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  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 9.
Сундсвалль
0:0
Конец матча
Сандвикен
0'
61' Желтая карточка
Monir Jelassi
72' Желтая карточка
Mamadou Koyate
90'+6
1
Ольссон
Йонас
XI
3
Monir
Jelassi
2
Kojo
Peprah
Oppeng
4
Ludvig
Svanberg
18
Форсберг
Лукас
6
Худу
Абдул
Халик
23
Hugo
Aviander
7
Бурман
Маркус
19
Yaqub
Finey
17
Норд
Густав
21
Энгблум
Понтус
1
Якобссон
Феликс
21
Adam
Kiani
23
Энгквист
Эмиль
16
Mohammed
Sadat
4
Jonathan
Karlsson
14
Бирингиро
Лига
42
Юсеф
Мохаммед
I
15
Джуниор
Джон
19
Yannick
Mukunzi
6
Liam
Vaboe
30
Amin
Al-Hamawi
Сундсвалль
4-2-3-1
Сандвикен
5-4-1

История личных встреч

Сундсвалль
Сандвикен

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
1:1
ТМК
1:1
К
2:3

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

1.33
0

Среднее время на гол

67
0

Всего голов

0
5

Голов в среднем за матч

0
1.67

Среднее время на гол

0
54

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

1.33
1.67

Тотал матчей

2.5
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

67
54

Бомбардиры внутри турнира

Сундсвалль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Энгблум Понтус 2 0.22
Yaqub Finey 1 0.11
Бурман Маркус 1 0.11
Бенгтссон Йохан 1 0.11
Monir Jelassi 1 0.11
Худу Абдул Халик 0 0
Норд Густав 0 0
Форсберг Лукас 0 0
Сандвикен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
James Kirby 3 0.33
Calvin Kabuye 2 0.22
Джуниор Джон 2 0.22
Энгквист Эмиль 2 (1) 0.22
Сёдерберг Даниэль 1 0.11
Martin Springfeldt 0 0
Adam Kiani 0 0

Карточки

Сундсвалль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Kojo Peprah Oppeng 1 1
Monir Jelassi 2 0
Форсберг Лукас 2 0
Энгблум Понтус 1 0
Стоянович-Фредин Оливер 1 0
Amaro Bahtijar 1 0
Худу Абдул Халик 1 0
Бурман Маркус 1 0
Бенгтссон Йохан 1 0
Pontus Lindgren 1 0
Hugo Aviander 1 0
Сандвикен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Martin Springfeldt 2 1
Сёдерберг Даниэль 3 0
Джуниор Джон 2 0
Mamadou Koyate 2 0
Calvin Kabuye 2 0
Adam Kiani 2 0
James Kirby 2 0
Якобссон Феликс 0 1
Jonathan Karlsson 1 0
Yannick Mukunzi 1 0
Liam Vaboe 1 0

Результаты матчей

Сундсвалль
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сандвикен
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
4
Сундсвалль
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сандвикен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
1

Упущенные победы

0
6
Сундсвалль
85.7%
14.3%
6 побед 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
56% (5)
11% (1)
Сандвикен
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)

Сухие победы

5
1

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

3
10

Голы по времени матча

Забито

7
4
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
1
25%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
1
25%
31-45
3
43%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

4
9
3 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 4
2
50%
1
11%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
25%
1
11%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

1
6
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 3
8 Не забивали 6
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

4
3
3 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
2
50%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

8
10
3 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 4
4 Не забивали 4
1
13%
1
10%
1-15
1
13%
2
20%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
3
38%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
25%
2
20%
76-90

Пропущено

8
12
6 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 4
5 Не пропускали 7
4
50%
1
8%
1-15
2
25%
0
0%
16-30
0
0%
2
17%
31-45
1
13%
4
33%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Сундсвалль
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Гефле - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Ландскруна 1:3 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1
Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Сковде АИК 3:1 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Броммапойкарна - Сундсвалль 1:0 Сундсвалль - Фриска Вильор 2:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Вестерос - Сундсвалль 1:1 Хаммарбю - Сундсвалль 3:1 Мьельбю - Сундсвалль 3:2 Сундсвалль - Умео 1:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Сундсвалль - Худискваллс 2:0 Эстер - Сундсвалль 4:0 Сундсвалль - Сирианска Эскильстуна 1:1 Сундсвалль - Эргрюте 1:0
Сандвикен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Хельсинборг - Сандвикен 2:2 Сандвикен - Браге 0:1 Гефле - Сандвикен 2:2
Сандвикен - Эстер 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Ландскруна - Сандвикен 4:0 Вестерос - Сандвикен 4:2 Сандвикен - Соллентуна 4:3 Хаммарбю - Сандвикен 1:0 Сундсвалль - Сандвикен 1:1 Сириус (до 21 года) - Сандвикен 1:3 Сандвикен - Стоксунд 5:0 Сандвикен - Васалунд 0:1 Браге - Сандвикен 0:2 Сандвикен - Сандвикенс АЙК 7:0 Эребру - Сандвикен 2:1 Сандвикен - Умео 3:2 Интер Стокгольм - Сандвикен 1:1

Результаты матчей

Сундсвалль
Сандвикен

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 75%
2:0
1 раз 25%
2:2
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

0
4 раза 100%
0
3 раза 60%
2
2 раза 40%

Точный счет

1:0
4 раза 44%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%

Точное количество голов

0
5 раз 56%
1
3 раза 33%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
2
3 раза 33%
1
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Сундсвалль
Сандвикен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1
4
1.5
2
2
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
5
0.5
Больше Меньше
5
4
1
8
1.5
4
5
1
8
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 9 5 3 1 15 - 6 18
2.
Эстер
 9 4 4 1 13 - 7 16
3.
Браге
 8 4 3 1 10 - 7 15
4.
Сковде АИК
 9 4 2 3 6 - 9 14
5.
Утсиктенс
 8 3 4 1 11 - 7 13
6.
Дегерфорс
 8 3 3 2 14 - 11 12
7.
Оддевольд
 8 3 3 2 7 - 8 12
8.
Треллеборг
 9 3 3 3 8 - 8 12
9.
Сандвикен
 9 3 3 3 10 - 12 12
10.
Эребру
 8 3 2 3 9 - 9 11
11.
Хельсинборг
 9 2 5 2 9 - 9 11
12.
Гефле
 9 2 4 3 13 - 13 10
13.
Эстерсунд
 9 2 3 4 8 - 11 9
14.
Сундсвалль
 9 2 2 5 6 - 10 8
15.
Эргрюте
 9 1 3 5 10 - 15 6
16.
Варберг БоИС
 8 1 1 6 7 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 5 3 2 0 8 - 2 11
2.
Ландскруна
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Дегерфорс
 4 3 0 1 9 - 5 9
4.
Эребру
 4 3 0 1 7 - 4 9
5.
Сандвикен
 4 3 0 1 6 - 3 9
6.
Утсиктенс
 4 2 2 0 6 - 2 8
7.
Эстерсунд
 4 2 2 0 7 - 5 8
8.
Оддевольд
 4 2 2 0 4 - 2 8
9.
Сковде АИК
 4 2 2 0 2 - 0 8
10.
Гефле
 5 2 2 1 9 - 7 8
11.
Сундсвалль
 5 2 2 1 6 - 5 8
12.
Браге
 3 2 1 0 4 - 2 7
13.
Треллеборг
 5 1 3 1 5 - 5 6
14.
Хельсинборг
 5 0 4 1 4 - 5 4
15.
Варберг БоИС
 4 1 0 3 4 - 6 3
16.
Эргрюте
 5 0 1 4 5 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 5 2 2 1 8 - 5 8
2.
Браге
 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Хельсинборг
 4 2 1 1 5 - 4 7
4.
Треллеборг
 4 2 0 2 3 - 3 6
5.
Сковде АИК
 5 2 0 3 4 - 9 6
6.
Утсиктенс
 4 1 2 1 5 - 5 5
7.
Эстер
 4 1 2 1 5 - 5 5
8.
Эргрюте
 4 1 2 1 5 - 6 5
9.
Оддевольд
 4 1 1 2 3 - 6 4
10.
Дегерфорс
 4 0 3 1 5 - 6 3
11.
Сандвикен
 5 0 3 2 4 - 9 3
12.
Гефле
 4 0 2 2 4 - 6 2
13.
Эребру
 4 0 2 2 2 - 5 2
14.
Варберг БоИС
 4 0 1 3 3 - 8 1
15.
Эстерсунд
 5 0 1 4 1 - 6 1
16.
Сундсвалль
 4 0 0 4 0 - 5 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Frederik Ihler 6 (1)
Эребру Хольмберг Карл 5 (2)
Дегерфорс Линдгрен Густав 5 (1)
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Утсиктенс Бук Робин 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 5
Дегерфорс Mamadouba Diaby 1 3
Эребру Маккью Эрик 1 3
Сковде АИК Filip Schyberg 4
Эребру Крона Себастьян 1 2
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • Бонусы букмекеров
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    • Судья начинает матч
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