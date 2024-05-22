Тур: 9. Стадион: EXTRA Arena. Зрители: 1365
0'
24' Желтая карточкаErik Toenne
1:0
27' ПенальтиСетер Йон-Хоу
30' Желтая карточкаVetle Wenaas
2:0
45' ГолErik Toenne
3:0
47' ПенальтиСетер Йон-Хоу
88' Желтая карточкаХегардт Кристофер
90'+6
Ход матча
24'
27'
1:0
30'
45'
47'
3:0
15
Erik
Toenne
17
Vetle
Wenaas
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Erik ToenneЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
17 Vetle WenaasНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Ингебригтсен Коре
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Fillip RiiseПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Marius Ulla
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Брэдли Боб
История личных встреч
Ранхейм
Стабек
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
8 матчей
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Среднее время на гол
72
72
Всего голов
10
5
Голов в среднем за матч
2.5
1.25
Среднее время на гол
36
72
Всего голов
15
10
Голов в среднем за матч
1.88
1.25
Тотал матчей
2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
Среднее время на гол
48
72
Бомбардиры внутри турнира
Ранхейм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сетер Йон-Хоу
|6 (2)
|0.67
|Бюэ Бендик
|6
|0.67
|Vetle Wenaas
|1
|0.11
|Erik Toenne
|1
|0.11
|Sander Amble Haugen
|0
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|0
|0
|Солли Сиверт
|0
|0
|Йонсен Микаэль-Терсет
|0
|0
Стабек
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|0.75
|Педерсен Каспер
|3
|0.38
|Oskar Spiten-Nysaether
|2
|0.25
|Робертс Томас
|1
|0.13
|Sebastian Olderheim
|1
|0.13
|Андресен Александр
|1
|0.13
|Несс Николай
|1
|0.13
|William Wendt
|1
|0.13
|Упсет Кристиан
|1 (1)
|0.13
|Кристенсен Магнус
|0
|0
|Вальстад Николас
|0
|0
|Fillip Riise
|0
|0
Карточки
Ранхейм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Erik Toenne
|3
|0
|Йонсен Микаэль-Терсет
|3
|0
|Nikolai Skuseth
|3
|0
|Сетер Йон-Хоу
|2
|0
|Sander Amble Haugen
|2
|0
|Джонсруд Эмилсен Матиас
|2
|0
|Шелбред Пер-Сильян
|1
|0
|Jacob Tromsdal
|1
|0
|Gustav Mogensen
|1
|0
|Ростен Хокон
|1
|0
|Vetle Wenaas
|1
|0
Стабек
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Несс Николай
|2
|0
|Россбах Сондре
|2
|0
|Вальстад Николас
|1
|0
|Кристенсен Магнус
|1
|0
|Хегардт Кристофер
|1
|0
|Андресен Александр
|1
|0
|Oskar Spiten-Nysaether
|1
|0
Результаты матчей
Ранхейм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Стабек
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
3
6
Ранхейм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Стабек
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
3
8
Ранхейм
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Стабек
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
3
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
6
14
Голы по времени матча
Забито
9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
3
33%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
11%
2
22%
76-90
Пропущено
6
10
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
50%
2
20%
61-75
2
33%
2
20%
76-90
Забито
5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
13%
76-90
Пропущено
7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
50%
76-90
Забито
14
17
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
14%
2
12%
1-15
2
14%
3
18%
16-30
3
21%
2
12%
31-45
4
29%
6
35%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
21%
3
18%
76-90
Пропущено
13
12
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
4
31%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
23%
2
17%
61-75
5
38%
3
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ранхейм
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Левангер - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2
Люн - Ранхейм 1:1 Мельхус - Ранхейм 1:5 Ранхейм - Осане 2:2 Мосс - Ранхейм 2:1 Тиллербьен - Ранхейм 0:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Левангер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Стьордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Нардо 7:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Стриндхейм 2:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Русенборг 1:1 Ранхейм - Тиллер 5:0 Ранхейм - Хёдд 0:0
Стабек
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Стабек - Люн 2:2 Мосс - Стабек 3:3 Стабек - Брюне 5:1 Стабек - Конгсвингер 5:0
Альта - Стабек 3:4 Осане - Стабек 2:2 Берум - Стабек 0:5 Волеренга - Стабек 1:3 Аскер - Стабек 0:2 Стабек - Брюне 1:0 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 0:1 Викинг - Стабек 3:0 Стабек - ИК Старт 2:1 Стабек - Торпедо Кутаиси 2:1 Хьельсос - Стабек 4:1 Рёуфосс - Стабек 2:3 Хёугесунн - Стабек 3:0 Стабек - Саннефьёрд 2:1 Волеренга - Стабек 0:0
Результаты матчей
Ранхейм
Стабек
Точный счет
1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
Точное количество голов
3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Точный счет
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Ранхейм
Стабек
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
71
45
53
27
35
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|11 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|8 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (3)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|6 (3)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|4
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|4
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2
|Брюне
|Christian Landu Landu
|3
|Волеренга
|Кройцриглер Мартин
|3