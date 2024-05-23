Тур: 9.
2:1
Конец матча
0'
1:0
31' ГолМонтиль Диего
2:0
55' ГолIsak Bjerkebo
75' Желтая карточкаКрезич Даниэль
2:1
90' ГолGabriel Sandberg
90'+8
Ход матча
31'
1:0
55'
2:0
75'
90'
22
Янссон
Лео
23
Токич
Марк
20
Aulon
Bitiqi
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Янссон ЛеоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Токич МаркПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Aulon BitiqiНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Tobias Linderoth
- Основной состав
-
33 Экман ОскарВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
-
14 Calle Aadahl
-
11 Hugo Tilly
-
-
-
-
Главный тренер: Рикард Нильссон
История личных встреч
Варберг БоИС
Оддевольд
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
50%
50%
2 победы 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
25%
25%
50%
1 победа 1 ничья 2 победы
Второй тайм
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
2
2
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Всего голов
3
3
Голов в среднем за матч
1.5
1.5
Среднее время на гол
60
60
Всего голов
5
5
Голов в среднем за матч
1.25
1.25
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
72
72
Бомбардиры внутри турнира
Варберг БоИС
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Isak Bjerkebo
|3
|0.33
|Монтиль Диего II
|2 (1)
|0.22
|Эдлунд Олле
|1
|0.11
|Токич Марк
|1
|0.11
|Aulon Bitiqi
|1
|0.11
|Курочкин Антон
|0
|0
|Видьеског Исак
|0
|0
Оддевольд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Аль-Хамлави Ассад
|3 (1)
|0.33
|Каллудра Лиридон
|2
|0.22
|Gabriel Sandberg
|2
|0.22
|Gustav Forssell
|0
|0
|Linus Tornblad
|0
|0
|Крезич Даниэль
|0
|0
Карточки
Варберг БоИС
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Закриссон Хампус
|3
|0
|Эдлунд Олле
|3
|0
|Курочкин Антон
|3
|0
|Транберг Робин
|1
|1
|Сверриссон Оскар
|1
|1
|Liam Olausson
|2
|0
|Видьеског Исак
|2
|0
|Aulon Bitiqi
|2
|0
|Линднер Йоаким
|1
|0
|Монтиль Диего II
|1
|0
|Токич Марк
|1
|0
|Дальстрём Никлас
|1
|0
|Янссон Лео
|1
|0
|Isak Bjerkebo
|1
|0
|Альфонси Диего
|1
|0
Оддевольд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каллудра Лиридон
|1
|0
|Linus Tornblad
|1
|0
|Oscar Berntsson
|1
|0
|Крезич Даниэль
|1
|0
|Anton Snibb
|1
|0
|Filip Karlin
|1
|0
|Viktor Krueger
|1
|0
|Gabriel Sandberg
|1
|0
|Дембе Джон
|1
|0
|Noa Bernhardtz
|1
|0
|Gustav Forssell
|1
|0
|Adam Engelbrektsson
|1
|0
Результаты матчей
Варберг БоИС
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Оддевольд
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
2
Варберг БоИС
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Оддевольд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
20% (1)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
7
0
Упущенные победы
0
3
Варберг БоИС
62.5%
37.5%
5 побед 3 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Оддевольд
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (3)
67% (6)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
89% (8)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
8
1
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
6
4
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Пропущено
7
8
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
25%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
3
43%
3
38%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
0
0%
1
13%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Забито
2
3
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
7 Не забивали 7
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
2
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
67%
76-90
Пропущено
9
3
4 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
22%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
2
22%
2
67%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Забито
8
7
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
3
38%
0
0%
16-30
1
13%
1
14%
31-45
3
38%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
13%
4
57%
76-90
Пропущено
16
11
8 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
0
0%
3
27%
1-15
3
19%
1
9%
16-30
5
31%
3
27%
31-45
3
19%
3
27%
46-60
2
13%
1
9%
61-75
3
19%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Варберг БоИС
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Сандвикен - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эргрюте 1:3 Варберг БоИС - Треллеборг 0:1 Сундсвалль - Варберг БоИС 1:1
Эребру - Варберг БоИС 3:1 Варберг БоИС - Эстерсунд 2:0 Варберг БоИС - Эстер 1:2 Браге - Варберг БоИС 1:0 ГАИС - Варберг БоИС 1:1 Треллеборг - Варберг БоИС 3:1 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 Варберг БоИС - Эстер 1:4 ИФК Лулео - Варберг БоИС 0:4 Фалькенберг - Варберг БоИС 0:3 Варберг БоИС - Твакер 0:1 Варберг БоИС - Хельсинборг 2:3 Варберг БоИС - Гётеборг 1:2 ИФК Норрчепинг - Варберг БоИС 4:3 Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1 Мальмё - Варберг БоИС 5:0
Оддевольд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Оддевольд - Браге 1:1 Эстер - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Сундсвалль 1:0 Сковде АИК - Оддевольд 0:0
Оддевольд - Гефле 2:1 Ландскруна - Оддевольд 2:1 Оддевольд - Эргрюте 0:0 Треллеборг - Оддевольд 1:2 Норрбю - Оддевольд 1:1 Сковде АИК - Оддевольд 1:0 Хельсинборг - Оддевольд 1:1 Оддевольд - Юнгшиле 3:0 Оддевольд - Троллхаттен 1:0 ГАИС - Оддевольд 3:0 Оддевольд - Стенунгсандс 1:2 Эргрюте - Оддевольд 1:0 Лундс ФФ - Оддевольд 0:2 Оддевольд - Ахлафорс ИФ 4:0 Оддевольд - Отвидаберг 4:0 Ариана ФК - Оддевольд 0:1
Результаты матчей
Варберг БоИС
Оддевольд
Точный счет
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
3:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
2 раза 40%
0:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
3:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:1
3 раза 33%
0:0
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
1
4 раза 44%
0
3 раза 33%
2
2 раза 22%
Тоталы голов в матче
Варберг БоИС
Оддевольд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
31
23
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
32
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
72
Больше Меньше
63
27
27
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (1)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|5 (2)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|5 (2)
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Утсиктенс
|Бук Робин
|4 (2)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 5
|Дегерфорс
|Mamadouba Diaby
|1 3
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 3
|Утсиктенс
|Predrag Randjelovic II
|4
|Дегерфорс
|Ольссон Себастьян II
|4