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  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Ильвес
3:0
Конец матча
Интер Турку
0'
1:0
15' Гол
Улунду Винсент
18' Желтая карточка
Алмен Микаэль
27' Желтая карточка
Арифи Дони
2:0
34' Гол
Попович Антон
51' Желтая карточка
Luka Kuittinen
81' Желтая карточка
Ставицки Тимо
3:0
90' Гол
Аспегрен Фелипе
90'+5
1
Виртанен
Отсо
22
Мяенпя
Аапо
16
Миеттунен
Тату
5
Пиккарайнен
Юханэ
19
Oiva
Jukkola
6
Арифи
Дони
14
Попович
Антон
7
Ветели
Йоона
9
Улунду
Винсент
17
Marius
Soederbaeck
29
Хаарала
Сантери
1
Хуухтанен
Ээту
22
Luka
Kuittinen
2
Jussi
Niska
30
Valentin
Purosalo
4
Алмен
Микаэль
10
Флориан
Кребс
21
Тамминен
Матиас
24
Ставицки
Тимо
17
Bismark
Ampofo
28
Axel
Kouame
11
Ботье
Жан
Ильвес
Интер Турку

История личных встреч

Ильвес
Интер Турку

14 матчей

78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед

28 матчей

39.3%
21.4%
39.3%
11 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

17.9%
57.1%
25%
5 побед 16 ничьих 7 побед

Второй тайм

28.6%
35.7%
35.7%
8 побед 10 ничьих 10 побед

История матчей

ТМК
2:0
В
2:1
В
2:1
В
1:1
В
2:2
В
0:2
В
2:0
В
2:1
В
0:2
В
5:1
В
1:0
В
0:1
В
2:3
В
1:0
В
1:1
В
0:1
К
2:0
В
2:2
В
1:1
В
0:2
В
0:1
В
0:0
В
1:0
В
1:2
В
1:0
В
3:1
КЛ
1:1
КЛ
1:1

Голы

Всего голов

11
15

Голов в среднем за матч

0.79
1.07

Среднее время на гол

114
84

Всего голов

25
13

Голов в среднем за матч

1.79
0.93

Среднее время на гол

50
96

Всего голов

36
28

Голов в среднем за матч

1.29
1

Тотал матчей

2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

70
90

Бомбардиры внутри турнира

Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Oiva Jukkola 3 0.38
Хаарала Сантери 3 (1) 0.38
Риски Роопе 3 0.38
Улунду Винсент 2 0.25
Арифи Дони 1 0.13
Попович Антон 1 0.13
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0.13
Аспегрен Фелипе 1 0.13
Миеттунен Тату 1 0.13
Мяенпя Аапо 1 0.13
Maksim Stjopin 1 0.13
Ветели Йоона 0 0
Luis Pereira de Sousa Jorge1 0 0
Marius Soederbaeck 0 0
Интер Турку
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ботье Жан 2 0.25
Darren Smith III 2 (1) 0.25
Ставицки Тимо 1 0.13
Тамминен Матиас 1 0.13
Хямяляйнен Юусо 1 0.13
Ярвинен Ииро 1 0.13
Флориан Кребс 1 0.13
Алмен Микаэль 0 0
Bismark Ampofo 0 0

Карточки

Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арифи Дони 3 1
Попович Антон 4 0
Хаарала Сантери 2 1
Ветели Йоона 3 0
Миеттунен Тату 2 0
Пиккарайнен Юханэ 2 0
Виртанен Отсо 1 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0
Риски Роопе 1 0
Oiva Jukkola 1 0
Joonas Rantanen 1 0
Интер Турку
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ставицки Тимо 4 0
Ботье Жан 2 1
Хямяляйнен Юусо 3 0
Алмен Микаэль 3 0
Гранлунд Альбин 2 0
Bismark Ampofo 2 0
Ярвинен Ииро 1 0
Флориан Кребс 1 0
Jussi Niska 1 0
Luka Kuittinen 1 0
Dimitri Legbo 1 0
Eero Vuorjoki 1 0

Результаты матчей

Ильвес
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Интер Турку
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

4
3
Ильвес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Интер Турку
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
6
Ильвес
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Интер Турку
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

7
9

Голы по времени матча

Забито

15
3
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
13%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90

Пропущено

8
11
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
3
27%
76-90

Забито

3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
1
17%
76-90

Пропущено

1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

18
9
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
2
11%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
6
33%
2
22%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
22%
2
22%
61-75
4
22%
1
11%
76-90

Пропущено

9
16
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 8
0
0%
3
19%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
1
11%
4
25%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
3
33%
1
6%
61-75
3
33%
5
31%
76-90

Результаты последних матчей

Ильвес
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ильвес - Хака 5:0 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 Ильвес - Оулу 3:2 Мариехамн - Ильвес 0:1
СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Гнистан 4:6 Ильвес - Лахти 0:0 Ильвес - Оулу 1:0 Ильвес - ВПС 1:2 Интер Турку - Ильвес 2:0 Ильвес - КТП 0:0 Ильвес - ПК-35 Хельсинки 0:0 Лахти - Ильвес 1:5 Ильвес - Оулу 3:2 Хонка - Ильвес 1:2 Ильвес - Мариехамн 2:1 КТП - Ильвес 0:3 Хака - Ильвес 2:2 Лахти - Ильвес 3:2 Хонка - Ильвес 2:0
Интер Турку
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ХИК 0:1 Ильвес Тампере-2 - Интер Турку 0:3 Мариехамн - Интер Турку 3:1
Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 Гнистан - Интер Турку 2:1 Интер Турку - Хака 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Пайдэ - Интер Турку 3:3 Интер Турку - СалПа 3:0 Хонка - Интер Турку 0:0 Хонка - Интер Турку 3:0 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 ХИК - Интер Турку 2:0 Интер Турку - Оулу 2:1 Лахти - Интер Турку 1:2

Результаты матчей

Ильвес
Интер Турку

Точный счет

0:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:6
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%

Точное количество голов

3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:6
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%

Точное количество голов

0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Ильвес
Интер Турку

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
4
1
1.5
2
2
4
1
2.5
1
3
2
3
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
2
0.5
Больше Меньше
6
2
5
3
1.5
2
6
4
4
2.5
1
7
2
6
3.5
1
7
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ильвес
 8 5 1 2 18 - 9 16
2.
ВПС
 8 5 1 2 15 - 11 16
3.
КуПС
 8 4 4 0 13 - 7 16
4.
СЯК Сейнайоки
 8 4 3 1 12 - 9 15
5.
ХИК
 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Хака
 7 3 2 2 10 - 10 11
7.
Мариехамн
 7 2 2 3 10 - 12 8
8.
Гнистан
 8 2 2 4 11 - 14 8
9.
Лахти
 7 1 3 3 5 - 10 6
10.
Интер Турку
 8 1 2 5 9 - 17 5
11.
Оулу
 7 0 4 3 10 - 13 4
12.
ЕИФ Экенас
 7 0 3 4 6 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 5 3 2 0 10 - 6 11
2.
Ильвес
 5 3 1 1 15 - 8 10
3.
ХИК
 5 3 1 1 8 - 3 10
4.
Мариехамн
 4 2 1 1 8 - 6 7
5.
Хака
 4 2 1 1 6 - 4 7
6.
ВПС
 4 2 1 1 8 - 6 7
7.
КуПС
 2 2 0 0 5 - 2 6
8.
Интер Турку
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Лахти
 3 1 1 1 4 - 2 4
10.
Гнистан
 4 1 1 2 2 - 5 4
11.
Оулу
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
ЕИФ Экенас
 3 0 2 1 2 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 6 2 4 0 8 - 5 10
2.
ВПС
 4 3 0 1 7 - 5 9
3.
Ильвес
 3 2 0 1 3 - 1 6
4.
ХИК
 4 1 2 1 6 - 7 5
5.
СЯК Сейнайоки
 3 1 1 1 2 - 3 4
6.
Хака
 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Гнистан
 4 1 1 2 9 - 9 4
8.
Оулу
 4 0 2 2 7 - 9 2
9.
Лахти
 4 0 2 2 1 - 8 2
10.
Мариехамн
 3 0 1 2 2 - 6 1
11.
ЕИФ Экенас
 4 0 1 3 4 - 7 1
12.
Интер Турку
 4 0 0 4 3 - 11 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
ВПС Mads Borchers 5 (1)
ХИК Кескинен Топи 4 (1)
Оулу Коффей Эшли 4 (1)
Мариехамн Ларссон Адам 4
СЯК Сейнайоки Jaime Moreno II 4
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 3
Мариехамн Райтанен Патрик 1 3
Ильвес Арифи Дони 1 3
Гнистан Ояла Юхани 4
Гнистан Jonas Enkerud 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 34'
      Oiva Jukkola сделал результативную передачу.
    • 34'
      Г О О О О Л - Попович Антон бьет в цель!
    • 27'
      Арифи Дони получил желтую карточку от судьи
    • 18'
      Алмен Микаэль получил желтую карточку от судьи
    • 15'
      Хаарала Сантери сделал результативную передачу.
    • 15'
      Г О О О О Л - Vincent Ulundu бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Ильвес 3:0 Интер Турку онлайн

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