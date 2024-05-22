Тур: 1. Стадион: Таммела.
3:0
Конец матча
0'
1:0
15' ГолУлунду Винсент
18' Желтая карточкаАлмен Микаэль
27' Желтая карточкаАрифи Дони
2:0
34' ГолПопович Антон
51' Желтая карточкаLuka Kuittinen
81' Желтая карточкаСтавицки Тимо
3:0
90' ГолАспегрен Фелипе
90'+5
Ход матча
15'
18'
27'
34'
2:0
51'
81'
90'
3:0
22
Мяенпя
Аапо
19
Oiva
Jukkola
28
Axel
Kouame
11
Ботье
Жан
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Мяенпя АапоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Oiva JukkolaЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Риски РоопеНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Joonas Rantanen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Axel KouameНападающий
-
11 Ботье ЖанНападающий
- Запасные игроки
-
18 Оседе ДерикЗащитник
-
19 Ярвинен ИироПолузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Весара Веса
История личных встреч
Ильвес
Интер Турку
14 матчей
78.6%
21.4%
7.105427357601E-15%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
0 побед 8 ничьих 7 побед
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 10 побед
28 матчей
39.3%
21.4%
39.3%
11 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
17.9%
57.1%
25%
5 побед 16 ничьих 7 побед
Второй тайм
28.6%
35.7%
35.7%
8 побед 10 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
11
15
Голов в среднем за матч
0.79
1.07
Среднее время на гол
114
84
Всего голов
25
13
Голов в среднем за матч
1.79
0.93
Среднее время на гол
50
96
Всего голов
36
28
Голов в среднем за матч
1.29
1
Тотал матчей
2.5
27
Больше 96%
Меньше 4%
1
20
Больше 71%
Меньше 29%
8
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
26
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
70
90
Бомбардиры внутри турнира
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Oiva Jukkola
|3
|0.38
|Хаарала Сантери
|3 (1)
|0.38
|Риски Роопе
|3
|0.38
|Улунду Винсент
|2
|0.25
|Арифи Дони
|1
|0.13
|Попович Антон
|1
|0.13
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|1
|0.13
|Аспегрен Фелипе
|1
|0.13
|Миеттунен Тату
|1
|0.13
|Мяенпя Аапо
|1
|0.13
|Maksim Stjopin
|1
|0.13
|Ветели Йоона
|0
|0
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|0
|0
|Marius Soederbaeck
|0
|0
Интер Турку
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ботье Жан
|2
|0.25
|Darren Smith III
|2 (1)
|0.25
|Ставицки Тимо
|1
|0.13
|Тамминен Матиас
|1
|0.13
|Хямяляйнен Юусо
|1
|0.13
|Ярвинен Ииро
|1
|0.13
|Флориан Кребс
|1
|0.13
|Алмен Микаэль
|0
|0
|Bismark Ampofo
|0
|0
Карточки
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арифи Дони
|3
|1
|Попович Антон
|4
|0
|Хаарала Сантери
|2
|1
|Ветели Йоона
|3
|0
|Миеттунен Тату
|2
|0
|Пиккарайнен Юханэ
|2
|0
|Виртанен Отсо
|1
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|1
|0
|Риски Роопе
|1
|0
|Oiva Jukkola
|1
|0
|Joonas Rantanen
|1
|0
Интер Турку
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ставицки Тимо
|4
|0
|Ботье Жан
|2
|1
|Хямяляйнен Юусо
|3
|0
|Алмен Микаэль
|3
|0
|Гранлунд Альбин
|2
|0
|Bismark Ampofo
|2
|0
|Ярвинен Ииро
|1
|0
|Флориан Кребс
|1
|0
|Jussi Niska
|1
|0
|Luka Kuittinen
|1
|0
|Dimitri Legbo
|1
|0
|Eero Vuorjoki
|1
|0
Результаты матчей
Ильвес
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Интер Турку
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
4
3
Ильвес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Интер Турку
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
6
Ильвес
57.1%
42.9%
4 победы 3 поражения
Первый тайм
50% (4)
38% (3)
13% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Интер Турку
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
25% (2)
13% (1)
63% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
13% (1)
50% (4)
38% (3)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
7
9
Голы по времени матча
Забито
15
3
7 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 0
4 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
2
13%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
3
20%
0
0%
76-90
Пропущено
8
11
1 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 4
0
0%
2
18%
1-15
1
13%
1
9%
16-30
0
0%
3
27%
31-45
1
13%
2
18%
46-60
3
38%
0
0%
61-75
3
38%
3
27%
76-90
Забито
3
6
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
33%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
33%
1
17%
76-90
Пропущено
1
5
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
18
9
8 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 3
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
2
11%
3
33%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
6
33%
2
22%
31-45
2
11%
0
0%
46-60
4
22%
2
22%
61-75
4
22%
1
11%
76-90
Пропущено
9
16
2 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 8
0
0%
3
19%
1-15
1
11%
1
6%
16-30
1
11%
4
25%
31-45
1
11%
2
13%
46-60
3
33%
1
6%
61-75
3
33%
5
31%
76-90
Результаты последних матчей
Ильвес
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Ильвес - Хака 5:0 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 Ильвес - Оулу 3:2 Мариехамн - Ильвес 0:1
СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Гнистан 4:6 Ильвес - Лахти 0:0 Ильвес - Оулу 1:0 Ильвес - ВПС 1:2 Интер Турку - Ильвес 2:0 Ильвес - КТП 0:0 Ильвес - ПК-35 Хельсинки 0:0 Лахти - Ильвес 1:5 Ильвес - Оулу 3:2 Хонка - Ильвес 1:2 Ильвес - Мариехамн 2:1 КТП - Ильвес 0:3 Хака - Ильвес 2:2 Лахти - Ильвес 3:2 Хонка - Ильвес 2:0
Интер Турку
(20 матчей)
35%
20%
45%
7 побед 4 ничьи 9 поражений
СЯК Сейнайоки - Интер Турку 3:1 Интер Турку - ХИК 0:1 Ильвес Тампере-2 - Интер Турку 0:3 Мариехамн - Интер Турку 3:1
Интер Турку - ЕИФ Экенас 2:1 Интер Турку - КуПС 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 Гнистан - Интер Турку 2:1 Интер Турку - Хака 1:0 Интер Турку - Ильвес 2:0 Пайдэ - Интер Турку 3:3 Интер Турку - СалПа 3:0 Хонка - Интер Турку 0:0 Хонка - Интер Турку 3:0 Интер Турку - СЯК Сейнайоки 1:2 ВПС - Интер Турку 1:1 Интер Турку - КуПС 0:1 ХИК - Интер Турку 2:0 Интер Турку - Оулу 2:1 Лахти - Интер Турку 1:2
Результаты матчей
Ильвес
Интер Турку
Точный счет
0:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:6
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
Точное количество голов
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:1
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:6
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
2:1
2 раза 25%
3:1
2 раза 25%
0:1
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
Точное количество голов
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
1
4 раза 50%
0
2 раза 25%
2
1 раз 13%
3
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Ильвес
Интер Турку
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
41
22
41
13
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
62
Больше Меньше
62
53
26
44
17
26
17
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|ВПС
|Mads Borchers
|5 (1)
|ХИК
|Кескинен Топи
|4 (1)
|Оулу
|Коффей Эшли
|4 (1)
|Мариехамн
|Ларссон Адам
|4
|СЯК Сейнайоки
|Jaime Moreno II
|4
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 3
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|1 3
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 3
|Гнистан
|Ояла Юхани
|4
|Гнистан
|Jonas Enkerud
|4