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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
ВПС
1:3
Конец матча
КуПС
0'
3' Желтая карточка
Энгстрем Йеспер
0:1
21' Гол
Joslyn Luyeye-Lutumba
0:2
49' Гол
Joslyn Luyeye-Lutumba
0:3
59' Гол
Музинга Джонатан
1:3
63' Гол
Antonio Almen
68' Желтая карточка
Mikko Pitkaenen
75' Желтая карточка
Pedro Justiniano
90'+6
24
Лейслахти
Расмус
5
Mikko
Pitkaenen
29
Pedro
Justiniano
19
Хаукиоя
Мартти
77
Аланко
Саму
21
Prosper
Ahiabu
34
Antti-Ville
Raeisaenen
4
Энгстрем
Йеспер
16
Teemu
Hytoenen
44
Башкиров
Евгений
11
Mads
Borchers
1
Крайдль
Йоханнес
33
Хямяляйнен
Танели
15
Сиссе
Ибраим
16
Миеттинен
Самули
25
Антви
Клинтон
13
Оксанен
Яакко
26
Видьеског
Аксель
28
Matias
Siltanen
21
Joslyn
Luyeye-Lutumba
9
Музинга
Джонатан
8
Пеннанен
Петтери
ВПС
КуПС

История личных встреч

ВПС
КуПС

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.9%
47.4%
11 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
31.6%
14 побед 6 ничьих 0 побед

28 матчей

17.9%
82.1%
0 побед 5 ничьих 23 победы

Первый тайм

39.3%
60.7%
0 побед 11 ничьих 16 побед

Второй тайм

32.1%
67.9%
0 побед 9 ничьих 18 побед

47 матчей

29.8%
21.3%
48.9%
14 побед 10 ничьих 23 победы

Первый тайм

23.4%
42.6%
34%
11 побед 20 ничьих 16 побед

Второй тайм

29.8%
31.9%
38.3%
14 побед 15 ничьих 18 побед

История матчей

В
2:1
В
0:2
В
0:1
В
0:2
В
0:1
В
3:1
В
5:0
В
1:2
К
1:0
В
0:3
В
1:2
В
0:2
В
1:3
В
2:2
В
2:2
В
1:1
В
3:0
В
1:0
КЛ
0:2
В
2:2
В
0:0
В
1:0
В
0:1
В
0:3
В
1:1
В
2:1
В
1:0
В
1:2
КФЛ(3
1:4
КФЛ(3
4:1
В
2:1
В
0:1
В
0:3
КЛ
1:1
КЛ
0:1
В
4:2
В
1:1
В
2:1
КЛ
3:0
В
1:2
В
2:0
КЛ
3:0
В
3:3
В
1:0
КЛ
0:3
В
0:0
В
2:0

Голы

Всего голов

25
27

Голов в среднем за матч

1.04
1.17

Среднее время на гол

86
76

Всего голов

36
34

Голов в среднем за матч

1.57
1.42

Среднее время на гол

57
63

Всего голов

61
61

Голов в среднем за матч

1.3
1.3

Тотал матчей

2.5
45
Больше 96%
Меньше 4%
2
35
Больше 74%
Меньше 26%
12
25
Больше 53%
Меньше 47%
22
10
Больше 21%
Меньше 79%
37
5
Больше 11%
Меньше 89%
42
2
Больше 4%
Меньше 96%
45

Среднее время на гол

69
69

Бомбардиры внутри турнира

ВПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mads Borchers 5 (3) 0.63
Teemu Hytoenen 3 0.38
Alfie Cicale 1 0.13
Antti-Ville Raeisaenen 1 0.13
Ниеми Мийка 1 0.13
Mikko Pitkaenen 1 0.13
Хаукиоя Мартти 1 0.13
Хасселбайнк Глеофило 1 0.13
Antonio Almen 1 0.13
Башкиров Евгений 0 0
Вахтера Йонас 0 0
Prosper Ahiabu 0 0
КуПС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видьеског Аксель 2 (1) 0.25
Саволайнен Саку 2 0.25
Joslyn Luyeye-Lutumba 2 0.25
Otto Ruoppi 2 0.25
Антви Клинтон 1 0.13
Пеннанен Петтери 1 0.13
Лампинен Пири 1 0.13
Музинга Джонатан 1 0.13
Хейнонен Артту 1 (1) 0.13

Карточки

ВПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Башкиров Евгений 2 0
Antti-Ville Raeisaenen 2 0
Pedro Justiniano 2 0
Ниеми Мийка 1 0
Вахтера Йонас 1 0
Энгстрем Йеспер 1 0
Mikko Pitkaenen 1 0
Хаукиоя Мартти 1 0
Riku Jaaska 1 0
Prosper Ahiabu 1 0
Josep Nuorela 1 0
Alfie Cicale 1 0
КуПС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссе Ибраим 3 1
Видьеског Аксель 2 0
Оксанен Яакко 2 0
Миеттинен Самули 2 0
Пеннанен Петтери 1 0
Joslyn Luyeye-Lutumba 1 0

Результаты матчей

ВПС
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
КуПС
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

2
5
ВПС
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
КуПС
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

6
5
ВПС
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)
КуПС
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
38% (3)
25% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

8
10

Голы по времени матча

Забито

8
9
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
3
33%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
3
38%
2
22%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
3
33%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
1
17%
2
50%
31-45
3
50%
1
25%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
5
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
2
40%
46-60
2
29%
1
20%
61-75
1
14%
1
20%
76-90

Пропущено

5
2
0 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
2
40%
1
50%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

15
14
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
1
7%
0
0%
1-15
4
27%
4
29%
16-30
0
0%
1
7%
31-45
4
27%
4
29%
46-60
4
27%
1
7%
61-75
2
13%
4
29%
76-90

Пропущено

11
6
2 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
33%
31-45
5
45%
1
17%
46-60
3
27%
2
33%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ВПС
(20 матчей)
75%
15%
10%
15 побед 3 ничьи 2 поражения
ХИК - ВПС 1:2 КуПС - ВПС 2:1 ВПС - Лахти 3:0 Оулу - ВПС 1:2
ВПС - Гнистан 3:2 ВПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Хака - ВПС 1:2 ВПС - Яро 5:1 Ильвес - ВПС 1:2 Умео - ВПС 1:4 СЯК Сейнайоки - ВПС 2:2 СИК 2 Сейнейоки - ВПС 1:0 ВПС - Хонка 1:0 Хонка - ВПС 0:1 СЯК Сейнайоки - ВПС 0:2 ВПС - ХИК 3:2 ВПС - Интер Турку 1:1 Хонка - ВПС 0:3 КуПС - ВПС 0:2 Мариехамн - ВПС 1:2
КуПС
(20 матчей)
55%
35%
10%
11 побед 7 ничьих 2 поражения
Гнистан - КуПС 0:0 КуПС - ВПС 2:1 СЯК Сейнайоки - КуПС 1:1 Лахти - КуПС 0:1
Интер Турку - КуПС 1:1 Мариехамн - КуПС 2:2 КуПС - ХИК 3:1 Хаммарбю - КуПС 2:0 КуПС - Яро 4:1 Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Миккели 3:0 КуПС - Оулу 5:0 Миккели - КуПС 0:2 ХИК - КуПС 1:2 КуПС - Хонка 3:1 КуПС - СЯК Сейнайоки 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 КуПС - ВПС 0:2 ХИК - КуПС 2:2 Хака - КуПС 2:2

Результаты матчей

ВПС
КуПС

Точный счет

1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
2
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:2
3 раза 75%
2:1
1 раз 25%
1:1
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

1:2
3 раза 38%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
1:1
2 раза 25%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
3 раза 38%
3
2 раза 25%
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

ВПС
КуПС

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
3
1.5
Больше Меньше
4
4
2
6
2.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ильвес
 8 5 1 2 18 - 9 16
2.
ВПС
 8 5 1 2 15 - 11 16
3.
КуПС
 8 4 4 0 13 - 7 16
4.
СЯК Сейнайоки
 8 4 3 1 12 - 9 15
5.
ХИК
 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Хака
 7 3 2 2 10 - 10 11
7.
Мариехамн
 7 2 2 3 10 - 12 8
8.
Гнистан
 8 2 2 4 11 - 14 8
9.
Лахти
 7 1 3 3 5 - 10 6
10.
Интер Турку
 8 1 2 5 9 - 17 5
11.
Оулу
 7 0 4 3 10 - 13 4
12.
ЕИФ Экенас
 7 0 3 4 6 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 5 3 2 0 10 - 6 11
2.
Ильвес
 5 3 1 1 15 - 8 10
3.
ХИК
 5 3 1 1 8 - 3 10
4.
Мариехамн
 4 2 1 1 8 - 6 7
5.
Хака
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
ВПС
 4 2 1 1 8 - 6 7
7.
КуПС
 2 2 0 0 5 - 2 6
8.
Интер Турку
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Лахти
 3 1 1 1 4 - 2 4
10.
Гнистан
 4 1 1 2 2 - 5 4
11.
Оулу
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
ЕИФ Экенас
 3 0 2 1 2 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 6 2 4 0 8 - 5 10
2.
ВПС
 4 3 0 1 7 - 5 9
3.
Ильвес
 3 2 0 1 3 - 1 6
4.
ХИК
 4 1 2 1 6 - 7 5
5.
СЯК Сейнайоки
 3 1 1 1 2 - 3 4
6.
Хака
 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Гнистан
 4 1 1 2 9 - 9 4
8.
Оулу
 4 0 2 2 7 - 9 2
9.
Лахти
 4 0 2 2 1 - 8 2
10.
Мариехамн
 3 0 1 2 2 - 6 1
11.
ЕИФ Экенас
 4 0 1 3 4 - 7 1
12.
Интер Турку
 4 0 0 4 3 - 11 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 5 (1)
ХИК Кескинен Топи 4 (1)
Оулу Коффей Эшли 4 (1)
Мариехамн Ларссон Адам 4
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 4
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 3
Мариехамн Райтанен Патрик 1 3
Ильвес Арифи Дони 1 3
Гнистан Ояла Юхани 4
Гнистан Jonas Enkerud 4
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 21'
      Г О О О О Л - Joslyn Luyeye-Lutumba бьет в цель!
    • 3'
      Энгстрем Йеспер получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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