Тур: 10. Стадион: Аспмира Стадион. Зрители: 6243 Главный судья: Marius Hansen Groetta
2:2
Конец матча
0'
1:0
41' ГолГрёнбек Альберт
1:1
45' ГолНоса Даль Петтер
51' Желтая карточкаГундерсен Йостейн
1:2
64' ГолJohannes Hummelvoll-Nunez
2:2
75' ГолХёуге Йенс
89' Желтая карточкаHaakon Hoseth
90'+6
Ход матча
41'
1:0
45'
1:1
64'
75'
2:2
89'
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
4 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 6
-
1 Угловые 5
-
2 Офсайды 1
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 4
-
591 Количество передач 550
-
51 Владение мячом, % 49
26
Эвьен
Хэкон
99
Зугеля
Нино
23
Хёуге
Йенс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Зугеля НиноНападающий
- Нападающий
-
23 Хёуге ЙенсНападающий
- Запасные игроки
-
24 Кьетил ХаугВратарь
- Защитник
-
18 Мо БредеЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Кьетил Кнутсен
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Лисгард ИдарВратарь
-
30 Хаджич АднанЗащитник
-
33 Амин НуриЗащитник
-
43 Салдана АдамПолузащитник
-
10 Нджиэ МуссаНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Johannes Moesgaard
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
Бомбардиры внутри турнира
Будё/Глимт
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Грёнбек Альберт
|7
|0.7
|Хог Каспер Ваарст
|4
|0.4
|Зугеля Нино
|3
|0.3
|Хёуге Йенс
|3
|0.3
|Эвьен Хэкон
|2
|0.2
|Салтнес Ульрик
|1
|0.1
|Миккельсен Эугуст
|1
|0.1
|Бьоркан Фредерик
|1
|0.1
|Берг Патрик
|1
|0.1
|Сёрли Сондре
|0
|0
|Гундерсен Йостейн
|0
|0
|Сёренсен Адам
|0
|0
КФУМ Осло
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|4
|0.4
|Носа Даль Петтер
|4
|0.4
|Robin Rasch
|1
|0.1
|Simen Hestnes
|1
|0.1
|Haakon Hoseth
|1
|0.1
|Remi Svindland
|1 (1)
|0.1
Карточки
Будё/Глимт
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хёуге Йенс
|3
|0
|Эвьен Хэкон
|3
|0
|Берг Патрик
|2
|0
|Гундерсен Йостейн
|2
|0
|Бьоркан Фредерик
|2
|0
|Сёренсен Адам
|1
|0
|Грёнбек Альберт
|1
|0
КФУМ Осло
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Алеесами Хайтам
|2
|0
|Simen Hestnes
|2
|0
|Akinsola Akinyemi
|2
|0
|Носа Даль Петтер
|2
|0
|Momodou Lion Njie
|2
|0
|Robin Rasch
|1
|0
|David Hickson
|1
|0
|Remi Svindland
|1
|0
|Haakon Hoseth
|1
|0
|Салдана Адам
|1
|0
|Teodor Berg Haltvik
|1
|0
|Sverre Hakami Sandal
|1
|0
|Johannes Hummelvoll-Nunez
|1
|0
|Mathias Toennessen
|1
|0
Результаты матчей
Будё/Глимт
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
КФУМ Осло
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
3
Будё/Глимт
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
КФУМ Осло
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
14
1
Будё/Глимт
50%
50%
4 победы 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
50% (5)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
КФУМ Осло
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
50% (5)
50% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
70% (7)
20% (2)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
1
7
Упущенные победы
17
4
Голы по времени матча
Забито
9
10
4 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
5 Не забивали 5
1
11%
1
10%
1-15
2
22%
1
10%
16-30
1
11%
5
50%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
4
44%
2
20%
61-75
1
11%
0
0%
76-90
Пропущено
3
3
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
14
3
4 В 1-м тайме 0
10 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 0
6 Не забивали 7
2
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
14%
0
0%
31-45
4
29%
1
33%
46-60
2
14%
1
33%
61-75
4
29%
1
33%
76-90
Пропущено
4
8
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
4
50%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
3
38%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Забито
23
13
8 В 1-м тайме 7
15 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 3
1 Не забивали 2
3
13%
1
8%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
3
13%
5
38%
31-45
4
17%
2
15%
46-60
6
26%
3
23%
61-75
5
22%
1
8%
76-90
Пропущено
7
11
3 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 5
0
0%
4
36%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
2
29%
5
45%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
1
14%
1
9%
61-75
1
14%
1
9%
76-90
Результаты последних матчей
Будё/Глимт
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Хам-Кам - Будё/Глимт 1:0 Будё/Глимт - Тромсё 4:0 ФК Кристиансунн - Будё/Глимт 2:4 Будё/Глимт - Стрёмсгодсет 1:0
Будё/Глимт - Лиллестрём 2:4 Русенборг - Будё/Глимт 1:3 Юнкерен - Будё/Глимт 0:2 Будё/Глимт - Мольде 1:1 Лиллестрём - Будё/Глимт 0:5 Брённейсунд - Будё/Глимт 0:6 Будё/Глимт - Викинг 1:0 Фредрикстад - Будё/Глимт 0:2 Будё/Глимт - Мольде 3:5 Будё/Глимт - Кристал Пэлас 0:1 Будё/Глимт - Сарпсборг-08 2:0 Будё/Глимт - Аякс 1:2 Аякс - Будё/Глимт 2:2 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Будё/Глимт - Спарта Прага 0:2 Будё/Глимт - Хаммарбю 3:2
КФУМ Осло
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
КФУМ Осло - Одд 0:0 Русенборг - КФУМ Осло 1:3 КФУМ Осло - Фредрикстад 1:4 Лисеклостер - КФУМ Осло 2:3
Хёугесунн - КФУМ Осло 0:1 Согндаль - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Бранн 0:0 Фригг - КФУМ Осло 0:3 Сарпсборг-08 - КФУМ Осло 0:2 КФУМ Осло - Стрёмсгодсет 1:3 Арволл - КФУМ Осло 0:2 ФК Кристиансунн - КФУМ Осло 1:1 КФУМ Осло - Хам-Кам 1:1 КФУМ Осло - Люн 2:1 Фредрикстад - КФУМ Осло 1:1 Лиллестрём - КФУМ Осло 3:1 Одд - КФУМ Осло 0:3 Викинг - КФУМ Осло 1:2 Ольборг - КФУМ Осло 3:1 КФУМ Осло - Мьёндален 2:0
Результаты матчей
Будё/Глимт
КФУМ Осло
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
3 раза 60%
0
2 раза 40%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
0:5
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
2 раза 40%
3
1 раз 20%
Точный счет
1:0
3 раза 30%
0:2
1 раз 10%
0:5
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
1:3
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
2:4
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
2 раза 20%
1:1
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:4
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
Точное количество голов
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
4
2 раза 20%
0
1 раз 10%
3
1 раз 10%
5
1 раз 10%
1
5 раз 50%
0
2 раза 20%
2
2 раза 20%
3
1 раз 10%
Тоталы голов в матче
Будё/Глимт
КФУМ Осло
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
23
Больше Меньше
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
32
32
14
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
91
Больше Меньше
82
64
37
46
19
37
19
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Будё/Глимт
|Грёнбек Альберт
|7
|Фредрикстад
|Бьёрло Мортен
|6 (1)
|Мольде
|Эйкрем Магнус
|6
|Русенборг
|Сэтер Оле Кристиан
|5
|Викинг
|Трипич Златко
|4 (4)
|Фредрикстад
|Philip Sandvik Aukland
|4
|Хам-Кам
|John Olav Norheim
|1 2
|Тромсё
|Енссен Андерс
|1 2
|Одд
|Mihajlo Ivancevic
|1 2
|Мольде
|Гульбрандсен Фредрик
|3