Тур: 11. Стадион: Эледа. Зрители: 20546
0'
1:0
4' ГолБолин Уго
2:0
7' ГолБотхейм Эрик
3:0
33' ГолБотхейм Эрик
4:0
40' ГолБотхейм Эрик
5:0
55' ГолТелин Исаак
90'+3
Ход матча
4'
7'
33'
3:0
40'
4:0
55'
5:0
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 1
-
11 Удары в створ 1
-
9 Угловые 0
-
2 Офсайды 1
-
15 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
67 Владение мячом, % 33
27
Далин
Юхан
38
Болин
Уго
20
Ботхейм
Эрик
39
Саетра
Ларс
25
Янссон
Рони
23
Гояни
Роберт
- Основной состав
-
27 Далин ЮханВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
38 Болин УгоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
20 Ботхейм ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Нападающий
-
16 Берг ОливерНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Рюдстрём Хенрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
39 Саетра ЛарсЗащитник
-
25 Янссон РониЗащитник
- Полузащитник
-
23 Гояни РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Leon Isa
-
-
12 Ali Zaher
-
Главный тренер: Йенсен Хенрик
История личных встреч
Мальмё
Кальмар
23 матча
95.7%
4.3%
22 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
60.9%
30.4%
8.7%
14 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.6%
17.4%
7.105427357601E-15%
19 побед 4 ничьи 0 побед
15 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 10 ничьих 7 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 5 ничьих 10 побед
38 матчей
57.9%
15.8%
26.3%
22 победы 6 ничьих 10 побед
Первый тайм
36.8%
44.7%
18.5%
14 побед 17 ничьих 7 побед
Второй тайм
50%
23.7%
26.3%
19 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
35
38
Голов в среднем за матч
1.94
1.9
Среднее время на гол
46
47
Всего голов
28
12
Голов в среднем за матч
1.4
0.67
Среднее время на гол
64
135
Всего голов
63
50
Голов в среднем за матч
1.66
1.32
Тотал матчей
2.5
37
Больше 97%
Меньше 3%
1
28
Больше 74%
Меньше 26%
10
22
Больше 58%
Меньше 42%
16
13
Больше 34%
Меньше 66%
25
8
Больше 21%
Меньше 79%
30
2
Больше 5%
Меньше 95%
36
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
1
Больше 3%
Меньше 97%
37
Среднее время на гол
54
68
Бомбардиры внутри турнира
Мальмё
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ботхейм Эрик
|8
|0.73
|Телин Исаак
|8
|0.73
|Нанаси Себастьян
|5
|0.45
|Рикс Сёрен
|2
|0.18
|Йонсен Лассер Берг
|1
|0.09
|Корнелиус Дерек
|1
|0.09
|Янссон Понтус
|1
|0.09
|Веккья Стефано
|1
|0.09
|Йоргенсен Себастьян Винтер
|1
|0.09
|Болин Уго
|1
|0.09
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|0
|0
|Али Таха Абди
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Пенья Серхио
|0
|0
|Берг Оливер
|0
|0
Кальмар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тренсков Якоб
|4
|0.36
|Скрабб Симон
|4
|0.36
|Исламович Дино
|3
|0.27
|Ринг Джонатан
|2
|0.18
|Йенсен Кевин
|2
|0.18
|Хальберг Мелькер
|1
|0.09
|Саетра Ларс
|1
|0.09
|Ромариньо Перейра
|0
|0
|Герсбах Алекс
|0
|0
|Магаши Абдуссалам
|0
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|0
|0
Карточки
Мальмё
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|3
|0
|Розенгрен Отто
|2
|0
|Ольссон Мартин
|1
|0
|Кристиансен Андерс
|1
|0
|Пенья Серхио
|1
|0
|Тиннерхольм Антон
|1
|0
|Телин Исаак
|1
|0
|Рикс Сёрен
|1
|0
|Йонсен Лассер Берг
|1
|0
|Али Таха Абди
|1
|0
|Габриэль Даль Тое Бусанелло
|1
|0
|Elison Makolli
|1
|0
Кальмар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Скрабб Симон
|3
|0
|Ромариньо Перейра
|2
|0
|Саетра Ларс
|2
|0
|Шёстедт Расмус
|2
|0
|Мотарархебжафарпур Араш
|2
|0
|Янссон Рони
|2
|0
|Ринг Джонатан
|1
|0
|Хальберг Мелькер
|1
|0
|Гояни Роберт
|1
|0
|Магаши Абдуссалам
|1
|0
Результаты матчей
Мальмё
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
60% (3)
40% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (5)
0% (0)
0% (0)
Кальмар
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Сухие победы
5
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
5
Мальмё
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
0% (0)
67% (4)
Кальмар
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
2
6
Упущенные победы
15
6
Мальмё
60%
40%
6 побед 4 поражения
Первый тайм
36% (4)
27% (3)
36% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
0% (0)
36% (4)
Кальмар
50%
50%
5 побед 5 поражений
Первый тайм
27% (3)
55% (6)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
27% (3)
27% (3)
45% (5)
Сухие победы
5
2
Сухие поражения
3
1
Волевые победы
3
7
Упущенные победы
15
11
Голы по времени матча
Забито
13
9
7 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 3
6 Не забивали 6
3
23%
0
0%
1-15
0
0%
3
33%
16-30
4
31%
5
56%
31-45
3
23%
1
11%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
0
0%
76-90
Пропущено
1
14
1 В 1-м тайме 8
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 5
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
1
100%
4
29%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Забито
17
9
8 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
3
18%
0
0%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
5
29%
29%
1
11%
31-45
3
18%
1
11%
46-60
1
6%
4
44%
61-75
5
29%
29%
2
22%
76-90
Пропущено
5
9
1 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
20%
1
11%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
3
60%
3
33%
76-90
Забито
30
18
15 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 8
10 Забивали первыми 5
0 Не забивали 2
6
20%
0
0%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
9
30%
6
33%
31-45
6
20%
2
11%
46-60
2
7%
4
22%
61-75
7
23%
2
11%
76-90
Пропущено
6
23
2 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 12
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 10
0
0%
4
17%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
2
33%
5
22%
31-45
0
0%
7
30%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
5
22%
76-90
Результаты последних матчей
Мальмё
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Хеккен - Мальмё 2:2 Мальмё - ГАИС 1:0 Гётеборг - Мальмё 0:3 Эльфсборг - Мальмё 3:1
Мальмё - Юргорден 1:1 Мальмё - АИК 5:0 Юргорден - Мальмё 0:1 Мальмё - Вестерос 1:0 Вернаму - Мальмё 0:4 Мальмё - Хаммарбю 2:0 ИФК Норрчепинг - Мальмё 1:5 Хальмстад - Мальмё 0:4 Мальмё - ИФК Норрчепинг 5:2 Мальмё - Варберг БоИС 1:1 ИФК Лулео - Мальмё 0:8 Мальмё - Фалькенберг 0:2 Мальмё - Эстер 2:0 Будё/Глимт - Мальмё 4:0 Даллас - Мальмё 1:4 Мальмё - Спарта Прага 1:2
Кальмар
(20 матчей)
45%
10%
45%
9 побед 2 ничьи 9 поражений
Вернаму - Кальмар 0:2 Кальмар - ИФК Норрчепинг 1:1 Хеккен - Кальмар 3:1 Кальмар - Хальмстад 5:2
Мьельбю - Кальмар 3:2 Кальмар - ГАИС 2:3 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Кальмар - Гётеборг 0:1 Кальмар - Сириус 1:2 Хаммарбю - Кальмар 3:1 Эстер - Кальмар 4:2 Кальмар - Сириус 1:0 Кальмар - АИК 1:1 Эребру - Кальмар 1:0 Кальмар - Гефле 3:1 Кальмар - Хорсенс 2:0 Кальмар - Полесье 1:0 Кальмар - Кёге 4:3 Кальмар - Кристианстад 1:2 Кальмар - Юргорден 2:1
Результаты матчей
Мальмё
Кальмар
Точный счет
1:0
2 раза 40%
5:0
2 раза 40%
2:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:3
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
5
2 раза 40%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:4
1 раз 17%
1:5
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
3:1
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
5:0
1 раз 17%
Точное количество голов
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
Точный счет
5:0
2 раза 18%
1:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:3
1 раз 9%
0:4
1 раз 9%
1:5
1 раз 9%
2:0
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
1:2
2 раза 18%
3:1
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:1
1 раз 9%
2:3
1 раз 9%
3:2
1 раз 9%
5:0
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
1
4 раза 36%
5
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
1 раз 9%
4
1 раз 9%
2
4 раза 36%
1
4 раза 36%
0
2 раза 18%
5
1 раз 9%
Тоталы голов в матче
Мальмё
Кальмар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
23
14
23
14
23
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
33
24
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
74
Больше Меньше
56
56
110
47
110
38
110
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|8 (4)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8 (3)
|Сириус
|Салех Юсеф
|6 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|5 (6)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|5 (4)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|6
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|4
|Вернаму
|Samuel Kotto
|4
|Эльфсборг
|Jalal Abdulai
|4