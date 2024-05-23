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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 9.
Варберг БоИС
2:1
Конец матча
Оддевольд
0'
1:0
31' Гол
Монтиль Диего
2:0
55' Гол
Isak Bjerkebo
75' Желтая карточка
Крезич Даниэль
2:1
90' Гол
Gabriel Sandberg
90'+8
27
Ольссон
Давид
22
Янссон
Лео
4
Дальстрём
Никлас
3
Закриссон
Хампус
5
Сверриссон
Оскар
11
Isak
Bjerkebo
7
Транберг
Робин
23
Токич
Марк
10
Монтиль
Диего
II
20
Aulon
Bitiqi
25
Yusuff
Abdulazeez
33
Экман
Оскар
4
Philip
Engelbrektsson
21
Alexander
Almqvist
25
Kenan
Mehovic
8
Oscar
Berntsson
26
Gabriel
Sandberg
17
Olle
Kjellman
Olblad
10
Каллудра
Лиридон
20
Adam
Engelbrektsson
15
Аль-Хамлави
Ассад
9
Linus
Tornblad
Варберг БоИС
4-4-2
Оддевольд
3-5-2

История личных встреч

Варберг БоИС
Оддевольд

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

История матчей

С
2:1
С
0:1
ВД
3:1
ВД
0:2

Голы

Всего голов

2
2

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Всего голов

3
3

Голов в среднем за матч

1.5
1.5

Среднее время на гол

60
60

Всего голов

5
5

Голов в среднем за матч

1.25
1.25

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

72
72

Бомбардиры внутри турнира

Варберг БоИС
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Isak Bjerkebo 3 0.33
Монтиль Диего II 2 (1) 0.22
Эдлунд Олле 1 0.11
Токич Марк 1 0.11
Aulon Bitiqi 1 0.11
Курочкин Антон 0 0
Видьеског Исак 0 0
Оддевольд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аль-Хамлави Ассад 3 (1) 0.33
Каллудра Лиридон 2 0.22
Gabriel Sandberg 2 0.22
Gustav Forssell 0 0
Linus Tornblad 0 0
Крезич Даниэль 0 0

Карточки

Варберг БоИС
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Закриссон Хампус 3 0
Эдлунд Олле 3 0
Курочкин Антон 3 0
Транберг Робин 1 1
Сверриссон Оскар 1 1
Liam Olausson 2 0
Видьеског Исак 2 0
Aulon Bitiqi 2 0
Линднер Йоаким 1 0
Монтиль Диего II 1 0
Токич Марк 1 0
Дальстрём Никлас 1 0
Янссон Лео 1 0
Isak Bjerkebo 1 0
Альфонси Диего 1 0
Оддевольд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каллудра Лиридон 1 0
Linus Tornblad 1 0
Oscar Berntsson 1 0
Крезич Даниэль 1 0
Anton Snibb 1 0
Filip Karlin 1 0
Viktor Krueger 1 0
Gabriel Sandberg 1 0
Дембе Джон 1 0
Noa Bernhardtz 1 0
Gustav Forssell 1 0
Adam Engelbrektsson 1 0

Результаты матчей

Варберг БоИС
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Оддевольд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
2
Варберг БоИС
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Оддевольд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

7
0

Упущенные победы

0
3
Варберг БоИС
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Оддевольд
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

8
1

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

6
4
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Пропущено

7
8
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
3
43%
3
38%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90

Пропущено

9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
67%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Забито

8
7
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
13%
4
57%
76-90

Пропущено

16
11
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
0
0%
3
27%
1-15
3
19%
1
9%
16-30
5
31%
3
27%
31-45
3
19%
3
27%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
3
19%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Варберг БоИС
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1
Эребру - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Браге - Варберг БоИС 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:4 ИФК Лулео - Варберг БоИС 0:4 Фалькенберг - Варберг БоИС 0:3 Варберг БоИС - Твакер 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3 Варберг БоИС - Гётеборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1 Мальмё - Варберг БоИС 5:0
Оддевольд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Оддевольд - Браге 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 0:0
Оддевольд - Гефле 2:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Норрбю - Оддевольд 1:1 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Оддевольд - Юнгшиле 3:0 Оддевольд - Троллхаттен 1:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Стенунгсандс 1:2 Эргрюте - Оддевольд 1:0 Лундс ФФ - Оддевольд 0:2 Оддевольд - Ахлафорс ИФ 4:0 Оддевольд - Отвидаберг 4:0 Ариана ФК - Оддевольд 0:1

Результаты матчей

Варберг БоИС
Оддевольд

Точный счет

0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

3:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%

Тоталы голов в матче

Варберг БоИС
Оддевольд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
3
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
2
0.5
Больше Меньше
6
3
2
7
1.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 9 5 3 1 15 - 6 18
2.
Эстер
 9 4 4 1 13 - 7 16
3.
Утсиктенс
 9 4 4 1 12 - 7 16
4.
Дегерфорс
 9 4 3 2 15 - 11 15
5.
Браге
 9 4 3 2 10 - 8 15
6.
Сковде АИК
 9 4 2 3 6 - 9 14
7.
Треллеборг
 9 3 3 3 8 - 8 12
8.
Сандвикен
 9 3 3 3 10 - 12 12
9.
Оддевольд
 9 3 3 3 8 - 10 12
10.
Эребру
 9 3 2 4 9 - 10 11
11.
Хельсинборг
 9 2 5 2 9 - 9 11
12.
Гефле
 9 2 4 3 13 - 13 10
13.
Эстерсунд
 9 2 3 4 8 - 11 9
14.
Сундсвалль
 9 2 2 5 6 - 10 8
15.
Варберг БоИС
 9 2 1 6 9 - 15 7
16.
Эргрюте
 9 1 3 5 10 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 5 3 2 0 8 - 2 11
2.
Ландскруна
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Дегерфорс
 4 3 0 1 9 - 5 9
4.
Сандвикен
 4 3 0 1 6 - 3 9
5.
Эребру
 5 3 0 2 7 - 5 9
6.
Утсиктенс
 4 2 2 0 6 - 2 8
7.
Эстерсунд
 4 2 2 0 7 - 5 8
8.
Оддевольд
 4 2 2 0 4 - 2 8
9.
Сковде АИК
 4 2 2 0 2 - 0 8
10.
Гефле
 5 2 2 1 9 - 7 8
11.
Сундсвалль
 5 2 2 1 6 - 5 8
12.
Браге
 4 2 1 1 4 - 3 7
13.
Варберг БоИС
 5 2 0 3 6 - 7 6
14.
Треллеборг
 5 1 3 1 5 - 5 6
15.
Хельсинборг
 5 0 4 1 4 - 5 4
16.
Эргрюте
 5 0 1 4 5 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 5 2 2 1 8 - 5 8
2.
Браге
 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Утсиктенс
 5 2 2 1 6 - 5 8
4.
Хельсинборг
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Треллеборг
 4 2 0 2 3 - 3 6
6.
Сковде АИК
 5 2 0 3 4 - 9 6
7.
Дегерфорс
 5 1 3 1 6 - 6 6
8.
Эстер
 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Эргрюте
 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Оддевольд
 5 1 1 3 4 - 8 4
11.
Сандвикен
 5 0 3 2 4 - 9 3
12.
Гефле
 4 0 2 2 4 - 6 2
13.
Эребру
 4 0 2 2 2 - 5 2
14.
Варберг БоИС
 4 0 1 3 3 - 8 1
15.
Эстерсунд
 5 0 1 4 1 - 6 1
16.
Сундсвалль
 4 0 0 4 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Frederik Ihler 6 (1)
Эребру Хольмберг Карл 5 (2)
Дегерфорс Линдгрен Густав 5 (2)
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Утсиктенс Бук Робин 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 5
Дегерфорс Mamadouba Diaby 1 3
Эребру Маккью Эрик 1 3
Утсиктенс Predrag Randjelovic II 4
Дегерфорс Ольссон Себастьян II 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 31'
    Г О О О О Л - Монтиль Диего II бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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