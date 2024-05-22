Тур: 1. Стадион: Хиеталахти.
0'
3' Желтая карточкаЭнгстрем Йеспер
0:1
21' ГолJoslyn Luyeye-Lutumba
0:2
49' ГолJoslyn Luyeye-Lutumba
0:3
59' ГолМузинга Джонатан
Ход матча
21'
49'
59'
0:3
77
Аланко
Саму
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
77 Аланко СамуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Элету ПитерПолузащитник
-
23 Ниеми МийкаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Jussi Nuorela
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Сиссе ИбраимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Хакала АатуВратарь
-
18 Сааринен СетЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Otto Ruoppi
-
-
-
Главный тренер: Jani Honkavaara
История личных встреч
ВПС
КуПС
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.9%
47.4%
11 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
31.6%
14 побед 6 ничьих 0 побед
28 матчей
17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы
Первый тайм
39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 16 побед
Второй тайм
32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 18 побед
47 матчей
29.8%
21.3%
48.9%
14 побед 10 ничьих 23 победы
Первый тайм
23.4%
42.6%
34%
11 побед 20 ничьих 16 побед
Второй тайм
29.8%
31.9%
38.3%
14 побед 15 ничьих 18 побед
История матчей
Голы
Всего голов
25
27
Голов в среднем за матч
1.04
1.17
Среднее время на гол
86
76
Всего голов
36
34
Голов в среднем за матч
1.57
1.42
Среднее время на гол
57
63
Всего голов
61
61
Голов в среднем за матч
1.3
1.3
Тотал матчей
2.5
45
Больше 96%
Меньше 4%
2
35
Больше 74%
Меньше 26%
12
25
Больше 53%
Меньше 47%
22
10
Больше 21%
Меньше 79%
37
5
Больше 11%
Меньше 89%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
45
Среднее время на гол
69
69
Бомбардиры внутри турнира
ВПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mads Borchers
|5 (3)
|0.63
|Teemu Hytoenen
|3
|0.38
|Alfie Cicale
|1
|0.13
|Antti-Ville Raeisaenen
|1
|0.13
|Ниеми Мийка
|1
|0.13
|Mikko Pitkaenen
|1
|0.13
|Хаукиоя Мартти
|1
|0.13
|Хасселбайнк Глеофило
|1
|0.13
|Башкиров Евгений
|0
|0
|Вахтера Йонас
|0
|0
|Prosper Ahiabu
|0
|0
КуПС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Видьеског Аксель
|2 (1)
|0.25
|Саволайнен Саку
|2
|0.25
|Otto Ruoppi
|2
|0.25
|Антви Клинтон
|1
|0.13
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|1
|0.13
|Пеннанен Петтери
|1
|0.13
|Лампинен Пири
|1
|0.13
|Хейнонен Артту
|1 (1)
|0.13
Карточки
ВПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Башкиров Евгений
|2
|0
|Antti-Ville Raeisaenen
|2
|0
|Ниеми Мийка
|1
|0
|Вахтера Йонас
|1
|0
|Энгстрем Йеспер
|1
|0
|Хаукиоя Мартти
|1
|0
|Pedro Justiniano
|1
|0
|Riku Jaaska
|1
|0
|Prosper Ahiabu
|1
|0
|Josep Nuorela
|1
|0
|Alfie Cicale
|1
|0
КуПС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссе Ибраим
|3
|1
|Видьеског Аксель
|2
|0
|Оксанен Яакко
|2
|0
|Миеттинен Самули
|2
|0
|Пеннанен Петтери
|1
|0
|Joslyn Luyeye-Lutumba
|1
|0
Результаты матчей
ВПС
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
КуПС
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
1
5
ВПС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
КуПС
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
6
5
ВПС
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
43% (3)
14% (1)
КуПС
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
7
10
Голы по времени матча
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
3
50%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
1
33%
1
33%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90
Пропущено
5
2
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
14
11
5 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
6 Забивали первыми 4
0 Не забивали 1
1
7%
0
0%
1-15
4
29%
3
27%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
4
29%
2
18%
46-60
3
21%
1
9%
61-75
2
14%
4
36%
76-90
Пропущено
8
5
1 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
13%
2
40%
31-45
3
38%
1
20%
46-60
3
38%
1
20%
61-75
1
13%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ВПС
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
ХИК - ВПС 1:2 КуПС - ВПС 2:1 ВПС - Лахти 3:0 Оулу - ВПС 1:2
ВПС - Гнистан 3:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Яро 5:1 Ильвес - ВПС 1:2 Умео - ВПС 1:4 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 СИК 2 Сейнейоки - ВПС 1:0 ВПС - Хонка 1:0 Хонка - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 ВПС - ХИК 3:2 ВПС - Интер Турку 1:1 Хонка - ВПС 0:3 КуПС - ВПС 0:2 Мариехамн - ВПС 1:2
КуПС
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Гнистан - КуПС 0:0 КуПС - ВПС 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 0:1
Интер Турку - КуПС 1:1 Мариехамн - КуПС 2:2 КуПС - ХИК 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 КуПС - Яро 4:1 Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Миккели 3:0 КуПС - Оулу 5:0 Миккели - КуПС 0:2 ХИК - КуПС 1:2 КуПС - Хонка 3:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 КуПС - ВПС 0:2 ХИК - КуПС 2:2 Хака - КуПС 2:2
Результаты матчей
ВПС
КуПС
Точный счет
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:2
3 раза 75%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:2
3 раза 43%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
3
2 раза 29%
1
3 раза 43%
2
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
ВПС
КуПС
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
34
25
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:2
|8
|5
|1
|2
|14 - 10
|16
|2.
|2:0
|8
|4
|4
|0
|12 - 6
|16
|3.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|4.
|1:0
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|5.
|7
|4
|1
|2
|15 - 9
|13
|6.
|7
|3
|2
|2
|10 - 10
|11
|7.
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|8.
|0:1
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|9.
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|10.
|7
|1
|2
|4
|9 - 14
|5
|11.
|7
|0
|4
|3
|10 - 13
|4
|12.
|7
|0
|3
|4
|6 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|2.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|8 - 3
|10
|3.
|4
|2
|1
|1
|12 - 8
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|4
|2
|1
|1
|6 - 4
|7
|6.
|0:2
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|2:0
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|10.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|11.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|6
|2
|4
|0
|7 - 4
|10
|2.
|0:2
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|3.
|3
|2
|0
|1
|3 - 1
|6
|4.
|1:0
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|5.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|7.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|9 - 9
|4
|8.
|4
|0
|2
|2
|7 - 9
|2
|9.
|4
|0
|2
|2
|1 - 8
|2
|10.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|11.
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|12.
|3
|0
|0
|3
|3 - 8
|0
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|5 (1)
|ХИК
|Кескинен Топи
|4 (1)
|Оулу
|Коффей Эшли
|4 (1)
|Мариехамн
|Ларссон Адам
|4
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|4
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 3
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|1 3
|Гнистан
|Ояла Юхани
|4
|Гнистан
|Jonas Enkerud
|4
|Ильвес
|Попович Антон
|4