Тур: 10. Стадион: Гамла Уллеви. Зрители: 15743
0'
23' Желтая карточкаSilas Nwankwo
45' Желтая карточкаВикстрём Расмус
1:0
89' ГолНорлин Густаф
90'+7
Ход матча
23'
45'
89'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
5 Удары в створ 4
-
6 Угловые 6
-
1 Офсайды 4
-
17 Нарушения правил 19
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
47 Владение мячом, % 53
21
Карлен
Адам
28
Lucas
Kahed
11
Штоль
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
21 Карлен АдамЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Lucas KahedПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
17 Вендт ОскарЗащитник
- Нападающий
-
36 Lion Beqiri
-
-
33 Noah Tolf
-
-
Главный тренер: Аскоу Йенс Бертель
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Штоль АдамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Anders Torstensson
История личных встреч
Гётеборг
Мьельбю
11 матчей
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
63.6%
45.5%
7 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.6%
18.2%
18.2%
7 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
57.1%
42.9%
0 побед 4 ничьи 5 побед
18 матчей
44.4%
33.3%
22.3%
8 побед 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
38.9%
44.4%
16.7%
7 побед 8 ничьих 3 победы
Второй тайм
38.9%
33.3%
27.8%
7 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
13
Голов в среднем за матч
1.89
1.44
Среднее время на гол
47
62
Всего голов
9
12
Голов в среднем за матч
1
1.33
Среднее время на гол
90
67
Всего голов
26
25
Голов в среднем за матч
1.44
1.39
Тотал матчей
2.5
16
Больше 89%
Меньше 11%
2
13
Больше 72%
Меньше 28%
5
9
Больше 50%
Меньше 50%
9
7
Больше 39%
Меньше 61%
11
4
Больше 22%
Меньше 78%
14
2
Больше 11%
Меньше 89%
16
Среднее время на гол
62
64
Бомбардиры внутри турнира
Гётеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Paulos Abraham
|4
|0.4
|Thomas Santos
|1
|0.1
|Malick Junior Yalcouye
|1
|0.1
|Муколли Арбнор
|1
|0.1
|Петтерссон Оскар
|1
|0.1
|Норлин Густаф
|1
|0.1
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0.1
|Тордарсон Колбейнн
|0
|0
|Свенссон Густаф
|0
|0
|Ольссон Себастьян
|0
|0
|Lucas Kahed
|0
|0
Мьельбю
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бергстрем Якоб
|3
|0.3
|Рёйкьер Никлас
|2
|0.2
|Seedy Jagne
|2
|0.2
|Густафссон Виктор
|2
|0.2
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0.2
|Elliot Stroud
|1
|0.1
|Silas Nwankwo
|1
|0.1
|Штоль Адам
|1 (1)
|0.1
|Йоханссон Херман
|1
|0.1
|Викстрём Расмус
|1
|0.1
|Йоханссон Александр
|0
|0
|Брорссон Арвид
|0
|0
Карточки
Гётеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тордарсон Колбейнн
|3
|1
|Муколли Арбнор
|3
|0
|Трондсен Андерс
|1
|1
|Свенссон Густаф
|2
|0
|Ольссон Себастьян
|2
|0
|Malick Junior Yalcouye
|2
|0
|Петтерссон Оскар
|1
|0
|Paulos Abraham
|1
|0
|Скеллеруп Лаурс
|1
|0
|Пюндт Андреас
|1
|0
|Бишесари Элис
|1
|0
Мьельбю
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jakob Kiilerich Rask
|2
|0
|Йоханссон Херман
|2
|0
|Бергстрем Якоб
|2
|0
|Брорссон Арвид
|1
|0
|Штоль Адам
|1
|0
|Викстрём Расмус
|1
|0
|Густафссон Виктор
|1
|0
|Seedy Jagne
|1
|0
|Silas Nwankwo
|1
|0
|Тернквист Ноэль
|1
|0
|Abdoulie Manneh
|1
|0
Результаты матчей
Гётеборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Мьельбю
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
2
Гётеборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Мьельбю
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
6
10
Гётеборг
37.5%
62.5%
3 победы 5 поражений
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Мьельбю
25%
75%
2 победы 6 поражений
Первый тайм
10% (1)
60% (6)
30% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (2)
20% (2)
60% (6)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
8
12
Голы по времени матча
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
2
33%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
33%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
1
17%
76-90
Пропущено
9
6
6 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
6
67%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
11%
1
17%
61-75
2
22%
4
67%
76-90
Забито
7
10
1 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 6
1
14%
1
10%
1-15
0
0%
5
50%
16-30
0
0%
2
20%
31-45
1
14%
1
10%
46-60
3
43%
0
0%
61-75
2
29%
1
10%
76-90
Пропущено
5
5
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Забито
10
16
2 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 7
3 Не забивали 2
1
10%
3
19%
1-15
0
0%
6
38%
16-30
1
10%
3
19%
31-45
1
10%
1
6%
46-60
3
30%
1
6%
61-75
4
40%
2
13%
76-90
Пропущено
14
11
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 7
1
7%
0
0%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
8
57%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
14%
2
18%
61-75
3
21%
5
45%
76-90
Результаты последних матчей
Гётеборг
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Сириус - Гётеборг 2:2 Гётеборг - Мальмё 0:3 ГАИС - Гётеборг 2:1 Броммапойкарна - Гётеборг 0:3
Гётеборг - Хеккен 0:1 Гётеборг - ИФК Норрчепинг 1:1 Кальмар - Гётеборг 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Гётеборг - Юргорден 1:4 Гётеборг - Сарпсборг-08 0:3 Хаммарбю - Гётеборг 1:3 Гётеборг - Эстер 2:1 Юргорден - Гётеборг 3:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юнайтед ИК - Гётеборг 3:4 Брондбю - Гётеборг 1:3 Мафра - Гётеборг 7:1 Гётеборг - Силькеборг 2:3 Гётеборг - Хальмстад 0:1 Венсюссель - Гётеборг 1:0
Мьельбю
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Мьельбю - Хаммарбю 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Мьельбю - Броммапойкарна 1:1 Мьельбю - Кальмар 3:2
Вестерос - Мьельбю 2:1 ГАИС - Мьельбю 2:1 Мьельбю - АИК 1:1 Мьельбю - ИФК Норрчепинг 3:0 Хеккен - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2 Мьельбю - АИК 1:3 Хаммарбю - Мьельбю 1:1 Мьельбю - Вестерос 2:0 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Юргорден - Мьельбю 0:1 Мьельбю - Б-93 4:2 Ландскруна - Мьельбю 0:3 Дегерфорс - Мьельбю 1:2 Мьельбю - Броммапойкарна 1:2
Результаты матчей
Гётеборг
Мьельбю
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
3:0
2 раза 40%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
3
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
0:3
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
2:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
2 раза 20%
0:3
2 раза 20%
1:0
2 раза 20%
1:1
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
1:1
2 раза 20%
2:1
2 раза 20%
3:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
5 раз 50%
0
3 раза 30%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
1
5 раз 50%
3
4 раза 40%
0
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Гётеборг
Мьельбю
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
73
Больше Меньше
91
28
46
19
46
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|7 (2)
|Сириус
|Салех Юсеф
|6 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|5 (5)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|5 (4)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|5 (4)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|6
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|4
|Вернаму
|Samuel Kotto
|4
|Эльфсборг
|Jalal Abdulai
|4