 - 4 13
2.
Мальмё
 2:1 4 4 0 0 9 - 0 12
3.
АИК
 5 4 0 1 12 - 5 12
4.
Хаммарбю
 5 4 0 1 11 - 5 12
5.
ГАИС
 5 4 0 1 8 - 7 12
6.
Мьельбю
 5 3 2 0 11 - 4 11
7.
Эльфсборг
 5 3 1 1 14 - 6 10
8.
Хальмстад
 0:2 5 3 0 2 7 - 6 9
9.
Хеккен
 1:2 6 3 0 3 11 - 10 9
10.
ИФК Норрчепинг
 4 2 0 2 7 - 9 6
11.
Сириус
 0:0 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Броммапойкарна
 5 1 2 2 5 - 12 5
13.
Кальмар
 5 1 1 3 9 - 9 4
14.
Вестерос
 0:0 5 1 0 4 2 - 7 3
15.
Гётеборг
 4 0 1 3 2 - 9 1
16.
Вернаму
 5 0 1 4 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2:1 6 5 0 1 16 - 5 15
2.
Вернаму
 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
Юргорден
 2:0 4 3 0 1 11 - 3 9
4.
Броммапойкарна
 5 2 2 1 11 - 6 8
5.
Хеккен
 1:2 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Гётеборг
 5 2 1 2 7 - 5 7
7.
Сириус
 0:0 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Мьельбю
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
ГАИС
 5 2 0 3 5 - 6 6
10.
Кальмар
 5 2 0 3 8 - 10 6
11.
Хальмстад
 0:2 5 2 0 3 6 - 11 6
12.
ИФК Норрчепинг
 6 1 2 3 7 - 14 5
13.
Хаммарбю
 5 1 0 4 4 - 10 3
14.
Эльфсборг
 5 1 0 4 4 - 11 3
15.
АИК
 5 0 2 3 5 - 16 2
16.
Вестерос
 0:0 5 0 1 4 1 - 6 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 7 (2)
Сириус Салех Юсеф 6 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 5 (5)
Броммапойкарна Васич Никола 5 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 6
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Эльфсборг Хольмен Себастьян 4
Вернаму Samuel Kotto 4
Эльфсборг Jalal Abdulai 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 23'
    Элисон Маколли получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Лучшие коэффициенты
    Хеккен
    Ничья
    Мальмё
    35.00
    Реклама, betcity.ru
    5.30
    Реклама, fon.bet
    4.30
    Реклама, zenit.win
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Хеккен 1:2 Мальмё онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Хеккен
    Мальмё
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный