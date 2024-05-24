Тур: 10. Стадион: Аспмира Стадион. Главный судья: Marius Hansen Groetta
0:0
Первый тайм: 40'
0'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
26
Эвьен
Хэкон
99
Зугеля
Нино
23
Хёуге
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Зугеля НиноНападающий
- Нападающий
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
- Запасные игроки
-
24 Кьетил ХаугВратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Лисгард ИдарВратарь
-
30 Хаджич АднанЗащитник
-
33 Амин НуриЗащитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
-
10 Нджиэ МуссаНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Moesgaard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
Будё/Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грёнбек Альберт
|6
|0.6
|Хог Каспер Ваарст
|4
|0.4
|Зугеля Нино
|3
|0.3
|Хёуге Йенс
|2
|0.2
|Эвьен Хэкон
|2
|0.2
|Салтнес Ульрик
|1
|0.1
|Миккельсен Эугуст
|1
|0.1
|Бьоркан Фредерик
|1
|0.1
|Берг Патрик
|1
|0.1
|Сёрли Сондре
|0
|0
|Гундерсен Йостейн
|0
|0
|Сёренсен Адам
|0
|0
КФУМ Осло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|3
|0.3
|Носа Даль Петтер
|3
|0.3
|Robin Rasch
|1
|0.1
|Simen Hestnes
|1
|0.1
|Haakon Hoseth
|1
|0.1
|Remi Svindland
|1 (1)
|0.1
Карточки
Будё/Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёуге Йенс
|3
|0
|Эвьен Хэкон
|3
|0
|Берг Патрик
|2
|0
|Бьоркан Фредерик
|2
|0
|Гундерсен Йостейн
|1
|0
|Сёренсен Адам
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
КФУМ Осло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алеесами Хайтам
|2
|0
|Simen Hestnes
|2
|0
|Akinsola Akinyemi
|2
|0
|Носа Даль Петтер
|2
|0
|Momodou Lion Njie
|2
|0
|Robin Rasch
|1
|0
|David Hickson
|1
|0
|Remi Svindland
|1
|0
|Салдана Адам
|1
|0
|Teodor Berg Haltvik
|1
|0
|Sverre Hakami Sandal
|1
|0
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|1
|0
|Mathias Toennessen
|1
|0
Результаты матчей
Будё/Глимт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
КФУМ Осло
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Будё/Глимт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
КФУМ Осло
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
14
1
Будё/Глимт
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
КФУМ Осло
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
15
2
Голы по времени матча
Забито
7
8
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
14%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
43%
1
13%
61-75
1
14%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
3
4 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
1
33%
46-60
2
14%
1
33%
61-75
4
29%
1
33%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
4
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Забито
21
11
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
3
14%
1
9%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
2
10%
4
36%
31-45
4
19%
2
18%
46-60
5
24%
2
18%
61-75
5
24%
1
9%
76-90
Пропущено
5
9
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
4
44%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
4
44%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
11%
76-90
Результаты последних матчей
Будё/Глимт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Хам-Кам - Будё/Глимт 1:0 Будё/Глимт - Тромсё 4:0 ФК Кристиансунн - Будё/Глимт 2:4 Будё/Глимт - Стрёмсгодсет 1:0
Будё/Глимт - Лиллестрём 2:4 Русенборг - Будё/Глимт 1:3 Юнкерен - Будё/Глимт 0:2 Будё/Глимт - Мольде 1:1 Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Брённейсунд - Будё/Глимт 0:6 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2 Аякс - Будё/Глимт 2:2 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Будё/Глимт - Спарта Прага 0:2 Будё/Глимт - Хаммарбю 3:2
КФУМ Осло
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3
Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Фригг - КФУМ Осло 0:3 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Арволл - КФУМ Осло 0:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 КФУМ Осло - Люн 2:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Одд - КФУМ Осло 0:3 Викинг - КФУМ Осло 1:2 Ольборг - КФУМ Осло 3:1 КФУМ Осло - Мьёндален 2:0
Результаты матчей
Будё/Глимт
КФУМ Осло
Точный счет
1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
1:0
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%
Точное количество голов
1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
Тоталы голов в матче
Будё/Глимт
КФУМ Осло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
22
32
13
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
72
54
27
45
18
36
18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|0:0
|10
|7
|2
|1
|21 - 5
|23
|2.
|10
|6
|3
|1
|17 - 8
|21
|3.
|9
|6
|2
|1
|19 - 7
|20
|4.
|10
|5
|2
|3
|20 - 13
|17
|5.
|9
|4
|3
|2
|13 - 11
|15
|6.
|0:0
|10
|3
|5
|2
|10 - 10
|14
|7.
|9
|4
|1
|4
|10 - 13
|13
|8.
|9
|3
|1
|5
|12 - 16
|10
|9.
|9
|3
|1
|5
|8 - 13
|10
|10.
|9
|3
|1
|5
|10 - 16
|10
|11.
|9
|3
|1
|5
|12 - 19
|10
|12.
|9
|2
|4
|3
|12 - 15
|10
|13.
|10
|2
|4
|4
|13 - 10
|10
|14.
|10
|2
|3
|5
|9 - 20
|9
|15.
|8
|2
|1
|5
|10 - 13
|7
|16.
|8
|2
|0
|6
|10 - 17
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|0
|1
|8 - 3
|12
|2.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 1
|11
|3.
|6
|3
|1
|2
|13 - 9
|10
|4.
|5
|2
|2
|1
|6 - 7
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|5 - 3
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|7 - 5
|7
|7.
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|8.
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|9.
|5
|2
|0
|3
|9 - 10
|6
|10.
|5
|1
|3
|1
|7 - 8
|6
|11.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|12.
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|13.
|4
|1
|0
|3
|2 - 10
|3
|14.
|0:0
|5
|0
|3
|2
|3 - 8
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|6 - 13
|2
|16.
|5
|0
|1
|4
|3 - 14
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|4
|1
|0
|12 - 2
|13
|2.
|0:0
|5
|4
|0
|1
|14 - 4
|12
|3.
|0:0
|5
|3
|2
|0
|7 - 2
|11
|4.
|4
|3
|0
|1
|7 - 2
|9
|5.
|5
|2
|3
|0
|9 - 5
|9
|6.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|7 - 4
|7
|8.
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|9.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|10.
|5
|2
|1
|2
|3 - 7
|7
|11.
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|10 - 6
|6
|13.
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|7 - 10
|4
|15.
|4
|0
|1
|3
|3 - 7
|1
|16.
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|6
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|6
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|Викинг
|Трипич Златко
|4 (4)
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|4
|Хам-Кам
|John Olav Norheim
|1 2
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 2
|Одд
|Mihajlo Ivancevic
|1 2
|Мольде
|Гульбрандсен Фредрик
|3