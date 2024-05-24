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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 11. Стадион: .
Эльфсборг
0:0
Первый тайм: 15'
Хальмстад
0'

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Лучшие коэффициенты
Эльфсборг
Ничья
Хальмстад
1.43
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9.10
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Все Коэффициенты
30
Marcus
Bundgaard
13
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
4
Хенрикссон
Густав
19
Кайб
Рами
18
Касем
Ахмед
10
Michael
Baidoo
6
Бальдюрссон
Андри-Фаннар
15
Хедлунд
Симон
14
Jalal
Abdulai
9
Зенели
Арбер
12
Эрландссон
Тим
17
Офосу-Айе
Фил
3
Gabriel
Wallentin
21
Ульссон
Маркус
27
Ногейра
Винисиус
13
Эйольфссон
Гисли
8
Сведберг
Джонатан
24
Аль-Аммари
Амир
11
William
Granath
7
Снаер
Ингассон
Бирнир
18
Naeem
Mohammed
Эльфсборг
4-3-3
Хальмстад
4-4-2

История личных встреч

Эльфсборг
Хальмстад

25 матчей

88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

56%
16%
28%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72%
8%
20%
18 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

112.5%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 7 побед

33 матча

66.7%
21.2%
12.1%
22 победы 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

42.4%
39.4%
18.2%
14 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.5%
24.2%
21.3%
18 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
4:0
А
0:1
А
6:1
ТМК
0:0
ТМК
0:4
А
0:1
А
2:3
ТМК
0:1
ТМК
1:0
ТМК
3:0
А
1:0
А
1:1
ТМК
0:2
ТМК
1:1
ТМК
3:0
А
2:0
ТМК
1:1
А
1:0
А
1:1
А
4:1
А
2:2
А
1:1
ТМС
3:1
А
1:2
А
3:2
А
1:3
А
6:0
А
1:2
А
4:0
ТМС
4:0
А
3:0
А
1:2
ШК
2:2

Голы

Всего голов

52
22

Голов в среднем за матч

2.89
1.47

Среднее время на гол

31
61

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

0.73
0.72

Среднее время на гол

122
124

Всего голов

63
35

Голов в среднем за матч

1.91
1.06

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

47
84

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Baidoo 4 0.36
Хедлунд Симон 4 0.36
Касем Ахмед 3 (1) 0.27
Зенели Арбер 2 0.18
Jalal Abdulai 2 0.18
Седерберг Ноа 1 0.09
Фрик Пер 1 0.09
Оума Тимоти 0 0
Хульт Никлас 0 0
Ларссон Йохан 0 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 0 0
Buhari Ibrahim 0 0
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Naeem Mohammed 4 0.36
Viktor Granath 2 0.18
Ульссон Маркус 1 0.09
Сведберг Джонатан 1 0.09
Баффо Джозеф 1 0.09
Офосу-Айе Фил 1 0.09
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.09
Gabriel Wallentin 1 0.09
William Granath 1 0.09
Ногейра Винисиус 0 0
Аль-Аммари Амир 0 0
Эйольфссон Гисли 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хольмен Себастьян 4 0
Jalal Abdulai 4 0
Michael Baidoo 1 1
Бальдюрссон Андри-Фаннар 2 0
Касем Ахмед 2 0
Terry Yegbe 0 1
Хульт Никлас 1 0
Ларссон Йохан 1 0
Кайб Рами 1 0
Marcus Bundgaard 1 0
Седерберг Ноа 1 0
Buhari Ibrahim 1 0
Оума Тимоти 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 6 0
Аль-Аммари Амир 3 0
Gabriel Wallentin 3 0
Albin Ahlstrand 3 0
Офосу-Айе Фил 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Ногейра Винисиус 2 0
Ульссон Маркус 1 0
Алланссон Йоэль 1 0
Снаер Ингассон Бирнир 1 0
Сведберг Джонатан 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
William Granath 1 0

Результаты матчей

Эльфсборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Хальмстад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
3
Эльфсборг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Хальмстад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

1
6
Эльфсборг
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Хальмстад
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
50% (5)
0% (0)
50% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

1
4

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

4
9

Голы по времени матча

Забито

13
7
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
15%
3
43%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
14%
76-90

Пропущено

7
10
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
2
29%
4
40%
61-75
1
14%
1
10%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
2
50%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
6
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
9%
3
50%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
4
36%
1
17%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Забито

17
14
10 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
2
12%
4
29%
1-15
3
18%
2
14%
16-30
5
29%
29%
4
29%
31-45
4
24%
2
14%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
1
6%
1
7%
76-90

Пропущено

18
16
4 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
6%
4
25%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
5
28%
1
6%
46-60
6
33%
5
31%
61-75
3
17%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ГАИС - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Мальмё 3:1
Эльфсборг - Сириус 2:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Вестерос - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Одд 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:0 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - Оденсе 3:3
Хальмстад
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Юргорден - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Кальмар - Хальмстад 5:2
Вернаму - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Вестерос - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Сириус - Хальмстад 3:0 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хальмстад - Мальмё 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Сённерйюск - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Раннерс 0:1 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:1

Результаты матчей

Эльфсборг
Хальмстад

Точный счет

1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
3:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%

Точное количество голов

2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
6
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%

Тоталы голов в матче

Эльфсборг
Хальмстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2
3
2.5
1
4
1
4
3.5
1
4
4.5
1
4
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
2
1
4
1.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
2
0.5
Больше Меньше
7
3
5
5
1.5
4
6
2
8
2.5
2
8
1
9
3.5
1
9
4.5
1
9
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2:0 11 9 1 1 27 - 6 28
2.
Юргорден
 10 7 1 2 21 - 7 22
3.
ГАИС
 10 6 0 4 13 - 13 18
4.
Мьельбю
 10 5 2 3 17 - 10 17
5.
Хеккен
 10 5 2 3 19 - 16 17
6.
Хальмстад
 0:0 11 5 1 5 13 - 17 16
7.
Хаммарбю
 10 5 0 5 15 - 15 15
8.
АИК
 10 4 2 4 17 - 21 14
9.
Эльфсборг
 0:0 11 4 2 5 18 - 17 14
10.
Броммапойкарна
 10 3 4 3 16 - 18 13
11.
Сириус
 10 3 3 4 11 - 13 12
12.
Гётеборг
 10 3 2 5 10 - 14 11
13.
Вернаму
 10 3 2 5 10 - 17 11
14.
ИФК Норрчепинг
 10 3 2 5 14 - 23 11
15.
Кальмар
 0:2 11 3 1 7 17 - 21 10
16.
Вестерос
 10 1 1 8 3 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2:0 5 5 0 0 11 - 0 15
2.
Юргорден
 6 4 1 1 10 - 4 13
3.
АИК
 5 4 0 1 12 - 5 12
4.
Хаммарбю
 5 4 0 1 11 - 5 12
5.
ГАИС
 5 4 0 1 8 - 7 12
6.
Мьельбю
 5 3 2 0 11 - 4 11
7.
Эльфсборг
 0:0 6 3 2 1 14 - 6 11
8.
Хеккен
 6 3 1 2 12 - 10 10
9.
Хальмстад
 0:0 5 3 0 2 7 - 6 9
10.
ИФК Норрчепинг
 4 2 0 2 7 - 9 6
11.
Сириус
 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Броммапойкарна
 5 1 2 2 5 - 12 5
13.
Кальмар
 0:2 5 1 1 3 9 - 9 4
14.
Гётеборг
 5 1 1 3 3 - 9 4
15.
Вестерос
 5 1 0 4 2 - 7 3
16.
Вернаму
 5 0 1 4 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 2:0 6 4 1 1 16 - 6 13
2.
Вернаму
 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
Юргорден
 4 3 0 1 11 - 3 9
4.
Броммапойкарна
 5 2 2 1 11 - 6 8
5.
Хеккен
 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Гётеборг
 5 2 1 2 7 - 5 7
7.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Хальмстад
 0:0 6 2 1 3 6 - 11 7
9.
Мьельбю
 5 2 0 3 6 - 6 6
10.
ГАИС
 5 2 0 3 5 - 6 6
11.
Кальмар
 0:2 6 2 0 4 8 - 12 6
12.
ИФК Норрчепинг
 6 1 2 3 7 - 14 5
13.
Хаммарбю
 5 1 0 4 4 - 10 3
14.
Эльфсборг
 0:0 5 1 0 4 4 - 11 3
15.
АИК
 5 0 2 3 5 - 16 2
16.
Вестерос
 5 0 1 4 1 - 6 1
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Телин Исаак 7 (2)
Мальмё Ботхейм Эрик 6 (4)
Сириус Салех Юсеф 6 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 5 (5)
Броммапойкарна Васич Никола 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 6
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Эльфсборг Хольмен Себастьян 4
Вернаму Samuel Kotto 4
Эльфсборг Jalal Abdulai 4
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Эльфсборг
Ничья
Хальмстад
1.43
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9.10
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9.00
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Эльфсборг
Хальмстад
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