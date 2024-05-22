Тур: 9. Стадион: Гьемселунд. Зрители: 2005
3:2
Конец матча
0'
9' Желтая карточкаJohannes Dahlby
1:0
21' ГолAdem Gueven
35' Желтая карточкаОльсен Мейнхард
36' Желтая карточкаEric Taylor
1:1
53' ГолХолтен Расмус
2:1
57' ГолLucas Ravn-Haren
3:1
73' ГолУильямс Ноа
74' Желтая карточкаKevin Nicol
3:2
75' ГолMats Pedersen
90' Желтая карточкаСтрёмберг Август
90'+4
Ход матча
21'
1:0
35'
36'
53'
1:1
57'
73'
3:1
74'
75'
3:2
90'
11
Уильямс
Ноа
21
Вогт
Педер
19
Бренден
Эрик
20
Alie
Conteh
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Уильямс НоаНападающий
- Запасные игроки
-
31 Манде СаюбаВратарь
-
12 Мбоу МапендаЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Йохан Веннберг
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Вогт ПедерПолузащитник
-
19 Бренден ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Alie ContehНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Нападающий
-
-
14 Keerat Singh
-
18 Simon Appiah
-
-
-
Главный тренер: Kevin Nicol
История личных встреч
Конгсвингер
Мьёндален
11 матчей
100%
11 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
90.9%
18.2%
10 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
45.5%
9 побед 5 ничьих 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 10 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 3 ничьи 6 побед
23 матча
47.8%
4.3%
47.9%
11 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
43.5%
13%
43.5%
10 побед 3 ничьи 10 побед
Второй тайм
39.1%
34.8%
26.1%
9 побед 8 ничьих 6 побед
История матчей
Голы
Всего голов
24
9
Голов в среднем за матч
1.71
1
Среднее время на гол
52
90
Всего голов
21
13
Голов в среднем за матч
2.33
0.93
Среднее время на гол
38
96
Всего голов
45
22
Голов в среднем за матч
1.96
0.96
Тотал матчей
2.5
19
Больше 83%
Меньше 17%
4
14
Больше 61%
Меньше 39%
9
6
Больше 26%
Меньше 74%
17
4
Больше 17%
Меньше 83%
19
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
Среднее время на гол
46
94
Бомбардиры внутри турнира
Конгсвингер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Lucas Ravn-Haren
|3
|0.33
|Моберг Вегар
|3 (1)
|0.33
|Adem Gueven
|3
|0.33
|Harald Holter
|2
|0.22
|Уильямс Ноа
|2
|0.22
|Ludvig Langrekken
|1
|0.11
|Нильссон Джоэл
|1
|0.11
|Eric Taylor
|1
|0.11
|Jesper Grundt
|1
|0.11
|Daniel Lysgaard
|0
|0
Мьёндален
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alie Conteh
|3
|0.38
|Ольсен Мейнхард
|2 (1)
|0.25
|Брингакер Матиас
|2
|0.25
|Mats Pedersen
|2
|0.25
|Холтен Расмус
|2
|0.25
|Эверби Сиверт
|1
|0.13
|Keerat Singh
|1
|0.13
|Бренден Эрик
|0
|0
|Brinder Singh
|0
|0
Карточки
Конгсвингер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Eric Taylor
|3
|0
|Harald Holter
|1
|1
|Холме Фредрик
|1
|1
|Lucas Ravn-Haren
|2
|0
|Ludvig Langrekken
|2
|0
|Нильссон Джоэл
|2
|0
|Герсон Ларс
|1
|0
|Моберг Вегар
|1
|0
|Стрёмберг Август
|1
|0
|Marius Trengereid
|1
|0
|Мбоу Мапенда
|1
|0
Мьёндален
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Холтен Расмус
|3
|0
|Вогт Педер
|2
|0
|Скоген Сондре
|2
|0
|Alie Conteh
|0
|1
|Kevin Nicol
|1
|0
|Токстад Кристоффер
|1
|0
|Овенстад Мартин
|1
|0
|Ольсен Мейнхард
|1
|0
|Thomas Kinn
|1
|0
|Johannes Dahlby
|1
|0
|Mats Pedersen
|1
|0
|Eivind Helgeland
|1
|0
|Simon Appiah
|1
|0
Результаты матчей
Конгсвингер
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Мьёндален
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
3
Конгсвингер
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Мьёндален
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
5
10
Конгсвингер
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
44% (4)
11% (1)
Мьёндален
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
13% (1)
88% (7)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (2)
63% (5)
13% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
9
13
Голы по времени матча
Забито
12
3
5 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
17%
1
33%
16-30
3
25%
0
0%
31-45
2
17%
1
33%
46-60
2
17%
1
33%
61-75
3
25%
0
0%
76-90
Пропущено
7
7
3 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 3
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
14%
1-15
3
43%
1
14%
16-30
0
0%
2
29%
31-45
2
29%
1
14%
46-60
2
29%
2
29%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
10
4 В 1-м тайме 8
1 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 4
6 Не забивали 3
2
40%
4
40%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
1
20%
3
30%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
1
10%
61-75
0
0%
1
10%
76-90
Пропущено
7
7
4 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
14%
16-30
2
29%
2
29%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
3
43%
76-90
Забито
17
13
9 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 1
2
12%
4
31%
1-15
3
18%
2
15%
16-30
4
24%
3
23%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
3
18%
2
15%
61-75
3
18%
1
8%
76-90
Пропущено
14
14
7 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 8
0
0%
1
7%
1-15
5
36%
2
14%
16-30
2
14%
4
29%
31-45
5
36%
1
7%
46-60
2
14%
3
21%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Конгсвингер
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Волеренга - Конгсвингер 0:2 Конгсвингер - Рёуфосс 1:1 Стабек - Конгсвингер 5:0 Конгсвингер - ИК Старт 3:0
Хьельсос - Конгсвингер 3:2 Левангер - Конгсвингер 1:2 Конгсвингер - Эгерсунд 3:3 Нюбергсунд - Конгсвингер 0:8 Люн - Конгсвингер 1:1 Конгсвингер - Ранхейм 2:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Хам-Кам - Конгсвингер 3:1 Брюне - Конгсвингер 2:2 Конгсвингер - Линкс 5:2 Конгсвингер - Левангер 2:2 Конгсвингер - Скейд 1:0 Конгсвингер - Эльверум 4:2 Конгсвингер - Конгсвингер 2 2:1 Конгсвингер - Конгсвингер 2 3:0 Конгсвингер - ФК Кристиансунн 2:4
Мьёндален
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Мьёндален - Осане 2:1 Брюне - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Олесунн 1:1 Мьёндален - Волеренга 5:3
Эйдсвольд - Мьёндален 1:0 Мьёндален - ИК Старт 1:1 Эрн-Хортен - Мьёндален 0:3 Согндаль - Мьёндален 3:1 Мьёндален - Рёуфосс 1:1 Конгсвингер - Мьёндален 1:0 Мьёндален - Люн 0:4 Мьёндален - Мосс 0:0 Лиллестрём - Мьёндален 0:0 Мьёндален - Хёнефосс 3:1 Мьёндален - Стрёмсгодсет 2:1 Мьёндален - Нутодден 4:0 Одд - Мьёндален 3:2 КФУМ Осло - Мьёндален 2:0 Согндаль - Мьёндален 1:1 Мьёндален - Конгсвингер 2:3
Результаты матчей
Конгсвингер
Мьёндален
Точный счет
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
1:1
3 раза 60%
2:1
1 раз 20%
5:3
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 22%
0:2
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
3 раза 38%
1:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
5:3
1 раз 13%
Точное количество голов
2
3 раза 33%
3
3 раза 33%
1
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
4 раза 50%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Конгсвингер
Мьёндален
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
32
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
22
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
71
63
35
36
17
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|11 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|8 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (3)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|6 (3)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|4
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|4
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2
|Брюне
|Christian Landu Landu
|3
|Волеренга
|Кройцриглер Мартин
|3