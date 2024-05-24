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  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
Хака
4:3
Конец матча
Оулу
0'
0:0
42' Не забитый пенальти
Oliver Whyte
1:0
42' Гол
Oliver Whyte
2:0
58' Гол
Maissa Fall
2:1
62' Гол
Коффей Эшли
68' Желтая карточка
Juho Lehtiranta
3:1
78' Гол
Maissa Fall
4:1
83' Гол
Сейдиу Арлинд
85' Желтая карточка
Магута Райан
4:2
86' Пенальти
Коффей Эшли
90' Желтая карточка
Guilherme Morais
4:3
90' Гол
Julius Koerkkoe
90'+5
12
Лепола
Антон
21
Haymenn
Bah-Traore
4
Ндам
Хассан
2
Nikolas
Talo
18
Магута
Райан
11
Imani
Lanquedoc
6
Guilherme
Morais
23
Maissa
Fall
30
Juho
Kilo
7
Мастокангас
Элиас
77
Oliver
Whyte
35
Уорд
Каллум
20
Juho
Lehtiranta
2
Samuli
Hoelttae
5
Эло
Айето
Хосе
24
Yassin
Daoussi
14
Йокелайнен
Никлас
8
Каллинен
Йере
19
Паананен
Алекси
28
Андре
Маркос
9
Коффей
Эшли
12
Ренникс
Джастин
Хака
Оулу

История личных встреч

Хака
Оулу

21 матч

66.7%
33.3%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

52.4%
38.1%
9.5%
11 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

52.4%
28.6%
19%
11 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

69.2%
30.8%
0 побед 9 ничьих 8 побед

34 матча

41.2%
32.4%
26.4%
14 побед 11 ничьих 9 побед

Первый тайм

32.4%
38.2%
29.4%
11 побед 13 ничьих 10 побед

Второй тайм

32.4%
44.1%
23.5%
11 побед 15 ничьих 8 побед

История матчей

В
1:1
В
3:0
К
1:1
В
2:2
В
3:2
В
3:0
В
0:0
В
0:1
В
0:1
И
0:1
И
2:1
И
0:0
К
2:1
И
2:2
И
0:1
И
2:0
И
0:1
И
1:5
И
1:0
И
1:1
И
3:1
И
2:2
И
1:2
И
1:1
И
1:0
И
2:4
И
0:0
И
0:0
И
4:0
И
0:1
И
3:0
В
1:1
В
2:0
КЛ
2:0

Голы

Всего голов

30
11

Голов в среднем за матч

1.67
0.69

Среднее время на гол

54
130

Всего голов

16
22

Голов в среднем за матч

1
1.22

Среднее время на гол

90
73

Всего голов

46
33

Голов в среднем за матч

1.35
0.97

Тотал матчей

2.5
30
Больше 88%
Меньше 12%
4
22
Больше 65%
Меньше 35%
12
14
Больше 41%
Меньше 59%
20
8
Больше 24%
Меньше 76%
26
3
Больше 9%
Меньше 91%
31
2
Больше 6%
Меньше 94%
32

Среднее время на гол

66
92

Бомбардиры внутри турнира

Хака
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Maissa Fall 4 0.5
Патулидис Эвангелос 3 0.38
Imani Lanquedoc 2 0.25
Oliver Whyte 1 0.13
Фриберг Никлас 1 0.13
Сейдиу Арлинд 1 0.13
Marko Bacanin 1 0.13
Juho Kilo 1 0.13
Haymenn Bah-Traore 0 0
Мастокангас Элиас 0 0
Магута Райан 0 0
Оулу
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Коффей Эшли 6 (2) 0.75
Ренникс Джастин 3 0.38
Yassin Daoussi 1 0.13
Метаксас Димитрис 1 0.13
Julius Koerkkoe 1 0.13
Йокелайнен Никлас 0 0
Данвуди Джейк 0 0
Андре Маркос 0 0
Juho Lehtiranta 0 0

Карточки

Хака
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Guilherme Morais 4 0
Магута Райан 2 1
Maissa Fall 3 0
Мастокангас Элиас 2 0
Nicolas Gianini Dantas 2 0
Патулидис Эвангелос 2 0
Oliver Whyte 2 0
Лепола Антон 1 0
Juho Kilo 1 0
Imani Lanquedoc 1 0
Оулу
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Yassin Daoussi 3 0
Коффей Эшли 3 0
Каллинен Йере 3 0
Samuli Hoelttae 2 0
Метаксас Димитрис 2 0
Liiban Abdirahman Abadid 2 0
Julius Koerkkoe 2 0
Данвуди Джейк 1 0
Андре Маркос 1 0
Эло Айето Хосе 1 0
Juho Lehtiranta 1 0

Результаты матчей

Хака
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Оулу
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
9
Хака
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Оулу
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

5
2

Упущенные победы

4
2
Хака
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
63% (5)
0% (0)
38% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (4)
25% (2)
25% (2)
Оулу
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (4)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
50% (4)
13% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

9
2

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
2
20%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
2
20%
1
11%
46-60
2
20%
3
33%
61-75
2
20%
3
33%
76-90

Пропущено

7
13
2 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
1
14%
3
23%
1-15
1
14%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
1
14%
1
8%
46-60
1
14%
4
31%
61-75
3
43%
3
23%
76-90

Забито

4
3
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
6 Не забивали 5
1
25%
0
0%
1-15
2
50%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

6
4
2 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
1
25%
31-45
1
17%
1
25%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
2
50%
76-90

Забито

14
12
7 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
3
21%
1
8%
1-15
2
14%
2
17%
16-30
2
14%
1
8%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
3
21%
4
33%
61-75
2
14%
3
25%
76-90

Пропущено

13
17
4 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 11
2 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 8
1
8%
3
18%
1-15
1
8%
1
6%
16-30
2
15%
2
12%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
3
23%
4
24%
61-75
4
31%
5
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Хака
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Ильвес - Хака 5:0 Хака - СЯК Сейнайоки 2:0 Рейпас - Хака 1:5 Гнистан - Хака 0:3
Хака - ХИК 1:1 Лахти - Хака 1:1 Хака - ЕИФ Экенас 2:1 Хака - ВПС 1:2 СЯК Сейнайоки - Хака 2:0 Интер Турку - Хака 1:0 ХДС - Хака 1:5 КТП - Хака 2:3 Лахти - Хака 1:0 Гнистан - Хака 1:1 Оулу - Хака 1:1 Хака - КТП 2:0 Хака - Лахти 2:0 Мариехамн - Хака 2:1 Хака - Ильвес 2:2 Хака - СЯК Сейнайоки 1:0
Оулу
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Оулу - Мариехамн 1:1 Оулу - Гнистан 1:1 ГБК - Оулу 0:3 Ильвес - Оулу 3:2
Оулу - ВПС 1:2 ЕИФ Экенас - Оулу 1:1 Интер Турку - Оулу 3:3 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:1 Ильвес - Оулу 1:0 Оулу - ЙИППО 2:2 Оулу - КуПС 2:5 КуПС - Оулу 5:0 Хонка - Оулу 5:0 СЯК Сейнайоки - Оулу 2:2 Оулу - Хака 1:1 Ильвес - Оулу 3:2 Оулу - КТП 2:0 Лахти - Оулу 2:1 Оулу - Мариехамн 3:2 Интер Турку - Оулу 2:1

Результаты матчей

Хака
Оулу

Точный счет

1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%
1:1
2 раза 67%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
4
1 раз 20%
1
3 раза 100%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
3:3
1 раз 20%
4:3
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
1 раз 20%

Точный счет

1:1
2 раза 25%
0:3
1 раз 13%
1:2
1 раз 13%
2:0
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
1:1
3 раза 38%
1:2
1 раз 13%
2:1
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
3:3
1 раз 13%
4:3
1 раз 13%

Точное количество голов

1
3 раза 38%
2
2 раза 25%
0
1 раз 13%
3
1 раз 13%
4
1 раз 13%
1
5 раз 63%
3
2 раза 25%
2
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

Хака
Оулу

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
3
2
1
2
2.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
7
1
0.5
Больше Меньше
4
4
1.5
3
5
2
6
2.5
2
6
1
7
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ильвес
 8 5 1 2 18 - 9 16
2.
ВПС
 8 5 1 2 15 - 11 16
3.
КуПС
 8 4 4 0 13 - 7 16
4.
СЯК Сейнайоки
 8 4 3 1 12 - 9 15
5.
ХИК
 9 4 3 2 14 - 10 15
6.
Хака
 8 4 2 2 14 - 13 14
7.
Мариехамн
 7 2 2 3 10 - 12 8
8.
Гнистан
 8 2 2 4 11 - 14 8
9.
Лахти
 7 1 3 3 5 - 10 6
10.
Интер Турку
 8 1 2 5 9 - 17 5
11.
Оулу
 8 0 4 4 13 - 17 4
12.
ЕИФ Экенас
 7 0 3 4 6 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 5 3 2 0 10 - 6 11
2.
Ильвес
 5 3 1 1 15 - 8 10
3.
ХИК
 5 3 1 1 8 - 3 10
4.
Хака
 5 3 1 1 10 - 7 10
5.
Мариехамн
 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
ВПС
 4 2 1 1 8 - 6 7
7.
КуПС
 2 2 0 0 5 - 2 6
8.
Интер Турку
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Лахти
 3 1 1 1 4 - 2 4
10.
Гнистан
 4 1 1 2 2 - 5 4
11.
Оулу
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
ЕИФ Экенас
 3 0 2 1 2 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 6 2 4 0 8 - 5 10
2.
ВПС
 4 3 0 1 7 - 5 9
3.
Ильвес
 3 2 0 1 3 - 1 6
4.
ХИК
 4 1 2 1 6 - 7 5
5.
СЯК Сейнайоки
 3 1 1 1 2 - 3 4
6.
Хака
 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Гнистан
 4 1 1 2 9 - 9 4
8.
Лахти
 4 0 2 2 1 - 8 2
9.
Оулу
 5 0 2 3 10 - 13 2
10.
Мариехамн
 3 0 1 2 2 - 6 1
11.
ЕИФ Экенас
 4 0 1 3 4 - 7 1
12.
Интер Турку
 4 0 0 4 3 - 11 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 6 (1)
ВПС Mads Borchers 5 (1)
ХИК Кескинен Топи 4 (1)
Хака Maissa Fall 4
Мариехамн Ларссон Адам 4
Весь список

Топ нарушителей
КуПС Сиссе Ибраим 1 3
Мариехамн Райтанен Патрик 1 3
Ильвес Арифи Дони 1 3
Гнистан Ояла Юхани 4
Гнистан Jonas Enkerud 4
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 68'
      Juho Lehtiranta получил желтую карточку от судьи
    • 62'
      Г О О О О Л - Коффей Эшли бьет в цель!
    • 58'
      Г О О О О Л - Maissa Fall бьет в цель!
    • 46'
      Маркос Андре уходит с поля. Дэнни Бэрроу выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 42'
      Г О О О О Л - Oliver Whyte бьет в цель!
    • 42'
      ОН ПРОМАЗАЛ - Oliver Whyte пробил пенальти, но не смог забить!
    • 21'
      Паананен Алекси уходит с поля. Метаксас Димитрис выходит вместо него
    • Судья начинает матч
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