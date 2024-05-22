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  4. Первый дивизион 2024
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 1660
Осане
1:5
Конец матча
Волеренга
0'
0:1
20' Гол
Бьёрдаль Хенрик
24' Желтая карточка
Иверсен Эйнар
0:2
30' Гол
Кройцриглер Мартин
0:3
33' Гол
Рийкс Мис
35' Желтая карточка
Сколевик Стеффен
0:4
36' Пенальти
Бьёрдаль Хенрик
38' Желтая карточка
Кольскоген Оле
74' Желтая карточка
Eirik Wollen Steen
1:4
88' Гол
Sander Eng Strand
1:5
89' Гол в свои ворота
Sander Eng Strand
90'+5
1
Simen
Lillevik
Kjellevold
17
Magnus
Nybakken
Bruun-Hansen
3
Eirik
Wollen
Steen
10
Бармен
Кристоффер
4
Кольскоген
Оле
27
Thomas
Lotsberg
16
Didrik
Fredriksen
15
Sander
Eng
Strand
19
Ларсен
Кристоффер
5
Иверсен
Эйнар
11
Сколевик
Стеффен
21
Шёнг
Магнус
2
Борхгревинк
Кристиан
4
Aaron
Kiil
Olsen
23
Кройцриглер
Мартин
6
Хеденстад
Вегар
24
Странд
Петтер
29
Fidel
Brice
Ambina
25
Jones
El-Abdellaoui
8
Бьёрдаль
Хенрик
7
Риснаес
Магнус
9
Рийкс
Мис
Осане
3-4-3
Волеренга
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Осане
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мюклебуст Эрлинг 4 0.5
Ларсен Кристоффер 1 0.13
Ole Kallevaag 1 0.13
Сколевик Стеффен 1 0.13
Sander Eng Strand 1 0.13
Magnus Nybakken Bruun-Hansen 1 0.13
Иверсен Эйнар 1 0.13
Stian Nygaard I 0 0
Didrik Fredriksen 0 0
Волеренга
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хоканс Даниэль 3 0.33
Бьёрдаль Хенрик 2 (1) 0.22
Jones El-Abdellaoui 2 0.22
Странд Петтер 2 0.22
Рийкс Мис 2 0.22
Борхгревинк Кристиан 1 0.11
Камара Ола 1 0.11
Кройцриглер Мартин 1 0.11
Риснаес Магнус 1 0.11
Юклеред Симен 0 0
Хаген Элиас 0 0
Fidel Brice Ambina 0 0

Карточки

Осане
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Ueland 3 0
Magnus Nybakken Bruun-Hansen 3 0
Иверсен Эйнар 3 0
Didrik Fredriksen 2 0
Eirik Wollen Steen 1 0
Сколевик Стеффен 1 0
Кольскоген Оле 1 0
Emmanuel Bangoura 1 0
Thomas Lotsberg 1 0
Волеренга
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кройцриглер Мартин 3 0
Fidel Brice Ambina 3 0
Рийкс Мис 1 1
Борхгревинк Кристиан 2 0
Хеденстад Вегар 1 0
Странд Петтер 1 0
Aaron Kiil Olsen 1 0

Результаты матчей

Осане
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Волеренга
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
3

Упущенные победы

7
4
Осане
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Волеренга
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
5

Упущенные победы

2
2
Осане
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Волеренга
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
8

Упущенные победы

9
6

Голы по времени матча

Забито

8
12
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
5
42%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
63%
2
17%
76-90

Пропущено

9
9
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
4
44%
4
44%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
11%
3
33%
76-90

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
40%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

11
15
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
1
9%
1
7%
1-15
1
9%
5
33%
16-30
3
27%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
6
55%
2
13%
76-90

Пропущено

14
15
10 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
14%
2
13%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
5
36%
6
40%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
14%
3
20%
76-90

Результаты последних матчей

Осане
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мьёндален - Осане 2:1 Осане - ИК Старт 1:0 Рёуфосс - Осане 1:0 Эйдсвольд - Осане 2:1
Осане - Стабек 2:2 Бьярг - Осане 0:3 Ранхейм - Осане 2:2 Осане - Согндаль 1:1 Фьора - Осане 2:5 Осане - Левангер 2:2 Осане - Хёдд 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Согндаль - Осане 0:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1 Осане - Бьярг 3:1 Осане - Лисеклостер 2:0 Осане - Фана 6:0 Осане - Санднес 2:0 Дьерв - Осане 0:0 Осане - Мосс 2:1
Волеренга
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Волеренга - Конгсвингер 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 Волеренга - Брюне 1:0
Волеренга - Тромсё 1:0 Мьёндален - Волеренга 5:3 Оппсал - Волеренга 0:4 Люн - Волеренга 1:1 Волеренга - Стабек 1:3 Юнион Карл Бернер - Волеренга 0:3 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - Согндаль 1:1 АИК - Волеренга 4:0 Волеренга - Тромсё 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Волеренга - Бранн 0:3 Волеренга - Русенборг 4:1 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1 Рёуфосс - Волеренга 1:2

Результаты матчей

Осане
Волеренга

Точный счет

2:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

2:2
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Осане
Волеренга

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
8
1
3
5
1.5
4
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 9 5 3 1 17 - 14 18
2.
Согндаль
 9 4 4 1 14 - 6 16
3.
Эгерсунд
 8 4 3 1 21 - 16 15
4.
Брюне
 9 5 0 4 9 - 6 15
5.
Волеренга
 9 4 2 3 16 - 14 14
6.
Мосс
 9 4 2 3 16 - 16 14
7.
Стабек
 8 3 4 1 17 - 12 13
8.
Люн
 8 2 5 1 12 - 10 11
9.
Левангер
 9 2 5 2 16 - 13 11
10.
Ранхейм
 9 2 4 3 14 - 13 10
11.
Мьёндален
 8 2 3 3 13 - 14 9
12.
Санднес
 8 2 3 3 15 - 19 9
13.
Рёуфосс
 9 2 3 4 9 - 11 9
14.
Осане
 8 1 4 3 10 - 15 7
15.
ИК Старт
 9 1 3 5 9 - 17 6
16.
Олесунн
 9 1 2 6 7 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 5 4 0 1 7 - 2 12
2.
Конгсвингер
 5 3 2 0 12 - 7 11
3.
Согндаль
 4 3 1 0 10 - 3 10
4.
Мосс
 5 3 1 1 11 - 7 10
5.
Мьёндален
 5 2 3 0 10 - 7 9
6.
Санднес
 5 2 2 1 12 - 10 8
7.
Стабек
 3 2 1 0 8 - 2 7
8.
Ранхейм
 4 2 1 1 9 - 6 7
9.
Люн
 4 1 3 0 6 - 4 6
10.
Осане
 5 1 3 1 7 - 10 6
11.
Эгерсунд
 3 1 2 0 6 - 4 5
12.
Левангер
 4 1 2 1 8 - 4 5
13.
ИК Старт
 4 1 2 1 6 - 7 5
14.
Волеренга
 4 1 1 2 3 - 6 4
15.
Рёуфосс
 4 1 0 3 2 - 5 3
16.
Олесунн
 5 0 1 4 2 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 5 3 1 1 13 - 8 10
2.
Эгерсунд
 5 3 1 1 15 - 12 10
3.
Конгсвингер
 4 2 1 1 5 - 7 7
4.
Рёуфосс
 5 1 3 1 7 - 6 6
5.
Согндаль
 5 1 3 1 4 - 3 6
6.
Левангер
 5 1 3 1 8 - 9 6
7.
Стабек
 5 1 3 1 9 - 10 6
8.
Люн
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Олесунн
 4 1 1 2 5 - 7 4
10.
Мосс
 4 1 1 2 5 - 9 4
11.
Брюне
 4 1 0 3 2 - 4 3
12.
Ранхейм
 5 0 3 2 5 - 7 3
13.
Осане
 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Санднес
 3 0 1 2 3 - 9 1
15.
ИК Старт
 5 0 1 4 3 - 10 1
16.
Мьёндален
 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 11 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 8 (2)
Санднес Хейланн Томми 6 (3)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 6 (3)
Стабек Bassekou Diabate 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 4
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 4
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
Брюне Christian Landu Landu 3
Волеренга Кройцриглер Мартин 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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