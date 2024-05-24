Тур: 1. Стадион: Tehtaan kentta.
0'
0:0
42' Не забитый пенальтиOliver Whyte
1:0
42' ГолOliver Whyte
2:0
58' ГолMaissa Fall
2:1
62' ГолКоффей Эшли
68' Желтая карточкаJuho Lehtiranta
3:1
78' ГолMaissa Fall
4:1
83' ГолСейдиу Арлинд
85' Желтая карточкаМагута Райан
4:2
86' ПенальтиКоффей Эшли
90' Желтая карточкаGuilherme Morais
4:3
90' ГолJulius Koerkkoe
90'+5
Ход матча
42'
0:0
42'
1:0
58'
2:0
62'
2:1
68'
78'
3:1
83'
4:1
85'
86'
4:2
90'
90'
4:3
12
Лепола
Антон
18
Магута
Райан
23
Maissa
Fall
30
Juho
Kilo
77
Oliver
Whyte
35
Уорд
Каллум
28
Андре
Маркос
- Основной состав
-
12 Лепола АнтонВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Магута РайанЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Maissa FallПолузащитник
-
30 Juho KiloПолузащитник
- Полузащитник
-
77 Oliver WhyteНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
32 Oliver Heino
-
Главный тренер: Энди Смит
- Основной состав
-
35 Уорд КаллумВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Андре МаркосНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
44 Eetu Saarela
-
-
-
-
Главный тренер: Rauno Ojanen
История личных встреч
Хака
Оулу
21 матч
66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 8 побед
34 матча
41.2%
32.4%
26.4%
14 побед 11 ничьих 9 побед
Первый тайм
32.4%
38.2%
29.4%
11 побед 13 ничьих 10 побед
Второй тайм
32.4%
44.1%
23.5%
11 побед 15 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
30
11
Голов в среднем за матч
1.67
0.69
Среднее время на гол
54
130
Всего голов
16
22
Голов в среднем за матч
1
1.22
Среднее время на гол
90
73
Всего голов
46
33
Голов в среднем за матч
1.35
0.97
Тотал матчей
2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32
Среднее время на гол
66
92
Бомбардиры внутри турнира
Хака
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Maissa Fall
|4
|0.5
|Патулидис Эвангелос
|3
|0.38
|Imani Lanquedoc
|2
|0.25
|Oliver Whyte
|1
|0.13
|Фриберг Никлас
|1
|0.13
|Сейдиу Арлинд
|1
|0.13
|Marko Bacanin
|1
|0.13
|Juho Kilo
|1
|0.13
|Haymenn Bah-Traore
|0
|0
|Мастокангас Элиас
|0
|0
|Магута Райан
|0
|0
Оулу
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Коффей Эшли
|6 (2)
|0.75
|Ренникс Джастин
|3
|0.38
|Yassin Daoussi
|1
|0.13
|Метаксас Димитрис
|1
|0.13
|Julius Koerkkoe
|1
|0.13
|Йокелайнен Никлас
|0
|0
|Данвуди Джейк
|0
|0
|Андре Маркос
|0
|0
|Juho Lehtiranta
|0
|0
Карточки
Хака
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Guilherme Morais
|4
|0
|Магута Райан
|2
|1
|Maissa Fall
|3
|0
|Мастокангас Элиас
|2
|0
|Nicolas Gianini Dantas
|2
|0
|Патулидис Эвангелос
|2
|0
|Oliver Whyte
|2
|0
|Лепола Антон
|1
|0
|Juho Kilo
|1
|0
|Imani Lanquedoc
|1
|0
Оулу
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Yassin Daoussi
|3
|0
|Коффей Эшли
|3
|0
|Каллинен Йере
|3
|0
|Samuli Hoelttae
|2
|0
|Метаксас Димитрис
|2
|0
|Liiban Abdirahman Abadid
|2
|0
|Julius Koerkkoe
|2
|0
|Данвуди Джейк
|1
|0
|Андре Маркос
|1
|0
|Эло Айето Хосе
|1
|0
|Juho Lehtiranta
|1
|0
Результаты матчей
Хака
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Оулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
9
Хака
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Оулу
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
5
2
Упущенные победы
4
2
Хака
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Оулу
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
9
2
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
20%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
2
20%
3
33%
61-75
2
20%
3
33%
76-90
Пропущено
7
13
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
3
23%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
4
31%
61-75
3
43%
3
23%
76-90
Забито
4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90
Забито
14
12
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
3
21%
1
8%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
3
21%
4
33%
61-75
2
14%
3
25%
76-90
Пропущено
13
17
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
8%
3
18%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
15%
2
12%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
3
23%
4
24%
61-75
4
31%
5
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Хака
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ильвес - Хака 5:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Рейпас - Хака 1:5 Гнистан - Хака 0:3
Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Хака - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 Интер Турку - Хака 1:0 ХДС - Хака 1:5 КТП - Хака 2:3 Лахти - Хака 1:0 Гнистан - Хака 1:1 Оулу - Хака 1:1 Хака - КТП 2:0 Хака - Лахти 2:0 Мариехамн - Хака 2:1 Хака - Ильвес 2:2 Хака - СЯК Сейнайоки 1:0
Оулу
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Оулу - Мариехамн 1:1 Оулу - Гнистан 1:1 ГБК - Оулу 0:3 Ильвес - Оулу 3:2
Оулу - ВПС 1:2 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - ЙИППО 2:2 Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Оулу 5:0 Хонка - Оулу 5:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:2 Оулу - Хака 1:1 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - КТП 2:0 Лахти - Оулу 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 Интер Турку - Оулу 2:1
Результаты матчей
Хака
Оулу
Точный счет
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
3 раза 100%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%
Точный счет
1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
Точное количество голов
1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
Хака
Оулу
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
32
12
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
71
Больше Меньше
44
35
26
26
17
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Оулу
|Коффей Эшли
|6 (1)
|ВПС
|Mads Borchers
|5 (1)
|ХИК
|Кескинен Топи
|4 (1)
|Хака
|Maissa Fall
|4
|Мариехамн
|Ларссон Адам
|4
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 3
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|1 3
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 3
|Гнистан
|Ояла Юхани
|4
|Гнистан
|Jonas Enkerud
|4