Тур: 9. Стадион: Бислетт.
0'
1:0
28' ГолJulius Friberg Skaug
38' Желтая карточкаХейланн Томми
2:0
43' ГолAnders Bjoerntvedt Olsen
3:0
66' ГолJacob Hanstad
4:0
82' ГолMathias Johansen
5:0
90' ГолAnders Bjoerntvedt Olsen
90'+4
Ход матча
28'
38'
43'
66'
82'
4:0
90'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
19 Tobias Myhre
-
-
-
-
77 Brage Hylen
-
Главный тренер: Jan Halvor Halvorsen
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Бркич ХарисПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Daniel BrautПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
13 Tord Flolid
-
-
23 Erik Berland
-
-
-
Главный тренер: Томас Перрейра
Бомбардиры внутри турнира
Люн
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Anders Bjoerntvedt Olsen
|4
|0.44
|Jacob Hanstad
|3
|0.33
|Хеллум Андреас
|2
|0.22
|Mathias Johansen
|2
|0.22
|Daniel Schneider
|2
|0.22
|Henrik Kristiansen
|1
|0.11
|Селл Вильям
|1
|0.11
|Abdurahim Laajab
|1 (1)
|0.11
|Julius Friberg Skaug
|1
|0.11
|Brage Hylen
|0
|0
|Joergen Vedal Sjoel
|0
|0
|Alexander Pedersen
|0
|0
|Adrian Berntsen
|0
|0
|Haavard Meinseth
|0
|0
Санднес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хейланн Томми
|6
|0.67
|Daniel Braut
|3
|0.33
|Сакор Важебах
|1
|0.11
|Нюхаген Андреас
|1
|0.11
|Markus Aanesland
|1
|0.11
|Бркич Харис
|1
|0.11
|Artan Memedov
|1
|0.11
|Noah Bertelsen
|1
|0.11
|Jarmund Oeyen Kvernstuen
|0
|0
|Herman Kleppa
|0
|0
|Matias Belli Moldskred
|0
|0
|Багер Мэдс
|0
|0
|Йортесет Исак
|0
|0
Карточки
Люн
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Daniel Schneider
|2
|0
|Even Bydal
|2
|0
|Joergen Vedal Sjoel
|2
|0
|Abdurahim Laajab
|1
|0
|Хеллум Андреас
|1
|0
|Henrik Kristiansen
|1
|0
|Зольберг-Нильсен Герман
|1
|0
|Anders Bjoerntvedt Olsen
|1
|0
|Tobias Myhre
|1
|0
|Malvin Ingebrigtsen
|1
|0
Санднес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бркич Харис
|3
|0
|Gullbrandur Oeregaard
|3
|0
|Хейланн Томми
|2
|0
|Сакор Важебах
|2
|0
|Markus Aanesland
|2
|0
|Нюхаген Андреас
|1
|0
|Matias Belli Moldskred
|1
|0
|Jarmund Oeyen Kvernstuen
|1
|0
|Sander Loenning
|1
|0
|Artan Memedov
|1
|0
|Daniel Braut
|1
|0
|Henrik Bjoergen Jensen
|1
|0
|Endre Osenbroch
|1
|0
Результаты матчей
Люн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Санднес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
3
Люн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Санднес
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
4
Упущенные победы
6
9
Люн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Санднес
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
0% (0)
89% (8)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
9
12
Голы по времени матча
Забито
11
3
7 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
1
33%
61-75
3
27%
2
67%
76-90
Пропущено
4
14
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
14%
1-15
1
25%
2
14%
16-30
1
25%
5
36%
31-45
2
50%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
3
21%
76-90
Забито
6
12
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
2
33%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
5
42%
61-75
2
33%
1
8%
76-90
Пропущено
6
10
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
3
30%
61-75
3
50%
1
10%
76-90
Забито
17
15
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
1
7%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
7
41%
3
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
12%
6
40%
61-75
5
29%
29%
3
20%
76-90
Пропущено
10
24
3 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
0
0%
3
13%
1-15
1
10%
3
13%
16-30
2
20%
7
29%
29%
31-45
3
30%
3
13%
46-60
1
10%
4
17%
61-75
3
30%
4
17%
76-90
Результаты последних матчей
Люн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Стабек - Люн 2:2 Люн - Левангер 3:1 Эгерсунд - Люн 1:1 Люн - Ранхейм 1:1
Тромсдален - Люн 3:1 Люн - Волеренга 1:1 Олесунн - Люн 0:3 Хеминг - Люн 0:2 Люн - Конгсвингер 1:1 Мосс - Люн 3:0 КФУМ Осло - Люн 2:1 Мьёндален - Люн 0:4 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 Люн - Хьельсос 3:2 Люн - Нутодден 2:1 Люн - Строммен 3:1 Хёдд - Люн 1:2 Люн - Хёдд 3:0 Тромсдален - Люн 0:2 Люн - Тромсдален 1:2
Санднес
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Санднес - Брюне 2:1 Согндаль - Санднес 5:1 Эйдсвольд - Санднес 3:5 Санднес - Мосс 3:3
Санднес - Одд 5:4 Санднес - Левангер 2:2 Вард Хёугесунн - Санднес 0:4 ИК Старт - Санднес 1:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Бродд - Санднес 1:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Санднес - Брюне 0:2 ИК Старт - Санднес 3:2 Санднес - Вард Хёугесунн 5:2 Санднес - Хёугесунн 0:6 Санднес - Эгерсунд 1:4 Санднес - Викинг 2:2 Осане - Санднес 2:0 Санднес - Ранхейм 3:2
Результаты матчей
Люн
Санднес
Точный счет
1:1
3 раза 60%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 60%
3
2 раза 40%
Точный счет
0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%
Точный счет
1:1
4 раза 44%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%
Точное количество голов
1
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Люн
Санднес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
23
23
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
81
45
54
36
27
18
18
- — Повышение
- — Плей-офф повышения
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Левангер
|Sanel Bojadzic
|11 (1)
|Эгерсунд
|Хельмерсен Андреас
|8 (2)
|Санднес
|Хейланн Томми
|6 (3)
|Ранхейм
|Сетер Йон-Хоу
|6 (3)
|Стабек
|Bassekou Diabate
|6 (1)
|ИК Старт
|Jesper Gregersen
|4
|Рёуфосс
|Jamal Deen Haruna
|4
|Рёуфосс
|Andreas Osterud
|1 2
|Брюне
|Christian Landu Landu
|3
|Волеренга
|Кройцриглер Мартин
|3