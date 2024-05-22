Тур: 1. Стадион: Арена Болт.
0'
1:0
13' ГолЛингман Лукас
27' Желтая карточкаСарр Момоду
29' Желтая карточкаJoakim Latonen
60' Желтая карточкаРайтала Юкка
65' Желтая карточкаПеннинкангас Теему
68' Желтая карточкаDavid Agbo
76' Вторая желтая карточкаDavid Agbo
90'+7
Ход матча
13'
1:0
27'
29'
60'
68'
76'
45
Томас
Диого
30
Паллас
Ноа
45
Jiri
Koski
22
Райтала
Юкка
40
Ояла
Юхани
17
Сарр
Момоду
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Томас ДиогоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Паллас НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
14 Сарпей ХансПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 _Ezeh D.
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
- Основной состав
-
45 Jiri KoskiВратарь
- Защитник
-
22 Райтала ЮккаЗащитник
-
40 Ояла ЮханиЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Сарр МомодуНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Кабаши АрмешПолузащитник
-
-
-
20 David Agbo
-
Главный тренер: Jussi Leppaelahti
История личных встреч
ХИК
Гнистан
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
25%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
11
12
Голов в среднем за матч
3.67
6
Среднее время на гол
24
15
Всего голов
0
5
Голов в среднем за матч
0
1.67
Среднее время на гол
0
54
Всего голов
11
17
Голов в среднем за матч
2.2
3.4
Тотал матчей
4.5
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
Среднее время на гол
40
26
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кескинен Топи
|4
|0.44
|Лингман Лукас
|2 (1)
|0.22
|Олусанья Антони
|2
|0.22
|Планж Люк
|2
|0.22
|Банде Хассане
|1
|0.11
|Тойвио Йоона
|1
|0.11
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0.11
|_Ezeh D.
|1
|0.11
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|0
|0
Гнистан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Joakim Latonen
|4 (2)
|0.5
|Jonas Enkerud
|2
|0.25
|Татар Беньямин
|2
|0.25
|Roope Pyyskaenen
|1
|0.13
|Vertti Haenninen
|1
|0.13
|Pauli Katajamaeki
|1
|0.13
|Сарр Момоду
|0
|0
|Кабаши Армеш
|0
|0
|Hannes Woivalin
|0
|0
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канеллопулос Гиоргос
|3
|0
|Лингман Лукас
|2
|0
|Сарпей Ханс
|1
|0
|Хальме Аапо
|1
|0
|Томас Диого
|1
|0
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0
|Олусанья Антони
|1
|0
|Банде Хассане
|1
|0
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0
|Кескинен Топи
|1
|0
Гнистан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ояла Юхани
|4
|0
|Jonas Enkerud
|4
|0
|Пеннинкангас Теему
|4
|0
|David Agbo
|2
|1
|Кабаши Армеш
|3
|0
|Jussi Leppaelahti
|3
|0
|Татар Беньямин
|2
|0
|Сарр Момоду
|2
|0
|Joakim Latonen
|2
|0
|Saku Heiskanen
|2
|0
|Райтала Юкка
|1
|0
|Нилльсон Маттиас
|1
|0
|Аяла Элиас
|1
|0
Результаты матчей
ХИК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Гнистан
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
4
Упущенные победы
1
3
ХИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Гнистан
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
5
2
ХИК
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Гнистан
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
63% (5)
0% (0)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
8
Упущенные победы
6
5
Голы по времени матча
Забито
8
9
4 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 5
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
2
22%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
2
25%
2
22%
61-75
1
13%
3
33%
76-90
Пропущено
3
9
1 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
1
33%
2
22%
16-30
0
0%
3
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
11%
61-75
1
33%
2
22%
76-90
Забито
6
2
2 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
0
0%
1
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
50%
31-45
2
33%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
7
5
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
29%
2
40%
1-15
1
14%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
1
20%
61-75
2
29%
1
20%
76-90
Забито
14
11
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
2
14%
1
9%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
3
27%
31-45
3
21%
2
18%
46-60
3
21%
2
18%
61-75
1
7%
3
27%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
10
14
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 6
5 Не пропускали 7
2
20%
3
21%
1-15
2
20%
3
21%
16-30
0
0%
3
21%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
2
20%
2
14%
61-75
3
30%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
ХИК - ВПС 1:2 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0 Хака - ХИК 1:1
СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 ХИК - Мариехамн 2:1 ХИК - Лахти 4:0 КуПС - ХИК 3:1 ХИК - ПК-35 Хельсинки 1:1 ХИК - ТПС 5:1 Хаммарбю - ХИК 1:2 ХИК - Гнистан 3:5 ПАОК - ХИК 4:2 ХИК - Хеккен 4:3 ХИК - Абердин 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 ХИК - КуПС 1:2 ВПС - ХИК 3:2 Абердин - ХИК 1:1
Гнистан
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Гнистан - КуПС 0:0 Оулу - Гнистан 1:1 Вантаан Ялкапаллосеура - Гнистан 3:0 Гнистан - Хака 0:3
Гнистан - СЯК Сейнайоки 0:1 ВПС - Гнистан 3:2 Ильвес - Гнистан 4:6 Гнистан - Интер Турку 2:1 Лахти - Гнистан 2:2 Гнистан - КяПа 3:2 ТПС - Гнистан 2:0 ХИК - Гнистан 3:5 Гнистан - Эканс 1:1 Гнистан - Хака 1:1 Гнистан - ПК-35 Хельсинки 1:3 Гнистан - ЯПС 3:0 Мариехамн - Гнистан 3:0 Гнистан - Мариехамн 0:0 Гнистан - СИК 2 Сейнейоки 4:2 ЕИФ Экенас - Гнистан 3:3
Результаты матчей
ХИК
Гнистан
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:3
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
4:6
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:3
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:6
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
6
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
ХИК
Гнистан
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
13
23
13
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
44
36
35
27
17
18
17
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|5 (1)
|ХИК
|Кескинен Топи
|4 (1)
|Оулу
|Коффей Эшли
|4 (1)
|Мариехамн
|Ларссон Адам
|4
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|4
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 3
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|1 3
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 3
|Гнистан
|Ояла Юхани
|4
|Гнистан
|Jonas Enkerud
|4