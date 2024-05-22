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  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
ХИК
1:0
Второй тайм: 90+'
Гнистан
0'
1:0
13' Гол
Лингман Лукас
27' Желтая карточка
Сарр Момоду
29' Желтая карточка
Joakim Latonen
60' Желтая карточка
Райтала Юкка
65' Желтая карточка
Пеннинкангас Теему
68' Желтая карточка
David Agbo
76' Вторая желтая карточка
David Agbo
1
Ост
Джесси
4
Тойвио
Йоона
24
Michael
Boamah
45
Томас
Диого
27
Коуассиви-Бениссан
Кевин
10
Лингман
Лукас
8
Канеллопулос
Гиоргос
30
Паллас
Ноа
17
Банде
Хассане
11
Олусанья
Антони
18
Кескинен
Топи
45
Jiri
Koski
3
Saku
Heiskanen
22
Райтала
Юкка
40
Ояла
Юхани
27
Пеннинкангас
Теему
31
Татар
Беньямин
15
Gabriel
Europaeus
6
Hannes
Woivalin
10
Joakim
Latonen
17
Сарр
Момоду
9
Jonas
Enkerud
ХИК
Гнистан

История личных встреч

ХИК
Гнистан

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
3:5
ТМК
4:0
ТМС
4:0
К
0:8
К
0:4

Голы

Всего голов

11
12

Голов в среднем за матч

3.67
6

Среднее время на гол

24
15

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
1.67

Среднее время на гол

0
54

Всего голов

11
17

Голов в среднем за матч

2.2
3.4

Тотал матчей

4.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3

Среднее время на гол

40
26

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кескинен Топи 4 0.44
Лингман Лукас 2 (1) 0.22
Олусанья Антони 2 0.22
Планж Люк 2 0.22
Банде Хассане 1 0.11
Тойвио Йоона 1 0.11
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0.11
_Ezeh D. 1 0.11
Коуассиви-Бениссан Кевин 0 0
Гнистан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Joakim Latonen 4 (2) 0.5
Jonas Enkerud 2 0.25
Татар Беньямин 2 0.25
Roope Pyyskaenen 1 0.13
Vertti Haenninen 1 0.13
Pauli Katajamaeki 1 0.13
Сарр Момоду 0 0
Кабаши Армеш 0 0
Hannes Woivalin 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канеллопулос Гиоргос 3 0
Лингман Лукас 2 0
Сарпей Ханс 1 0
Хальме Аапо 1 0
Томас Диого 1 0
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0
Олусанья Антони 1 0
Банде Хассане 1 0
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0
Кескинен Топи 1 0
Гнистан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ояла Юхани 4 0
Jonas Enkerud 4 0
Пеннинкангас Теему 4 0
David Agbo 2 1
Кабаши Армеш 3 0
Jussi Leppaelahti 3 0
Татар Беньямин 2 0
Сарр Момоду 2 0
Joakim Latonen 2 0
Saku Heiskanen 2 0
Райтала Юкка 1 0
Нилльсон Маттиас 1 0
Аяла Элиас 1 0

Результаты матчей

ХИК
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Гнистан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
4

Упущенные победы

1
3
ХИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Гнистан
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

5
2
ХИК
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Гнистан
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
57% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

4
8

Упущенные победы

6
5

Голы по времени матча

Забито

7
9
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
5 Не забивали 4
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
2
22%
31-45
1
14%
2
22%
46-60
2
29%
2
22%
61-75
1
14%
3
33%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
2
25%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
13%
61-75
1
33%
2
25%
76-90

Забито

6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
29%
2
40%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90

Забито

13
11
5 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
1 Не забивали 3
1
8%
1
9%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
3
27%
31-45
3
23%
2
18%
46-60
3
23%
2
18%
61-75
1
8%
3
27%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

10
13
4 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
2
20%
2
15%
1-15
2
20%
3
23%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
15%
61-75
3
30%
3
23%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ХИК - ВПС 1:2 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Хака - ХИК 1:1
СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 ХИК - Мариехамн 2:1 ХИК - Лахти 4:0 КуПС - ХИК 3:1 ХИК - ПК-35 Хельсинки 1:1 ХИК - ТПС 5:1 Хаммарбю - ХИК 1:2 ХИК - Гнистан 3:5 ПАОК - ХИК 4:2 ХИК - Хеккен 4:3 ХИК - Абердин 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 ХИК - КуПС 1:2 ВПС - ХИК 3:2 Абердин - ХИК 1:1
Гнистан
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гнистан - КуПС 0:0 Оулу - Гнистан 1:1 Вантаан Ялкапаллосеура - Гнистан 3:0 Гнистан - Хака 0:3
Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 ВПС - Гнистан 3:2 Ильвес - Гнистан 4:6 Гнистан - Интер Турку 2:1 Лахти - Гнистан 2:2 Гнистан - КяПа 3:2 ТПС - Гнистан 2:0 ХИК - Гнистан 3:5 Гнистан - Эканс 1:1 Гнистан - Хака 1:1 Гнистан - ПК-35 Хельсинки 1:3 Гнистан - ЯПС 3:0 Мариехамн - Гнистан 3:0 Гнистан - Мариехамн 0:0 Гнистан - СИК 2 Сейнейоки 4:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3

Результаты матчей

ХИК
Гнистан

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
4:6
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
6
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:0
1 раз 13%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:3
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
4:6
1 раз 14%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
0
1 раз 13%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
0
3 раза 43%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
6
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

ХИК
Гнистан

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
2
2
1.5
1
3
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
2
1
1
3
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
3
3
5
1.5
3
4
2
6
2.5
1
6
1
7
3.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ВПС
 8 5 1 2 15 - 11 16
2.
КуПС
 8 4 4 0 13 - 7 16
3.
СЯК Сейнайоки
 8 4 3 1 12 - 9 15
4.
ХИК
 1:0 9 4 3 2 14 - 10 15
5.
Ильвес
 7 4 1 2 15 - 9 13
6.
Хака
 7 3 2 2 10 - 10 11
7.
Мариехамн
 7 2 2 3 10 - 12 8
8.
Гнистан
 0:1 8 2 2 4 11 - 14 8
9.
Лахти
 7 1 3 3 5 - 10 6
10.
Интер Турку
 7 1 2 4 9 - 14 5
11.
Оулу
 7 0 4 3 10 - 13 4
12.
ЕИФ Экенас
 7 0 3 4 6 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 5 3 2 0 10 - 6 11
2.
ХИК
 1:0 5 3 1 1 8 - 3 10
3.
Ильвес
 4 2 1 1 12 - 8 7
4.
Мариехамн
 4 2 1 1 8 - 6 7
5.
Хака
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
ВПС
 4 2 1 1 8 - 6 7
7.
КуПС
 2 2 0 0 5 - 2 6
8.
Интер Турку
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Лахти
 3 1 1 1 4 - 2 4
10.
Гнистан
 0:1 4 1 1 2 2 - 5 4
11.
Оулу
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
ЕИФ Экенас
 3 0 2 1 2 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 6 2 4 0 8 - 5 10
2.
ВПС
 4 3 0 1 7 - 5 9
3.
Ильвес
 3 2 0 1 3 - 1 6
4.
ХИК
 1:0 4 1 2 1 6 - 7 5
5.
СЯК Сейнайоки
 3 1 1 1 2 - 3 4
6.
Хака
 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Гнистан
 0:1 4 1 1 2 9 - 9 4
8.
Оулу
 4 0 2 2 7 - 9 2
9.
Лахти
 4 0 2 2 1 - 8 2
10.
Мариехамн
 3 0 1 2 2 - 6 1
11.
ЕИФ Экенас
 4 0 1 3 4 - 7 1
12.
Интер Турку
 3 0 0 3 3 - 8 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 5 (1)
ХИК Кескинен Топи 4 (1)
Оулу Коффей Эшли 4 (1)
Мариехамн Ларссон Адам 4
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 4
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 3
Мариехамн Райтанен Патрик 1 3
Гнистан Ояла Юхани 4
Гнистан Jonas Enkerud 4
Ильвес Попович Антон 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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