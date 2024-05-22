Тур: 9.
0'
1:0
1' ГолСульич Али
1:1
32' Гол в свои воротаKevin Jablinski
2:1
38' ПенальтиБрэндон Эрик
3:1
51' ГолКарлссон Грач Себастьян
66' Желтая карточкаАджумани Янник
3:2
74' ГолЙельте Якоб
78' Желтая карточкаChrisnovic N'sa
3:3
79' ГолЙельте Якоб
4:3
85' ПенальтиБрэндон Эрик
89' Желтая карточкаZiad Ghanoum
90' Желтая карточкаРафаэль Йорк
90'+8
Ход матча
1'
1:0
32'
1:1
38'
2:1
51'
66'
74'
78'
79'
3:3
85'
4:3
89'
90'
23
Сульич
Али
44
Iu
Ranera
24
Рафаэль
Йорк
10
Якуб
Антонио
11
Энглунд
Лео
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Сульич АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Кроон СимонПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
19 Andre Nader
-
-
27 Ziad Ghanoum
-
Главный тренер: Magnus Powell
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Iu RaneraПолузащитник
-
24 Рафаэль ЙоркПолузащитник
-
10 Якуб АнтониоНападающий
-
11 Энглунд ЛеоНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Нападающий
-
-
-
-
20 Albin Hjelm
-
-
Главный тренер: Mikael Bengtsson
История личных встреч
Эстерсунд
Гефле
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
6 матчей
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.67
1.67
Среднее время на гол
54
54
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
8
11
Голов в среднем за матч
1.33
1.83
Тотал матчей
2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
67
49
Бомбардиры внутри турнира
Эстерсунд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брэндон Эрик
|2 (2)
|0.22
|Аджумани Янник
|1
|0.11
|Мусолитин Николай
|1
|0.11
|Сульич Али
|1
|0.11
|Карлссон Грач Себастьян
|1
|0.11
|Ордоньес Аркимидес
|1
|0.11
|Jakob Hedenquist
|1
|0.11
|Хопкатт Джейми
|0
|0
Гефле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Йельте Якоб
|4
|0.44
|Энглунд Лео
|2
|0.22
|Эдквист Адриан
|2
|0.22
|Лагерфельдт Лукас
|2
|0.22
|Constantino Capotondi
|1
|0.11
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0.11
|Iu Ranera
|0
|0
|Якуб Антонио
|0
|0
|Адриан Самуэль
|0
|0
|Sebastian Friman
|0
|0
|Niclas Haakansson
|0
|0
Карточки
Эстерсунд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сульич Али
|2
|0
|Аджумани Янник
|2
|0
|Ордоньес Аркимидес
|2
|0
|Jakob Hedenquist
|2
|0
|Magnus Powell
|1
|0
|Кроон Симон
|1
|0
|Хопкатт Джейми
|1
|0
|Кейта Али II
|1
|0
|Simon Marklund
|1
|0
|Мусолитин Николай
|1
|0
|Kevin Jablinski
|1
|0
|Брэндон Эрик
|1
|0
|Ziad Ghanoum
|1
|0
|Philip Bonde
|1
|0
|Henrik Norrby
|1
|0
|Chrisnovic N'sa
|1
|0
Гефле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лагерфельдт Лукас
|3
|0
|Эдквист Адриан
|1
|1
|Рафаэль Йорк
|2
|0
|Iu Ranera
|2
|0
|Тобиас Йоханссон
|1
|0
|Ройсхенберг Мартин
|1
|0
|Лундин Антон
|1
|0
|Йельте Якоб
|1
|0
|Адриан Самуэль
|1
|0
|Kevin Persson
|1
|0
|Constantino Capotondi
|1
|0
|Якуб Антонио
|1
|0
Результаты матчей
Эстерсунд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Гефле
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
3
Эстерсунд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Гефле
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
6
3
Упущенные победы
0
7
Эстерсунд
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Гефле
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)
Сухие победы
4
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
8
3
Упущенные победы
2
10
Голы по времени матча
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
38%
1
33%
76-90
Пропущено
4
7
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
29%
76-90
Забито
1
9
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
6
7
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
33%
3
43%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Забито
9
12
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
2
22%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
33%
4
33%
76-90
Пропущено
10
14
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
2
20%
3
21%
16-30
1
10%
5
36%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
2
14%
76-90
Результаты последних матчей
Эстерсунд
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0
Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Гефле 1:0 Эстерсунд - Питео 3:1 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Левангер 2:1 Хорсенс - Эстерсунд 3:0 Вестерос - Эстерсунд 0:2 Эстерсунд - Эстер 1:2 Эстерсунд - Эребру 4:3 ГАИС - Эстерсунд 2:1
Гефле
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Гефле - Сундсвалль 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Эстер - Гефле 0:0 Гефле - Сандвикен 2:2
Оддевольд - Гефле 2:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Хельсинборг 2:3 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 Эстерсунд - Гефле 1:0 Гефле - Сириус (до 21 года) 4:5 Гефле - Васалунд 3:0 Гефле - Эребру 1:2 АИК - Гефле 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Браге - Гефле 3:0 Гефле - Треллеборг 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Ландскруна 3:3
Результаты матчей
Эстерсунд
Гефле
Точный счет
1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
2:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Эстерсунд
Гефле
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
41
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
72
18
54
18
18
18
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (1)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|5 (2)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|5 (1)
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Утсиктенс
|Бук Робин
|4 (2)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 5
|Дегерфорс
|Mamadouba Diaby
|1 3
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 3
|Сковде АИК
|Filip Schyberg
|4
|Эребру
|Крона Себастьян
|1 2