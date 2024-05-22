  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 9.
Эргрюте
1:2
Конец матча
Треллеборг
0'
11' Желтая карточка
Hady Saleh Karim
1:0
26' Гол
Виндехолл Чарли
1:1
64' Гол
Filip Bohman
1:2
79' Гол
Zander Hyltoft
90' Желтая карточка
Emmanuel Ekpenyong
90'+10
44
Густафссон
Хампус
2
Тагессон
Линус
3
Азулай
Джонатан
28
Erion
Sadiku
25
Файе
Абдулайе
15
Дальквист
Исак
8
Муянич
Амел
7
Виндехолл
Чарли
11
Noah
Christoffersson
26
Силисуфай
Эди
9
Люндберг
Виктор
1
Ларсен
Андреас
II
20
Хёрберг
Феликс
19
Карлссон
Тобиас
5
Огвуче
Абель
21
Eren
Alievski
7
Pierre
Larsen
12
Zander
Hyltoft
10
Hady
Saleh
Karim
29
Othmane
Salama
17
Filip
Bohman
11
Armin
Culum
Эргрюте
4-4-2
Треллеборг
4-3-3

История личных встреч

Эргрюте
Треллеборг

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед

18 матчей

22.2%
22.2%
55.6%
4 победы 4 ничьи 10 побед

Первый тайм

11.1%
44.4%
44.5%
2 победы 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед

История матчей

С
0:2
С
2:0
С
2:1
С
1:2
С
2:2
С
1:1
С
1:1
С
2:1
С
0:1
С
2:1
С
2:0
С
6:0
С
3:0
С
2:2
ПД
2:1
ПД
2:1
А
0:2
А
2:1

Голы

Всего голов

12
8

Голов в среднем за матч

1.33
0.89

Среднее время на гол

67
101

Всего голов

20
11

Голов в среднем за матч

2.22
1.22

Среднее время на гол

40
73

Всего голов

32
19

Голов в среднем за матч

1.78
1.06

Тотал матчей

2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17

Среднее время на гол

50
85

Бомбардиры внутри турнира

Эргрюте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Силисуфай Эди 4 (1) 0.44
Абукар Айдарус 2 0.22
Люндберг Виктор 1 0.11
Дальквист Исак 1 0.11
Christoffer Styffe 1 0.11
Виндехолл Чарли 1 0.11
Полсон Дэниел 0 0
Муянич Амел 0 0
Noah Christoffersson 0 0
Треллеборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Zander Hyltoft 2 0.22
Armin Culum 2 0.22
Hady Saleh Karim 2 0.22
Filip Bohman 1 0.11
Бьеркен Фритьоф 1 0.11
Pierre Larsen 0 0
Мортенсен Николас 0 0
Хёрберг Феликс 0 0

Карточки

Эргрюте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Файе Абдулайе 3 0
Свенссон Уильям 3 0
Муянич Амел 2 0
Дальквист Исак 2 0
Люндберг Виктор 1 0
Азулай Джонатан 1 0
Полсон Дэниел 1 0
Беркрот Никлас 1 0
Силисуфай Эди 1 0
Erion Sadiku 1 0
Виндехолл Чарли 1 0
Emmanuel Ekpenyong 1 0
Треллеборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Hady Saleh Karim 3 0
Filip Bohman 3 0
Zander Hyltoft 2 0
Хёрберг Феликс 2 0
Othmane Salama 2 0
Ларсен Андреас II 1 0
Pierre Larsen 1 0
Бьеркен Фритьоф 1 0
Веберг Чарли 1 0
Огвуче Абель 1 0
Eren Alievski 1 0
Ammar Asani 1 0
Armin Culum 1 0

Результаты матчей

Эргрюте
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Треллеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
0
Эргрюте
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Треллеборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

4
2

Упущенные победы

4
4
Эргрюте
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Треллеборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

9
4

Голы по времени матча

Забито

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90

Пропущено

9
3
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Пропущено

6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Забито

10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
4
40%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Пропущено

15
8
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
2
25%
16-30
1
7%
3
38%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
4
27%
1
13%
61-75
5
33%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Эргрюте
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Эргрюте - Эстер 2:2
Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Мосс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Ландветтер - Эргрюте 0:5 Вернаму - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Оддевольд 1:0 Эргрюте - Юнайтед ИК 1:0 Юнайтед ИК - Эргрюте 0:1 Ландскруна - Эргрюте 1:2
Треллеборг
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Дегерфорс 1:1
Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2 Треллеборг - Академик БК 2:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:1 Ариана - Треллеборг 1:3 Гефле - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Сковде АИК 2:2

Результаты матчей

Эргрюте
Треллеборг

Точный счет

1:2
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Эргрюте
Треллеборг

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1
4
1.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
2
1
3
1.5
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
2
7
1
8
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 9 5 3 1 15 - 6 18
2.
Эстер
 9 4 4 1 13 - 7 16
3.
Браге
 8 4 3 1 10 - 7 15
4.
Сковде АИК
 9 4 2 3 6 - 9 14
5.
Утсиктенс
 8 3 4 1 11 - 7 13
6.
Дегерфорс
 8 3 3 2 14 - 11 12
7.
Оддевольд
 8 3 3 2 7 - 8 12
8.
Треллеборг
 9 3 3 3 8 - 8 12
9.
Сандвикен
 9 3 3 3 10 - 12 12
10.
Эребру
 8 3 2 3 9 - 9 11
11.
Хельсинборг
 9 2 5 2 9 - 9 11
12.
Гефле
 9 2 4 3 13 - 13 10
13.
Эстерсунд
 9 2 3 4 8 - 11 9
14.
Сундсвалль
 9 2 2 5 6 - 10 8
15.
Эргрюте
 9 1 3 5 10 - 15 6
16.
Варберг БоИС
 8 1 1 6 7 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 5 3 2 0 8 - 2 11
2.
Ландскруна
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Дегерфорс
 4 3 0 1 9 - 5 9
4.
Эребру
 4 3 0 1 7 - 4 9
5.
Сандвикен
 4 3 0 1 6 - 3 9
6.
Утсиктенс
 4 2 2 0 6 - 2 8
7.
Эстерсунд
 4 2 2 0 7 - 5 8
8.
Оддевольд
 4 2 2 0 4 - 2 8
9.
Сковде АИК
 4 2 2 0 2 - 0 8
10.
Гефле
 5 2 2 1 9 - 7 8
11.
Сундсвалль
 5 2 2 1 6 - 5 8
12.
Браге
 3 2 1 0 4 - 2 7
13.
Треллеборг
 5 1 3 1 5 - 5 6
14.
Хельсинборг
 5 0 4 1 4 - 5 4
15.
Варберг БоИС
 4 1 0 3 4 - 6 3
16.
Эргрюте
 5 0 1 4 5 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 5 2 2 1 8 - 5 8
2.
Браге
 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Хельсинборг
 4 2 1 1 5 - 4 7
4.
Треллеборг
 4 2 0 2 3 - 3 6
5.
Сковде АИК
 5 2 0 3 4 - 9 6
6.
Утсиктенс
 4 1 2 1 5 - 5 5
7.
Эстер
 4 1 2 1 5 - 5 5
8.
Эргрюте
 4 1 2 1 5 - 6 5
9.
Оддевольд
 4 1 1 2 3 - 6 4
10.
Дегерфорс
 4 0 3 1 5 - 6 3
11.
Сандвикен
 5 0 3 2 4 - 9 3
12.
Гефле
 4 0 2 2 4 - 6 2
13.
Эребру
 4 0 2 2 2 - 5 2
14.
Варберг БоИС
 4 0 1 3 3 - 8 1
15.
Эстерсунд
 5 0 1 4 1 - 6 1
16.
Сундсвалль
 4 0 0 4 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Frederik Ihler 6 (1)
Эребру Хольмберг Карл 5 (2)
Дегерфорс Линдгрен Густав 5 (1)
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Утсиктенс Бук Робин 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 5
Дегерфорс Mamadouba Diaby 1 3
Эребру Маккью Эрик 1 3
Сковде АИК Filip Schyberg 4
Эребру Крона Себастьян 1 2
Весь список
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    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 26'
      Г О О О О Л - Виндехолл Чарли бьет в цель!
    • 11'
      Hady Saleh Karim получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эргрюте 1:2 Треллеборг онлайн

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