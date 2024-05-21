  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 15743
Гётеборг
1:0
Конец матча
Мьельбю
0'
23' Желтая карточка
Silas Nwankwo
45' Желтая карточка
Викстрём Расмус
1:0
89' Гол
Норлин Густаф
90'+7

Ход матча

23'
 
Silas Nwankwo
45'
 
Викстрём Расмус
46'
 
Abdoulie Manneh
Silas Nwankwo
46'
Трондсен Андерс
Lucas Kahed
 
64'
 
Петтерссон Том
Викстрём Расмус
64'
 
Густафссон Виктор
Брорссон Арвид
71'
Норлин Густаф
Карлстранд Линус
 
83'
 
Йоханссон Александр
Seedy Jagne
83'
Вендт Оскар
Paulos Abraham
 
89'
Норлин Густаф
(Тордарсон Колбейнн)
1:0
90'
Хауснер Себастиан
Петтерссон Оскар
 

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 4
  • 6 Угловые 6
  • 1 Офсайды 4
  • 17 Нарушения правил 19
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 47 Владение мячом, % 53
25
Бишесари
Элис
29
Thomas
Santos
13
Свенссон
Густаф
21
Карлен
Адам
5
Ольссон
Себастьян
30
Malick
Junior
Yalcouye
23
Тордарсон
Колбейнн
28
Lucas
Kahed
7
Петтерссон
Оскар
16
Карлстранд
Линус
11
Paulos
Abraham
1
Тернквист
Ноэль
4
Викстрём
Расмус
3
Брорссон
Арвид
5
Рослер
Колин
11
Штоль
Адам
6
Seedy
Jagne
22
Густавссон
Йеспер
10
Рёйкьер
Никлас
14
Йоханссон
Херман
31
Silas
Nwankwo
17
Elliot
Stroud
Гётеборг
4-3-3
Мьельбю
4-3-3

История личных встреч

Гётеборг
Мьельбю

11 матчей

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед

18 матчей

44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы

Второй тайм

38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

А
0:1
А
0:1
А
1:4
А
1:1
А
1:3
А
3:2
А
1:1
А
2:2
А
3:0
А
3:1
А
2:1
А
4:2
А
4:2
А
1:1
А
0:1
А
0:2
А
0:0
А
0:0

Голы

Всего голов

17
13

Голов в среднем за матч

1.89
1.44

Среднее время на гол

47
62

Всего голов

9
12

Голов в среднем за матч

1
1.33

Среднее время на гол

90
67

Всего голов

26
25

Голов в среднем за матч

1.44
1.39

Тотал матчей

2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16

Среднее время на гол

62
64

Бомбардиры внутри турнира

Гётеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Paulos Abraham 4 0.4
Thomas Santos 1 0.1
Malick Junior Yalcouye 1 0.1
Муколли Арбнор 1 0.1
Петтерссон Оскар 1 0.1
Норлин Густаф 1 0.1
Скеллеруп Лаурс 1 0.1
Тордарсон Колбейнн 0 0
Свенссон Густаф 0 0
Ольссон Себастьян 0 0
Lucas Kahed 0 0
Мьельбю
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бергстрем Якоб 3 0.3
Рёйкьер Никлас 2 0.2
Seedy Jagne 2 0.2
Густафссон Виктор 2 0.2
Jakob Kiilerich Rask 2 0.2
Elliot Stroud 1 0.1
Silas Nwankwo 1 0.1
Штоль Адам 1 (1) 0.1
Йоханссон Херман 1 0.1
Викстрём Расмус 1 0.1
Йоханссон Александр 0 0
Брорссон Арвид 0 0

Карточки

Гётеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тордарсон Колбейнн 3 1
Муколли Арбнор 3 0
Трондсен Андерс 1 1
Свенссон Густаф 2 0
Ольссон Себастьян 2 0
Malick Junior Yalcouye 2 0
Петтерссон Оскар 1 0
Paulos Abraham 1 0
Скеллеруп Лаурс 1 0
Пюндт Андреас 1 0
Бишесари Элис 1 0
Мьельбю
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jakob Kiilerich Rask 2 0
Йоханссон Херман 2 0
Бергстрем Якоб 2 0
Брорссон Арвид 1 0
Штоль Адам 1 0
Викстрём Расмус 1 0
Густафссон Виктор 1 0
Seedy Jagne 1 0
Silas Nwankwo 1 0
Тернквист Ноэль 1 0
Abdoulie Manneh 1 0

Результаты матчей

Гётеборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Мьельбю
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
2
Гётеборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Мьельбю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

6
10
Гётеборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Мьельбю
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

8
12

Голы по времени матча

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
1
17%
76-90

Пропущено

9
6
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
67%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
4
67%
76-90

Забито

7
10
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
5
50%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
1
10%
76-90

Пропущено

5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

10
16
2 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
1
10%
3
19%
1-15
0
0%
6
38%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
4
40%
2
13%
76-90

Пропущено

14
11
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
8
57%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
3
21%
5
45%
76-90

Результаты последних матчей

Гётеборг
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сириус - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:3 ГАИС - Гётеборг 2:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3
Гётеборг - Хеккен 0:1 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Кальмар - Гётеборг 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:4 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эстер 2:1 Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юнайтед ИК - Гётеборг 3:4 Брондбю - Гётеборг 1:3 Мафра - Гётеборг 7:1 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Гётеборг - Хальмстад 0:1 Венсюссель - Гётеборг 1:0
Мьельбю
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мьельбю - Хаммарбю 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:2
Вестерос - Мьельбю 2:1 ГАИС - Мьельбю 2:1 Мьельбю - АИК 1:1 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - АИК 1:3 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Б-93 4:2 Ландскруна - Мьельбю 0:3 Дегерфорс - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2

Результаты матчей

Гётеборг
Мьельбю

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
3
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
3
4 раза 40%
0
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Гётеборг
Мьельбю

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
1
4
1
4
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
3
0.5
Больше Меньше
9
1
2
8
1.5
4
6
1
9
2.5
4
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 10 8 1 1 25 - 6 25
2.
Юргорден
 10 7 1 2 21 - 7 22
3.
ГАИС
 10 6 0 4 13 - 13 18
4.
Мьельбю
 10 5 2 3 17 - 10 17
5.
Хеккен
 10 5 2 3 19 - 16 17
6.
Хаммарбю
 10 5 0 5 15 - 15 15
7.
Хальмстад
 10 5 0 5 13 - 17 15
8.
АИК
 10 4 2 4 17 - 21 14
9.
Эльфсборг
 10 4 1 5 18 - 17 13
10.
Броммапойкарна
 10 3 4 3 16 - 18 13
11.
Сириус
 10 3 3 4 11 - 13 12
12.
Гётеборг
 10 3 2 5 10 - 14 11
13.
Вернаму
 10 3 2 5 10 - 17 11
14.
ИФК Норрчепинг
 10 3 2 5 14 - 23 11
15.
Кальмар
 10 3 1 6 17 - 19 10
16.
Вестерос
 10 1 1 8 3 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Юргорден
 6 4 1 1 10 - 4 13
2.
Мальмё
 4 4 0 0 9 - 0 12
3.
АИК
 5 4 0 1 12 - 5 12
4.
Хаммарбю
 5 4 0 1 11 - 5 12
5.
ГАИС
 5 4 0 1 8 - 7 12
6.
Мьельбю
 5 3 2 0 11 - 4 11
7.
Эльфсборг
 5 3 1 1 14 - 6 10
8.
Хеккен
 6 3 1 2 12 - 10 10
9.
Хальмстад
 5 3 0 2 7 - 6 9
10.
ИФК Норрчепинг
 4 2 0 2 7 - 9 6
11.
Сириус
 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Броммапойкарна
 5 1 2 2 5 - 12 5
13.
Кальмар
 5 1 1 3 9 - 9 4
14.
Гётеборг
 5 1 1 3 3 - 9 4
15.
Вестерос
 5 1 0 4 2 - 7 3
16.
Вернаму
 5 0 1 4 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 4 1 1 16 - 6 13
2.
Вернаму
 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
Юргорден
 4 3 0 1 11 - 3 9
4.
Броммапойкарна
 5 2 2 1 11 - 6 8
5.
Хеккен
 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Гётеборг
 5 2 1 2 7 - 5 7
7.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Мьельбю
 5 2 0 3 6 - 6 6
9.
ГАИС
 5 2 0 3 5 - 6 6
10.
Кальмар
 5 2 0 3 8 - 10 6
11.
Хальмстад
 5 2 0 3 6 - 11 6
12.
ИФК Норрчепинг
 6 1 2 3 7 - 14 5
13.
Хаммарбю
 5 1 0 4 4 - 10 3
14.
Эльфсборг
 5 1 0 4 4 - 11 3
15.
АИК
 5 0 2 3 5 - 16 2
16.
Вестерос
 5 0 1 4 1 - 6 1
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Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 7 (2)
Сириус Салех Юсеф 6 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 5 (5)
Броммапойкарна Васич Никола 5 (4)
Мальмё Ботхейм Эрик 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 6
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Эльфсборг Хольмен Себастьян 4
Вернаму Samuel Kotto 4
Эльфсборг Jalal Abdulai 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 54'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 52'
    Викстрём Расмус получил желтую карточку от судьи
  • Бонусы букмекеров
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    • 23'
      Silas Nwankwo получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гётеборг 1:0 Мьельбю онлайн

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