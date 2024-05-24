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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 10. Стадион: . Главный судья: Marius Hansen Groetta
Будё/Глимт
0:0
Первый тайм: 40'
КФУМ Осло
0'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Будё/Глимт
Ничья
КФУМ Осло
1.55
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6.20
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8.93
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Все Коэффициенты
12
Хайкин
Никита
20
Сьоволд
Фредрик
6
Гундерсен
Йостейн
4
Бьортуфт
Один
Лурас
30
Сёренсен
Адам
26
Эвьен
Хэкон
7
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
99
Зугеля
Нино
94
Миккельсен
Эугуст
23
Хёуге
Йенс
1
Emil
Oedegaard
3
Ayoub
Aleesami
4
Momodou
Lion
Njie
2
Алеесами
Хайтам
14
Haakon
Hoseth
42
David
Hickson
7
Robin
Rasch
8
Simen
Hestnes
6
Remi
Svindland
22
Носа
Даль
Петтер
9
Johannes
Hummelvoll-Nunez
Будё/Глимт
4-3-3
КФУМ Осло
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Будё/Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грёнбек Альберт 6 0.6
Хог Каспер Ваарст 4 0.4
Зугеля Нино 3 0.3
Хёуге Йенс 2 0.2
Эвьен Хэкон 2 0.2
Салтнес Ульрик 1 0.1
Миккельсен Эугуст 1 0.1
Бьоркан Фредерик 1 0.1
Берг Патрик 1 0.1
Сёрли Сондре 0 0
Гундерсен Йостейн 0 0
Сёренсен Адам 0 0
КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johannes Hummelvoll-Nunez 3 0.3
Носа Даль Петтер 3 0.3
Robin Rasch 1 0.1
Simen Hestnes 1 0.1
Haakon Hoseth 1 0.1
Remi Svindland 1 (1) 0.1

Карточки

Будё/Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёуге Йенс 3 0
Эвьен Хэкон 3 0
Берг Патрик 2 0
Бьоркан Фредерик 2 0
Гундерсен Йостейн 1 0
Сёренсен Адам 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеесами Хайтам 2 0
Simen Hestnes 2 0
Akinsola Akinyemi 2 0
Носа Даль Петтер 2 0
Momodou Lion Njie 2 0
Robin Rasch 1 0
David Hickson 1 0
Remi Svindland 1 0
Салдана Адам 1 0
Teodor Berg Haltvik 1 0
Sverre Hakami Sandal 1 0
Johannes Hummelvoll-Nunez 1 0
Mathias Toennessen 1 0

Результаты матчей

Будё/Глимт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
КФУМ Осло
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Будё/Глимт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
КФУМ Осло
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

14
1
Будё/Глимт
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (3)
44% (4)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)
КФУМ Осло
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
56% (5)
44% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
11% (1)
67% (6)
22% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

15
2

Голы по времени матча

Забито

7
8
3 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
14%
1
13%
1-15
2
29%
1
13%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
3
43%
1
13%
61-75
1
14%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
3
4 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
5 Не забивали 6
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
1
33%
46-60
2
14%
1
33%
61-75
4
29%
1
33%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
4
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Забито

21
11
7 В 1-м тайме 6
14 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
3
14%
1
9%
1-15
2
10%
1
9%
16-30
2
10%
4
36%
31-45
4
19%
2
18%
46-60
5
24%
2
18%
61-75
5
24%
1
9%
76-90

Пропущено

5
9
2 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 4
0
0%
4
44%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
4
44%
31-45
2
40%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
1
11%
76-90

Результаты последних матчей

Будё/Глимт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Хам-Кам - Будё/Глимт 1:0 Будё/Глимт - Тромсё 4:0 ФК Кристиансунн - Будё/Глимт 2:4 Будё/Глимт - Стрёмсгодсет 1:0
Будё/Глимт - Лиллестрём 2:4 Русенборг - Будё/Глимт 1:3 Юнкерен - Будё/Глимт 0:2 Будё/Глимт - Мольде 1:1 Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Брённейсунд - Будё/Глимт 0:6 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2 Аякс - Будё/Глимт 2:2 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Будё/Глимт - Спарта Прага 0:2 Будё/Глимт - Хаммарбю 3:2
КФУМ Осло
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3
Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Фригг - КФУМ Осло 0:3 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Арволл - КФУМ Осло 0:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 КФУМ Осло - Люн 2:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Одд - КФУМ Осло 0:3 Викинг - КФУМ Осло 1:2 Ольборг - КФУМ Осло 3:1 КФУМ Осло - Мьёндален 2:0

Результаты матчей

Будё/Глимт
КФУМ Осло

Точный счет

1:0
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
4
1 раз 25%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

1:0
3 раза 33%
0:2
1 раз 11%
0:5
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:3
1 раз 11%
2:4
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
2 раза 22%
1:1
2 раза 22%
1:3
2 раза 22%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:4
1 раз 11%

Точное количество голов

1
3 раза 33%
4
2 раза 22%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
5
1 раз 11%
1
5 раз 56%
0
2 раза 22%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

Будё/Глимт
КФУМ Осло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
1
3
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
2
2
3
2
2.5
1
3
2
3
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
7
2
5
4
1.5
2
7
4
5
2.5
1
8
3
6
3.5
1
8
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 0:0 10 7 2 1 21 - 5 23
2.
Бранн
 10 6 3 1 17 - 8 21
3.
Фредрикстад
 9 6 2 1 19 - 7 20
4.
Мольде
 10 5 2 3 20 - 13 17
5.
Викинг
 9 4 3 2 13 - 11 15
6.
КФУМ Осло
 0:0 10 3 5 2 10 - 10 14
7.
Стрёмсгодсет
 9 4 1 4 10 - 13 13
8.
Русенборг
 9 3 1 5 12 - 16 10
9.
Хёугесунн
 9 3 1 5 8 - 13 10
10.
Лиллестрём
 9 3 1 5 10 - 16 10
11.
Сарпсборг-08
 9 3 1 5 12 - 19 10
12.
ФК Кристиансунн
 9 2 4 3 12 - 15 10
13.
Хам-Кам
 10 2 4 4 13 - 10 10
14.
Одд
 10 2 3 5 9 - 20 9
15.
Саннефьёрд
 8 2 1 5 10 - 13 7
16.
Тромсё
 8 2 0 6 10 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 5 4 0 1 8 - 3 12
2.
Будё/Глимт
 0:0 5 3 2 0 7 - 1 11
3.
Мольде
 6 3 1 2 13 - 9 10
4.
Викинг
 5 2 2 1 6 - 7 8
5.
Стрёмсгодсет
 4 2 1 1 5 - 3 7
6.
Фредрикстад
 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Саннефьёрд
 4 2 0 2 7 - 6 6
8.
Русенборг
 4 2 0 2 5 - 6 6
9.
Тромсё
 5 2 0 3 9 - 10 6
10.
ФК Кристиансунн
 5 1 3 1 7 - 8 6
11.
Хам-Кам
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Хёугесунн
 4 1 0 3 2 - 6 3
13.
Сарпсборг-08
 4 1 0 3 2 - 10 3
14.
КФУМ Осло
 0:0 5 0 3 2 3 - 8 3
15.
Одд
 5 0 2 3 6 - 13 2
16.
Лиллестрём
 5 0 1 4 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 5 4 1 0 12 - 2 13
2.
Будё/Глимт
 0:0 5 4 0 1 14 - 4 12
3.
КФУМ Осло
 0:0 5 3 2 0 7 - 2 11
4.
Лиллестрём
 4 3 0 1 7 - 2 9
5.
Бранн
 5 2 3 0 9 - 5 9
6.
Викинг
 4 2 1 1 7 - 4 7
7.
Мольде
 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Сарпсборг-08
 5 2 1 2 10 - 9 7
9.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Одд
 5 2 1 2 3 - 7 7
11.
Стрёмсгодсет
 5 2 0 3 5 - 10 6
12.
Хам-Кам
 6 1 3 2 10 - 6 6
13.
ФК Кристиансунн
 4 1 1 2 5 - 7 4
14.
Русенборг
 5 1 1 3 7 - 10 4
15.
Саннефьёрд
 4 0 1 3 3 - 7 1
16.
Тромсё
 3 0 0 3 1 - 7 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Мольде Эйкрем Магнус 6
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 6
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Викинг Трипич Златко 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 4
Хам-Кам John Olav Norheim 1 2
Тромсё Енссен Андерс 1 2
Одд Mihajlo Ivancevic 1 2
Мольде Гульбрандсен Фредрик 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 1'
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Будё/Глимт
Ничья
КФУМ Осло
1.55
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6.20
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