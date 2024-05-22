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  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 9.
Хельсинборг
0:1
Конец матча
Сковде АИК
0'
0:1
49' Гол
Моро Мамудо
71' Желтая карточка
Сёрман Самуэль
90' Желтая карточка
Filip Schyberg
90' Желтая карточка
Биркфельдт Йон
90' Желтая карточка
Зендехас Адриан
90'+6
1
Йоэльссон
Калле
24
Daniel
Bergman
4
Рогне
Томас
3
Wilhelm
Nilsson
23
William
Westerlund
13
Лупер
Вильгельм
14
Lukas
Kjellnaes
16
Ervin
Gigovac
11
Milan
Rasmussen
21
Adrian
Svanback
9
Сильверхолт
Тейлор
30
Зендехас
Адриан
19
Сёрман
Самуэль
18
Edvin
Tellgren
3
Filip
Schyberg
21
Marcus
Mikhail
23
Овсенек
Жига
4
Filip
Drinic
6
Абрахам
Эльмар
7
Emil
Skillermo
9
Stefan
Alexander
Ljubicic
17
Моро
Мамудо
Хельсинборг
4-4-2
Сковде АИК
4-4-2

История личных встреч

Хельсинборг
Сковде АИК

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

С
1:0
С
0:0

Голы

Всего голов

0
0

Голов в среднем за матч

0
0

Среднее время на гол

0
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

0.5
0

Тотал матчей

0.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

180
0

Бомбардиры внутри турнира

Хельсинборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сильверхолт Тейлор 3 (1) 0.33
Лупер Вильгельм 2 (1) 0.22
Ervin Gigovac 1 0.11
Benjamin Acquah 1 0.11
Adrian Svanback 1 0.11
Биркфельдт Йон 0 0
William Westerlund 0 0
Benjamin Orn 0 0
Сковде АИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Emil Skillermo 1 0.11
Моро Мамудо 1 0.11
Filip Schyberg 1 0.11
Mikael Moerk 1 0.11
Mamadou Diagne 1 0.11
Абрахам Саргон 1 (1) 0.11
Fritiof Hellichius 0 0
Hugo Engstroem 0 0
Marcus Mikhail 0 0

Карточки

Хельсинборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Benjamin Orn 5 1
Биркфельдт Йон 2 0
Lukas Kjellnaes 2 0
Daniel Bergman 2 0
Хелльборг Адам 1 0
Сильверхолт Тейлор 1 0
Альмаджед Сумар 1 0
Milan Rasmussen 1 0
Ervin Gigovac 1 0
William Westerlund 1 0
Сковде АИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Filip Schyberg 4 0
Зендехас Адриан 3 0
Stefan Alexander Ljubicic 2 0
Абрахам Эльмар 2 0
Сёрман Самуэль 1 0
Hugo Engstroem 1 0
Mamadou Diagne 1 0
Marcus Mikhail 1 0
Srdjan Tufegdzic 1 0

Результаты матчей

Хельсинборг
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сковде АИК
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
2
Хельсинборг
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Сковде АИК
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
2
Хельсинборг
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
11% (1)
56% (5)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Сковде АИК
28.6%
71.4%
2 победы 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
78% (7)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

2
3

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

8
4

Голы по времени матча

Забито

4
4
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
2
50%
0
0%
31-45
1
25%
1
25%
46-60
1
25%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
22%
16-30
2
40%
0
0%
31-45
2
40%
4
44%
46-60
1
20%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
1
25%
1
50%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

8
6
5 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
17%
16-30
3
38%
1
17%
31-45
2
25%
1
17%
46-60
1
13%
2
33%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
10%
2
22%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
4
40%
4
44%
46-60
1
10%
1
11%
61-75
1
10%
2
22%
76-90

Результаты последних матчей

Хельсинборг
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0
Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Хельсинборг - Браге 1:1 Гефле - Хельсинборг 2:3 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Хельсинборг - Фалькенберг 2:1 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хельсинборг - Вернаму 0:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Хельсингёр - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Хельсинборг 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3 Сковде АИК - Хельсинборг 1:0 Хельсинборг - Браге 2:0 Треллеборг - Хельсинборг 0:0
Сковде АИК
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Сковде АИК - Оддевольд 0:0
Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Сковде АИК - Ландскруна 0:0 Эребру - Сковде АИК 0:1 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Карлштад - Сковде АИК 4:0 Сковде АИК - Юнайтед ИК 1:0 Гётеборг - Сковде АИК 1:0 Юргорден - Сковде АИК 2:0 Сковде АИК - Троллхаттен 0:1 Дегерфорс - Сковде АИК 0:0 Сковде АИК - Фалькенберг 3:0 Фалькенберг - Сковде АИК 2:2 Сковде АИК - Хельсинборг 1:0 Треллеборг - Сковде АИК 2:2

Результаты матчей

Хельсинборг
Сковде АИК

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
1:0
2 раза 50%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
0:1
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
4 раза 80%
0
1 раз 20%

Точный счет

0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
0:1
2 раза 22%
1:0
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
6 раз 67%
0
3 раза 33%

Тоталы голов в матче

Хельсинборг
Сковде АИК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
2
1
4
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
3
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
1
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 9 5 3 1 15 - 6 18
2.
Эстер
 9 4 4 1 13 - 7 16
3.
Браге
 8 4 3 1 10 - 7 15
4.
Сковде АИК
 9 4 2 3 6 - 9 14
5.
Утсиктенс
 8 3 4 1 11 - 7 13
6.
Дегерфорс
 8 3 3 2 14 - 11 12
7.
Оддевольд
 8 3 3 2 7 - 8 12
8.
Треллеборг
 9 3 3 3 8 - 8 12
9.
Сандвикен
 9 3 3 3 10 - 12 12
10.
Эребру
 8 3 2 3 9 - 9 11
11.
Хельсинборг
 9 2 5 2 9 - 9 11
12.
Гефле
 9 2 4 3 13 - 13 10
13.
Эстерсунд
 9 2 3 4 8 - 11 9
14.
Сундсвалль
 9 2 2 5 6 - 10 8
15.
Эргрюте
 9 1 3 5 10 - 15 6
16.
Варберг БоИС
 8 1 1 6 7 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 5 3 2 0 8 - 2 11
2.
Ландскруна
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Дегерфорс
 4 3 0 1 9 - 5 9
4.
Эребру
 4 3 0 1 7 - 4 9
5.
Сандвикен
 4 3 0 1 6 - 3 9
6.
Утсиктенс
 4 2 2 0 6 - 2 8
7.
Эстерсунд
 4 2 2 0 7 - 5 8
8.
Оддевольд
 4 2 2 0 4 - 2 8
9.
Сковде АИК
 4 2 2 0 2 - 0 8
10.
Гефле
 5 2 2 1 9 - 7 8
11.
Сундсвалль
 5 2 2 1 6 - 5 8
12.
Браге
 3 2 1 0 4 - 2 7
13.
Треллеборг
 5 1 3 1 5 - 5 6
14.
Хельсинборг
 5 0 4 1 4 - 5 4
15.
Варберг БоИС
 4 1 0 3 4 - 6 3
16.
Эргрюте
 5 0 1 4 5 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 5 2 2 1 8 - 5 8
2.
Браге
 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Хельсинборг
 4 2 1 1 5 - 4 7
4.
Треллеборг
 4 2 0 2 3 - 3 6
5.
Сковде АИК
 5 2 0 3 4 - 9 6
6.
Утсиктенс
 4 1 2 1 5 - 5 5
7.
Эстер
 4 1 2 1 5 - 5 5
8.
Эргрюте
 4 1 2 1 5 - 6 5
9.
Оддевольд
 4 1 1 2 3 - 6 4
10.
Дегерфорс
 4 0 3 1 5 - 6 3
11.
Сандвикен
 5 0 3 2 4 - 9 3
12.
Гефле
 4 0 2 2 4 - 6 2
13.
Эребру
 4 0 2 2 2 - 5 2
14.
Варберг БоИС
 4 0 1 3 3 - 8 1
15.
Эстерсунд
 5 0 1 4 1 - 6 1
16.
Сундсвалль
 4 0 0 4 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Frederik Ihler 6 (1)
Эребру Хольмберг Карл 5 (2)
Дегерфорс Линдгрен Густав 5 (1)
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Утсиктенс Бук Робин 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 5
Дегерфорс Mamadouba Diaby 1 3
Эребру Маккью Эрик 1 3
Сковде АИК Filip Schyberg 4
Эребру Крона Себастьян 1 2
Весь список
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    • 46'
      Emil Skillermo уходит с поля. Hugo Engstroem выходит вместо него
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      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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