Тур: 9.
0'
36' Желтая карточкаPredrag Randjelovic II
39' Желтая карточкаФальцетас Александр
53' Желтая карточкаErik Westermark
0:1
71' ГолТрпчевски Филип
76' Желтая карточкаSuleman Zurmati
86' Желтая карточкаMark Gorgos
87' Желтая карточкаВальгейрссон Вальгейр
89' Желтая карточкаСаид Мохаммед
90' Желтая карточкаЛима Лукас
90'+6
Ход матча
53'
71'
0:1
76'
86'
89'
90'
28
Adam
Bark
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Adam BarkНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Christian Jaerdler
- Основной состав
-
30 Хадая ЭлиасВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Бук РобинНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
16 Dijar Ferati
-
-
17 Mark Gorgos
-
Главный тренер: Bosko Orovic
История личных встреч
Эребру
Утсиктенс
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
4 матча
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
3
Голов в среднем за матч
3.5
1.5
Среднее время на гол
25
60
Всего голов
3
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.5
Среднее время на гол
60
180
Всего голов
10
4
Голов в среднем за матч
2.5
1
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
1
Больше 25%
Меньше 75%
3
Среднее время на гол
36
90
Бомбардиры внутри турнира
Эребру
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольмберг Карл
|5 (2)
|0.56
|Tobias Bjoernstad
|2
|0.22
|Саид Мохаммед
|2
|0.22
|Гваргис Питер
|0
|0
|Lucas Shlimon
|0
|0
|Бакман Виктор
|0
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бук Робин
|4 (1)
|0.44
|Трпчевски Филип
|4
|0.44
|Albin Skoglund
|2
|0.22
|Лима Лукас
|1
|0.11
|Моенза Малкольм
|1
|0.11
|Мартинссон Фредрик
|0
|0
|Фальцетас Александр
|0
|0
|Мохидин Аллан
|0
|0
|Predrag Randjelovic II
|0
|0
Карточки
Эребру
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маккью Эрик
|3
|1
|Вальгейрссон Вальгейр
|4
|0
|Крона Себастьян
|2
|1
|Lucas Shlimon
|3
|0
|Гваргис Питер
|2
|0
|Tobias Bjoernstad
|2
|0
|Саид Мохаммед
|1
|0
|Хольмберг Карл
|1
|0
|Модиг Йеспер
|1
|0
|Пальссон Мальте
|1
|0
|Бергмарк Никлас
|1
|0
Утсиктенс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Predrag Randjelovic II
|4
|0
|Фальцетас Александр
|3
|0
|Родеблад Лове Кевин
|3
|0
|Мохидин Аллан
|2
|0
|Albin Skoglund
|2
|0
|Erik Westermark
|2
|0
|Мартинссон Фредрик
|2
|0
|Пекальски Иво
|1
|0
|Oliver Gustafsson
|1
|0
|Брандт Йеспер
|1
|0
|Моенза Малкольм
|1
|0
|Лима Лукас
|1
|0
|Бук Робин
|1
|0
|Хадая Элиас
|1
|0
|Suleman Zurmati
|1
|0
|Mark Gorgos
|1
|0
|Daniel Hermansson
|1
|0
|Sebastian Lagerlund
|1
|0
|Bosko Orovic
|1
|0
Результаты матчей
Эребру
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Утсиктенс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
3
Эребру
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Утсиктенс
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
6
Эребру
71.4%
28.6%
5 побед 2 поражения
Первый тайм
44% (4)
56% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Утсиктенс
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
22% (2)
44% (4)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
1
9
Голы по времени матча
Забито
7
6
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
6 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
1
17%
16-30
1
14%
3
50%
31-45
3
43%
1
17%
46-60
1
14%
1
17%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
5
5
0 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
40%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
2
40%
76-90
Забито
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
3
50%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
1
50%
1
17%
76-90
Пропущено
5
2
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
Забито
9
12
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 5
4 Не забивали 2
0
0%
1
8%
1-15
1
11%
2
17%
16-30
1
11%
3
25%
31-45
3
33%
4
33%
46-60
2
22%
1
8%
61-75
2
22%
1
8%
76-90
Пропущено
10
7
2 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
29%
16-30
1
10%
1
14%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
1
10%
1
14%
61-75
5
50%
3
43%
76-90
Результаты последних матчей
Эребру
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Ландскруна - Эребру 0:0 Эребру - Дегерфорс 2:1 Эстерсунд - Эребру 1:1 Эребру - Браге 2:1
Эребру - Варберг БоИС 3:1 Эстер - Эребру 2:0 Сандвикен - Эребру 2:1 Эребру - Сковде АИК 0:1 Юргорден - Эребру 5:0 Вестерос - Эребру 2:2 Йёнчёпинг - Эребру 0:1 Гефле - Эребру 1:2 Эребру - Кальмар 1:0 АИК - Эребру 3:1 Эребру - Броммапойкарна 1:0 Эребру - Форвард 0:3 Эребру - Браге 1:2 Эребру - Сандвикен 2:1 Сирианска Эскильстуна - Эребру 3:0 Эребру - Ландскруна 4:0
Утсиктенс
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Утсиктенс - Эстер 1:1 Треллеборг - Утсиктенс 2:2 Утсиктенс - Сковде АИК 4:1 Ландскруна - Утсиктенс 1:0
Утсиктенс - Сундсвалль 1:0 Хельсинборг - Утсиктенс 1:1 Утсиктенс - Гефле 0:0 Эргрюте - Утсиктенс 1:2 Вернаму - Утсиктенс 2:1 ГАИС - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Браге 1:3 ИФК Норрчепинг - Утсиктенс 4:0 Сириус - Утсиктенс 2:0 Утсиктенс - Эргрюте 1:2 Утсиктенс - Ландскруна 0:0 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Броммапойкарна - Утсиктенс 0:0 Утсиктенс - Броммапойкарна 0:7 ГАИС - Утсиктенс 0:1 Утсиктенс - Гефле 0:0
Результаты матчей
Эребру
Утсиктенс
Точный счет
0:1
2 раза 40%
2:1
2 раза 40%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 50%
1
2 раза 50%
2
2 раза 40%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
Точный счет
2:1
3 раза 33%
0:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
1:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
4:1
1 раз 11%
Точное количество голов
0
4 раза 44%
1
2 раза 22%
2
2 раза 22%
3
1 раз 11%
1
4 раза 44%
0
2 раза 22%
2
2 раза 22%
4
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Эребру
Утсиктенс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
31
32
13
14
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
41
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
54
Больше Меньше
72
36
36
18
18
- — Повышение
- — Выход в стыковые матчи
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Ландскруна
|Frederik Ihler
|6 (1)
|Эребру
|Хольмберг Карл
|5 (2)
|Дегерфорс
|Линдгрен Густав
|5 (2)
|Дегерфорс
|Абдулла Пашанг
|5
|Утсиктенс
|Бук Робин
|4 (2)
|Хельсинборг
|Benjamin Orn
|1 5
|Дегерфорс
|Mamadouba Diaby
|1 3
|Эребру
|Маккью Эрик
|1 3
|Утсиктенс
|Predrag Randjelovic II
|4
|Дегерфорс
|Ольссон Себастьян II
|4