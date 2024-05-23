  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 9.
Браге
0:1
Конец матча
Дегерфорс
0'
0:1
13' Гол
Хольмен Кевин
73' Желтая карточка
Бузаине Элиас
79' Желтая карточка
Ольссон Себастьян
86' Желтая карточка
Линдгрен Густав
89' Желтая карточка
Ferhan Abic
89' Желтая карточка
90' Желтая карточка
Хольмен Кевин
90'+7
1
Фродиг
Виктор
22
Вейлид
Сесар
5
Oskar
Aagren
2
Зеттерстрём
Александр
23
Christopher
Redenstrand
11
Johan
Arvidsson
6
Тити
Адиль
21
Henry
Sletsjoee
7
Викстрём
Эмиль
10
Берггрен
Густав
12
Ieltsin
Camoes
1
Якобссон
Вилле
30
Bernardo
Morgado
15
Моро
Насиру
3
Шауш
Абделькарим
Маммар
6
Валлин
Оскар
18
Teo
Groenborg
4
Мартенссон
Йохан
8
Хольмен
Кевин
7
Ольссон
Себастьян
II
11
Adi
Fisic
9
Линдгрен
Густав
Браге
4-4-2
Дегерфорс
5-3-2

История личных встреч

Браге
Дегерфорс

6 матчей

16.7%
83.3%
1 победа 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

17 матчей

5.9%
41.2%
52.9%
1 победа 7 ничьих 9 побед

Первый тайм

5.9%
58.8%
35.3%
1 победа 10 ничьих 6 побед

Второй тайм

23.5%
23.5%
53%
4 победы 4 ничьи 9 побед

История матчей

ТМК
1:3
ТМК
0:0
С
0:0
С
4:1
С
1:2
С
1:0
С
1:1
С
2:2
С
4:2
С
0:1
С
1:1
С
3:2
С
1:1
С
5:0
С
1:0
С
1:1
ПД
2:0

Голы

Всего голов

5
10

Голов в среднем за матч

0.71
1

Среднее время на гол

126
90

Всего голов

23
7

Голов в среднем за матч

2.3
1

Среднее время на гол

39
90

Всего голов

28
17

Голов в среднем за матч

1.65
1

Тотал матчей

2.5
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
12
Больше 71%
Меньше 29%
5
7
Больше 41%
Меньше 59%
10
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
4
Больше 24%
Меньше 76%
13
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

54
90

Бомбардиры внутри турнира

Браге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ieltsin Camoes 3 0.33
Henry Sletsjoee 2 0.22
Johan Arvidsson 2 0.22
Kevin Appiah Nyarko 1 0.11
Тити Адиль 1 0.11
Викстрём Эмиль 1 0.11
Samouil Izountouemoi 0 0
Pontus Jonsson1 0 0
Christopher Redenstrand 0 0
Oemuer Pektas 0 0
Дегерфорс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линдгрен Густав 5 (2) 0.56
Абдулла Пашанг 5 0.56
Вукоевич Диян 2 0.22
Хольмен Кевин 1 0.11
Шауш Абделькарим Маммар 1 0.11
Моро Насиру 1 0.11
Бузаине Элиас 0 0
Bernardo Morgado 0 0
Adi Fisic 0 0

Карточки

Браге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Henry Sletsjoee 3 0
Берггрен Густав 1 0
Фродиг Виктор 1 0
Jacob Stensson 1 0
Вейлид Сесар 1 0
Зеттерстрём Александр 1 0
Викстрём Эмиль 1 0
Ferhan Abic 1 0
Samouil Izountouemoi 1 0
Filip Sjoeberg1 1 0
Kevin Appiah Nyarko 1 0
Ieltsin Camoes 1 0
Дегерфорс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Mamadouba Diaby 3 1
Ольссон Себастьян II 4 0
Шауш Абделькарим Маммар 3 0
Бузаине Элиас 3 0
Моро Насиру 2 0
Линдгрен Густав 2 0
Вукоевич Диян 1 0
Bernardo Morgado 1 0
Якобссон Вилле 1 0
Хольмен Кевин 1 0
Alper Demirol 1 0
Adi Fisic 1 0

Результаты матчей

Браге
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Дегерфорс
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
5
Браге
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Дегерфорс
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

2
3

Упущенные победы

5
9
Браге
50%
50%
3 победы 3 поражения
Первый тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
56% (5)
22% (2)
Дегерфорс
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
22% (2)
67% (6)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

6
14

Голы по времени матча

Забито

4
6
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
6 Не забивали 4
0
0%
1
17%
1-15
1
25%
3
50%
16-30
2
50%
1
17%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

3
6
3 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
2
67%
2
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Забито

6
10
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
17%
1
10%
31-45
1
17%
3
30%
46-60
2
33%
1
10%
61-75
2
33%
2
20%
76-90

Пропущено

5
4
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 2
0
0%
1
25%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
40%
2
50%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
1
20%
1
25%
76-90

Забито

10
16
4 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
0
0%
1
6%
1-15
1
10%
6
38%
16-30
3
30%
2
13%
31-45
2
20%
3
19%
46-60
2
20%
1
6%
61-75
2
20%
3
19%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
2
25%
3
30%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
2
25%
5
50%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
1
13%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Браге
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Оддевольд - Браге 1:1 Браге - Эстерсунд 2:1 Сандвикен - Браге 0:1 Эребру - Браге 2:1
Браге - Ландскруна 1:1 Эргрюте - Браге 1:2 Хельсинборг - Браге 1:1 Браге - Варберг БоИС 1:0 Сириус - Браге 3:0 Браге - Фалу 2:0 Утсиктенс - Браге 1:3 Браге - Сириус 0:0 ИФК Норрчепинг - Браге 1:1 Браге - Сандвикен 0:2 Эребру - Браге 1:2 Браге - Гефле 3:0 Браге - Йёнчёпинг 4:0 Хельсинборг - Браге 2:0 Эстер - Браге 1:0 Браге - Сирианска Эскильстуна 4:0
Дегерфорс
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Дегерфорс - Эргрюте 4:1 Эребру - Дегерфорс 2:1 Дегерфорс - Ландскруна 1:3 Треллеборг - Дегерфорс 1:1
Дегерфорс - Хельсинборг 2:1 Дегерфорс - Вестерос 0:1 Гефле - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - Сундсвалль 2:0 Эстер - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Карлштад 3:0 Юргорден - Дегерфорс 3:0 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Дегерфорс - ГАИС 2:2 Дегерфорс - Эргрюте 5:0 Дегерфорс - Эребру Сюрианска 5:0 Дегерфорс - Сковде АИК 0:0 Сириус - Дегерфорс 1:1 Дегерфорс - Мьельбю 1:2 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Варберг БоИС - Дегерфорс 1:1

Результаты матчей

Браге
Дегерфорс

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
1:1
2 раза 40%
0:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
4 раза 80%
2
1 раз 20%
1
4 раза 80%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
1:0
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
1:1
2 раза 22%
2:1
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 67%
2
2 раза 22%
0
1 раз 11%
1
5 раз 56%
2
3 раза 33%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Браге
Дегерфорс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
4
1.5
Больше Меньше
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
2
7
1.5
4
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 9 5 3 1 15 - 6 18
2.
Эстер
 9 4 4 1 13 - 7 16
3.
Утсиктенс
 9 4 4 1 12 - 7 16
4.
Дегерфорс
 9 4 3 2 15 - 11 15
5.
Браге
 9 4 3 2 10 - 8 15
6.
Сковде АИК
 9 4 2 3 6 - 9 14
7.
Треллеборг
 9 3 3 3 8 - 8 12
8.
Сандвикен
 9 3 3 3 10 - 12 12
9.
Оддевольд
 9 3 3 3 8 - 10 12
10.
Эребру
 9 3 2 4 9 - 10 11
11.
Хельсинборг
 9 2 5 2 9 - 9 11
12.
Гефле
 9 2 4 3 13 - 13 10
13.
Эстерсунд
 9 2 3 4 8 - 11 9
14.
Сундсвалль
 9 2 2 5 6 - 10 8
15.
Варберг БоИС
 9 2 1 6 9 - 15 7
16.
Эргрюте
 9 1 3 5 10 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 5 3 2 0 8 - 2 11
2.
Ландскруна
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Дегерфорс
 4 3 0 1 9 - 5 9
4.
Сандвикен
 4 3 0 1 6 - 3 9
5.
Эребру
 5 3 0 2 7 - 5 9
6.
Утсиктенс
 4 2 2 0 6 - 2 8
7.
Эстерсунд
 4 2 2 0 7 - 5 8
8.
Оддевольд
 4 2 2 0 4 - 2 8
9.
Сковде АИК
 4 2 2 0 2 - 0 8
10.
Гефле
 5 2 2 1 9 - 7 8
11.
Сундсвалль
 5 2 2 1 6 - 5 8
12.
Браге
 4 2 1 1 4 - 3 7
13.
Варберг БоИС
 5 2 0 3 6 - 7 6
14.
Треллеборг
 5 1 3 1 5 - 5 6
15.
Хельсинборг
 5 0 4 1 4 - 5 4
16.
Эргрюте
 5 0 1 4 5 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 5 2 2 1 8 - 5 8
2.
Браге
 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Утсиктенс
 5 2 2 1 6 - 5 8
4.
Хельсинборг
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Треллеборг
 4 2 0 2 3 - 3 6
6.
Сковде АИК
 5 2 0 3 4 - 9 6
7.
Дегерфорс
 5 1 3 1 6 - 6 6
8.
Эстер
 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Эргрюте
 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Оддевольд
 5 1 1 3 4 - 8 4
11.
Сандвикен
 5 0 3 2 4 - 9 3
12.
Гефле
 4 0 2 2 4 - 6 2
13.
Эребру
 4 0 2 2 2 - 5 2
14.
Варберг БоИС
 4 0 1 3 3 - 8 1
15.
Эстерсунд
 5 0 1 4 1 - 6 1
16.
Сундсвалль
 4 0 0 4 0 - 5 0
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  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Frederik Ihler 6 (1)
Эребру Хольмберг Карл 5 (2)
Дегерфорс Линдгрен Густав 5 (2)
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Утсиктенс Бук Робин 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 5
Дегерфорс Mamadouba Diaby 1 3
Эребру Маккью Эрик 1 3
Утсиктенс Predrag Randjelovic II 4
Дегерфорс Ольссон Себастьян II 4
Весь список
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    • 46'
      Adi Fisic уходит с поля. Вукоевич Диян выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 13'
      Линдгрен Густав сделал результативную передачу.
    • 13'
      Г О О О О Л - Хольмен Кевин бьет в цель!
    • Судья начинает матч
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