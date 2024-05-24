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  3. Норвегия
  4. Элитсериен 2024
Тур: 10. Стадион: . Зрители: 6243 Главный судья: Marius Hansen Groetta
Будё/Глимт
2:2
Конец матча
КФУМ Осло
0'
1:0
41' Гол
Грёнбек Альберт
1:1
45' Гол
Носа Даль Петтер
51' Желтая карточка
Гундерсен Йостейн
1:2
64' Гол
Johannes Hummelvoll-Nunez
2:2
75' Гол
Хёуге Йенс
89' Желтая карточка
Haakon Hoseth
90'+6

Ход матча

41'
Грёнбек Альберт
(Хёуге Йенс)
1:0
45'
1:1
Носа Даль Петтер
51'
Гундерсен Йостейн
 
64'
1:2
Johannes Hummelvoll-Nunez
(Simen Hestnes)
69'
Вембангомо Брис
Сёренсен Адам
 
69'
Хог Каспер Ваарст
Миккельсен Эугуст
 
69'
Салтнес Ульрик
Эвьен Хэкон
 
72'
 
Нджиэ Мусса
Носа Даль Петтер
72'
 
Sverre Hakami Sandal
Remi Svindland
75'
Хёуге Йенс
(Зугеля Нино)
2:2
81'
 
Амин Нури
David Hickson
82'
Капскармо Оскар
Зугеля Нино
 
89'
 
Haakon Hoseth
90'
 
Mame Mor Ndiaye
Johannes Hummelvoll-Nunez

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 4 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 6
  • 1 Угловые 5
  • 2 Офсайды 1
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 4
  • 591 Количество передач 550
  • 51 Владение мячом, % 49
12
Хайкин
Никита
20
Сьоволд
Фредрик
6
Гундерсен
Йостейн
4
Бьортуфт
Один
Лурас
30
Сёренсен
Адам
26
Эвьен
Хэкон
7
Берг
Патрик
8
Грёнбек
Альберт
99
Зугеля
Нино
94
Миккельсен
Эугуст
23
Хёуге
Йенс
1
Emil
Oedegaard
3
Ayoub
Aleesami
4
Momodou
Lion
Njie
2
Алеесами
Хайтам
14
Haakon
Hoseth
42
David
Hickson
7
Robin
Rasch
8
Simen
Hestnes
6
Remi
Svindland
22
Носа
Даль
Петтер
9
Johannes
Hummelvoll-Nunez
Будё/Глимт
4-3-3
КФУМ Осло
3-4-2-1

Бомбардиры внутри турнира

Будё/Глимт
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грёнбек Альберт 7 0.7
Хог Каспер Ваарст 4 0.4
Зугеля Нино 3 0.3
Хёуге Йенс 3 0.3
Эвьен Хэкон 2 0.2
Салтнес Ульрик 1 0.1
Миккельсен Эугуст 1 0.1
Бьоркан Фредерик 1 0.1
Берг Патрик 1 0.1
Сёрли Сондре 0 0
Гундерсен Йостейн 0 0
Сёренсен Адам 0 0
КФУМ Осло
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Johannes Hummelvoll-Nunez 4 0.4
Носа Даль Петтер 4 0.4
Robin Rasch 1 0.1
Simen Hestnes 1 0.1
Haakon Hoseth 1 0.1
Remi Svindland 1 (1) 0.1

Карточки

Будё/Глимт
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хёуге Йенс 3 0
Эвьен Хэкон 3 0
Берг Патрик 2 0
Гундерсен Йостейн 2 0
Бьоркан Фредерик 2 0
Сёренсен Адам 1 0
Грёнбек Альберт 1 0
КФУМ Осло
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Алеесами Хайтам 2 0
Simen Hestnes 2 0
Akinsola Akinyemi 2 0
Носа Даль Петтер 2 0
Momodou Lion Njie 2 0
Robin Rasch 1 0
David Hickson 1 0
Remi Svindland 1 0
Haakon Hoseth 1 0
Салдана Адам 1 0
Teodor Berg Haltvik 1 0
Sverre Hakami Sandal 1 0
Johannes Hummelvoll-Nunez 1 0
Mathias Toennessen 1 0

Результаты матчей

Будё/Глимт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
КФУМ Осло
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
3
Будё/Глимт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
КФУМ Осло
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

14
1
Будё/Глимт
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
КФУМ Осло
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
7

Упущенные победы

17
4

Голы по времени матча

Забито

9
10
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
11%
1
10%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
1
11%
5
50%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
4
44%
2
20%
61-75
1
11%
0
0%
76-90

Пропущено

3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

14
3
4 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
1
33%
46-60
2
14%
1
33%
61-75
4
29%
1
33%
76-90

Пропущено

4
8
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
4
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Забито

23
13
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
3
13%
1
8%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
3
13%
5
38%
31-45
4
17%
2
15%
46-60
6
26%
3
23%
61-75
5
22%
1
8%
76-90

Пропущено

7
11
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
4
36%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
5
45%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
1
14%
1
9%
76-90

Результаты последних матчей

Будё/Глимт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Хам-Кам - Будё/Глимт 1:0 Будё/Глимт - Тромсё 4:0 ФК Кристиансунн - Будё/Глимт 2:4 Будё/Глимт - Стрёмсгодсет 1:0
Будё/Глимт - Лиллестрём 2:4 Русенборг - Будё/Глимт 1:3 Юнкерен - Будё/Глимт 0:2 Будё/Глимт - Мольде 1:1 Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Брённейсунд - Будё/Глимт 0:6 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2 Аякс - Будё/Глимт 2:2 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Будё/Глимт - Спарта Прага 0:2 Будё/Глимт - Хаммарбю 3:2
КФУМ Осло
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3
Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Фригг - КФУМ Осло 0:3 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Арволл - КФУМ Осло 0:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 КФУМ Осло - Люн 2:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Одд - КФУМ Осло 0:3 Викинг - КФУМ Осло 1:2 Ольборг - КФУМ Осло 3:1 КФУМ Осло - Мьёндален 2:0

Результаты матчей

Будё/Глимт
КФУМ Осло

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%

Точный счет

1:0
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Будё/Глимт
КФУМ Осло

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
3
1.5
Больше Меньше
1
4
2.5
1
4
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
1.5
3
2
3
2
2.5
1
4
2
3
3.5
1
4
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
8
2
6
4
1.5
3
7
4
6
2.5
1
9
3
7
3.5
1
9
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Будё/Глимт
 10 7 2 1 23 - 7 23
2.
Бранн
 10 6 3 1 17 - 8 21
3.
Фредрикстад
 9 6 2 1 19 - 7 20
4.
Мольде
 10 5 2 3 20 - 13 17
5.
Викинг
 9 4 3 2 13 - 11 15
6.
КФУМ Осло
 10 3 5 2 12 - 12 14
7.
Стрёмсгодсет
 9 4 1 4 10 - 13 13
8.
Русенборг
 9 3 1 5 12 - 16 10
9.
Хёугесунн
 9 3 1 5 8 - 13 10
10.
Лиллестрём
 9 3 1 5 10 - 16 10
11.
Сарпсборг-08
 9 3 1 5 12 - 19 10
12.
ФК Кристиансунн
 9 2 4 3 12 - 15 10
13.
Хам-Кам
 10 2 4 4 13 - 10 10
14.
Одд
 10 2 3 5 9 - 20 9
15.
Саннефьёрд
 8 2 1 5 10 - 13 7
16.
Тромсё
 8 2 0 6 10 - 17 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Бранн
 5 4 0 1 8 - 3 12
2.
Будё/Глимт
 5 3 2 0 9 - 3 11
3.
Мольде
 6 3 1 2 13 - 9 10
4.
Викинг
 5 2 2 1 6 - 7 8
5.
Стрёмсгодсет
 4 2 1 1 5 - 3 7
6.
Фредрикстад
 4 2 1 1 7 - 5 7
7.
Саннефьёрд
 4 2 0 2 7 - 6 6
8.
Русенборг
 4 2 0 2 5 - 6 6
9.
Тромсё
 5 2 0 3 9 - 10 6
10.
ФК Кристиансунн
 5 1 3 1 7 - 8 6
11.
Хам-Кам
 4 1 1 2 3 - 4 4
12.
Хёугесунн
 4 1 0 3 2 - 6 3
13.
Сарпсборг-08
 4 1 0 3 2 - 10 3
14.
КФУМ Осло
 5 0 3 2 3 - 8 3
15.
Одд
 5 0 2 3 6 - 13 2
16.
Лиллестрём
 5 0 1 4 3 - 14 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Фредрикстад
 5 4 1 0 12 - 2 13
2.
Будё/Глимт
 5 4 0 1 14 - 4 12
3.
КФУМ Осло
 5 3 2 0 9 - 4 11
4.
Лиллестрём
 4 3 0 1 7 - 2 9
5.
Бранн
 5 2 3 0 9 - 5 9
6.
Викинг
 4 2 1 1 7 - 4 7
7.
Мольде
 4 2 1 1 7 - 4 7
8.
Сарпсборг-08
 5 2 1 2 10 - 9 7
9.
Хёугесунн
 5 2 1 2 6 - 7 7
10.
Одд
 5 2 1 2 3 - 7 7
11.
Стрёмсгодсет
 5 2 0 3 5 - 10 6
12.
Хам-Кам
 6 1 3 2 10 - 6 6
13.
ФК Кристиансунн
 4 1 1 2 5 - 7 4
14.
Русенборг
 5 1 1 3 7 - 10 4
15.
Саннефьёрд
 4 0 1 3 3 - 7 1
16.
Тромсё
 3 0 0 3 1 - 7 0
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Топ бомбардиров
Будё/Глимт Грёнбек Альберт 7
Фредрикстад Бьёрло Мортен 6 (1)
Мольде Эйкрем Магнус 6
Русенборг Сэтер Оле Кристиан 5
Викинг Трипич Златко 4 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Фредрикстад Philip Sandvik Aukland 4
Хам-Кам John Olav Norheim 1 2
Тромсё Енссен Андерс 1 2
Одд Mihajlo Ivancevic 1 2
Мольде Гульбрандсен Фредрик 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 48'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 46'
      Г О О О О Л - Носа Даль Петтер забивает ударом с правой ноги!
    • 41'
      Хёуге Йенс сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Грёнбек Альберт забивает с левой ноги!
    • 1'
      Судья начинает матч
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