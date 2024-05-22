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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 926
Эгерсунд
2:2
Конец матча
Левангер
0'
0:1
3' Гол
Sanel Bojadzic
0:2
8' Гол
Jonas Pereira
1:2
56' Гол
Ingvald Halgunset
76' Желтая карточка
Фальхенер Хенрик
81' Желтая карточка
Ermal Hajdari
2:2
85' Гол
Хельмерсен Андреас
90'+6
31
Скьярштейн
Кнут-Андре
14
Jo
Staalesen
2
Aadne
Midtskogen
4
Фальхенер
Хенрик
19
Fanuel
Yrga-Alem
22
Таддесе
Хоренус
8
Chris
Sleveland
17
Ingvald
Halgunset
9
Magnus
Lankhof-Dahlby
20
Хельмерсен
Андреас
10
Stian
Rokaas
Michalsen
12
Сетра
Мортен
19
Jonas
Pereira
5
Haavard
Kleven
Lorentsen
32
Sander
Sundnes
2
Daniel
Pollen
8
Adrian
Olsen
Teigen
6
Sander
Saugestad
10
Jo
Sondre
Aas
7
Ermal
Hajdari
14
Arne
Gunnes
11
Sanel
Bojadzic
Эгерсунд
4-3-3
Левангер
3-5-2

История личных встреч

Эгерсунд
Левангер

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

История матчей

ВД
0:1
ВД
0:1
ВД
3:5
ВД
1:3
ВД
2:0

Голы

Всего голов

4
1

Голов в среднем за матч

1.33
0.5

Среднее время на гол

67
180

Всего голов

2
9

Голов в среднем за матч

1
3

Среднее время на гол

90
30

Всего голов

6
10

Голов в среднем за матч

1.2
2

Тотал матчей

2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

75
45

Бомбардиры внутри турнира

Эгерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хельмерсен Андреас 8 (1) 1
Stian Rokaas Michalsen 3 0.38
Magnus Lankhof-Dahlby 3 0.38
Ingvald Halgunset 2 0.25
Heine Larsen 2 0.25
Magnus Sandvik Hoeiseth 1 0.13
Фальхенер Хенрик 1 0.13
Henrik Elvevold 1 0.13
Chris Sleveland 0 0
Joergen Voilaas 0 0
Таддесе Хоренус 0 0
Robert Williams2 0 0
Левангер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Sanel Bojadzic 11 (3) 1.22
Jo Sondre Aas 1 0.11
Arne Gunnes 1 0.11
Jonas Pereira 1 0.11
Simen Hagboe 1 0.11
Daniel Pollen 1 0.11
Ermal Hajdari 0 0
Sander Sundnes 0 0
Adrian Olsen Teigen 0 0

Карточки

Эгерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Heine Larsen 3 0
Хельмерсен Андреас 2 0
Ingvald Halgunset 2 0
Фальхенер Хенрик 2 0
Салмон Джастин 2 0
Jo Staalesen 1 0
Robert Williams2 1 0
Madiodio Dia 1 0
Левангер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ermal Hajdari 3 0
Sanel Bojadzic 3 0
Jonas Pereira 2 0
Haavard Kleven Lorentsen 2 0
Jo Sondre Aas 1 0
Per Verner Roenning 1 0
Aadne Gikling Bruseth 1 0
Sander Saugestad 1 0
Simen Hagboe 1 0
Kjartan Ulstad 1 0
Daniel Pollen 1 0

Результаты матчей

Эгерсунд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Левангер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
7
Эгерсунд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Левангер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

12
7
Эгерсунд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Левангер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

15
14

Голы по времени матча

Забито

6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
4
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
9
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
3
75%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

15
8
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
1
7%
2
25%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
4
50%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90

Пропущено

12
4
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
17%
2
50%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
1
25%
76-90

Забито

21
16
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
1
5%
6
38%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
5
24%
5
31%
31-45
3
14%
5
31%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
5
24%
0
0%
76-90

Пропущено

16
13
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
5
31%
3
23%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
19%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
2
13%
4
31%
76-90

Результаты последних матчей

Эгерсунд
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 Эгерсунд - Люн 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3
Мосс - Эгерсунд 1:2 Флеккерёй - Эгерсунд 0:1 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Видар - Эгерсунд 0:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Эгерсунд 3:0 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 Брюне - Эгерсунд 5:2 Санднес - Эгерсунд 1:4 Эгерсунд - Видар 3:1 Эгерсунд - Вард Хёугесунн 5:0 Волеренга-2 - Эгерсунд 1:8 Эгерсунд - Хьельсос 5:2 Фрам Ларвик - Эгерсунд 1:2
Левангер
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Левангер - Ранхейм 2:2 Люн - Левангер 3:1 Левангер - Викинг 4:2 Левангер - Согндаль 0:0
Левангер - Бранн 1:0 Санднес - Левангер 2:2 Стьордалс Блинк - Левангер 0:1 Левангер - Конгсвингер 1:2 Брюне - Левангер 0:1 Мушёэн - Левангер 0:4 Левангер - Мосс 5:0 Осане - Левангер 2:2 Левангер - Ранхейм 3:0 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Левангер - Стьордалс Блинк 0:1 Конгсвингер - Левангер 2:2 Эстерсунд - Левангер 2:1 Левангер - ФК Кристиансунн 1:0 Левангер - Уллерн 2:0

Результаты матчей

Эгерсунд
Левангер

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%

Точный счет

1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
2:2
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
2:2
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

3
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Эгерсунд
Левангер

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
2
1
2
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
2.5
Больше Меньше
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
1.5
Больше Меньше
5
4
5
3
2.5
1
8
1
7
3.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 9 5 3 1 17 - 14 18
2.
Согндаль
 9 4 4 1 14 - 6 16
3.
Эгерсунд
 8 4 3 1 21 - 16 15
4.
Брюне
 9 5 0 4 9 - 6 15
5.
Волеренга
 9 4 2 3 16 - 14 14
6.
Мосс
 9 4 2 3 16 - 16 14
7.
Стабек
 8 3 4 1 17 - 12 13
8.
Люн
 8 2 5 1 12 - 10 11
9.
Левангер
 9 2 5 2 16 - 13 11
10.
Ранхейм
 9 2 4 3 14 - 13 10
11.
Мьёндален
 8 2 3 3 13 - 14 9
12.
Санднес
 8 2 3 3 15 - 19 9
13.
Рёуфосс
 9 2 3 4 9 - 11 9
14.
Осане
 8 1 4 3 10 - 15 7
15.
ИК Старт
 9 1 3 5 9 - 17 6
16.
Олесунн
 9 1 2 6 7 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 5 4 0 1 7 - 2 12
2.
Конгсвингер
 5 3 2 0 12 - 7 11
3.
Согндаль
 4 3 1 0 10 - 3 10
4.
Мосс
 5 3 1 1 11 - 7 10
5.
Мьёндален
 5 2 3 0 10 - 7 9
6.
Санднес
 5 2 2 1 12 - 10 8
7.
Стабек
 3 2 1 0 8 - 2 7
8.
Ранхейм
 4 2 1 1 9 - 6 7
9.
Люн
 4 1 3 0 6 - 4 6
10.
Осане
 5 1 3 1 7 - 10 6
11.
Эгерсунд
 3 1 2 0 6 - 4 5
12.
Левангер
 4 1 2 1 8 - 4 5
13.
ИК Старт
 4 1 2 1 6 - 7 5
14.
Волеренга
 4 1 1 2 3 - 6 4
15.
Рёуфосс
 4 1 0 3 2 - 5 3
16.
Олесунн
 5 0 1 4 2 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 5 3 1 1 13 - 8 10
2.
Эгерсунд
 5 3 1 1 15 - 12 10
3.
Конгсвингер
 4 2 1 1 5 - 7 7
4.
Рёуфосс
 5 1 3 1 7 - 6 6
5.
Согндаль
 5 1 3 1 4 - 3 6
6.
Левангер
 5 1 3 1 8 - 9 6
7.
Стабек
 5 1 3 1 9 - 10 6
8.
Люн
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Олесунн
 4 1 1 2 5 - 7 4
10.
Мосс
 4 1 1 2 5 - 9 4
11.
Брюне
 4 1 0 3 2 - 4 3
12.
Ранхейм
 5 0 3 2 5 - 7 3
13.
Осане
 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Санднес
 3 0 1 2 3 - 9 1
15.
ИК Старт
 5 0 1 4 3 - 10 1
16.
Мьёндален
 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 11 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 8 (2)
Санднес Хейланн Томми 6 (3)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 6 (3)
Стабек Bassekou Diabate 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 4
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 4
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
Брюне Christian Landu Landu 3
Волеренга Кройцриглер Мартин 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Fanuel Yrga-Alem уходит с поля. Роберт Уильямс выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 8'
      Adrian Olsen Teigen сделал результативную передачу.
    • 8'
      Г О О О О Л - Хонас Дуглас бьет в цель!
    • 3'
      Sander Sundnes сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Sanel Bojadzic бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эгерсунд 2:2 Левангер онлайн

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