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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 9.
Эстерсунд
4:3
Конец матча
Гефле
0'
1:0
1' Гол
Сульич Али
1:1
32' Гол в свои ворота
Kevin Jablinski
2:1
38' Пенальти
Брэндон Эрик
3:1
51' Гол
Карлссон Грач Себастьян
66' Желтая карточка
Аджумани Янник
3:2
74' Гол
Йельте Якоб
78' Желтая карточка
Chrisnovic N'sa
3:3
79' Гол
Йельте Якоб
4:3
85' Пенальти
Брэндон Эрик
89' Желтая карточка
Ziad Ghanoum
90' Желтая карточка
Рафаэль Йорк
90'+8
30
Andrew
Mills1
3
Chrisnovic
N'sa
23
Сульич
Али
5
Kevin
Jablinski
28
Аджумани
Янник
11
Мусолитин
Николай
16
Спорронг
Альбин
8
Брэндон
Эрик
15
Хопкатт
Джейми
10
Simon
Marklund
9
Карлссон
Грач
Себастьян
27
Тобиас
Йоханссон
3
Адольфссон
Йеспер
29
Ройсхенберг
Мартин
5
Niclas
Haakansson
7
Эдквист
Адриан
35
Адриан
Самуэль
44
Iu
Ranera
24
Рафаэль
Йорк
10
Якуб
Антонио
11
Энглунд
Лео
8
Лундин
Антон
Эстерсунд
4-4-1-1
Гефле
3-4-3

История личных встреч

Эстерсунд
Гефле

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

6 матчей

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ТМК
1:0
С
2:2
С
2:2
А
2:4
А
0:0
ТМК
1:3

Голы

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.67
1.67

Среднее время на гол

54
54

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

8
11

Голов в среднем за матч

1.33
1.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

67
49

Бомбардиры внутри турнира

Эстерсунд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брэндон Эрик 2 (2) 0.22
Аджумани Янник 1 0.11
Мусолитин Николай 1 0.11
Сульич Али 1 0.11
Карлссон Грач Себастьян 1 0.11
Ордоньес Аркимидес 1 0.11
Jakob Hedenquist 1 0.11
Хопкатт Джейми 0 0
Гефле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Йельте Якоб 4 0.44
Энглунд Лео 2 0.22
Эдквист Адриан 2 0.22
Лагерфельдт Лукас 2 0.22
Constantino Capotondi 1 0.11
Ройсхенберг Мартин 1 0.11
Iu Ranera 0 0
Якуб Антонио 0 0
Адриан Самуэль 0 0
Sebastian Friman 0 0
Niclas Haakansson 0 0

Карточки

Эстерсунд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сульич Али 2 0
Аджумани Янник 2 0
Ордоньес Аркимидес 2 0
Jakob Hedenquist 2 0
Magnus Powell 1 0
Кроон Симон 1 0
Хопкатт Джейми 1 0
Кейта Али II 1 0
Simon Marklund 1 0
Мусолитин Николай 1 0
Kevin Jablinski 1 0
Брэндон Эрик 1 0
Ziad Ghanoum 1 0
Philip Bonde 1 0
Henrik Norrby 1 0
Chrisnovic N'sa 1 0
Гефле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лагерфельдт Лукас 3 0
Эдквист Адриан 1 1
Рафаэль Йорк 2 0
Iu Ranera 2 0
Тобиас Йоханссон 1 0
Ройсхенберг Мартин 1 0
Лундин Антон 1 0
Йельте Якоб 1 0
Адриан Самуэль 1 0
Kevin Persson 1 0
Constantino Capotondi 1 0
Якуб Антонио 1 0

Результаты матчей

Эстерсунд
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Гефле
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
3
Эстерсунд
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Гефле
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

6
3

Упущенные победы

0
7
Эстерсунд
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Гефле
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
56% (5)
44% (4)

Сухие победы

4
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

8
3

Упущенные победы

2
10

Голы по времени матча

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 7
2
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
25%
0
0%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
3
38%
1
33%
76-90

Пропущено

4
7
0 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
1
25%
1
14%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
2
29%
76-90

Забито

1
9
1 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 7
0 Забивали первыми 3
8 Не забивали 4
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
100%
0
0%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

6
7
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
2
33%
3
43%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Забито

9
12
5 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 2
2
22%
2
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
4
33%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
3
33%
4
33%
76-90

Пропущено

10
14
3 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
2
14%
1-15
2
20%
3
21%
16-30
1
10%
5
36%
31-45
1
10%
2
14%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
4
40%
2
14%
76-90

Результаты последних матчей

Эстерсунд
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Браге - Эстерсунд 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Хельсинборг - Эстерсунд 0:0
Эстерсунд - Эргрюте 1:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Треллеборг 1:0 Сундсвалль - Эстерсунд 1:0 Сковде АИК - Эстерсунд 1:0 Эстерсунд - Гефле 1:0 Эстерсунд - Питео 3:1 Эстерсунд - Ландскруна 1:0 Броммапойкарна - Эстерсунд 1:0 Хеккен - Эстерсунд 2:0 Эстерсунд - Левангер 2:1 Хорсенс - Эстерсунд 3:0 Вестерос - Эстерсунд 0:2 Эстерсунд - Эстер 1:2 Эстерсунд - Эребру 4:3 ГАИС - Эстерсунд 2:1
Гефле
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Гефле - Сундсвалль 1:0 Гефле - Сковде АИК 2:0 Эстер - Гефле 0:0 Гефле - Сандвикен 2:2
Оддевольд - Гефле 2:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Хельсинборг 2:3 Гефле - ИФК Норрчепинг 2:5 Эстерсунд - Гефле 1:0 Гефле - Сириус (до 21 года) 4:5 Гефле - Васалунд 3:0 Гефле - Эребру 1:2 АИК - Гефле 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Сундсвалль - Гефле 6:1 Браге - Гефле 3:0 Гефле - Треллеборг 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Гефле - Ландскруна 3:3

Результаты матчей

Эстерсунд
Гефле

Точный счет

1:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%
2:2
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
2 раза 50%
2:1
1 раз 25%
4:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
2:2
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:3
1 раз 11%
4:3
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
4 раза 44%
4
1 раз 11%
2
4 раза 44%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Эстерсунд
Гефле

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
4
1
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
0.5
Больше Меньше
2
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
1
8
1.5
5
4
1
8
2.5
1
8
1
8
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 9 5 3 1 15 - 6 18
2.
Эстер
 9 4 4 1 13 - 7 16
3.
Браге
 8 4 3 1 10 - 7 15
4.
Сковде АИК
 9 4 2 3 6 - 9 14
5.
Утсиктенс
 8 3 4 1 11 - 7 13
6.
Дегерфорс
 8 3 3 2 14 - 11 12
7.
Оддевольд
 8 3 3 2 7 - 8 12
8.
Треллеборг
 9 3 3 3 8 - 8 12
9.
Сандвикен
 9 3 3 3 10 - 12 12
10.
Эребру
 8 3 2 3 9 - 9 11
11.
Хельсинборг
 9 2 5 2 9 - 9 11
12.
Гефле
 9 2 4 3 13 - 13 10
13.
Эстерсунд
 9 2 3 4 8 - 11 9
14.
Сундсвалль
 9 2 2 5 6 - 10 8
15.
Эргрюте
 9 1 3 5 10 - 15 6
16.
Варберг БоИС
 8 1 1 6 7 - 14 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 5 3 2 0 8 - 2 11
2.
Ландскруна
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Дегерфорс
 4 3 0 1 9 - 5 9
4.
Эребру
 4 3 0 1 7 - 4 9
5.
Сандвикен
 4 3 0 1 6 - 3 9
6.
Утсиктенс
 4 2 2 0 6 - 2 8
7.
Эстерсунд
 4 2 2 0 7 - 5 8
8.
Оддевольд
 4 2 2 0 4 - 2 8
9.
Сковде АИК
 4 2 2 0 2 - 0 8
10.
Гефле
 5 2 2 1 9 - 7 8
11.
Сундсвалль
 5 2 2 1 6 - 5 8
12.
Браге
 3 2 1 0 4 - 2 7
13.
Треллеборг
 5 1 3 1 5 - 5 6
14.
Хельсинборг
 5 0 4 1 4 - 5 4
15.
Варберг БоИС
 4 1 0 3 4 - 6 3
16.
Эргрюте
 5 0 1 4 5 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 5 2 2 1 8 - 5 8
2.
Браге
 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Хельсинборг
 4 2 1 1 5 - 4 7
4.
Треллеборг
 4 2 0 2 3 - 3 6
5.
Сковде АИК
 5 2 0 3 4 - 9 6
6.
Утсиктенс
 4 1 2 1 5 - 5 5
7.
Эстер
 4 1 2 1 5 - 5 5
8.
Эргрюте
 4 1 2 1 5 - 6 5
9.
Оддевольд
 4 1 1 2 3 - 6 4
10.
Дегерфорс
 4 0 3 1 5 - 6 3
11.
Сандвикен
 5 0 3 2 4 - 9 3
12.
Гефле
 4 0 2 2 4 - 6 2
13.
Эребру
 4 0 2 2 2 - 5 2
14.
Варберг БоИС
 4 0 1 3 3 - 8 1
15.
Эстерсунд
 5 0 1 4 1 - 6 1
16.
Сундсвалль
 4 0 0 4 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Frederik Ihler 6 (1)
Эребру Хольмберг Карл 5 (2)
Дегерфорс Линдгрен Густав 5 (1)
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Утсиктенс Бук Робин 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 5
Дегерфорс Mamadouba Diaby 1 3
Эребру Маккью Эрик 1 3
Сковде АИК Filip Schyberg 4
Эребру Крона Себастьян 1 2
Весь список
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    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      Г О О О О Л - Брэндон Эрик из команды Эстерсунд забивает с точки!
    • 32'
      Г О О О О Л - Kevin Jablinski уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 1'
      Брэндон Эрик сделал результативную передачу.
    • 1'
      Г О О О О Л - Сульич Али бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Эстерсунд 4:3 Гефле онлайн

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