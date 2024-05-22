Тур: 9. Стадион: Брине. Зрители: 1130
0'
1:0
44' ГолRobert Undheim
2:0
50' ГолLuis Goerlich
56' Желтая карточкаDavid Snaer Johannsson
80' Желтая карточкаAndreas Dybevik
89' Желтая карточкаТвейта Йон-Хельге
90'+5
Ход матча
44'
1:0
50'
80'
5
Хор
Якоб
24
Jens
Huseboe
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
5 Хор ЯкобЗащитник
- Защитник
-
24 Jens HuseboeЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ole Kevin Knappen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Диоп АмидуЗащитник
- Защитник
-
25 Кителано ЙонЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Колве ЭйвиндПолузащитник
-
19 Атанга ИсаакНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
27 Диоп МоктарНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Йонсен Кристиан
История личных встреч
Брюне
Олесунн
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
1
Среднее время на гол
60
90
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Тотал матчей
2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
54
54
Бомбардиры внутри турнира
Брюне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Duarte Moreira
|4
|0.44
|Robert Undheim
|1
|0.11
|Andreas Dybevik
|1
|0.11
|Eirik Saunes
|1
|0.11
|Luis Goerlich
|1
|0.11
|Christian Landu Landu
|1
|0.11
|Содаль Ларс-Эрик
|0
|0
Олесунн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлсбакк Маркус
|2
|0.22
|Атанга Исаак
|2
|0.22
|Haakon Butli Hammer
|2
|0.22
|Claudio Braga
|1
|0.11
|Kristoffer Nessoe
|0
|0
|Sander Hestetun Kilen
|0
|0
Карточки
Брюне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Christian Landu Landu
|3
|0
|Andreas Dybevik
|3
|0
|Luis Goerlich
|2
|0
|Ole Kevin Knappen
|2
|0
|Duarte Moreira
|2
|0
|Твейта Йон-Хельге
|1
|0
|Robert Undheim
|1
|0
|Sondre Norheim I
|1
|0
|Скривен Альфред
|1
|0
|Хор Якоб
|1
|0
|Содаль Ларс-Эрик
|1
|0
Олесунн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Атанга Исаак
|1
|1
|Sander Hestetun Kilen
|1
|1
|Грютебуст Стен
|2
|0
|Грогард Томас
|2
|0
|David Snaer Johannsson
|2
|0
|Максимов Методи
|2
|0
|Харам Симен
|2
|0
|Рамсланн Мартин
|1
|0
|Кителано Йон
|1
|0
|Карлсбакк Маркус
|1
|0
|Kristoffer Nessoe
|1
|0
|Haakon Butli Hammer
|1
|0
|Claudio Braga
|1
|0
|Thomas Gulbrandsen
|1
|0
Результаты матчей
Брюне
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Олесунн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Сухие победы
3
3
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
2
Брюне
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Олесунн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
11
Упущенные победы
1
1
Брюне
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Олесунн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Сухие победы
5
3
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
5
12
Упущенные победы
1
3
Голы по времени матча
Забито
7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
29%
1
20%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
29%
76-90
Забито
2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
12
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Забито
9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
2
22%
1
14%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
6
19
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
8
42%
31-45
1
17%
3
16%
46-60
1
17%
1
5%
61-75
1
17%
5
26%
76-90
Результаты последних матчей
Брюне
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Санднес - Брюне 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0 Стабек - Брюне 5:1 Волеренга - Брюне 1:0
Арендаль - Брюне 0:1 Брюне - Согндаль 1:0 Мандалскамератене - Брюне 0:7 Рёуфосс - Брюне 0:1 Брюне - Левангер 0:1 Форус и Гаусель - Брюне 0:10 Стабек - Брюне 1:0 Брюне - ИК Старт 3:1 Санднес - Брюне 0:2 Дьерв - Брюне 3:4 Брюне - Олесунн 1:1 Брюне - Конгсвингер 2:2 Хёугесунн - Брюне 3:1 Брюне - Эгерсунд 5:2 АГФ Орхус - Брюне 1:0 ИК Старт - Брюне 1:1
Олесунн
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Олесунн - Согндаль 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Мьёндален - Олесунн 1:1 Олесунн - Рёуфосс 1:4
Хёдд - Олесунн 1:0 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Олесунн - Люн 0:3 Спьелкавик - Олесунн 0:2 ИК Старт - Олесунн 1:3 Олесунн - Стабек 1:1 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 Олесунн - Хёдд 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Брюне - Олесунн 1:1 Олесунн - Браттвог 3:1 Согндаль - Олесунн 2:3 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3 Русенборг - Олесунн 2:1 Одд - Олесунн 4:1 Олесунн - Викинг 0:4
Результаты матчей
Брюне
Олесунн
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Точный счет
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
4 раза 44%
0:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Брюне
Олесунн
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
63
Больше Меньше
54
27
18
18
18
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|11 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|8 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (3)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|6 (3)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|4
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|4
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2
|Брюне
|Christian Landu Landu
|3
|Волеренга
|Кройцриглер Мартин
|3