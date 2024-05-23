  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Суперэттан 2024
Тур: 9.
Эребру
0:1
Конец матча
Утсиктенс
0'
36' Желтая карточка
Predrag Randjelovic II
39' Желтая карточка
Фальцетас Александр
53' Желтая карточка
Erik Westermark
0:1
71' Гол
Трпчевски Филип
76' Желтая карточка
Suleman Zurmati
86' Желтая карточка
Mark Gorgos
87' Желтая карточка
Вальгейрссон Вальгейр
89' Желтая карточка
Саид Мохаммед
90' Желтая карточка
Лима Лукас
90'+6
1
Пальссон
Мальте
27
Вальгейрссон
Вальгейр
4
Маккью
Эрик
5
Модиг
Йеспер
2
Tobias
Bjoernstad
22
Lucas
Shlimon
15
Бергмарк
Никлас
7
Elias
Barsoum
9
Гваргис
Питер
17
Хольмберг
Карл
28
Adam
Bark
30
Хадая
Элиас
6
Erik
Westermark
33
Sebastian
Lagerlund
3
Брандт
Йеспер
4
Мохидин
Аллан
27
Мартинссон
Фредрик
22
Predrag
Randjelovic
II
8
Фальцетас
Александр
20
Трпчевски
Филип
11
Бук
Робин
9
Лима
Лукас
Эребру
4-3-3
Утсиктенс
4-4-2

История личных встреч

Эребру
Утсиктенс

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

4 матча

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

С
5:1
С
2:1
С
1:2
С
2:0

Голы

Всего голов

7
3

Голов в среднем за матч

3.5
1.5

Среднее время на гол

25
60

Всего голов

3
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.5

Среднее время на гол

60
180

Всего голов

10
4

Голов в среднем за матч

2.5
1

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3

Среднее время на гол

36
90

Бомбардиры внутри турнира

Эребру
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольмберг Карл 5 (2) 0.56
Tobias Bjoernstad 2 0.22
Саид Мохаммед 2 0.22
Гваргис Питер 0 0
Lucas Shlimon 0 0
Бакман Виктор 0 0
Утсиктенс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бук Робин 4 (1) 0.44
Трпчевски Филип 4 0.44
Albin Skoglund 2 0.22
Лима Лукас 1 0.11
Моенза Малкольм 1 0.11
Мартинссон Фредрик 0 0
Фальцетас Александр 0 0
Мохидин Аллан 0 0
Predrag Randjelovic II 0 0

Карточки

Эребру
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маккью Эрик 3 1
Вальгейрссон Вальгейр 4 0
Крона Себастьян 2 1
Lucas Shlimon 3 0
Гваргис Питер 2 0
Tobias Bjoernstad 2 0
Саид Мохаммед 1 0
Хольмберг Карл 1 0
Модиг Йеспер 1 0
Пальссон Мальте 1 0
Бергмарк Никлас 1 0
Утсиктенс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Predrag Randjelovic II 4 0
Фальцетас Александр 3 0
Родеблад Лове Кевин 3 0
Мохидин Аллан 2 0
Albin Skoglund 2 0
Erik Westermark 2 0
Мартинссон Фредрик 2 0
Пекальски Иво 1 0
Oliver Gustafsson 1 0
Брандт Йеспер 1 0
Моенза Малкольм 1 0
Лима Лукас 1 0
Бук Робин 1 0
Хадая Элиас 1 0
Suleman Zurmati 1 0
Mark Gorgos 1 0
Daniel Hermansson 1 0
Sebastian Lagerlund 1 0
Bosko Orovic 1 0

Результаты матчей

Эребру
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Утсиктенс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
3
Эребру
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Утсиктенс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
6
Эребру
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Утсиктенс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

1
9

Голы по времени матча

Забито

7
6
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
3
50%
31-45
3
43%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

5
5
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
2
40%
76-90

Забито

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90

Пропущено

5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Забито

9
12
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
1
8%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
3
33%
4
33%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
2
22%
1
8%
76-90

Пропущено

10
7
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
5
50%
3
43%
76-90

Результаты последних матчей

Эребру
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ландскруна - Эребру 0:0 Эребру - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Эребру - Браге 2:1
Эребру - Варберг БоИС 3:1 Эстер - Эребру 2:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 0:1 Юргорден - Эребру 5:0 Вестерос - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Эребру 0:1 Гефле - Эребру 1:2 Эребру - Кальмар 1:0 АИК - Эребру 3:1 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Эребру - Форвард 0:3 Эребру - Браге 1:2 Эребру - Сандвикен 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эребру 3:0 Эребру - Ландскруна 4:0
Утсиктенс
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Утсиктенс - Эстер 1:1 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Ландскруна - Утсиктенс 1:0
Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Браге 1:3 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Броммапойкарна 0:7 ГАИС - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Гефле 0:0

Результаты матчей

Эребру
Утсиктенс

Точный счет

0:1
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%

Точный счет

2:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%

Точное количество голов

0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Эребру
Утсиктенс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
1
3
2
1.5
1
3
1
4
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
4
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
4
0.5
Больше Меньше
7
2
3
6
1.5
3
6
1
8
2.5
1
8
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 9 5 3 1 15 - 6 18
2.
Эстер
 9 4 4 1 13 - 7 16
3.
Утсиктенс
 9 4 4 1 12 - 7 16
4.
Дегерфорс
 9 4 3 2 15 - 11 15
5.
Браге
 9 4 3 2 10 - 8 15
6.
Сковде АИК
 9 4 2 3 6 - 9 14
7.
Треллеборг
 9 3 3 3 8 - 8 12
8.
Сандвикен
 9 3 3 3 10 - 12 12
9.
Оддевольд
 9 3 3 3 8 - 10 12
10.
Эребру
 9 3 2 4 9 - 10 11
11.
Хельсинборг
 9 2 5 2 9 - 9 11
12.
Гефле
 9 2 4 3 13 - 13 10
13.
Эстерсунд
 9 2 3 4 8 - 11 9
14.
Сундсвалль
 9 2 2 5 6 - 10 8
15.
Варберг БоИС
 9 2 1 6 9 - 15 7
16.
Эргрюте
 9 1 3 5 10 - 15 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Эстер
 5 3 2 0 8 - 2 11
2.
Ландскруна
 4 3 1 0 7 - 1 10
3.
Дегерфорс
 4 3 0 1 9 - 5 9
4.
Сандвикен
 4 3 0 1 6 - 3 9
5.
Эребру
 5 3 0 2 7 - 5 9
6.
Утсиктенс
 4 2 2 0 6 - 2 8
7.
Эстерсунд
 4 2 2 0 7 - 5 8
8.
Оддевольд
 4 2 2 0 4 - 2 8
9.
Сковде АИК
 4 2 2 0 2 - 0 8
10.
Гефле
 5 2 2 1 9 - 7 8
11.
Сундсвалль
 5 2 2 1 6 - 5 8
12.
Браге
 4 2 1 1 4 - 3 7
13.
Варберг БоИС
 5 2 0 3 6 - 7 6
14.
Треллеборг
 5 1 3 1 5 - 5 6
15.
Хельсинборг
 5 0 4 1 4 - 5 4
16.
Эргрюте
 5 0 1 4 5 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ландскруна
 5 2 2 1 8 - 5 8
2.
Браге
 5 2 2 1 6 - 5 8
3.
Утсиктенс
 5 2 2 1 6 - 5 8
4.
Хельсинборг
 4 2 1 1 5 - 4 7
5.
Треллеборг
 4 2 0 2 3 - 3 6
6.
Сковде АИК
 5 2 0 3 4 - 9 6
7.
Дегерфорс
 5 1 3 1 6 - 6 6
8.
Эстер
 4 1 2 1 5 - 5 5
9.
Эргрюте
 4 1 2 1 5 - 6 5
10.
Оддевольд
 5 1 1 3 4 - 8 4
11.
Сандвикен
 5 0 3 2 4 - 9 3
12.
Гефле
 4 0 2 2 4 - 6 2
13.
Эребру
 4 0 2 2 2 - 5 2
14.
Варберг БоИС
 4 0 1 3 3 - 8 1
15.
Эстерсунд
 5 0 1 4 1 - 6 1
16.
Сундсвалль
 4 0 0 4 0 - 5 0
  • — Повышение
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Ландскруна Frederik Ihler 6 (1)
Эребру Хольмберг Карл 5 (2)
Дегерфорс Линдгрен Густав 5 (2)
Дегерфорс Абдулла Пашанг 5
Утсиктенс Бук Робин 4 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Хельсинборг Benjamin Orn 1 5
Дегерфорс Mamadouba Diaby 1 3
Эребру Маккью Эрик 1 3
Утсиктенс Predrag Randjelovic II 4
Дегерфорс Ольссон Себастьян II 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 39'
      Фальцетас Александр получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Predrag Randjelovic получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
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