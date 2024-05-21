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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 9. Стадион: .
Мосс
2:1
Конец матча
ИК Старт
0'
23' Желтая карточка
Faites Makosso
1:0
39' Гол
Ian Hoffmann
2:0
54' Гол
Marius Andresen2
2:1
70' Пенальти
Шеквист Сандер Хансен
85' Желтая карточка
Salim Nkubiri
90' Желтая карточка
Bo Aasulv Hegland
90'+9
1
Ранмарк-Эриксен
Матиас
2
Marius
Andresen2
3
Странде
Кристиан
5
Ilir
Kukleci
21
Ian
Hoffmann
20
Aksel
Baran
Potur
18
Элми
Саадик
Файсал
6
Alexander
Haapnes
11
Thomas
Klemetsen
Jakobsen
10
Bo
Aasulv
Hegland
9
Sebastian
Pedersen
II
1
Jasper
Silva
Torkildsen
21
Шеквист
Сандер
Хансен
4
Sivert
Hansen
5
Пигнатель-Енссен
Николас
19
Deni
Dashaev
16
Страннегорд
Том
6
Faites
Makosso
7
Marijan
Cosic
8
Mathias
Grundetjern
11
Шульц
Эрик
44
Salim
Nkubiri
Мосс
4-3-3
ИК Старт
4-3-3

История личных встреч

Мосс
ИК Старт

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

ПД
0:0
ПД
0:0
К
0:3
А
4:0
А
0:0
КН
2:3

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

1.5
0

Среднее время на гол

60
0

Всего голов

0
6

Голов в среднем за матч

0
1.5

Среднее время на гол

0
60

Всего голов

6
6

Голов в среднем за матч

1
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Мосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sebastian Pedersen II 4 0.44
Bo Aasulv Hegland 3 0.33
Marius Andresen2 2 0.22
Ian Hoffmann 2 0.22
Eythor Martin Bjoergolfsson 2 0.22
Странде Кристиан 2 0.22
Thomas Klemetsen Jakobsen 1 0.11
Aksel Baran Potur 0 0
Александерссон Ноа 0 0
Oliver Kjeilen Stavdal 0 0
ИК Старт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шульц Эрик 3 0.33
Mathias Grundetjern 2 0.22
Alagie Sanyang 2 0.22
Шеквист Сандер Хансен 1 (1) 0.11
Kristoffer Hoven 1 0.11
Salim Nkubiri 0 0
Fredrik Mani Paalerud 0 0
Jesper Gregersen 0 0
Deni Dashaev 0 0

Карточки

Мосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Marius Andresen2 3 0
Странде Кристиан 2 0
Элми Саадик Файсал 2 0
Александерссон Ноа 2 0
Bo Aasulv Hegland 2 0
Ранмарк-Эриксен Матиас 1 0
Хуссейн Адан Абадала 1 0
Ian Hoffmann 1 0
Aksel Baran Potur 1 0
Thomas Klemetsen Jakobsen 1 0
ИК Старт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jesper Gregersen 4 0
Пигнатель-Енссен Николас 2 0
Mathias Grundetjern 2 0
Faites Makosso 2 0
Карадас Азар 1 0
Fabian Oestigaard Ness 1 0
Salim Nkubiri 1 0
Deni Dashaev 1 0
Sivert Hansen 1 0

Результаты матчей

Мосс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
ИК Старт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
3
Мосс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
ИК Старт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

5
5
Мосс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
ИК Старт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

9
8

Голы по времени матча

Забито

11
3
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
4
36%
1
33%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
14%
4
40%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Забито

5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90

Пропущено

9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

16
9
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
6%
1
11%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
3
33%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
3
33%
61-75
5
31%
2
22%
76-90

Пропущено

16
17
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
5
29%
29%
16-30
4
25%
6
35%
31-45
3
19%
3
18%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
2
13%
3
18%
76-90

Результаты последних матчей

Мосс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рёуфосс - Мосс 0:2 Мосс - Стабек 3:3 Санднес - Мосс 3:3 Мосс - Эгерсунд 1:2
Рааде - Мосс 2:1 Согндаль - Мосс 1:0 Мосс - Ранхейм 2:1 Спринт Елоэй - Мосс 0:3 Левангер - Мосс 5:0 Мосс - Люн 3:0 Мосс - Улленсакер-Киса 1:2 Эргрюте - Мосс 0:0 Мосс - Фолло 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Мосс - Викинг 0:0 Мосс - Одд 3:2 Мосс - Гроруд 2:1 Саннефьёрд - Мосс 2:3 Мосс - Хьельсос 2:1
ИК Старт
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Осане - ИК Старт 1:0 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0
ИК Старт - Санднес 1:1 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Мандалскамератене - ИК Старт 1:1 ИК Старт - Олесунн 1:3 Брюне - ИК Старт 3:1 ИК Старт - ФК Флекрой 1:1 ИК Старт - Санднес 3:2 Стабек - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 ИК Старт - Дьерв 4:3 ИК Старт - Брюне 1:1 Виндбьярт - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Брюне 0:3 ИК Старт - КФУМ Осло 1:1 Хёдд - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Брюне 2:0

Результаты матчей

Мосс
ИК Старт

Точный счет

2:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Мосс
ИК Старт

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
1
3
2
3
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
2
2
2
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
6
3
1.5
1
8
3
6
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Согндаль
 8 4 3 1 13 - 5 15
2.
Конгсвингер
 8 4 3 1 14 - 12 15
3.
Эгерсунд
 7 4 2 1 19 - 14 14
4.
Мосс
 9 4 2 3 16 - 16 14
5.
Стабек
 7 3 4 0 17 - 9 13
6.
Брюне
 8 4 0 4 7 - 6 12
7.
Волеренга
 8 3 2 3 11 - 13 11
8.
Люн
 8 2 5 1 12 - 10 11
9.
Левангер
 8 2 4 2 14 - 11 10
10.
Мьёндален
 7 2 3 2 11 - 11 9
11.
Санднес
 8 2 3 3 15 - 19 9
12.
Рёуфосс
 8 2 2 4 8 - 10 8
13.
Осане
 7 1 4 2 9 - 10 7
14.
Ранхейм
 8 1 4 3 11 - 13 7
15.
ИК Старт
 9 1 3 5 9 - 17 6
16.
Олесунн
 8 1 2 5 7 - 17 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мосс
 5 3 1 1 11 - 7 10
2.
Согндаль
 3 3 0 0 9 - 2 9
3.
Брюне
 4 3 0 1 5 - 2 9
4.
Мьёндален
 5 2 3 0 10 - 7 9
5.
Конгсвингер
 4 2 2 0 9 - 5 8
6.
Санднес
 5 2 2 1 12 - 10 8
7.
Стабек
 3 2 1 0 8 - 2 7
8.
Люн
 4 1 3 0 6 - 4 6
9.
Осане
 4 1 3 0 6 - 5 6
10.
Левангер
 4 1 2 1 8 - 4 5
11.
ИК Старт
 4 1 2 1 6 - 7 5
12.
Эгерсунд
 2 1 1 0 4 - 2 4
13.
Ранхейм
 3 1 1 1 6 - 6 4
14.
Волеренга
 4 1 1 2 3 - 6 4
15.
Рёуфосс
 4 1 0 3 2 - 5 3
16.
Олесунн
 5 0 1 4 2 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эгерсунд
 5 3 1 1 15 - 12 10
2.
Волеренга
 4 2 1 1 8 - 7 7
3.
Конгсвингер
 4 2 1 1 5 - 7 7
4.
Стабек
 4 1 3 0 9 - 7 6
5.
Согндаль
 5 1 3 1 4 - 3 6
6.
Рёуфосс
 4 1 2 1 6 - 5 5
7.
Люн
 4 1 2 1 6 - 6 5
8.
Левангер
 4 1 2 1 6 - 7 5
9.
Олесунн
 3 1 1 1 5 - 5 4
10.
Мосс
 4 1 1 2 5 - 9 4
11.
Брюне
 4 1 0 3 2 - 4 3
12.
Ранхейм
 5 0 3 2 5 - 7 3
13.
Осане
 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Санднес
 3 0 1 2 3 - 9 1
15.
ИК Старт
 5 0 1 4 3 - 10 1
16.
Мьёндален
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 10 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 7 (2)
Санднес Хейланн Томми 6 (3)
Стабек Bassekou Diabate 6 (1)
Ранхейм Бюэ Бендик 6
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 4
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 4
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
Брюне Christian Landu Landu 3
Волеренга Кройцриглер Мартин 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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