Тур: 9. Стадион: Фоссхауган Кампус. Зрители: 1667
0'
1:0
16' Гол в свои воротаНюланд-Эрсаль Якоб
37' Желтая карточкаХансен Адриан Александер
46' Желтая карточкаTorjus Engebakken
1:1
68' ГолKristoffer Hey
84' Желтая карточкаЭмсис Эдуард
90'+6
Ход матча
16'
68'
84'
32
Mathias
Oren
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
32 Mathias OrenЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Тум ИсаакПолузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Tore Andre Flo
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
22 Форс ВикторПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 James AmpofoНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
18 Kodjo Somesi
-
-
21 Yaw Agyeman
-
Главный тренер: Joergen Waalemark
История личных встреч
Согндаль
Рёуфосс
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
14 матчей
57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы
Второй тайм
42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
9
14
Голов в среднем за матч
1.29
2
Среднее время на гол
70
45
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.14
0.86
Среднее время на гол
78
105
Всего голов
17
20
Голов в среднем за матч
1.21
1.43
Тотал матчей
2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
Среднее время на гол
74
63
Бомбардиры внутри турнира
Согндаль
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Edmund Baidoo
|3
|0.33
|Флатакер Эрик
|3
|0.33
|Daniel Arrocha
|3 (3)
|0.33
|Эрикссон Феликс
|1
|0.11
|Хинтса Оливер
|1
|0.11
|Martin Hoeyland
|1
|0.11
|Mathias Oren
|1
|0.11
|Martin Andre Sjoelstad
|0
|0
|Jacob Blixt Flaten
|0
|0
Рёуфосс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хустад Эрленд
|3
|0.33
|Jan Inge Solemsloekk Lynum
|1
|0.11
|Kristoffer Hey
|1
|0.11
|Ротихеуг Оливер
|1
|0.11
|Баджие Кебба
|1
|0.11
|Хансен Адриан Александер
|1
|0.11
|Kodjo Somesi
|1
|0.11
|Нюланд-Эрсаль Якоб
|0
|0
|Ryan Nelson
|0
|0
|Torjus Engebakken
|0
|0
Карточки
Согндаль
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Martin Hoeyland
|2
|0
|Эрикссон Феликс
|2
|0
|Фло Пер-Эгиль
|1
|0
|Tore Andre Flo
|1
|0
|Lars Jendal
|1
|0
|Хинтса Оливер
|1
|0
|Martin Andre Sjoelstad
|1
|0
|Jacob Blixt Flaten
|1
|0
|Mathias Oren
|1
|0
|Edmund Baidoo
|1
|0
Рёуфосс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Jamal Deen Haruna
|4
|0
|Andreas Osterud
|2
|1
|Эмсис Эдуард
|3
|0
|Kristoffer Hey
|2
|0
|Хустад Эрленд
|2
|0
|Nicolai Fremstad
|2
|0
|Форс Виктор
|2
|0
|Йорген Велемарк
|2
|0
|Ротихеуг Оливер
|1
|0
|Marius Svanberg Alm
|1
|0
|Jan Inge Solemsloekk Lynum
|1
|0
|Хансен Адриан Александер
|1
|0
|Torjus Engebakken
|1
|0
Результаты матчей
Согндаль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Рёуфосс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
0
4
Согндаль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Рёуфосс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
4
1
Согндаль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Рёуфосс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
4
44%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
4
2
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
100%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
33%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
13
10
10 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
8
62%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
1
8%
2
20%
76-90
Пропущено
7
10
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
14%
3
30%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Согндаль
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Олесунн - Согндаль 0:2 Согндаль - Санднес 5:1 Левангер - Согндаль 0:0 Согндаль - КФУМ Осло 1:1
Брюне - Согндаль 1:0 Фрейа - Согндаль 2:2 Согндаль - Мосс 1:0 Осане - Согндаль 1:1 Фёрде - Согндаль 2:6 Согндаль - Мьёндален 3:1 Волеренга - Согндаль 1:1 Согндаль - Бранн 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Хёдд - Согндаль 2:0 Согндаль - Осане 0:0 Согндаль - Флоро 3:0 Согндаль - Олесунн 2:3 Согндаль - Металлист-1925 1:2 Согндаль - Мурсия 2:1 Согндаль - Бьярг 2:2
Рёуфосс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рёуфосс - Мосс 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Рёуфосс - Осане 1:0
Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Скейд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Брюне 0:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Скрейя - Рёуфосс 0:8 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Хьельсос - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Рёуфосс - Фригг 2:0 Эсбьерг - Рёуфосс 1:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Рёуфосс - СК Гйовик-Лин 5:0 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Рёуфосс - Хам-Кам 1:2
Результаты матчей
Согндаль
Рёуфосс
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Согндаль
Рёуфосс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
36
18
27
18
18
18
18
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|11 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|8 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (3)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|6 (3)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|4
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|4
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2
|Брюне
|Christian Landu Landu
|3
|Волеренга
|Кройцриглер Мартин
|3