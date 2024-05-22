Тур: 9.
2:1
Конец матча
0'
0:1
15' ПенальтиЭдвардссон Давид
18' Желтая карточкаАдольфссон Маттис
1:1
26' ГолРодич Владимир
29' Желтая карточкаСегер Давид
1:1
38' Не забитый пенальтиБергмарк-Виберг Адам
2:1
87' ГолБергмарк-Виберг Адам
90' Желтая карточкаThorri Thorisson
90'+10
Ход матча
15'
0:1
26'
29'
38'
87'
90'
15
Кричак
Иван
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Кричак ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
18 Люнг ДаниэльПолузащитник
-
20 Алиев АлибекНападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Martin Foyston
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Max NilssonЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Эгнелль АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Jesper StridНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Макс Мюлдер
История личных встреч
Эстер
Ландскруна
15 матчей
80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед
8 матчей
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
23 матча
52.2%
26.1%
21.7%
12 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
30.4%
56.5%
13.1%
7 побед 13 ничьих 3 победы
Второй тайм
43.5%
39.1%
17.4%
10 побед 9 ничьих 4 победы
История матчей
Голы
Всего голов
20
19
Голов в среднем за матч
1.67
1.73
Среднее время на гол
54
52
Всего голов
16
9
Голов в среднем за матч
1.45
0.75
Среднее время на гол
61
120
Всего голов
36
28
Голов в среднем за матч
1.57
1.22
Тотал матчей
2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
Среднее время на гол
57
73
Бомбардиры внутри турнира
Эстер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Родич Владимир
|3
|0.33
|Алиев Алибек
|3
|0.33
|Бергмарк-Виберг Адам
|2
|0.22
|Кусу Манассе
|1
|0.11
|Сегер Давид
|1
|0.11
|Кричак Иван
|1
|0.11
|Мёрфельт Альбин
|1
|0.11
|Theodor Johansson
|1
|0.11
|Lukas Bergqvist
|0
|0
|Сёдерберг Никлас
|0
|0
|Adam Herdonsson
|0
|0
Ландскруна
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Frederik Ihler
|6
|0.67
|Kofi Fosuhene Asare
|3
|0.33
|Дзабич Робин
|2
|0.22
|Vincent Sundberg
|1
|0.11
|Эдвардссон Давид
|1 (1)
|0.11
|Йонссон Мелкер
|1
|0.11
|Samuel Burakovsky
|1
|0.11
|Карлссон Виктор
|0
|0
|Gustaf Bruzelius
|0
|0
|Jesper Strid
|0
|0
Карточки
Эстер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алиев Алибек
|3
|0
|Кричак Иван
|2
|0
|Кусу Манассе
|2
|0
|Мёрфельт Альбин
|2
|0
|Адольфссон Маттис
|2
|0
|Родич Владимир
|1
|0
|Хедлунд Себастьян
|1
|0
|Варманен Тату
|1
|0
|Thorri Thorisson
|1
|0
|Люнг Даниэль
|1
|0
|Сегер Давид
|1
|0
|Сёдерберг Никлас
|1
|0
|Lukas Bergqvist
|1
|0
Ландскруна
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эдвардссон Давид
|3
|0
|Max Nilsson
|3
|0
|Rassa Rahmani
|1
|1
|Philip Andersson I
|2
|0
|Каддура Амр
|1
|0
|Frederik Ihler
|1
|0
|Йонссон Мелкер
|1
|0
|Карлссон Виктор
|1
|0
|Gustaf Bruzelius
|1
|0
|Jesper Strid
|1
|0
|Vincent Sundberg
|1
|0
Результаты матчей
Эстер
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Ландскруна
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
1
2
Эстер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ландскруна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
5
7
Эстер
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Ландскруна
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
2
Упущенные победы
6
9
Голы по времени матча
Забито
8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
25%
5
63%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
38%
1
13%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Забито
5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Пропущено
5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90
Забито
13
15
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
2
15%
6
40%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
5
38%
1
7%
76-90
Пропущено
7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90
Результаты последних матчей
Эстер
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Эстер - Гефле 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2
Сандвикен - Эстер 1:0 Эстер - Эребру 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Эстер - Дегерфорс 1:1 Эстер - Кальмар 4:2 Эстер - Оскаршамнс АИК 2:0 Эстер - Рэпп ГОИФ 3:1 Гётеборг - Эстер 2:1 Эстер - ИФК Лулео 5:0 Варберг БоИС - Эстер 1:4 Мальмё - Эстер 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Эстер - Фалькенберг 2:2 Эстер - Сундсвалль 4:0 Эстерсунд - Эстер 1:2 Эстер - Браге 1:0
Ландскруна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ландскруна - Эребру 0:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Утсиктенс 1:0
Браге - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Ландскруна - Эскилсминне 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Лундс ФФ 3:0 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хеккен 3:2 Ландскруна - Ангелхолм 2:1 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сённерйюск 2:7 Ландскруна - Мьельбю 0:3 Ландскруна - Эргрюте 1:2
Результаты матчей
Эстер
Ландскруна
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
Точное количество голов
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Эстер
Ландскруна
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
32
22
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
41
22
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
72
54
45
18
36
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (1)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|5 (2)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|5 (1)
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Утсиктенс
|Бук Робин
|4 (2)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 5
|Дегерфорс
|Mamadouba Diaby
|1 3
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 3
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|4
|Эребру
|Крона Себастьян
|1 2