Тур: 9. Стадион: B&G Parken. Зрители: 926
0'
0:1
3' ГолSanel Bojadzic
0:2
8' ГолJonas Pereira
1:2
56' ГолIngvald Halgunset
76' Желтая карточкаФальхенер Хенрик
81' Желтая карточкаErmal Hajdari
2:2
85' ГолХельмерсен Андреас
90'+6
Ход матча
3'
0:1
8'
56'
76'
81'
85'
14
Jo
Staalesen
- Основной состав
- Вратарь
-
14 Jo StaalesenЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
24 Madiodio Dia
-
-
-
-
-
Главный тренер: Кьелл Андре Ту
- Основной состав
-
12 Сетра МортенВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Arne GunnesНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Пер Вернер Рённинг
История личных встреч
Эгерсунд
Левангер
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
5 матчей
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
4
1
Голов в среднем за матч
1.33
0.5
Среднее время на гол
67
180
Всего голов
2
9
Голов в среднем за матч
1
3
Среднее время на гол
90
30
Всего голов
6
10
Голов в среднем за матч
1.2
2
Тотал матчей
2.5
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
2
Больше 40%
Меньше 60%
3
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
75
45
Бомбардиры внутри турнира
Эгерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хельмерсен Андреас
|8 (1)
|1
|Stian Rokaas Michalsen
|3
|0.38
|Magnus Lankhof-Dahlby
|3
|0.38
|Ingvald Halgunset
|2
|0.25
|Heine Larsen
|2
|0.25
|Magnus Sandvik Hoeiseth
|1
|0.13
|Фальхенер Хенрик
|1
|0.13
|Henrik Elvevold
|1
|0.13
|Chris Sleveland
|0
|0
|Joergen Voilaas
|0
|0
|Таддесе Хоренус
|0
|0
|Robert Williams2
|0
|0
Левангер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Sanel Bojadzic
|11 (3)
|1.22
|Jo Sondre Aas
|1
|0.11
|Arne Gunnes
|1
|0.11
|Jonas Pereira
|1
|0.11
|Simen Hagboe
|1
|0.11
|Daniel Pollen
|1
|0.11
|Ermal Hajdari
|0
|0
|Sander Sundnes
|0
|0
|Adrian Olsen Teigen
|0
|0
Карточки
Эгерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Heine Larsen
|3
|0
|Хельмерсен Андреас
|2
|0
|Ingvald Halgunset
|2
|0
|Фальхенер Хенрик
|2
|0
|Салмон Джастин
|2
|0
|Jo Staalesen
|1
|0
|Robert Williams2
|1
|0
|Madiodio Dia
|1
|0
Левангер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ermal Hajdari
|3
|0
|Sanel Bojadzic
|3
|0
|Jonas Pereira
|2
|0
|Haavard Kleven Lorentsen
|2
|0
|Jo Sondre Aas
|1
|0
|Per Verner Roenning
|1
|0
|Aadne Gikling Bruseth
|1
|0
|Sander Saugestad
|1
|0
|Simen Hagboe
|1
|0
|Kjartan Ulstad
|1
|0
|Daniel Pollen
|1
|0
Результаты матчей
Эгерсунд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Левангер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
7
Эгерсунд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Левангер
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
12
7
Эгерсунд
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
38% (3)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
63% (5)
13% (1)
25% (2)
Левангер
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
15
14
Голы по времени матча
Забито
6
8
2 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
0
0%
4
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
13%
31-45
1
17%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
9
4 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
3
75%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
15
8
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
3 Не забивали 6
1
7%
2
25%
1-15
3
20%
0
0%
16-30
3
20%
4
50%
31-45
2
13%
2
25%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
2
13%
0
0%
76-90
Пропущено
12
4
6 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
2
17%
2
50%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
2
17%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
4
33%
0
0%
61-75
2
17%
1
25%
76-90
Забито
21
16
9 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
1
5%
6
38%
1-15
3
14%
0
0%
16-30
5
24%
5
31%
31-45
3
14%
5
31%
46-60
4
19%
0
0%
61-75
5
24%
0
0%
76-90
Пропущено
16
13
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
5
31%
3
23%
1-15
2
13%
1
8%
16-30
3
19%
4
31%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
2
13%
4
31%
76-90
Результаты последних матчей
Эгерсунд
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
ИК Старт - Эгерсунд 4:3 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 Эгерсунд - Люн 1:1 Эгерсунд - Хам-Кам 1:3
Мосс - Эгерсунд 1:2 Флеккерёй - Эгерсунд 0:1 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Видар - Эгерсунд 0:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Хёугесунн - Эгерсунд 0:1 Викинг - Эгерсунд 3:0 ИК Старт - Эгерсунд 1:7 Брюне - Эгерсунд 5:2 Санднес - Эгерсунд 1:4 Эгерсунд - Видар 3:1 Эгерсунд - Вард Хёугесунн 5:0 Волеренга-2 - Эгерсунд 1:8 Эгерсунд - Хьельсос 5:2 Фрам Ларвик - Эгерсунд 1:2
Левангер
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Левангер - Ранхейм 2:2 Люн - Левангер 3:1 Левангер - Викинг 4:2 Левангер - Согндаль 0:0
Левангер - Бранн 1:0 Санднес - Левангер 2:2 Стьордалс Блинк - Левангер 0:1 Левангер - Конгсвингер 1:2 Брюне - Левангер 0:1 Мушёэн - Левангер 0:4 Левангер - Мосс 5:0 Осане - Левангер 2:2 Левангер - Ранхейм 3:0 ФК Кристиансунн - Левангер 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Левангер - Стьордалс Блинк 0:1 Конгсвингер - Левангер 2:2 Эстерсунд - Левангер 2:1 Левангер - ФК Кристиансунн 1:0 Левангер - Уллерн 2:0
Результаты матчей
Эгерсунд
Левангер
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
Точный счет
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
2:2
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:1
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
2:2
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
3:4
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
2:2
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
Точное количество голов
3
4 раза 50%
2
2 раза 25%
1
1 раз 13%
4
1 раз 13%
2
4 раза 44%
1
3 раза 33%
0
1 раз 11%
5
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Эгерсунд
Левангер
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
54
53
18
17
18
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|11 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|8 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (3)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|6 (3)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|4
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|4
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2
|Брюне
|Christian Landu Landu
|3
|Волеренга
|Кройцриглер Мартин
|3