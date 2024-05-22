Тур: 9. Стадион: Aasane Arena. Зрители: 1660
0'
0:1
20' ГолБьёрдаль Хенрик
24' Желтая карточкаИверсен Эйнар
0:2
30' ГолКройцриглер Мартин
0:3
33' ГолРийкс Мис
35' Желтая карточкаСколевик Стеффен
0:4
36' ПенальтиБьёрдаль Хенрик
38' Желтая карточкаКольскоген Оле
74' Желтая карточкаEirik Wollen Steen
1:4
88' ГолSander Eng Strand
1:5
89' Гол в свои воротаSander Eng Strand
90'+5
Ход матча
20'
24'
30'
33'
0:3
35'
36'
0:4
38'
71'
88'
89'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
14 Knut HagaПолузащитник
-
-
-
-
-
21 Jon Berisha
-
-
-
-
Главный тренер: Morten Roessland
- Основной состав
-
21 Шёнг МагнусВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
19 Камара ОлаНападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Бакке Гейр
Бомбардиры внутри турнира
Осане
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мюклебуст Эрлинг
|4
|0.5
|Ларсен Кристоффер
|1
|0.13
|Ole Kallevaag
|1
|0.13
|Сколевик Стеффен
|1
|0.13
|Sander Eng Strand
|1
|0.13
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|1
|0.13
|Иверсен Эйнар
|1
|0.13
|Stian Nygaard I
|0
|0
|Didrik Fredriksen
|0
|0
Волеренга
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хоканс Даниэль
|3
|0.33
|Бьёрдаль Хенрик
|2 (1)
|0.22
|Jones El-Abdellaoui
|2
|0.22
|Странд Петтер
|2
|0.22
|Рийкс Мис
|2
|0.22
|Борхгревинк Кристиан
|1
|0.11
|Камара Ола
|1
|0.11
|Кройцриглер Мартин
|1
|0.11
|Риснаес Магнус
|1
|0.11
|Юклеред Симен
|0
|0
|Хаген Элиас
|0
|0
|Fidel Brice Ambina
|0
|0
Карточки
Осане
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Ueland
|3
|0
|Magnus Nybakken Bruun-Hansen
|3
|0
|Иверсен Эйнар
|3
|0
|Didrik Fredriksen
|2
|0
|Eirik Wollen Steen
|1
|0
|Сколевик Стеффен
|1
|0
|Кольскоген Оле
|1
|0
|Emmanuel Bangoura
|1
|0
|Thomas Lotsberg
|1
|0
Волеренга
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кройцриглер Мартин
|3
|0
|Fidel Brice Ambina
|3
|0
|Рийкс Мис
|1
|1
|Борхгревинк Кристиан
|2
|0
|Хеденстад Вегар
|1
|0
|Странд Петтер
|1
|0
|Aaron Kiil Olsen
|1
|0
Результаты матчей
Осане
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Волеренга
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
3
Упущенные победы
7
4
Осане
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Волеренга
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
5
Упущенные победы
2
2
Осане
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Волеренга
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
33% (3)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
8
Упущенные победы
9
6
Голы по времени матча
Забито
8
12
3 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
1
13%
1
8%
1-15
1
13%
5
42%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
5
63%
2
17%
76-90
Пропущено
9
9
7 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
3
33%
0
0%
16-30
4
44%
4
44%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
11%
3
33%
76-90
Забито
3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
6 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
67%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
5
6
3 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
2
40%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
2
33%
31-45
1
20%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
20%
0
0%
76-90
Забито
11
15
5 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
1
9%
1
7%
1-15
1
9%
5
33%
16-30
3
27%
4
27%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
6
55%
2
13%
76-90
Пропущено
14
15
10 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
2
14%
2
13%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
5
36%
6
40%
31-45
2
14%
1
7%
46-60
0
0%
3
20%
61-75
2
14%
3
20%
76-90
Результаты последних матчей
Осане
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Мьёндален - Осане 2:1 Осане - ИК Старт 1:0 Рёуфосс - Осане 1:0 Эйдсвольд - Осане 2:1
Осане - Стабек 2:2 Бьярг - Осане 0:3 Ранхейм - Осане 2:2 Осане - Согндаль 1:1 Фьора - Осане 2:5 Осане - Левангер 2:2 Осане - Хёдд 2:0 Хёугесунн - Осане 2:1 Согндаль - Осане 0:0 ФК Кристиансунн - Осане 3:1 Осане - Бьярг 3:1 Осане - Лисеклостер 2:0 Осане - Фана 6:0 Осане - Санднес 2:0 Дьерв - Осане 0:0 Осане - Мосс 2:1
Волеренга
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
Волеренга - Конгсвингер 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Волеренга - Хам-Кам 2:2 Волеренга - Брюне 1:0
Волеренга - Тромсё 1:0 Мьёндален - Волеренга 5:3 Оппсал - Волеренга 0:4 Люн - Волеренга 1:1 Волеренга - Стабек 1:3 Юнион Карл Бернер - Волеренга 0:3 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Волеренга - Согндаль 1:1 АИК - Волеренга 4:0 Волеренга - Тромсё 3:1 Волеренга - Сарпсборг-08 5:3 Волеренга - Бранн 0:3 Волеренга - Русенборг 4:1 Волеренга - Фредрикстад 1:3 Стрёмсгодсет - Волеренга 2:1 Рёуфосс - Волеренга 1:2
Результаты матчей
Осане
Волеренга
Точный счет
2:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
2 раза 40%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:5
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
2:2
3 раза 38%
1:0
2 раза 25%
1:1
1 раз 13%
1:5
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:5
1 раз 11%
5:3
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 50%
2
3 раза 38%
0
1 раз 13%
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Осане
Волеренга
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
81
35
45
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|11 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|8 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (3)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|6 (3)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|4
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|4
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2
|Брюне
|Christian Landu Landu
|3
|Волеренга
|Кройцриглер Мартин
|3