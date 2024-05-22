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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 1365
Ранхейм
3:0
Конец матча
Стабек
0'
24' Желтая карточка
Erik Toenne
1:0
27' Пенальти
Сетер Йон-Хоу
30' Желтая карточка
Vetle Wenaas
2:0
45' Гол
Erik Toenne
3:0
47' Пенальти
Сетер Йон-Хоу
88' Желтая карточка
Хегардт Кристофер
90'+6
1
Видтун-Нильсен
Симен
5
Sander
Amble
Haugen
4
Nikolai
Skuseth
2
Слёрдаль
Филип
15
Erik
Toenne
7
Шелбред
Пер-Сильян
6
Jacob
Tromsdal
10
Сетер
Йон-Хоу
23
Йонсен
Микаэль-Терсет
27
Gustav
Mogensen
17
Vetle
Wenaas
1
Россбах
Сондре
2
Педерсен
Каспер
4
Несс Николай
11
Вальстад
Николас
19
Fillip
Riise
14
Робертс
Томас
17
Sebastian
Olderheim
6
Кристенсен
Магнус
20
Андресен
Александр
7
Rasmus
Eggen
Vinge
21
Oskar
Spiten-Nysaether
Ранхейм
4-3-3
Стабек
3-5-2

История личных встреч

Ранхейм
Стабек

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

8 матчей

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

История матчей

ПД
3:2
ПД
0:1
Э
0:2
Э
0:0
Э
3:2
Э
4:1
ПД
1:1
ПД
4:1

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Среднее время на гол

72
72

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

2.5
1.25

Среднее время на гол

36
72

Всего голов

15
10

Голов в среднем за матч

1.88
1.25

Тотал матчей

2.5
7
Больше 88%
Меньше 13%
1
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4
4
Больше 50%
Меньше 50%
4

Среднее время на гол

48
72

Бомбардиры внутри турнира

Ранхейм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сетер Йон-Хоу 6 (2) 0.67
Бюэ Бендик 6 0.67
Vetle Wenaas 1 0.11
Erik Toenne 1 0.11
Sander Amble Haugen 0 0
Шелбред Пер-Сильян 0 0
Солли Сиверт 0 0
Йонсен Микаэль-Терсет 0 0
Стабек
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Bassekou Diabate 6 (1) 0.75
Педерсен Каспер 3 0.38
Oskar Spiten-Nysaether 2 0.25
Робертс Томас 1 0.13
Sebastian Olderheim 1 0.13
Андресен Александр 1 0.13
Несс Николай 1 0.13
William Wendt 1 0.13
Упсет Кристиан 1 (1) 0.13
Кристенсен Магнус 0 0
Вальстад Николас 0 0
Fillip Riise 0 0

Карточки

Ранхейм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Erik Toenne 3 0
Йонсен Микаэль-Терсет 3 0
Nikolai Skuseth 3 0
Сетер Йон-Хоу 2 0
Sander Amble Haugen 2 0
Джонсруд Эмилсен Матиас 2 0
Шелбред Пер-Сильян 1 0
Jacob Tromsdal 1 0
Gustav Mogensen 1 0
Ростен Хокон 1 0
Vetle Wenaas 1 0
Стабек
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Несс Николай 2 0
Россбах Сондре 2 0
Вальстад Николас 1 0
Кристенсен Магнус 1 0
Хегардт Кристофер 1 0
Андресен Александр 1 0
Oskar Spiten-Nysaether 1 0

Результаты матчей

Ранхейм
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Стабек
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

3
6
Ранхейм
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Стабек
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

3
8
Ранхейм
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (6)
11% (1)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Стабек
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
25% (2)
50% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
3

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

6
14

Голы по времени матча

Забито

9
9
5 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 4
2
22%
1
11%
1-15
1
11%
1
11%
16-30
2
22%
1
11%
31-45
3
33%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
1
11%
2
22%
76-90

Пропущено

6
10
1 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
1
17%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
3
50%
2
20%
61-75
2
33%
2
20%
76-90

Забито

5
8
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 4
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
1
13%
1-15
1
20%
2
25%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
3
38%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
13%
76-90

Пропущено

7
2
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
43%
1
50%
76-90

Забито

14
17
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
14%
2
12%
1-15
2
14%
3
18%
16-30
3
21%
2
12%
31-45
4
29%
6
35%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
3
21%
3
18%
76-90

Пропущено

13
12
5 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
8%
0
0%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
4
31%
3
25%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
3
23%
2
17%
61-75
5
38%
3
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ранхейм
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Левангер - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Эгерсунд 1:3 ИК Старт - Ранхейм 0:0 Ранхейм - Рёуфосс 1:2
Люн - Ранхейм 1:1 Мельхус - Ранхейм 1:5 Ранхейм - Осане 2:2 Мосс - Ранхейм 2:1 Тиллербьен - Ранхейм 0:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Левангер - Ранхейм 3:0 Ранхейм - Стьордалс Блинк 3:0 Ранхейм - Нардо 7:0 Саннефьёрд - Ранхейм 2:2 Ранхейм - Стриндхейм 2:1 ФК Кристиансунн - Ранхейм 2:1 Ранхейм - Русенборг 1:1 Ранхейм - Тиллер 5:0 Ранхейм - Хёдд 0:0
Стабек
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Стабек - Люн 2:2 Мосс - Стабек 3:3 Стабек - Брюне 5:1 Стабек - Конгсвингер 5:0
Альта - Стабек 3:4 Осане - Стабек 2:2 Берум - Стабек 0:5 Волеренга - Стабек 1:3 Аскер - Стабек 0:2 Стабек - Брюне 1:0 Олесунн - Стабек 1:1 Стабек - Лиллестрём 0:1 Викинг - Стабек 3:0 Стабек - ИК Старт 2:1 Стабек - Торпедо Кутаиси 2:1 Хьельсос - Стабек 4:1 Рёуфосс - Стабек 2:3 Хёугесунн - Стабек 3:0 Стабек - Саннефьёрд 2:1 Волеренга - Стабек 0:0

Результаты матчей

Ранхейм
Стабек

Точный счет

1:3
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%

Точное количество голов

3
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Точный счет

2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

2:1
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
2:2
2 раза 25%
1:0
1 раз 13%
1:1
1 раз 13%
1:3
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
2
2 раза 22%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
2 раза 25%
1
2 раза 25%
3
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Ранхейм
Стабек

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
2
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
1
4
5
1.5
5
3
2
7
2.5
3
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 9 5 3 1 17 - 14 18
2.
Согндаль
 9 4 4 1 14 - 6 16
3.
Эгерсунд
 8 4 3 1 21 - 16 15
4.
Брюне
 9 5 0 4 9 - 6 15
5.
Волеренга
 9 4 2 3 16 - 14 14
6.
Мосс
 9 4 2 3 16 - 16 14
7.
Стабек
 8 3 4 1 17 - 12 13
8.
Люн
 8 2 5 1 12 - 10 11
9.
Левангер
 9 2 5 2 16 - 13 11
10.
Ранхейм
 9 2 4 3 14 - 13 10
11.
Мьёндален
 8 2 3 3 13 - 14 9
12.
Санднес
 8 2 3 3 15 - 19 9
13.
Рёуфосс
 9 2 3 4 9 - 11 9
14.
Осане
 8 1 4 3 10 - 15 7
15.
ИК Старт
 9 1 3 5 9 - 17 6
16.
Олесунн
 9 1 2 6 7 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 5 4 0 1 7 - 2 12
2.
Конгсвингер
 5 3 2 0 12 - 7 11
3.
Согндаль
 4 3 1 0 10 - 3 10
4.
Мосс
 5 3 1 1 11 - 7 10
5.
Мьёндален
 5 2 3 0 10 - 7 9
6.
Санднес
 5 2 2 1 12 - 10 8
7.
Стабек
 3 2 1 0 8 - 2 7
8.
Ранхейм
 4 2 1 1 9 - 6 7
9.
Люн
 4 1 3 0 6 - 4 6
10.
Осане
 5 1 3 1 7 - 10 6
11.
Эгерсунд
 3 1 2 0 6 - 4 5
12.
Левангер
 4 1 2 1 8 - 4 5
13.
ИК Старт
 4 1 2 1 6 - 7 5
14.
Волеренга
 4 1 1 2 3 - 6 4
15.
Рёуфосс
 4 1 0 3 2 - 5 3
16.
Олесунн
 5 0 1 4 2 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 5 3 1 1 13 - 8 10
2.
Эгерсунд
 5 3 1 1 15 - 12 10
3.
Конгсвингер
 4 2 1 1 5 - 7 7
4.
Рёуфосс
 5 1 3 1 7 - 6 6
5.
Согндаль
 5 1 3 1 4 - 3 6
6.
Левангер
 5 1 3 1 8 - 9 6
7.
Стабек
 5 1 3 1 9 - 10 6
8.
Люн
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Олесунн
 4 1 1 2 5 - 7 4
10.
Мосс
 4 1 1 2 5 - 9 4
11.
Брюне
 4 1 0 3 2 - 4 3
12.
Ранхейм
 5 0 3 2 5 - 7 3
13.
Осане
 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Санднес
 3 0 1 2 3 - 9 1
15.
ИК Старт
 5 0 1 4 3 - 10 1
16.
Мьёндален
 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 11 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 8 (2)
Санднес Хейланн Томми 6 (3)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 6 (3)
Стабек Bassekou Diabate 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 4
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 4
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
Брюне Christian Landu Landu 3
Волеренга Кройцриглер Мартин 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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