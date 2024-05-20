  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 5952
Хеккен
2:2
Конец матча
Мальмё
0'
1' Желтая карточка
Лоде Мариус
0:1
8' Гол
Нанаси Себастьян
23' Желтая карточка
Elison Makolli
0:2
48' Гол
Телин Исаак
61' Желтая карточка
Лундквист Адам
71' Желтая карточка
Линдаль Аксель
1:2
76' Гол
Линдберг Юлиус
85' Желтая карточка
Али Таха Абди
90' Желтая карточка
Ольссон Мартин
2:2
90' Пенальти
Густафссон Симон
90' Желтая карточка
Густафссон Симон
90'+8
1
Линде
Андреас
12
Фридрикссон
Вальгейр-Люнддаль
5
Ховланд
Эвен
4
Лоде
Мариус
21
Лундквист
Адам
18
Рюгор
Миккель
14
Густафссон
Симон
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
19
Хрстич
Срджан
11
Линдберг
Юлиус
27
Далин
Юхан
33
Elison
Makolli
18
Янссон
Понтус
19
Корнелиус
Дерек
22
Али
Таха
Абди
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
8
Пенья
Серхио
23
Йонсен
Лассер
Берг
11
Нанаси
Себастьян
9
Телин
Исаак
20
Ботхейм
Эрик
Хеккен
4-3-3
Мальмё
5-3-2

История личных встреч

Хеккен
Мальмё

18 матчей

72.2%
27.8%
13 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
38.9%
16.7%
8 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

61.1%
27.8%
11.1%
11 побед 5 ничьих 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

46.7%
53.3%
0 побед 7 ничьих 10 побед

33 матча

39.4%
30.3%
30.3%
13 побед 10 ничьих 10 побед

Первый тайм

24.2%
51.5%
24.3%
8 побед 17 ничьих 8 побед

Второй тайм

33.3%
36.4%
30.3%
11 побед 12 ничьих 10 побед

История матчей

А
4:2
А
2:2
А
2:1
А
1:2
А
2:2
А
1:2
А
3:0
А
1:1
А
1:1
А
1:1
А
1:1
А
2:0
А
1:2
А
0:1
А
2:4
К
2:2
А
3:0
А
1:0
А
0:3
А
3:3
А
1:2
А
2:0
А
1:3
А
0:0
А
5:0
А
1:0
А
1:1
ТМС
1:2
А
0:4
А
3:1
А
1:2
А
0:1
ТМС
0:0

Голы

Всего голов

24
24

Голов в среднем за матч

1.6
1.33

Среднее время на гол

56
67

Всего голов

25
22

Голов в среднем за матч

1.39
1.47

Среднее время на гол

64
61

Всего голов

49
46

Голов в среднем за матч

1.48
1.39

Тотал матчей

2.5
31
Больше 94%
Меньше 6%
2
27
Больше 82%
Меньше 18%
6
20
Больше 61%
Меньше 39%
13
10
Больше 30%
Меньше 70%
23
4
Больше 12%
Меньше 88%
29
3
Больше 9%
Меньше 91%
30

Среднее время на гол

60
64

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хрстич Срджан 4 0.4
Густафссон Симон 3 (1) 0.3
Инусса Зейдан 3 0.3
Линдберг Юлиус 3 0.3
Лаюни Амор 2 0.2
Рюгор Миккель 1 0.1
Ховланд Эвен 1 0.1
Чилуфя Эдвард 1 0.1
Лундквист Адам 0 0
Юссеф Али 0 0
Ромео Аман 0 0
Дабо Понтус 0 0
Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 7 0.7
Нанаси Себастьян 5 0.5
Ботхейм Эрик 5 0.5
Рикс Сёрен 2 0.2
Йонсен Лассер Берг 1 0.1
Корнелиус Дерек 1 0.1
Янссон Понтус 1 0.1
Веккья Стефано 1 0.1
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0.1
Али Таха Абди 0 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Пенья Серхио 0 0
Берг Оливер 0 0

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаюни Амор 2 0
Чилуфя Эдвард 2 0
Линдаль Аксель 2 0
Линдберг Юлиус 2 0
Ховланд Эвен 1 0
Рюгор Миккель 1 0
Лоде Мариус 1 0
Лундквист Адам 1 0
Густафссон Симон 1 0
Абдулразак Исхак 1 0
Инусса Зейдан 1 0
Дабо Понтус 1 0
Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стрюгер-Ларсен Йенс 3 0
Розенгрен Отто 2 0
Ольссон Мартин 1 0
Кристиансен Андерс 1 0
Пенья Серхио 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Телин Исаак 1 0
Рикс Сёрен 1 0
Йонсен Лассер Берг 1 0
Али Таха Абди 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0
Elison Makolli 1 0

Результаты матчей

Хеккен
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Мальмё
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

3
4
Хеккен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Мальмё
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
0% (0)
33% (2)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
8
Хеккен
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
10% (1)
30% (3)
60% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
30% (3)
10% (1)
Мальмё
44.4%
55.6%
4 победы 5 поражений
Первый тайм
40% (4)
30% (3)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (4)
0% (0)
60% (6)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

3
4

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

12
17
3 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 9
1 Забивали первыми 5
5 Не забивали 4
1
8%
3
18%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
17%
5
29%
29%
31-45
3
25%
3
18%
46-60
3
25%
1
6%
61-75
3
25%
5
29%
29%
76-90

Пропущено

10
5
6 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 3
1
10%
0
0%
1-15
4
40%
0
0%
16-30
1
10%
1
20%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
1
10%
1
20%
61-75
0
0%
3
60%
76-90

Забито

6
8
4 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
7 Не забивали 6
0
0%
1
13%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
2
25%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
1
17%
1
13%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Пропущено

7
1
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
100%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Забито

18
25
7 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 14
3 Забивали первыми 9
2 Не забивали 0
1
6%
4
16%
1-15
3
17%
0
0%
16-30
3
17%
7
28%
31-45
4
22%
5
20%
46-60
4
22%
2
8%
61-75
3
17%
7
28%
76-90

Пропущено

17
6
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 4
7 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 4
2
12%
0
0%
1-15
5
29%
29%
0
0%
16-30
2
12%
2
33%
31-45
4
24%
0
0%
46-60
1
6%
1
17%
61-75
3
18%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
Хальмстад - Хеккен 3:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Сириус - Хеккен 0:3 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2
Гётеборг - Хеккен 0:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Юргорден - Хеккен 3:3 Хеккен - Мьельбю 0:1 Хеккен - Нествед 5:1 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 1:1 Ландскруна - Хеккен 3:2 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Норшелланн - Хеккен 3:0 Хёугесунн - Хеккен 4:2 Тромсё - Хеккен 4:2 Хеккен - Мидтьюлланн 2:4 Карабах - Хеккен 2:1
Мальмё
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Мальмё - ГАИС 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:3 Эльфсборг - Мальмё 3:1 Мальмё - Юргорден 1:1
Мальмё - АИК 5:0 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Вернаму - Мальмё 0:4 Мальмё - Хаммарбю 2:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Хальмстад - Мальмё 0:4 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 ИФК Лулео - Мальмё 0:8 Мальмё - Фалькенберг 0:2 Мальмё - Эстер 2:0 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Даллас - Мальмё 1:4 Мальмё - Спарта Прага 1:2 Мальмё - Силькеборг 2:0

Результаты матчей

Хеккен
Мальмё

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
4:3
1 раз 17%
1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 33%
0
1 раз 17%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:3
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:3
1 раз 10%
1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%

Точное количество голов

3
3 раза 30%
0
2 раза 20%
1
2 раза 20%
2
2 раза 20%
4
1 раз 10%
1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
5
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Хеккен
Мальмё

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
2
1.5
2
2
2
4
2.5
1
3
1
5
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1.5
4
2
2
2
2.5
3
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
6
4
1.5
6
4
4
6
2.5
4
6
1
9
3.5
3
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 10 8 1 1 25 - 6 25
2.
Юргорден
 10 7 1 2 21 - 7 22
3.
ГАИС
 10 6 0 4 13 - 13 18
4.
Мьельбю
 9 5 2 2 17 - 9 17
5.
Хеккен
 10 5 2 3 19 - 16 17
6.
Хаммарбю
 10 5 0 5 15 - 15 15
7.
Хальмстад
 10 5 0 5 13 - 17 15
8.
АИК
 10 4 2 4 17 - 21 14
9.
Эльфсборг
 10 4 1 5 18 - 17 13
10.
Броммапойкарна
 10 3 4 3 16 - 18 13
11.
Сириус
 10 3 3 4 11 - 13 12
12.
Вернаму
 10 3 2 5 10 - 17 11
13.
ИФК Норрчепинг
 10 3 2 5 14 - 23 11
14.
Кальмар
 10 3 1 6 17 - 19 10
15.
Гётеборг
 9 2 2 5 9 - 14 8
16.
Вестерос
 10 1 1 8 3 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 6 4 1 1 10 - 4 13
2.
Мальмё
 4 4 0 0 9 - 0 12
3.
АИК
 5 4 0 1 12 - 5 12
4.
Хаммарбю
 5 4 0 1 11 - 5 12
5.
ГАИС
 5 4 0 1 8 - 7 12
6.
Мьельбю
 5 3 2 0 11 - 4 11
7.
Эльфсборг
 5 3 1 1 14 - 6 10
8.
Хеккен
 6 3 1 2 12 - 10 10
9.
Хальмстад
 5 3 0 2 7 - 6 9
10.
ИФК Норрчепинг
 4 2 0 2 7 - 9 6
11.
Сириус
 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Броммапойкарна
 5 1 2 2 5 - 12 5
13.
Кальмар
 5 1 1 3 9 - 9 4
14.
Вестерос
 5 1 0 4 2 - 7 3
15.
Гётеборг
 4 0 1 3 2 - 9 1
16.
Вернаму
 5 0 1 4 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 4 1 1 16 - 6 13
2.
Вернаму
 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
Юргорден
 4 3 0 1 11 - 3 9
4.
Броммапойкарна
 5 2 2 1 11 - 6 8
5.
Хеккен
 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Гётеборг
 5 2 1 2 7 - 5 7
7.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Мьельбю
 4 2 0 2 6 - 5 6
9.
ГАИС
 5 2 0 3 5 - 6 6
10.
Кальмар
 5 2 0 3 8 - 10 6
11.
Хальмстад
 5 2 0 3 6 - 11 6
12.
ИФК Норрчепинг
 6 1 2 3 7 - 14 5
13.
Хаммарбю
 5 1 0 4 4 - 10 3
14.
Эльфсборг
 5 1 0 4 4 - 11 3
15.
АИК
 5 0 2 3 5 - 16 2
16.
Вестерос
 5 0 1 4 1 - 6 1
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 7 (2)
Сириус Салех Юсеф 6 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 5 (5)
Броммапойкарна Васич Никола 5 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 5 (4)
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Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 6
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Эльфсборг Хольмен Себастьян 4
Вернаму Samuel Kotto 4
Эльфсборг Jalal Abdulai 4
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    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 23'
      Элисон Маколли получил желтую карточку от судьи
    • 8'
      Йонсен Лассер Берг сделал результативную передачу.
    Где смотреть матч Хеккен 2:2 Мальмё онлайн

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