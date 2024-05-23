Тур: 9.
0'
0:1
13' ГолХольмен Кевин
73' Желтая карточкаБузаине Элиас
79' Желтая карточкаОльссон Себастьян
86' Желтая карточкаЛиндгрен Густав
89' Желтая карточкаFerhan Abic
90' Желтая карточкаХольмен Кевин
90'+7
Ход матча
13'
0:1
73'
86'
89'
89'
90'
22
Вейлид
Сесар
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Вейлид СесарЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
-
-
-
-
18 Ferhan Abic
-
-
Главный тренер: Janne Mian
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Моро НасируЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Adi FisicНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
17 Касси ЛюкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: William Lundin
История личных встреч
Браге
Дегерфорс
6 матчей
16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
17 матчей
5.9%
41.2%
52.9%
1 победа 7 ничьих 9 побед
Первый тайм
5.9%
58.8%
35.3%
1 победа 10 ничьих 6 побед
Второй тайм
23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
5
10
Голов в среднем за матч
0.71
1
Среднее время на гол
126
90
Всего голов
23
7
Голов в среднем за матч
2.3
1
Среднее время на гол
39
90
Всего голов
28
17
Голов в среднем за матч
1.65
1
Тотал матчей
2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
54
90
Бомбардиры внутри турнира
Браге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ieltsin Camoes
|3
|0.33
|Henry Sletsjoee
|2
|0.22
|Johan Arvidsson
|2
|0.22
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0.11
|Тити Адиль
|1
|0.11
|Викстрём Эмиль
|1
|0.11
|Samouil Izountouemoi
|0
|0
|Pontus Jonsson1
|0
|0
|Christopher Redenstrand
|0
|0
|Oemuer Pektas
|0
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линдгрен Густав
|5 (2)
|0.56
|Абдулла Пашанг
|5
|0.56
|Вукоевич Диян
|2
|0.22
|Хольмен Кевин
|1
|0.11
|Шауш Абделькарим Маммар
|1
|0.11
|Моро Насиру
|1
|0.11
|Бузаине Элиас
|0
|0
|Bernardo Morgado
|0
|0
|Adi Fisic
|0
|0
Карточки
Браге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Henry Sletsjoee
|3
|0
|Берггрен Густав
|1
|0
|Фродиг Виктор
|1
|0
|Jacob Stensson
|1
|0
|Вейлид Сесар
|1
|0
|Зеттерстрём Александр
|1
|0
|Викстрём Эмиль
|1
|0
|Ferhan Abic
|1
|0
|Samouil Izountouemoi
|1
|0
|Filip Sjoeberg1
|1
|0
|Kevin Appiah Nyarko
|1
|0
|Ieltsin Camoes
|1
|0
Дегерфорс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Mamadouba Diaby
|3
|1
|Ольссон Себастьян II
|4
|0
|Шауш Абделькарим Маммар
|3
|0
|Бузаине Элиас
|3
|0
|Моро Насиру
|2
|0
|Линдгрен Густав
|2
|0
|Вукоевич Диян
|1
|0
|Bernardo Morgado
|1
|0
|Якобссон Вилле
|1
|0
|Хольмен Кевин
|1
|0
|Alper Demirol
|1
|0
|Adi Fisic
|1
|0
Результаты матчей
Браге
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Дегерфорс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
5
Браге
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Дегерфорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
2
3
Упущенные победы
5
9
Браге
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Дегерфорс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
6
14
Голы по времени матча
Забито
4
6
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
3
50%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Пропущено
3
6
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
67%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
Забито
6
10
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
2
33%
2
20%
76-90
Пропущено
5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90
Забито
10
16
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
0
0%
1
6%
1-15
1
10%
6
38%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
2
20%
3
19%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
2
20%
3
19%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
25%
3
30%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
5
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Браге
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Оддевольд - Браге 1:1 Браге - Эстерсунд 2:1 Сандвикен - Браге 0:1 Эребру - Браге 2:1
Браге - Ландскруна 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Хельсинборг - Браге 1:1 Браге - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Браге 3:0 Браге - Фалу 2:0 Утсиктенс - Браге 1:3 Браге - Сириус 0:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Браге - Сандвикен 0:2 Эребру - Браге 1:2 Браге - Гефле 3:0 Браге - Йёнчёпинг 4:0 Хельсинборг - Браге 2:0 Эстер - Браге 1:0 Браге - Сирианска Эскильстуна 4:0
Дегерфорс
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Эребру - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Треллеборг - Дегерфорс 1:1
Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Эстер - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Карлштад 3:0 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 5:0 Дегерфорс - Сковде АИК 0:0 Сириус - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 1:2 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1
Результаты матчей
Браге
Дегерфорс
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Браге
Дегерфорс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
13
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
14
Больше Меньше
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
27
45
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (1)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|5 (2)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|5 (2)
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Утсиктенс
|Бук Робин
|4 (2)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 5
|Дегерфорс
|Mamadouba Diaby
|1 3
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 3
|Утсиктенс
|Predrag Randjelovic II
|4
|Дегерфорс
|Ольссон Себастьян II
|4