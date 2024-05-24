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  2. Матчи
  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 11. Стадион: .
Мальмё
2:0
Первый тайм: 31'
Кальмар
0'
1:0
4' Гол
Болин Уго
2:0
8' Гол
Ботхейм Эрик

Ход матча

4'
Болин Уго
(Габриэль Даль Тое Бусанелло)
1:0
8'
Ботхейм Эрик
(Габриэль Даль Тое Бусанелло)
2:0

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 1
  • 4 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Кальмар
1.23
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6.70
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7.20
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Все Коэффициенты
27
Далин
Юхан
17
Стрюгер-Ларсен
Йенс
18
Янссон
Понтус
19
Корнелиус
Дерек
38
Болин
Уго
8
Пенья
Серхио
11
Нанаси
Себастьян
23
Йонсен
Лассер
Берг
25
Габриэль
Даль
Тое
Бусанелло
9
Телин
Исаак
20
Ботхейм
Эрик
30
Киндберг
Якоб
6
Шёстедт
Расмус
39
Саетра
Ларс
25
Янссон
Рони
26
Мотарархебжафарпур
Араш
23
Гояни
Роберт
29
Ромариньо
Перейра
5
Хальберг
Мелькер
20
Тренсков
Якоб
9
Исламович
Дино
11
Ринг
Джонатан
Мальмё
3-5-2
Кальмар
3-4-3

История личных встреч

Мальмё
Кальмар

23 матча

95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

60.9%
30.4%
8.7%
14 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед

15 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 7 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед

38 матчей

57.9%
15.8%
26.3%
22 победы 6 ничьих 10 побед

Первый тайм

36.8%
44.7%
18.5%
14 побед 17 ничьих 7 побед

Второй тайм

50%
23.7%
26.3%
19 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

А
1:0
А
1:0
А
0:1
А
0:1
А
0:1
ТМК
0:1
А
3:1
ТМК
2:2
А
0:4
А
2:1
А
0:5
А
1:0
ТМК
2:1
А
4:0
А
3:0
А
6:0
А
0:0
А
1:1
А
1:1
К
2:3
А
3:0
А
2:1
А
3:1
А
1:1
А
1:4
А
1:0
А
1:2
ММ(
1:1
А
2:0
А
1:2
А
2:0
ШК
2:1
А
0:1
А
2:3
А
5:4
А
1:2
А
3:2
А
3:2

Голы

Всего голов

35
38

Голов в среднем за матч

1.94
1.9

Среднее время на гол

46
47

Всего голов

28
12

Голов в среднем за матч

1.4
0.67

Среднее время на гол

64
135

Всего голов

63
50

Голов в среднем за матч

1.66
1.32

Тотал матчей

2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 74%
Меньше 26%
10
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37

Среднее время на гол

54
68

Бомбардиры внутри турнира

Мальмё
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Телин Исаак 7 0.64
Ботхейм Эрик 6 0.55
Нанаси Себастьян 5 0.45
Рикс Сёрен 2 0.18
Йонсен Лассер Берг 1 0.09
Корнелиус Дерек 1 0.09
Янссон Понтус 1 0.09
Веккья Стефано 1 0.09
Йоргенсен Себастьян Винтер 1 0.09
Болин Уго 1 0.09
Габриэль Даль Тое Бусанелло 0 0
Али Таха Абди 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Пенья Серхио 0 0
Берг Оливер 0 0
Кальмар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тренсков Якоб 4 0.36
Скрабб Симон 4 0.36
Исламович Дино 3 0.27
Ринг Джонатан 2 0.18
Йенсен Кевин 2 0.18
Хальберг Мелькер 1 0.09
Саетра Ларс 1 0.09
Ромариньо Перейра 0 0
Герсбах Алекс 0 0
Магаши Абдуссалам 0 0
Мотарархебжафарпур Араш 0 0

Карточки

Мальмё
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Стрюгер-Ларсен Йенс 3 0
Розенгрен Отто 2 0
Ольссон Мартин 1 0
Кристиансен Андерс 1 0
Пенья Серхио 1 0
Тиннерхольм Антон 1 0
Телин Исаак 1 0
Рикс Сёрен 1 0
Йонсен Лассер Берг 1 0
Али Таха Абди 1 0
Габриэль Даль Тое Бусанелло 1 0
Elison Makolli 1 0
Кальмар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Скрабб Симон 3 0
Ромариньо Перейра 2 0
Саетра Ларс 2 0
Шёстедт Расмус 2 0
Мотарархебжафарпур Араш 2 0
Янссон Рони 2 0
Ринг Джонатан 1 0
Хальберг Мелькер 1 0
Гояни Роберт 1 0
Магаши Абдуссалам 1 0

Результаты матчей

Мальмё
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Кальмар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)

Сухие победы

4
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
5
Мальмё
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Кальмар
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

2
6

Упущенные победы

15
6
Мальмё
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
0% (0)
40% (4)
Кальмар
55.6%
44.4%
5 побед 4 поражения
Первый тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
30% (3)
40% (4)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

3
0

Волевые победы

3
7

Упущенные победы

15
11

Голы по времени матча

Забито

8
9
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 3
6 Не забивали 5
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
2
25%
5
56%
31-45
2
25%
1
11%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

1
9
1 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
100%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
22%
76-90

Забито

17
9
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
4 Не забивали 6
3
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
5
29%
29%
1
11%
31-45
3
18%
1
11%
46-60
1
6%
4
44%
61-75
5
29%
29%
2
22%
76-90

Пропущено

5
9
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
3
33%
76-90

Забито

25
18
11 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 5
0 Не забивали 1
4
16%
0
0%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
7
28%
6
33%
31-45
5
20%
2
11%
46-60
2
8%
4
22%
61-75
7
28%
2
11%
76-90

Пропущено

6
18
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 11
1 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 9
0
0%
2
11%
1-15
0
0%
2
11%
16-30
2
33%
3
17%
31-45
0
0%
6
33%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
5
28%
76-90

Результаты последних матчей

Мальмё
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Хеккен - Мальмё 2:2 Мальмё - ГАИС 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:3 Эльфсборг - Мальмё 3:1
Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - АИК 5:0 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Вернаму - Мальмё 0:4 Мальмё - Хаммарбю 2:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Хальмстад - Мальмё 0:4 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 ИФК Лулео - Мальмё 0:8 Мальмё - Фалькенберг 0:2 Мальмё - Эстер 2:0 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Даллас - Мальмё 1:4 Мальмё - Спарта Прага 1:2
Кальмар
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Вернаму - Кальмар 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хальмстад 5:2
Мьельбю - Кальмар 3:2 Кальмар - ГАИС 2:3 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Гётеборг 0:1 Кальмар - Сириус 1:2 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Эстер - Кальмар 4:2 Кальмар - Сириус 1:0 Кальмар - АИК 1:1 Эребру - Кальмар 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Кальмар - Хорсенс 2:0 Кальмар - Полесье 1:0 Кальмар - Кёге 4:3 Кальмар - Кристианстад 1:2 Кальмар - Юргорден 2:1

Результаты матчей

Мальмё
Кальмар

Точный счет

1:0
2 раза 50%
2:0
1 раз 25%
5:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Точный счет

1:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:3
1 раз 10%
0:4
1 раз 10%
1:5
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
5:0
1 раз 10%
1:2
2 раза 20%
3:1
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:1
1 раз 10%
2:3
1 раз 10%
3:2
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

1
4 раза 40%
2
2 раза 20%
5
2 раза 20%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
2
4 раза 40%
1
4 раза 40%
0
1 раз 10%
5
1 раз 10%

Тоталы голов в матче

Мальмё
Кальмар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
3
1
3
2.5
1
4
1
3
3.5
1
4
1
3
4.5
1
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
2
3
3
2.5
2
4
3.5
1
5
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
6
4
1.5
Больше Меньше
5
5
4
6
2.5
1
9
3
7
3.5
1
9
2
8
4.5
1
9
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2:0 11 9 1 1 27 - 6 28
2.
Юргорден
 10 7 1 2 21 - 7 22
3.
ГАИС
 10 6 0 4 13 - 13 18
4.
Мьельбю
 10 5 2 3 17 - 10 17
5.
Хеккен
 10 5 2 3 19 - 16 17
6.
Хальмстад
 0:0 11 5 1 5 13 - 17 16
7.
Хаммарбю
 10 5 0 5 15 - 15 15
8.
АИК
 10 4 2 4 17 - 21 14
9.
Эльфсборг
 0:0 11 4 2 5 18 - 17 14
10.
Броммапойкарна
 10 3 4 3 16 - 18 13
11.
Сириус
 10 3 3 4 11 - 13 12
12.
Гётеборг
 10 3 2 5 10 - 14 11
13.
Вернаму
 10 3 2 5 10 - 17 11
14.
ИФК Норрчепинг
 10 3 2 5 14 - 23 11
15.
Кальмар
 0:2 11 3 1 7 17 - 21 10
16.
Вестерос
 10 1 1 8 3 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2:0 5 5 0 0 11 - 0 15
2.
Юргорден
 6 4 1 1 10 - 4 13
3.
АИК
 5 4 0 1 12 - 5 12
4.
Хаммарбю
 5 4 0 1 11 - 5 12
5.
ГАИС
 5 4 0 1 8 - 7 12
6.
Мьельбю
 5 3 2 0 11 - 4 11
7.
Эльфсборг
 0:0 6 3 2 1 14 - 6 11
8.
Хеккен
 6 3 1 2 12 - 10 10
9.
Хальмстад
 0:0 5 3 0 2 7 - 6 9
10.
ИФК Норрчепинг
 4 2 0 2 7 - 9 6
11.
Сириус
 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Броммапойкарна
 5 1 2 2 5 - 12 5
13.
Кальмар
 0:2 5 1 1 3 9 - 9 4
14.
Гётеборг
 5 1 1 3 3 - 9 4
15.
Вестерос
 5 1 0 4 2 - 7 3
16.
Вернаму
 5 0 1 4 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2:0 6 4 1 1 16 - 6 13
2.
Вернаму
 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
Юргорден
 4 3 0 1 11 - 3 9
4.
Броммапойкарна
 5 2 2 1 11 - 6 8
5.
Хеккен
 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Гётеборг
 5 2 1 2 7 - 5 7
7.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Хальмстад
 0:0 6 2 1 3 6 - 11 7
9.
Мьельбю
 5 2 0 3 6 - 6 6
10.
ГАИС
 5 2 0 3 5 - 6 6
11.
Кальмар
 0:2 6 2 0 4 8 - 12 6
12.
ИФК Норрчепинг
 6 1 2 3 7 - 14 5
13.
Хаммарбю
 5 1 0 4 4 - 10 3
14.
Эльфсборг
 0:0 5 1 0 4 4 - 11 3
15.
АИК
 5 0 2 3 5 - 16 2
16.
Вестерос
 5 0 1 4 1 - 6 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 7 (2)
Мальмё Ботхейм Эрик 6 (4)
Сириус Салех Юсеф 6 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 5 (5)
Броммапойкарна Васич Никола 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 6
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Эльфсборг Хольмен Себастьян 4
Вернаму Samuel Kotto 4
Эльфсборг Jalal Abdulai 4
Весь список
Лучшие коэффициенты
Мальмё
Ничья
Кальмар
1.23
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6.70
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7.20
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