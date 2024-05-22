  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 1130
Брюне
2:0
Конец матча
Олесунн
0'
1:0
44' Гол
Robert Undheim
2:0
50' Гол
Luis Goerlich
56' Желтая карточка
David Snaer Johannsson
80' Желтая карточка
Andreas Dybevik
89' Желтая карточка
Твейта Йон-Хельге
90'+5
1
Кайтофт
Антон
2
Luis
Goerlich
5
Хор
Якоб
20
Sondre
Norheim
I
24
Jens
Huseboe
8
Andreas
Dybevik
9
Содаль
Ларс-Эрик
4
Christian
Landu
Landu
10
Robert
Undheim
18
Duarte
Moreira
11
Скривен
Альфред
1
Грютебуст
Стен
7
Kristoffer
Nessoe
21
Диоп
Амиду
I
5
Грогард
Томас
25
Кителано
Йон
11
David
Snaer
Johannsson
6
Haakon
Butli
Hammer
28
Колве
Эйвинд
19
Атанга
Исаак
10
Claudio
Braga
15
Sander
Hestetun
Kilen
Брюне
4-4-2
Олесунн
4-3-3

История личных встреч

Брюне
Олесунн

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

История матчей

ТМК
1:1
ПД
2:3
ПД
2:1

Голы

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
1

Среднее время на гол

60
90

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Тотал матчей

2.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

54
54

Бомбардиры внутри турнира

Брюне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Duarte Moreira 4 0.44
Robert Undheim 1 0.11
Andreas Dybevik 1 0.11
Eirik Saunes 1 0.11
Luis Goerlich 1 0.11
Christian Landu Landu 1 0.11
Содаль Ларс-Эрик 0 0
Олесунн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлсбакк Маркус 2 0.22
Атанга Исаак 2 0.22
Haakon Butli Hammer 2 0.22
Claudio Braga 1 0.11
Kristoffer Nessoe 0 0
Sander Hestetun Kilen 0 0

Карточки

Брюне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Christian Landu Landu 3 0
Andreas Dybevik 3 0
Luis Goerlich 2 0
Ole Kevin Knappen 2 0
Duarte Moreira 2 0
Твейта Йон-Хельге 1 0
Robert Undheim 1 0
Sondre Norheim I 1 0
Скривен Альфред 1 0
Хор Якоб 1 0
Содаль Ларс-Эрик 1 0
Олесунн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Атанга Исаак 1 1
Sander Hestetun Kilen 1 1
Грютебуст Стен 2 0
Грогард Томас 2 0
David Snaer Johannsson 2 0
Максимов Методи 2 0
Харам Симен 2 0
Рамсланн Мартин 1 0
Кителано Йон 1 0
Карлсбакк Маркус 1 0
Kristoffer Nessoe 1 0
Haakon Butli Hammer 1 0
Claudio Braga 1 0
Thomas Gulbrandsen 1 0

Результаты матчей

Брюне
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Олесунн
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)

Сухие победы

3
3

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
2
Брюне
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Олесунн
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
11

Упущенные победы

1
1
Брюне
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
67% (6)
22% (2)
11% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Олесунн
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
11% (1)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)

Сухие победы

5
3

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

5
12

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

7
5
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
29%
1
20%
1-15
2
29%
1
20%
16-30
1
14%
1
20%
31-45
1
14%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
29%
76-90

Забито

2
2
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
12
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
0
0%
5
42%
31-45
1
25%
2
17%
46-60
1
25%
1
8%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

9
7
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 4
3 Не забивали 4
2
22%
1
14%
1-15
2
22%
2
29%
16-30
1
11%
1
14%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
2
22%
2
29%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

6
19
3 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 9
3
50%
0
0%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
0
0%
8
42%
31-45
1
17%
3
16%
46-60
1
17%
1
5%
61-75
1
17%
5
26%
76-90

Результаты последних матчей

Брюне
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Санднес - Брюне 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0 Стабек - Брюне 5:1 Волеренга - Брюне 1:0
Арендаль - Брюне 0:1 Брюне - Согндаль 1:0 Мандалскамератене - Брюне 0:7 Рёуфосс - Брюне 0:1 Брюне - Левангер 0:1 Форус и Гаусель - Брюне 0:10 Стабек - Брюне 1:0 Брюне - ИК Старт 3:1 Санднес - Брюне 0:2 Дьерв - Брюне 3:4 Брюне - Олесунн 1:1 Брюне - Конгсвингер 2:2 Хёугесунн - Брюне 3:1 Брюне - Эгерсунд 5:2 АГФ Орхус - Брюне 1:0 ИК Старт - Брюне 1:1
Олесунн
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Олесунн - Согндаль 0:2 Олесунн - Волеренга 0:2 Мьёндален - Олесунн 1:1 Олесунн - Рёуфосс 1:4
Хёдд - Олесунн 1:0 Эгерсунд - Олесунн 3:1 Олесунн - Люн 0:3 Спьелкавик - Олесунн 0:2 ИК Старт - Олесунн 1:3 Олесунн - Стабек 1:1 ФК Кристиансунн - Олесунн 1:1 Олесунн - Хёдд 1:1 Левангер - Олесунн 2:0 Брюне - Олесунн 1:1 Олесунн - Браттвог 3:1 Согндаль - Олесунн 2:3 Олесунн - ФК Кристиансунн 1:3 Русенборг - Олесунн 2:1 Одд - Олесунн 4:1 Олесунн - Викинг 0:4

Результаты матчей

Брюне
Олесунн

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:2
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
4 раза 44%
0:1
2 раза 22%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
0:2
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:3
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Брюне
Олесунн

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
2
3
2
3
1.5
1
4
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
3
0.5
Больше Меньше
5
4
2
7
1.5
1
8
1
8
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 9 5 3 1 17 - 14 18
2.
Согндаль
 9 4 4 1 14 - 6 16
3.
Эгерсунд
 8 4 3 1 21 - 16 15
4.
Брюне
 9 5 0 4 9 - 6 15
5.
Волеренга
 9 4 2 3 16 - 14 14
6.
Мосс
 9 4 2 3 16 - 16 14
7.
Стабек
 8 3 4 1 17 - 12 13
8.
Люн
 8 2 5 1 12 - 10 11
9.
Левангер
 9 2 5 2 16 - 13 11
10.
Ранхейм
 9 2 4 3 14 - 13 10
11.
Мьёндален
 8 2 3 3 13 - 14 9
12.
Санднес
 8 2 3 3 15 - 19 9
13.
Рёуфосс
 9 2 3 4 9 - 11 9
14.
Осане
 8 1 4 3 10 - 15 7
15.
ИК Старт
 9 1 3 5 9 - 17 6
16.
Олесунн
 9 1 2 6 7 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 5 4 0 1 7 - 2 12
2.
Конгсвингер
 5 3 2 0 12 - 7 11
3.
Согндаль
 4 3 1 0 10 - 3 10
4.
Мосс
 5 3 1 1 11 - 7 10
5.
Мьёндален
 5 2 3 0 10 - 7 9
6.
Санднес
 5 2 2 1 12 - 10 8
7.
Стабек
 3 2 1 0 8 - 2 7
8.
Ранхейм
 4 2 1 1 9 - 6 7
9.
Люн
 4 1 3 0 6 - 4 6
10.
Осане
 5 1 3 1 7 - 10 6
11.
Эгерсунд
 3 1 2 0 6 - 4 5
12.
Левангер
 4 1 2 1 8 - 4 5
13.
ИК Старт
 4 1 2 1 6 - 7 5
14.
Волеренга
 4 1 1 2 3 - 6 4
15.
Рёуфосс
 4 1 0 3 2 - 5 3
16.
Олесунн
 5 0 1 4 2 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 5 3 1 1 13 - 8 10
2.
Эгерсунд
 5 3 1 1 15 - 12 10
3.
Конгсвингер
 4 2 1 1 5 - 7 7
4.
Рёуфосс
 5 1 3 1 7 - 6 6
5.
Согндаль
 5 1 3 1 4 - 3 6
6.
Левангер
 5 1 3 1 8 - 9 6
7.
Стабек
 5 1 3 1 9 - 10 6
8.
Люн
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Олесунн
 4 1 1 2 5 - 7 4
10.
Мосс
 4 1 1 2 5 - 9 4
11.
Брюне
 4 1 0 3 2 - 4 3
12.
Ранхейм
 5 0 3 2 5 - 7 3
13.
Осане
 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Санднес
 3 0 1 2 3 - 9 1
15.
ИК Старт
 5 0 1 4 3 - 10 1
16.
Мьёндален
 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 11 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 8 (2)
Санднес Хейланн Томми 6 (3)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 6 (3)
Стабек Bassekou Diabate 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 4
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 4
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
Брюне Christian Landu Landu 3
Волеренга Кройцриглер Мартин 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Duarte Moreira сделал результативную передачу.
    • 44'
      Г О О О О Л - Robert Undheim бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Брюне 2:0 Олесунн онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный