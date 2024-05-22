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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 1667
Согндаль
1:1
Конец матча
Рёуфосс
0'
1:0
16' Гол в свои ворота
Нюланд-Эрсаль Якоб
37' Желтая карточка
Хансен Адриан Александер
46' Желтая карточка
Torjus Engebakken
1:1
68' Гол
Kristoffer Hey
84' Желтая карточка
Эмсис Эдуард
90'+6
1
Lars
Jendal
11
Ховен
Андреас
4
Daniel
Arrocha
32
Mathias
Oren
17
Martin
Andre
Sjoelstad
7
Edmund
Baidoo
6
Martin
Hoeyland
8
Jacob
Blixt
Flaten
2
Эрикссон
Феликс
30
Флатакер
Эрик
9
Хинтса
Оливер
1
Ole
Kristian
Gjefle
Lauvli
2
Хансен
Адриан
Александер
14
Jamal
Deen
Haruna
77
Marius
Svanberg
Alm
22
Форс
Виктор
6
Эмсис
Эдуард
17
Sander
Nordboe
16
Нюланд-Эрсаль
Якоб
3
Torjus
Engebakken
20
James
Ampofo
4
Jan
Inge
Solemsloekk
Lynum
Согндаль
4-4-2
Рёуфосс
3-4-3

История личных встреч

Согндаль
Рёуфосс

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
20%
20%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

14 матчей

57.1%
21.4%
21.5%
8 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

42.9%
35.7%
21.4%
6 побед 5 ничьих 3 победы

Второй тайм

42.9%
42.9%
14.2%
6 побед 6 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
1:5
ПД
3:0
ПД
2:1
ТМК
0:0
ПД
0:3
ПД
2:0
ПД
2:1
ПД
1:2
ПД
2:1
ПД
1:0
ПД
1:1
ПД
1:3
К
0:2
ТМК
1:1

Голы

Всего голов

9
14

Голов в среднем за матч

1.29
2

Среднее время на гол

70
45

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.14
0.86

Среднее время на гол

78
105

Всего голов

17
20

Голов в среднем за матч

1.21
1.43

Тотал матчей

2.5
13
Больше 93%
Меньше 7%
1
12
Больше 86%
Меньше 14%
2
8
Больше 57%
Меньше 43%
6
2
Больше 14%
Меньше 86%
12
1
Больше 7%
Меньше 93%
13
1
Больше 7%
Меньше 93%
13

Среднее время на гол

74
63

Бомбардиры внутри турнира

Согндаль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Edmund Baidoo 3 0.33
Флатакер Эрик 3 0.33
Daniel Arrocha 3 (3) 0.33
Эрикссон Феликс 1 0.11
Хинтса Оливер 1 0.11
Martin Hoeyland 1 0.11
Mathias Oren 1 0.11
Martin Andre Sjoelstad 0 0
Jacob Blixt Flaten 0 0
Рёуфосс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хустад Эрленд 3 0.33
Jan Inge Solemsloekk Lynum 1 0.11
Kristoffer Hey 1 0.11
Ротихеуг Оливер 1 0.11
Баджие Кебба 1 0.11
Хансен Адриан Александер 1 0.11
Kodjo Somesi 1 0.11
Нюланд-Эрсаль Якоб 0 0
Ryan Nelson 0 0
Torjus Engebakken 0 0

Карточки

Согндаль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Hoeyland 2 0
Эрикссон Феликс 2 0
Фло Пер-Эгиль 1 0
Tore Andre Flo 1 0
Lars Jendal 1 0
Хинтса Оливер 1 0
Martin Andre Sjoelstad 1 0
Jacob Blixt Flaten 1 0
Mathias Oren 1 0
Edmund Baidoo 1 0
Рёуфосс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Jamal Deen Haruna 4 0
Andreas Osterud 2 1
Эмсис Эдуард 3 0
Kristoffer Hey 2 0
Хустад Эрленд 2 0
Nicolai Fremstad 2 0
Форс Виктор 2 0
Йорген Велемарк 2 0
Ротихеуг Оливер 1 0
Marius Svanberg Alm 1 0
Jan Inge Solemsloekk Lynum 1 0
Хансен Адриан Александер 1 0
Torjus Engebakken 1 0

Результаты матчей

Согндаль
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Рёуфосс
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

0
4
Согндаль
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Рёуфосс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

4
1
Согндаль
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Рёуфосс
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
11% (1)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

9
8
6 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
4
44%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
22%
1
13%
61-75
1
11%
2
25%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
0
0%
1
20%
1-15
2
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
25%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
2
4 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 0
3 Забивали первыми 1
6 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
100%
2
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
1
33%
2
40%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
33%
1
20%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

13
10
10 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
3 Не забивали 3
1
8%
0
0%
1-15
1
8%
2
20%
16-30
8
62%
4
40%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
15%
1
10%
61-75
1
8%
2
20%
76-90

Пропущено

7
10
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 7
1
14%
3
30%
1-15
2
29%
2
20%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
29%
2
20%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Согндаль
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Олесунн - Согндаль 0:2 Согндаль - Санднес 5:1 Левангер - Согндаль 0:0 Согндаль - КФУМ Осло 1:1
Брюне - Согндаль 1:0 Фрейа - Согндаль 2:2 Согндаль - Мосс 1:0 Осане - Согндаль 1:1 Фёрде - Согндаль 2:6 Согндаль - Мьёндален 3:1 Волеренга - Согндаль 1:1 Согндаль - Бранн 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Хёдд - Согндаль 2:0 Согндаль - Осане 0:0 Согндаль - Флоро 3:0 Согндаль - Олесунн 2:3 Согндаль - Металлист-1925 1:2 Согндаль - Мурсия 2:1 Согндаль - Бьярг 2:2
Рёуфосс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Рёуфосс - Мосс 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Рёуфосс - Фредрикстад 2:3 Рёуфосс - Осане 1:0
Ранхейм - Рёуфосс 1:2 Олесунн - Рёуфосс 1:4 Скейд - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Брюне 0:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Скрейя - Рёуфосс 0:8 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Хьельсос - Рёуфосс 1:2 Рёуфосс - Согндаль 1:5 Рёуфосс - Фригг 2:0 Эсбьерг - Рёуфосс 1:1 Саннефьёрд - Рёуфосс 0:2 Рёуфосс - СК Гйовик-Лин 5:0 Рёуфосс - Волеренга 1:2 Рёуфосс - Хам-Кам 1:2

Результаты матчей

Согндаль
Рёуфосс

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
1:4
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
1:0
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
1:1
3 раза 33%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
3 раза 33%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Согндаль
Рёуфосс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
3
6
1.5
1
8
2
7
2.5
1
8
1
8
3.5
1
8
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 9 5 3 1 17 - 14 18
2.
Согндаль
 9 4 4 1 14 - 6 16
3.
Эгерсунд
 8 4 3 1 21 - 16 15
4.
Брюне
 9 5 0 4 9 - 6 15
5.
Волеренга
 9 4 2 3 16 - 14 14
6.
Мосс
 9 4 2 3 16 - 16 14
7.
Стабек
 8 3 4 1 17 - 12 13
8.
Люн
 8 2 5 1 12 - 10 11
9.
Левангер
 9 2 5 2 16 - 13 11
10.
Ранхейм
 9 2 4 3 14 - 13 10
11.
Мьёндален
 8 2 3 3 13 - 14 9
12.
Санднес
 8 2 3 3 15 - 19 9
13.
Рёуфосс
 9 2 3 4 9 - 11 9
14.
Осане
 8 1 4 3 10 - 15 7
15.
ИК Старт
 9 1 3 5 9 - 17 6
16.
Олесунн
 9 1 2 6 7 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 5 4 0 1 7 - 2 12
2.
Конгсвингер
 5 3 2 0 12 - 7 11
3.
Согндаль
 4 3 1 0 10 - 3 10
4.
Мосс
 5 3 1 1 11 - 7 10
5.
Мьёндален
 5 2 3 0 10 - 7 9
6.
Санднес
 5 2 2 1 12 - 10 8
7.
Стабек
 3 2 1 0 8 - 2 7
8.
Ранхейм
 4 2 1 1 9 - 6 7
9.
Люн
 4 1 3 0 6 - 4 6
10.
Осане
 5 1 3 1 7 - 10 6
11.
Эгерсунд
 3 1 2 0 6 - 4 5
12.
Левангер
 4 1 2 1 8 - 4 5
13.
ИК Старт
 4 1 2 1 6 - 7 5
14.
Волеренга
 4 1 1 2 3 - 6 4
15.
Рёуфосс
 4 1 0 3 2 - 5 3
16.
Олесунн
 5 0 1 4 2 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 5 3 1 1 13 - 8 10
2.
Эгерсунд
 5 3 1 1 15 - 12 10
3.
Конгсвингер
 4 2 1 1 5 - 7 7
4.
Рёуфосс
 5 1 3 1 7 - 6 6
5.
Согндаль
 5 1 3 1 4 - 3 6
6.
Левангер
 5 1 3 1 8 - 9 6
7.
Стабек
 5 1 3 1 9 - 10 6
8.
Люн
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Олесунн
 4 1 1 2 5 - 7 4
10.
Мосс
 4 1 1 2 5 - 9 4
11.
Брюне
 4 1 0 3 2 - 4 3
12.
Ранхейм
 5 0 3 2 5 - 7 3
13.
Осане
 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Санднес
 3 0 1 2 3 - 9 1
15.
ИК Старт
 5 0 1 4 3 - 10 1
16.
Мьёндален
 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 11 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 8 (2)
Санднес Хейланн Томми 6 (3)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 6 (3)
Стабек Bassekou Diabate 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 4
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 4
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
Брюне Christian Landu Landu 3
Волеренга Кройцриглер Мартин 3
Весь список
  • 68'
    Г О О О О Л - Kristoffer Hay бьет в цель!
  • 61'
    Torjus Engebakken уходит с поля. Ryan Nelson выходит вместо него
  • 61'
    James Ampofo уходит с поля. Хустад Эрленд выходит вместо него
  • 46'
    Torjus Engebakken получил желтую карточку от судьи
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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    • 16'
      Хинтса Оливер сделал результативную передачу.
    • 16'
      Г О О О О Л - Нюланд-Эрсаль Якоб уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • Судья начинает матч
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