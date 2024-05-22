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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 9. Стадион: . Зрители: 2005
Конгсвингер
3:2
Конец матча
Мьёндален
0'
9' Желтая карточка
Johannes Dahlby
1:0
21' Гол
Adem Gueven
35' Желтая карточка
Ольсен Мейнхард
36' Желтая карточка
Eric Taylor
1:1
53' Гол
Холтен Расмус
2:1
57' Гол
Lucas Ravn-Haren
3:1
73' Гол
Уильямс Ноа
74' Желтая карточка
Kevin Nicol
3:2
75' Гол
Mats Pedersen
90' Желтая карточка
Стрёмберг Август
90'+4
1
Стрёмберг
Август
21
Daniel
Lysgaard
5
Холме
Фредрик
3
Торкельссон
Роберт-Орри
22
Ludvig
Langrekken
6
Harald
Holter
7
Eric
Taylor
2
Нильссон
Джоэл
14
Lucas
Ravn-Haren
9
Adem
Gueven
11
Уильямс
Ноа
1
Thomas
Kinn
4
Холтен
Расмус
3
Скоген
Сондре
16
Johannes
Dahlby
21
Вогт
Педер
19
Бренден
Эрик
11
Ольсен
Мейнхард
24
Mats
Pedersen
5
Эверби
Сиверт
20
Alie
Conteh
9
Брингакер
Матиас
Конгсвингер
3-4-3
Мьёндален
3-5-2

История личных встреч

Конгсвингер
Мьёндален

11 матчей

100%
11 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

90.9%
18.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед

23 матча

47.8%
4.3%
47.9%
11 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

43.5%
13%
43.5%
10 побед 3 ничьи 10 побед

Второй тайм

39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед

История матчей

ТМК
1:0
ПД
2:3
ПД
2:0
ТМК
1:2
ПД
2:1
ПД
1:0
ТМК
4:1
К
0:3
ПД
2:0
ПД
0:1
ПД
3:2
ПД
5:1
ПД
3:1
ПД
2:1
ПД
3:0
ПД
1:0
ПД
0:2
ПД
2:1
А
2:2
А
2:0
А
2:0
А
2:1
ТМС
3:0

Голы

Всего голов

24
9

Голов в среднем за матч

1.71
1

Среднее время на гол

52
90

Всего голов

21
13

Голов в среднем за матч

2.33
0.93

Среднее время на гол

38
96

Всего голов

45
22

Голов в среднем за матч

1.96
0.96

Тотал матчей

2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

46
94

Бомбардиры внутри турнира

Конгсвингер
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Lucas Ravn-Haren 3 0.33
Моберг Вегар 3 (1) 0.33
Adem Gueven 3 0.33
Harald Holter 2 0.22
Уильямс Ноа 2 0.22
Ludvig Langrekken 1 0.11
Нильссон Джоэл 1 0.11
Eric Taylor 1 0.11
Jesper Grundt 1 0.11
Daniel Lysgaard 0 0
Мьёндален
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alie Conteh 3 0.38
Ольсен Мейнхард 2 (1) 0.25
Брингакер Матиас 2 0.25
Mats Pedersen 2 0.25
Холтен Расмус 2 0.25
Эверби Сиверт 1 0.13
Keerat Singh 1 0.13
Бренден Эрик 0 0
Brinder Singh 0 0

Карточки

Конгсвингер
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Eric Taylor 3 0
Harald Holter 1 1
Холме Фредрик 1 1
Lucas Ravn-Haren 2 0
Ludvig Langrekken 2 0
Нильссон Джоэл 2 0
Герсон Ларс 1 0
Моберг Вегар 1 0
Стрёмберг Август 1 0
Marius Trengereid 1 0
Мбоу Мапенда 1 0
Мьёндален
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Холтен Расмус 3 0
Вогт Педер 2 0
Скоген Сондре 2 0
Alie Conteh 0 1
Kevin Nicol 1 0
Токстад Кристоффер 1 0
Овенстад Мартин 1 0
Ольсен Мейнхард 1 0
Thomas Kinn 1 0
Johannes Dahlby 1 0
Mats Pedersen 1 0
Eivind Helgeland 1 0
Simon Appiah 1 0

Результаты матчей

Конгсвингер
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Мьёндален
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
3
Конгсвингер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Мьёндален
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

5
10
Конгсвингер
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Мьёндален
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

9
13

Голы по времени матча

Забито

12
3
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
33%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
1
33%
46-60
2
17%
1
33%
61-75
3
25%
0
0%
76-90

Пропущено

7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
10
4 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
2
40%
4
40%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90

Пропущено

7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90

Забито

17
13
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
12%
4
31%
1-15
3
18%
2
15%
16-30
4
24%
3
23%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
3
18%
2
15%
61-75
3
18%
1
8%
76-90

Пропущено

14
14
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
5
36%
2
14%
16-30
2
14%
4
29%
31-45
5
36%
1
7%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Конгсвингер
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Волеренга - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0
Хьельсос - Конгсвингер 3:2 Левангер - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Нюбергсунд - Конгсвингер 0:8 Люн - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 Брюне - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Линкс 5:2 Конгсвингер - Левангер 2:2 Конгсвингер - Скейд 1:0 Конгсвингер - Эльверум 4:2 Конгсвингер - Конгсвингер 2 2:1 Конгсвингер - Конгсвингер 2 3:0 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 2:4
Мьёндален
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Мьёндален - Осане 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Олесунн 1:1 Мьёндален - Волеренга 5:3
Эйдсвольд - Мьёндален 1:0 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Эрн-Хортен - Мьёндален 0:3 Согндаль - Мьёндален 3:1 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Мьёндален - Хёнефосс 3:1 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален - Нутодден 4:0 Одд - Мьёндален 3:2 КФУМ Осло - Мьёндален 2:0 Согндаль - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Конгсвингер 2:3

Результаты матчей

Конгсвингер
Мьёндален

Точный счет

1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
2:1
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%

Точное количество голов

2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Конгсвингер
Мьёндален

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
3
2
2.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
2
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
1
6
3
1.5
3
5
3
6
2.5
1
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 9 5 3 1 17 - 14 18
2.
Согндаль
 9 4 4 1 14 - 6 16
3.
Эгерсунд
 8 4 3 1 21 - 16 15
4.
Брюне
 9 5 0 4 9 - 6 15
5.
Волеренга
 9 4 2 3 16 - 14 14
6.
Мосс
 9 4 2 3 16 - 16 14
7.
Стабек
 8 3 4 1 17 - 12 13
8.
Люн
 8 2 5 1 12 - 10 11
9.
Левангер
 9 2 5 2 16 - 13 11
10.
Ранхейм
 9 2 4 3 14 - 13 10
11.
Мьёндален
 8 2 3 3 13 - 14 9
12.
Санднес
 8 2 3 3 15 - 19 9
13.
Рёуфосс
 9 2 3 4 9 - 11 9
14.
Осане
 8 1 4 3 10 - 15 7
15.
ИК Старт
 9 1 3 5 9 - 17 6
16.
Олесунн
 9 1 2 6 7 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 5 4 0 1 7 - 2 12
2.
Конгсвингер
 5 3 2 0 12 - 7 11
3.
Согндаль
 4 3 1 0 10 - 3 10
4.
Мосс
 5 3 1 1 11 - 7 10
5.
Мьёндален
 5 2 3 0 10 - 7 9
6.
Санднес
 5 2 2 1 12 - 10 8
7.
Стабек
 3 2 1 0 8 - 2 7
8.
Ранхейм
 4 2 1 1 9 - 6 7
9.
Люн
 4 1 3 0 6 - 4 6
10.
Осане
 5 1 3 1 7 - 10 6
11.
Эгерсунд
 3 1 2 0 6 - 4 5
12.
Левангер
 4 1 2 1 8 - 4 5
13.
ИК Старт
 4 1 2 1 6 - 7 5
14.
Волеренга
 4 1 1 2 3 - 6 4
15.
Рёуфосс
 4 1 0 3 2 - 5 3
16.
Олесунн
 5 0 1 4 2 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 5 3 1 1 13 - 8 10
2.
Эгерсунд
 5 3 1 1 15 - 12 10
3.
Конгсвингер
 4 2 1 1 5 - 7 7
4.
Рёуфосс
 5 1 3 1 7 - 6 6
5.
Согндаль
 5 1 3 1 4 - 3 6
6.
Левангер
 5 1 3 1 8 - 9 6
7.
Стабек
 5 1 3 1 9 - 10 6
8.
Люн
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Олесунн
 4 1 1 2 5 - 7 4
10.
Мосс
 4 1 1 2 5 - 9 4
11.
Брюне
 4 1 0 3 2 - 4 3
12.
Ранхейм
 5 0 3 2 5 - 7 3
13.
Осане
 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Санднес
 3 0 1 2 3 - 9 1
15.
ИК Старт
 5 0 1 4 3 - 10 1
16.
Мьёндален
 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 11 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 8 (2)
Санднес Хейланн Томми 6 (3)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 6 (3)
Стабек Bassekou Diabate 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 4
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 4
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
Брюне Christian Landu Landu 3
Волеренга Кройцриглер Мартин 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 36'
      Eric Taylor получил желтую карточку от судьи
    • 35'
      Ольсен Мейнхард получил желтую карточку от судьи
    • 21'
      Harald Holter сделал результативную передачу.
    • 21'
      Г О О О О Л - Адем Гювен бьет в цель!
    • 9'
      Johannes Dahlby получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Конгсвингер 3:2 Мьёндален онлайн

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