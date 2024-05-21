Тур: 9. Стадион: Melloes Stadion.
0'
23' Желтая карточкаFaites Makosso
1:0
39' ГолIan Hoffmann
2:0
54' ГолMarius Andresen2
2:1
70' ПенальтиШеквист Сандер Хансен
85' Желтая карточкаSalim Nkubiri
90' Желтая карточкаBo Aasulv Hegland
90'+9
Ход матча
23'
39'
1:0
54'
2:0
70'
85'
21
Ian
Hoffmann
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Ian HoffmannЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
12 Elias Bachke
-
14 Altin Lajqi
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Томас Мюре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Deni DashaevЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
11 Шульц ЭрикНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Нападающий
-
-
26 Mats Viken
-
-
-
-
-
Главный тренер: Азар Карадаш
История личных встреч
Мосс
ИК Старт
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
1.5
0
Среднее время на гол
60
0
Всего голов
0
6
Голов в среднем за матч
0
1.5
Среднее время на гол
0
60
Всего голов
6
6
Голов в среднем за матч
1
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Мосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sebastian Pedersen II
|4
|0.44
|Bo Aasulv Hegland
|3
|0.33
|Marius Andresen2
|2
|0.22
|Ian Hoffmann
|2
|0.22
|Eythor Martin Bjoergolfsson
|2
|0.22
|Странде Кристиан
|2
|0.22
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|1
|0.11
|Aksel Baran Potur
|0
|0
|Александерссон Ноа
|0
|0
|Oliver Kjeilen Stavdal
|0
|0
ИК Старт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шульц Эрик
|3
|0.33
|Mathias Grundetjern
|2
|0.22
|Alagie Sanyang
|2
|0.22
|Шеквист Сандер Хансен
|1 (1)
|0.11
|Kristoffer Hoven
|1
|0.11
|Salim Nkubiri
|0
|0
|Fredrik Mani Paalerud
|0
|0
|Jesper Gregersen
|0
|0
|Deni Dashaev
|0
|0
Карточки
Мосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Marius Andresen2
|3
|0
|Странде Кристиан
|2
|0
|Элми Саадик Файсал
|2
|0
|Александерссон Ноа
|2
|0
|Bo Aasulv Hegland
|2
|0
|Ранмарк-Эриксен Матиас
|1
|0
|Хуссейн Адан Абадала
|1
|0
|Ian Hoffmann
|1
|0
|Aksel Baran Potur
|1
|0
|Thomas Klemetsen Jakobsen
|1
|0
ИК Старт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jesper Gregersen
|4
|0
|Пигнатель-Енссен Николас
|2
|0
|Mathias Grundetjern
|2
|0
|Faites Makosso
|2
|0
|Карадас Азар
|1
|0
|Fabian Oestigaard Ness
|1
|0
|Salim Nkubiri
|1
|0
|Deni Dashaev
|1
|0
|Sivert Hansen
|1
|0
Результаты матчей
Мосс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
ИК Старт
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
3
Мосс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
ИК Старт
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
5
5
Мосс
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
ИК Старт
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
9
8
Голы по времени матча
Забито
11
3
4 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
1
33%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
33%
61-75
4
36%
1
33%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
14%
4
40%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Забито
5
6
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 6
1
20%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
1
20%
2
33%
61-75
1
20%
1
17%
76-90
Пропущено
9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
29%
16-30
3
33%
2
29%
31-45
1
11%
2
29%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
16
9
5 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 3
2 Не забивали 3
1
6%
1
11%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
19%
3
33%
31-45
3
19%
0
0%
46-60
3
19%
3
33%
61-75
5
31%
2
22%
76-90
Пропущено
16
17
7 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
13%
0
0%
1-15
1
6%
5
29%
29%
16-30
4
25%
6
35%
31-45
3
19%
3
18%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
2
13%
3
18%
76-90
Результаты последних матчей
Мосс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Рёуфосс - Мосс 0:2 Мосс - Стабек 3:3 Санднес - Мосс 3:3 Мосс - Эгерсунд 1:2
Рааде - Мосс 2:1 Согндаль - Мосс 1:0 Мосс - Ранхейм 2:1 Спринт Елоэй - Мосс 0:3 Левангер - Мосс 5:0 Мосс - Люн 3:0 Мосс - Улленсакер-Киса 1:2 Эргрюте - Мосс 0:0 Мосс - Фолло 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Сарпсборг-08 - Мосс 1:4 Мосс - Викинг 0:0 Мосс - Одд 3:2 Мосс - Гроруд 2:1 Саннефьёрд - Мосс 2:3 Мосс - Хьельсос 2:1
ИК Старт
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Осане - ИК Старт 1:0 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0
ИК Старт - Санднес 1:1 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Мандалскамератене - ИК Старт 1:1 ИК Старт - Олесунн 1:3 Брюне - ИК Старт 3:1 ИК Старт - ФК Флекрой 1:1 ИК Старт - Санднес 3:2 Стабек - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 ИК Старт - Дьерв 4:3 ИК Старт - Брюне 1:1 Виндбьярт - ИК Старт 0:3 ИК Старт - Брюне 0:3 ИК Старт - КФУМ Осло 1:1 Хёдд - ИК Старт 2:1 ИК Старт - Брюне 2:0
Результаты матчей
Мосс
ИК Старт
Точный счет
2:1
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
3:3
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
0
2 раза 22%
1
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Мосс
ИК Старт
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
13
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
32
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
63
18
36
18
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|10 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|7 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (3)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|Ранхейм
|Бюэ Бендик
|6
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|4
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|4
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2
|Брюне
|Christian Landu Landu
|3
|Волеренга
|Кройцриглер Мартин
|3