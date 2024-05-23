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  3. Норвегия
  4. Первый дивизион 2024
Тур: 9. Стадион: .
Люн
5:0
Конец матча
Санднес
0'
1:0
28' Гол
Julius Friberg Skaug
38' Желтая карточка
Хейланн Томми
2:0
43' Гол
Anders Bjoerntvedt Olsen
3:0
66' Гол
Jacob Hanstad
4:0
82' Гол
Mathias Johansen
5:0
90' Гол
Anders Bjoerntvedt Olsen
90'+4
1
Alexander
Pedersen
18
Зольберг-Нильсен
Герман
6
Daniel
Schneider
4
Селл
Вильям
3
Joergen
Vedal
Sjoel
21
Julius
Friberg
Skaug
5
Even
Bydal
7
Henrik
Kristiansen
9
Anders
Bjoerntvedt
Olsen
14
Abdurahim
Laajab
20
Jacob
Hanstad
1
Sander
Loenning
18
Солхейм
Вегард
3
Espen
Hammer
Berger
5
Gullbrandur
Oeregaard
17
Нюхаген
Андреас
21
Бркич
Харис
22
Сакор
Важебах
19
Daniel
Braut
7
Markus
Aanesland
10
Хейланн
Томми
11
Jarmund
Oeyen
Kvernstuen
Люн
4-3-3
Санднес
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Люн
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Anders Bjoerntvedt Olsen 4 0.44
Jacob Hanstad 3 0.33
Хеллум Андреас 2 0.22
Mathias Johansen 2 0.22
Daniel Schneider 2 0.22
Henrik Kristiansen 1 0.11
Селл Вильям 1 0.11
Abdurahim Laajab 1 (1) 0.11
Julius Friberg Skaug 1 0.11
Brage Hylen 0 0
Joergen Vedal Sjoel 0 0
Alexander Pedersen 0 0
Adrian Berntsen 0 0
Haavard Meinseth 0 0
Санднес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хейланн Томми 6 0.67
Daniel Braut 3 0.33
Сакор Важебах 1 0.11
Нюхаген Андреас 1 0.11
Markus Aanesland 1 0.11
Бркич Харис 1 0.11
Artan Memedov 1 0.11
Noah Bertelsen 1 0.11
Jarmund Oeyen Kvernstuen 0 0
Herman Kleppa 0 0
Matias Belli Moldskred 0 0
Багер Мэдс 0 0
Йортесет Исак 0 0

Карточки

Люн
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Daniel Schneider 2 0
Even Bydal 2 0
Joergen Vedal Sjoel 2 0
Abdurahim Laajab 1 0
Хеллум Андреас 1 0
Henrik Kristiansen 1 0
Зольберг-Нильсен Герман 1 0
Anders Bjoerntvedt Olsen 1 0
Tobias Myhre 1 0
Malvin Ingebrigtsen 1 0
Санднес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бркич Харис 3 0
Gullbrandur Oeregaard 3 0
Хейланн Томми 2 0
Сакор Важебах 2 0
Markus Aanesland 2 0
Нюхаген Андреас 1 0
Matias Belli Moldskred 1 0
Jarmund Oeyen Kvernstuen 1 0
Sander Loenning 1 0
Artan Memedov 1 0
Daniel Braut 1 0
Henrik Bjoergen Jensen 1 0
Endre Osenbroch 1 0

Результаты матчей

Люн
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Санднес
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
3
Люн
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Санднес
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
4

Упущенные победы

6
9
Люн
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
44% (4)
22% (2)
33% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
44% (4)
33% (3)
22% (2)
Санднес
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
11% (1)
0% (0)
89% (8)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
33% (3)
33% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

9
12

Голы по времени матча

Забито

11
3
7 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
4 Не забивали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
5
45%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
1
33%
61-75
3
27%
2
67%
76-90

Пропущено

4
14
2 В 1-м тайме 9
2 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
2
14%
1-15
1
25%
2
14%
16-30
1
25%
5
36%
31-45
2
50%
1
7%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
0
0%
3
21%
76-90

Забито

6
12
3 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 6
3 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
8%
1-15
1
17%
2
17%
16-30
2
33%
3
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
5
42%
61-75
2
33%
1
8%
76-90

Пропущено

6
10
1 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
1
17%
2
20%
31-45
1
17%
2
20%
46-60
1
17%
3
30%
61-75
3
50%
1
10%
76-90

Забито

17
15
10 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
0
0%
1
7%
1-15
3
18%
2
13%
16-30
7
41%
3
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
12%
6
40%
61-75
5
29%
29%
3
20%
76-90

Пропущено

10
24
3 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
0
0%
3
13%
1-15
1
10%
3
13%
16-30
2
20%
7
29%
29%
31-45
3
30%
3
13%
46-60
1
10%
4
17%
61-75
3
30%
4
17%
76-90

Результаты последних матчей

Люн
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Стабек - Люн 2:2 Люн - Левангер 3:1 Эгерсунд - Люн 1:1 Люн - Ранхейм 1:1
Тромсдален - Люн 3:1 Люн - Волеренга 1:1 Олесунн - Люн 0:3 Хеминг - Люн 0:2 Люн - Конгсвингер 1:1 Мосс - Люн 3:0 КФУМ Осло - Люн 2:1 Мьёндален - Люн 0:4 Люн - ФК Кристиансунн 2:0 Люн - Хьельсос 3:2 Люн - Нутодден 2:1 Люн - Строммен 3:1 Хёдд - Люн 1:2 Люн - Хёдд 3:0 Тромсдален - Люн 0:2 Люн - Тромсдален 1:2
Санднес
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Санднес - Брюне 2:1 Согндаль - Санднес 5:1 Эйдсвольд - Санднес 3:5 Санднес - Мосс 3:3
Санднес - Одд 5:4 Санднес - Левангер 2:2 Вард Хёугесунн - Санднес 0:4 ИК Старт - Санднес 1:1 Санднес - Рёуфосс 2:0 Бродд - Санднес 1:3 Ранхейм - Санднес 3:1 Санднес - Эгерсунд 3:4 Санднес - Брюне 0:2 ИК Старт - Санднес 3:2 Санднес - Вард Хёугесунн 5:2 Санднес - Хёугесунн 0:6 Санднес - Эгерсунд 1:4 Санднес - Викинг 2:2 Осане - Санднес 2:0 Санднес - Ранхейм 3:2

Результаты матчей

Люн
Санднес

Точный счет

1:1
3 раза 60%
3:1
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
3:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
3
1 раз 20%
5
1 раз 20%
2
3 раза 60%
3
2 раза 40%

Точный счет

0:3
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
1
3 раза 75%
0
1 раз 25%

Точный счет

1:1
4 раза 44%
0:3
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
2:0
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
2:2
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
3:4
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%
5:1
1 раз 11%

Точное количество голов

1
4 раза 44%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
5
1 раз 11%
2
3 раза 33%
1
3 раза 33%
3
2 раза 22%
0
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Люн
Санднес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
2
3
2.5
2
3
1
4
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
8
1
4
5
1.5
5
4
3
6
2.5
2
7
1
8
3.5
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Конгсвингер
 9 5 3 1 17 - 14 18
2.
Согндаль
 9 4 4 1 14 - 6 16
3.
Эгерсунд
 8 4 3 1 21 - 16 15
4.
Брюне
 9 5 0 4 9 - 6 15
5.
Волеренга
 9 4 2 3 16 - 14 14
6.
Мосс
 9 4 2 3 16 - 16 14
7.
Люн
 9 3 5 1 17 - 10 14
8.
Стабек
 8 3 4 1 17 - 12 13
9.
Левангер
 9 2 5 2 16 - 13 11
10.
Ранхейм
 9 2 4 3 14 - 13 10
11.
Мьёндален
 8 2 3 3 13 - 14 9
12.
Рёуфосс
 9 2 3 4 9 - 11 9
13.
Санднес
 9 2 3 4 15 - 24 9
14.
Осане
 8 1 4 3 10 - 15 7
15.
ИК Старт
 9 1 3 5 9 - 17 6
16.
Олесунн
 9 1 2 6 7 - 19 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Брюне
 5 4 0 1 7 - 2 12
2.
Конгсвингер
 5 3 2 0 12 - 7 11
3.
Согндаль
 4 3 1 0 10 - 3 10
4.
Мосс
 5 3 1 1 11 - 7 10
5.
Люн
 5 2 3 0 11 - 4 9
6.
Мьёндален
 5 2 3 0 10 - 7 9
7.
Санднес
 5 2 2 1 12 - 10 8
8.
Стабек
 3 2 1 0 8 - 2 7
9.
Ранхейм
 4 2 1 1 9 - 6 7
10.
Осане
 5 1 3 1 7 - 10 6
11.
Эгерсунд
 3 1 2 0 6 - 4 5
12.
Левангер
 4 1 2 1 8 - 4 5
13.
ИК Старт
 4 1 2 1 6 - 7 5
14.
Волеренга
 4 1 1 2 3 - 6 4
15.
Рёуфосс
 4 1 0 3 2 - 5 3
16.
Олесунн
 5 0 1 4 2 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Волеренга
 5 3 1 1 13 - 8 10
2.
Эгерсунд
 5 3 1 1 15 - 12 10
3.
Конгсвингер
 4 2 1 1 5 - 7 7
4.
Рёуфосс
 5 1 3 1 7 - 6 6
5.
Согндаль
 5 1 3 1 4 - 3 6
6.
Левангер
 5 1 3 1 8 - 9 6
7.
Стабек
 5 1 3 1 9 - 10 6
8.
Люн
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Олесунн
 4 1 1 2 5 - 7 4
10.
Мосс
 4 1 1 2 5 - 9 4
11.
Брюне
 4 1 0 3 2 - 4 3
12.
Ранхейм
 5 0 3 2 5 - 7 3
13.
Осане
 3 0 1 2 3 - 5 1
14.
Санднес
 4 0 1 3 3 - 14 1
15.
ИК Старт
 5 0 1 4 3 - 10 1
16.
Мьёндален
 3 0 0 3 3 - 7 0
  • — Повышение
  • — Плей-офф повышения
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Левангер Sanel Bojadzic 11 (1)
Эгерсунд Хельмерсен Андреас 8 (2)
Санднес Хейланн Томми 6 (3)
Ранхейм Сетер Йон-Хоу 6 (3)
Стабек Bassekou Diabate 6 (1)
Весь список

Топ нарушителей
ИК Старт Jesper Gregersen 4
Рёуфосс Jamal Deen Haruna 4
Рёуфосс Andreas Osterud 1 2
Брюне Christian Landu Landu 3
Волеренга Кройцриглер Мартин 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 59'
      Абдурахим Лааджаб уходит с поля. Mathias Johansen выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
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