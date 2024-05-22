Тур: 9.
1:2
Конец матча
0'
11' Желтая карточкаHady Saleh Karim
1:0
26' ГолВиндехолл Чарли
1:1
64' ГолFilip Bohman
1:2
79' ГолZander Hyltoft
90' Желтая карточкаEmmanuel Ekpenyong
90'+10
Ход матча
11'
26'
1:0
64'
79'
1:2
28
Erion
Sadiku
17
Filip
Bohman
11
Armin
Culum
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Erion SadikuЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Холмберг Андреас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Filip BohmanНападающий
-
11 Armin CulumНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
37 Kalle Wendt
-
Главный тренер: Stefan Jacobsson
История личных встреч
Эргрюте
Треллеборг
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 7 побед
18 матчей
22.2%
22.2%
55.6%
4 победы 4 ничьи 10 побед
Первый тайм
11.1%
44.4%
44.5%
2 победы 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
16.7%
44.4%
38.9%
3 победы 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
8
Голов в среднем за матч
1.33
0.89
Среднее время на гол
67
101
Всего голов
20
11
Голов в среднем за матч
2.22
1.22
Среднее время на гол
40
73
Всего голов
32
19
Голов в среднем за матч
1.78
1.06
Тотал матчей
2.5
17
Больше 94%
Меньше 6%
1
11
Больше 61%
Меньше 39%
7
3
Больше 17%
Меньше 83%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
1
Больше 6%
Меньше 94%
17
Среднее время на гол
50
85
Бомбардиры внутри турнира
Эргрюте
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силисуфай Эди
|4 (1)
|0.44
|Абукар Айдарус
|2
|0.22
|Люндберг Виктор
|1
|0.11
|Дальквист Исак
|1
|0.11
|Christoffer Styffe
|1
|0.11
|Виндехолл Чарли
|1
|0.11
|Полсон Дэниел
|0
|0
|Муянич Амел
|0
|0
|Noah Christoffersson
|0
|0
Треллеборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Zander Hyltoft
|2
|0.22
|Armin Culum
|2
|0.22
|Hady Saleh Karim
|2
|0.22
|Filip Bohman
|1
|0.11
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0.11
|Pierre Larsen
|0
|0
|Мортенсен Николас
|0
|0
|Хёрберг Феликс
|0
|0
Карточки
Эргрюте
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Файе Абдулайе
|3
|0
|Свенссон Уильям
|3
|0
|Муянич Амел
|2
|0
|Дальквист Исак
|2
|0
|Люндберг Виктор
|1
|0
|Азулай Джонатан
|1
|0
|Полсон Дэниел
|1
|0
|Беркрот Никлас
|1
|0
|Силисуфай Эди
|1
|0
|Erion Sadiku
|1
|0
|Виндехолл Чарли
|1
|0
|Emmanuel Ekpenyong
|1
|0
Треллеборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Hady Saleh Karim
|3
|0
|Filip Bohman
|3
|0
|Zander Hyltoft
|2
|0
|Хёрберг Феликс
|2
|0
|Othmane Salama
|2
|0
|Ларсен Андреас II
|1
|0
|Pierre Larsen
|1
|0
|Бьеркен Фритьоф
|1
|0
|Веберг Чарли
|1
|0
|Огвуче Абель
|1
|0
|Eren Alievski
|1
|0
|Ammar Asani
|1
|0
|Armin Culum
|1
|0
Результаты матчей
Эргрюте
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Треллеборг
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
0
Эргрюте
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Треллеборг
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
4
2
Упущенные победы
4
4
Эргрюте
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
44% (4)
44% (4)
Треллеборг
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
9
4
Голы по времени матча
Забито
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
5 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
33%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
20%
1
33%
76-90
Пропущено
9
3
2 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
4
44%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
1
20%
1
20%
31-45
2
40%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
20%
76-90
Пропущено
6
5
2 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
1
17%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Забито
10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
4
40%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
20%
2
25%
76-90
Пропущено
15
8
4 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
2
25%
16-30
1
7%
3
38%
31-45
2
13%
1
13%
46-60
4
27%
1
13%
61-75
5
33%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Эргрюте
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Эргрюте - Хельсинборг 0:1 Эргрюте - Эстер 2:2
Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Хельсинборг - Эргрюте 2:0 Эргрюте - Мосс 0:0 ГАИС - Эргрюте 3:0 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Ландветтер - Эргрюте 0:5 Вернаму - Эргрюте 0:1 Эргрюте - Оддевольд 1:0 Эргрюте - Юнайтед ИК 1:0 Юнайтед ИК - Эргрюте 0:1 Ландскруна - Эргрюте 1:2
Треллеборг
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Треллеборг - Хельсинборг 0:0 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Треллеборг - Дегерфорс 1:1
Сковде АИК - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Сандвикен 1:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Мьельбю - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Треллеборг - Хельсинборг 2:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Вернаму - Треллеборг 2:0 Ландскруна - Треллеборг 3:2 Треллеборг - Академик БК 2:1 Треллеборг - Хельсинборг 0:1 Ариана - Треллеборг 1:3 Гефле - Треллеборг 1:1 Треллеборг - Сковде АИК 2:2
Результаты матчей
Эргрюте
Треллеборг
Точный счет
1:2
3 раза 60%
0:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
1:0
2 раза 50%
0:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
3
1 раз 25%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
1:2
3 раза 33%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
1:0
3 раза 33%
1:2
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Эргрюте
Треллеборг
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
27
27
18
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (1)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|5 (2)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|5 (1)
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Утсиктенс
|Бук Робин
|4 (2)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 5
|Дегерфорс
|Mamadouba Diaby
|1 3
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 3
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|4
|Эребру
|Крона Себастьян
|1 2