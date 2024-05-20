Тур: 10. Стадион: Бравида Арена. Зрители: 5952
0'
1' Желтая карточкаЛоде Мариус
0:1
8' ГолНанаси Себастьян
23' Желтая карточкаElison Makolli
0:2
48' ГолТелин Исаак
61' Желтая карточкаЛундквист Адам
71' Желтая карточкаЛиндаль Аксель
1:2
76' ГолЛиндберг Юлиус
85' Желтая карточкаАли Таха Абди
90' Желтая карточкаОльссон Мартин
2:2
90' ПенальтиГустафссон Симон
90' Желтая карточкаГустафссон Симон
90'+8
Ход матча
1'
8'
23'
48'
0:2
61'
71'
76'
1:2
85'
90'
90'
2:2
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 4
-
10 Угловые 4
-
0 Офсайды 3
-
10 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
27
Далин
Юхан
20
Ботхейм
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
-
24 Лаюни АморНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
-
10 Юссеф АлиНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
38 Болин УгоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
История личных встреч
Хеккен
Мальмё
18 матчей
72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед
33 матча
39.4%
30.3%
30.3%
13 побед 10 ничьих 10 побед
Первый тайм
24.2%
51.5%
24.3%
8 побед 17 ничьих 8 побед
Второй тайм
33.3%
36.4%
30.3%
11 побед 12 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
24
Голов в среднем за матч
1.6
1.33
Среднее время на гол
56
67
Всего голов
25
22
Голов в среднем за матч
1.39
1.47
Среднее время на гол
64
61
Всего голов
49
46
Голов в среднем за матч
1.48
1.39
Тотал матчей
2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
30
Среднее время на гол
60
64
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хрстич Срджан
|4
|0.4
|Густафссон Симон
|3 (1)
|0.3
|Инусса Зейдан
|3
|0.3
|Линдберг Юлиус
|3
|0.3
|Лаюни Амор
|2
|0.2
|Рюгор Миккель
|1
|0.1
|Ховланд Эвен
|1
|0.1
|Чилуфя Эдвард
|1
|0.1
|Лундквист Адам
|0
|0
|Юссеф Али
|0
|0
|Ромео Аман
|0
|0
|Дабо Понтус
|0
|0
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Телин Исаак
|7
|0.7
|Нанаси Себастьян
|5
|0.5
|Ботхейм Эрик
|5
|0.5
|Рикс Сёрен
|2
|0.2
|Йонсен Лассер Берг
|1
|0.1
|Корнелиус Дерек
|1
|0.1
|Янссон Понтус
|1
|0.1
|Веккья Стефано
|1
|0.1
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0.1
|Али Таха Абди
|0
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Пенья Серхио
|0
|0
|Берг Оливер
|0
|0
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лаюни Амор
|2
|0
|Чилуфя Эдвард
|2
|0
|Линдаль Аксель
|2
|0
|Линдберг Юлиус
|2
|0
|Ховланд Эвен
|1
|0
|Рюгор Миккель
|1
|0
|Лоде Мариус
|1
|0
|Лундквист Адам
|1
|0
|Густафссон Симон
|1
|0
|Абдулразак Исхак
|1
|0
|Инусса Зейдан
|1
|0
|Дабо Понтус
|1
|0
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|3
|0
|Розенгрен Отто
|2
|0
|Ольссон Мартин
|1
|0
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|Пенья Серхио
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Рикс Сёрен
|1
|0
|Йонсен Лассер Берг
|1
|0
|Али Таха Абди
|1
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0
|Elison Makolli
|1
|0
Результаты матчей
Хеккен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Мальмё
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
3
4
Хеккен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Мальмё
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
6
8
Хеккен
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Мальмё
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
0% (0)
60% (6)
Сухие победы
1
3
Сухие поражения
3
4
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
9
12
Голы по времени матча
Забито
12
17
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
1
8%
3
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
5
29%
29%
31-45
3
25%
3
18%
46-60
3
25%
1
6%
61-75
3
25%
5
29%
29%
76-90
Пропущено
10
5
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90
Забито
6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Пропущено
7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
100%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Забито
18
25
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 9
2 Не забивали 0
1
6%
4
16%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
7
28%
31-45
4
22%
5
20%
46-60
4
22%
2
8%
61-75
3
17%
7
28%
76-90
Пропущено
17
6
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
2
12%
0
0%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
2
12%
2
33%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
3
18%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хальмстад - Хеккен 3:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Сириус - Хеккен 0:3 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2
Гётеборг - Хеккен 0:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Юргорден - Хеккен 3:3 Хеккен - Мьельбю 0:1 Хеккен - Нествед 5:1 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Ландскруна - Хеккен 3:2 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Норшелланн - Хеккен 3:0 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Тромсё - Хеккен 4:2 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Карабах - Хеккен 2:1
Мальмё
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Мальмё - ГАИС 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:3 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Мальмё - Юргорден 1:1
Мальмё - АИК 5:0 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Вернаму - Мальмё 0:4 Мальмё - Хаммарбю 2:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Хальмстад - Мальмё 0:4 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 ИФК Лулео - Мальмё 0:8 Мальмё - Фалькенберг 0:2 Мальмё - Эстер 2:0 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Даллас - Мальмё 1:4 Мальмё - Спарта Прага 1:2 Мальмё - Силькеборг 2:0
Результаты матчей
Хеккен
Мальмё
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
Точное количество голов
3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
5
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Хеккен
Мальмё
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
42
22
24
13
15
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
42
22
33
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
64
64
46
46
19
37
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|7 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|6 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|5 (5)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|5 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|5 (4)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|6
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|4
|Вернаму
|Samuel Kotto
|4
|Эльфсборг
|Jalal Abdulai
|4