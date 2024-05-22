  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 9.
Эстер
2:1
Конец матча
Ландскруна
0'
0:1
15' Пенальти
Эдвардссон Давид
18' Желтая карточка
Адольфссон Маттис
1:1
26' Гол
Родич Владимир
29' Желтая карточка
Сегер Давид
1:1
38' Не забитый пенальти
Бергмарк-Виберг Адам
2:1
87' Гол
Бергмарк-Виберг Адам
90' Желтая карточка
Thorri Thorisson
90'+10
13
Уоллиндер
Робин
17
Adam
Herdonsson
5
Адольфссон
Маттис
15
Кричак
Иван
21
Lukas
Bergqvist
7
Сегер
Давид
8
Кусу
Манассе
9
Сёдерберг
Никлас
24
Theodor
Johansson
19
Бергмарк-Виберг
Адам
23
Родич
Владимир
1
Каддура
Амр
23
Max
Nilsson
12
Йонссон
Мелкер
6
Philip
Andersson
I
2
Rassa
Rahmani
10
Эгнелль
Адам
14
Эдвардссон
Давид
7
Карлссон
Виктор
16
Jesper
Strid
5
Сахпекидис
Филип
8
Дзабич
Робин
Эстер
4-3-3
Ландскруна
4-3-3

История личных встреч

Эстер
Ландскруна

15 матчей

80%
20%
12 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

46.7%
46.7%
6.6%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
26.7%
6.6%
10 побед 4 ничьи 0 побед

8 матчей

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 5 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

23 матча

52.2%
26.1%
21.7%
12 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

30.4%
56.5%
13.1%
7 побед 13 ничьих 3 победы

Второй тайм

43.5%
39.1%
17.4%
10 побед 9 ничьих 4 победы

История матчей

С
2:2
С
2:1
С
0:0
С
1:3
С
1:4
С
1:1
К
1:0
С
1:0
С
1:1
С
5:0
С
2:3
ПД
1:3
ПД
2:1
ПД
2:0
ПД
0:1
С
1:1
С
2:2
С
0:1
С
2:1
С
1:0
С
2:3
С
4:0
С
2:0

Голы

Всего голов

20
19

Голов в среднем за матч

1.67
1.73

Среднее время на гол

54
52

Всего голов

16
9

Голов в среднем за матч

1.45
0.75

Среднее время на гол

61
120

Всего голов

36
28

Голов в среднем за матч

1.57
1.22

Тотал матчей

2.5
22
Больше 96%
Меньше 4%
1
17
Больше 74%
Меньше 26%
6
12
Больше 52%
Меньше 48%
11
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
4
Больше 17%
Меньше 83%
19

Среднее время на гол

57
73

Бомбардиры внутри турнира

Эстер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Родич Владимир 3 0.33
Алиев Алибек 3 0.33
Бергмарк-Виберг Адам 2 0.22
Кусу Манассе 1 0.11
Сегер Давид 1 0.11
Кричак Иван 1 0.11
Мёрфельт Альбин 1 0.11
Theodor Johansson 1 0.11
Lukas Bergqvist 0 0
Сёдерберг Никлас 0 0
Adam Herdonsson 0 0
Ландскруна
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Frederik Ihler 6 0.67
Kofi Fosuhene Asare 3 0.33
Дзабич Робин 2 0.22
Vincent Sundberg 1 0.11
Эдвардссон Давид 1 (1) 0.11
Йонссон Мелкер 1 0.11
Samuel Burakovsky 1 0.11
Карлссон Виктор 0 0
Gustaf Bruzelius 0 0
Jesper Strid 0 0

Карточки

Эстер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алиев Алибек 3 0
Кричак Иван 2 0
Кусу Манассе 2 0
Мёрфельт Альбин 2 0
Адольфссон Маттис 2 0
Родич Владимир 1 0
Хедлунд Себастьян 1 0
Варманен Тату 1 0
Thorri Thorisson 1 0
Люнг Даниэль 1 0
Сегер Давид 1 0
Сёдерберг Никлас 1 0
Lukas Bergqvist 1 0
Ландскруна
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эдвардссон Давид 3 0
Max Nilsson 3 0
Rassa Rahmani 1 1
Philip Andersson I 2 0
Каддура Амр 1 0
Frederik Ihler 1 0
Йонссон Мелкер 1 0
Карлссон Виктор 1 0
Gustaf Bruzelius 1 0
Jesper Strid 1 0
Vincent Sundberg 1 0

Результаты матчей

Эстер
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Ландскруна
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

1
2
Эстер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Ландскруна
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

5
7
Эстер
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Ландскруна
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
2

Упущенные победы

6
9

Голы по времени матча

Забито

8
8
4 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
5 Не забивали 5
2
25%
5
63%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
3
38%
1
13%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Забито

5
7
1 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
20%
1
14%
31-45
1
20%
1
14%
46-60
1
20%
2
29%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
100%
76-90

Забито

13
15
5 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 7
2 Не забивали 2
2
15%
6
40%
1-15
1
8%
2
13%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
2
15%
2
13%
46-60
1
8%
3
20%
61-75
5
38%
1
7%
76-90

Пропущено

7
6
4 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 5
1
14%
0
0%
1-15
2
29%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
2
29%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
14%
2
33%
76-90

Результаты последних матчей

Эстер
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Утсиктенс - Эстер 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Эстер - Гефле 0:0 Эргрюте - Эстер 2:2
Сандвикен - Эстер 1:0 Эстер - Эребру 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Эстер - Дегерфорс 1:1 Эстер - Кальмар 4:2 Эстер - Оскаршамнс АИК 2:0 Эстер - Рэпп ГОИФ 3:1 Гётеборг - Эстер 2:1 Эстер - ИФК Лулео 5:0 Варберг БоИС - Эстер 1:4 Мальмё - Эстер 2:0 Вернаму - Эстер 3:1 Эстер - Фалькенберг 2:2 Эстер - Сундсвалль 4:0 Эстерсунд - Эстер 1:2 Эстер - Браге 1:0
Ландскруна
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ландскруна - Эребру 0:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Ландскруна - Утсиктенс 1:0
Браге - Ландскруна 1:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Ландскруна - Эскилсминне 1:1 ГАИС - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Лундс ФФ 3:0 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Ландскруна - Хеккен 3:2 Ландскруна - Ангелхолм 2:1 Броммапойкарна - Ландскруна 3:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0 Ландскруна - Сённерйюск 2:7 Ландскруна - Мьельбю 0:3 Ландскруна - Эргрюте 1:2

Результаты матчей

Эстер
Ландскруна

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:3
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
3
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
3 раза 33%
0
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Эстер
Ландскруна

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
3
2
1.5
2
2
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
2
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
4
5
1
8
2.5
3
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 9 5 3 1 15 - 6 18
2.
Эстер
 9 4 4 1 13 - 7 16
3.
Браге
 8 4 3 1 10 - 7 15
4.
Сковде АИК
 9 4 2 3 6 - 9 14
5.
Утсиктенс
 8 3 4 1 11 - 7 13
6.
Дегерфорс
 8 3 3 2 14 - 11 12
7.
Оддевольд
 8 3 3 2 7 - 8 12
8.
Треллеборг
 9 3 3 3 8 - 8 12
9.
Сандвикен
 9 3 3 3 10 - 12 12
10.
Эребру
 8 3 2 3 9 - 9 11
11.
Хельсинборг
 9 2 5 2 9 - 9 11
12.
Гефле
 9 2 4 3 13 - 13 10
13.
Эстерсунд
 9 2 3 4 8 - 11 9
14.
Сундсвалль
 9 2 2 5 6 - 10 8
15.
Эргрюте
 9 1 3 5 10 - 15 6
16.
Варберг БоИС
 8 1 1 6 7 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 5 3 2 0 8 - 2 11
2.
Ландскруна
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Дегерфорс
 4 3 0 1 9 - 5 9
4.
Эребру
 4 3 0 1 7 - 4 9
5.
Сандвикен
 4 3 0 1 6 - 3 9
6.
Утсиктенс
 4 2 2 0 6 - 2 8
7.
Эстерсунд
 4 2 2 0 7 - 5 8
8.
Оддевольд
 4 2 2 0 4 - 2 8
9.
Сковде АИК
 4 2 2 0 2 - 0 8
10.
Гефле
 5 2 2 1 9 - 7 8
11.
Сундсвалль
 5 2 2 1 6 - 5 8
12.
Браге
 3 2 1 0 4 - 2 7
13.
Треллеборг
 5 1 3 1 5 - 5 6
14.
Хельсинборг
 5 0 4 1 4 - 5 4
15.
Варберг БоИС
 4 1 0 3 4 - 6 3
16.
Эргрюте
 5 0 1 4 5 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 5 2 2 1 8 - 5 8
2.
Браге
 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Хельсинборг
 4 2 1 1 5 - 4 7
4.
Треллеборг
 4 2 0 2 3 - 3 6
5.
Сковде АИК
 5 2 0 3 4 - 9 6
6.
Утсиктенс
 4 1 2 1 5 - 5 5
7.
Эстер
 4 1 2 1 5 - 5 5
8.
Эргрюте
 4 1 2 1 5 - 6 5
9.
Оддевольд
 4 1 1 2 3 - 6 4
10.
Дегерфорс
 4 0 3 1 5 - 6 3
11.
Сандвикен
 5 0 3 2 4 - 9 3
12.
Гефле
 4 0 2 2 4 - 6 2
13.
Эребру
 4 0 2 2 2 - 5 2
14.
Варберг БоИС
 4 0 1 3 3 - 8 1
15.
Эстерсунд
 5 0 1 4 1 - 6 1
16.
Сундсвалль
 4 0 0 4 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Frederik Ihler 6 (1)
Эребру Хольмберг Карл 5 (2)
Дегерфорс Линдгрен Густав 5 (1)
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Утсиктенс Бук Робин 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 5
Дегерфорс Mamadouba Diaby 1 3
Эребру Маккью Эрик 1 3
Сковде АИК Filip Schyberg 4
Эребру Крона Себастьян 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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