Тур: 11. Стадион: Boraas Arena.
0'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
51 Владение мячом, % 49
19
Кайб
Рами
18
Касем
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кайб РамиЗащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Боман АндреЗащитник
-
16 Оума ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
22 Alex Hall
-
Главный тренер: Magnus Haglund
История личных встреч
Эльфсборг
Хальмстад
25 матчей
88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
56%
16%
28%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
72%
8%
20%
18 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
112.5%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 7 побед
33 матча
66.7%
21.2%
12.1%
22 победы 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
42.4%
39.4%
18.2%
14 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
54.5%
24.2%
21.3%
18 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
52
22
Голов в среднем за матч
2.89
1.47
Среднее время на гол
31
61
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
0.73
0.72
Среднее время на гол
122
124
Всего голов
63
35
Голов в среднем за матч
1.91
1.06
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
47
84
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Baidoo
|4
|0.36
|Хедлунд Симон
|4
|0.36
|Касем Ахмед
|3 (1)
|0.27
|Зенели Арбер
|2
|0.18
|Jalal Abdulai
|2
|0.18
|Седерберг Ноа
|1
|0.09
|Фрик Пер
|1
|0.09
|Оума Тимоти
|0
|0
|Хульт Никлас
|0
|0
|Ларссон Йохан
|0
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|0
|0
|Buhari Ibrahim
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Naeem Mohammed
|4
|0.36
|Viktor Granath
|2
|0.18
|Ульссон Маркус
|1
|0.09
|Сведберг Джонатан
|1
|0.09
|Баффо Джозеф
|1
|0.09
|Офосу-Айе Фил
|1
|0.09
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.09
|Gabriel Wallentin
|1
|0.09
|William Granath
|1
|0.09
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Аль-Аммари Амир
|0
|0
|Эйольфссон Гисли
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хольмен Себастьян
|4
|0
|Jalal Abdulai
|4
|0
|Michael Baidoo
|1
|1
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|0
|Касем Ахмед
|2
|0
|Terry Yegbe
|0
|1
|Хульт Никлас
|1
|0
|Ларссон Йохан
|1
|0
|Кайб Рами
|1
|0
|Marcus Bundgaard
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
|Buhari Ibrahim
|1
|0
|Оума Тимоти
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|6
|0
|Аль-Аммари Амир
|3
|0
|Gabriel Wallentin
|3
|0
|Albin Ahlstrand
|3
|0
|Офосу-Айе Фил
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Ногейра Винисиус
|2
|0
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Алланссон Йоэль
|1
|0
|Снаер Ингассон Бирнир
|1
|0
|Сведберг Джонатан
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|William Granath
|1
|0
Результаты матчей
Эльфсборг
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Хальмстад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
3
Эльфсборг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Хальмстад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
60% (3)
0% (0)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
1
6
Эльфсборг
77.8%
22.2%
7 побед 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
30% (3)
20% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (6)
20% (2)
20% (2)
Хальмстад
40%
60%
4 победы 6 поражений
Первый тайм
50% (5)
0% (0)
50% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
10% (1)
40% (4)
50% (5)
Сухие победы
3
2
Сухие поражения
1
4
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
4
9
Голы по времени матча
Забито
13
7
7 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
15%
3
43%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
3
23%
2
29%
31-45
4
31%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
1
14%
76-90
Пропущено
7
10
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 6
1 Пропускали первыми 3
4 Не пропускали 4
0
0%
1
10%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
2
29%
4
40%
61-75
1
14%
1
10%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
7 Не забивали 6
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
2
50%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
6
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
9%
3
50%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
4
36%
1
17%
61-75
2
18%
1
17%
76-90
Забито
17
14
10 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
2
12%
4
29%
1-15
3
18%
2
14%
16-30
5
29%
29%
4
29%
31-45
4
24%
2
14%
46-60
2
12%
1
7%
61-75
1
6%
1
7%
76-90
Пропущено
18
16
4 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 8
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
6%
4
25%
1-15
1
6%
3
19%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
5
28%
1
6%
46-60
6
33%
5
31%
61-75
3
17%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ГАИС - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Мальмё 3:1
Эльфсборг - Сириус 2:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Вестерос - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Одд 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:0 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - Оденсе 3:3
Хальмстад
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Юргорден - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Кальмар - Хальмстад 5:2
Вернаму - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Вестерос - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Сириус - Хальмстад 3:0 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хальмстад - Мальмё 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Сённерйюск - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Раннерс 0:1 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:1
Результаты матчей
Эльфсборг
Хальмстад
Точный счет
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
6
1 раз 20%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
5:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
2:0
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
2:2
1 раз 10%
3:0
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
4:2
1 раз 10%
6:1
1 раз 10%
3:0
2 раза 20%
1:3
2 раза 20%
0:1
1 раз 10%
0:2
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
2:0
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
5:2
1 раз 10%
Точное количество голов
2
3 раза 30%
1
3 раза 30%
0
2 раза 20%
3
1 раз 10%
6
1 раз 10%
0
3 раза 30%
1
3 раза 30%
2
2 раза 20%
3
2 раза 20%
Тоталы голов в матче
Эльфсборг
Хальмстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
23
14
14
14
14
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
32
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
82
Больше Меньше
73
55
46
28
28
19
19
19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|11
|9
|1
|1
|27 - 6
|28
|2.
|10
|7
|1
|2
|21 - 7
|22
|3.
|10
|6
|0
|4
|13 - 13
|18
|4.
|10
|5
|2
|3
|17 - 10
|17
|5.
|10
|5
|2
|3
|19 - 16
|17
|6.
|0:0
|11
|5
|1
|5
|13 - 17
|16
|7.
|10
|5
|0
|5
|15 - 15
|15
|8.
|10
|4
|2
|4
|17 - 21
|14
|9.
|0:0
|11
|4
|2
|5
|18 - 17
|14
|10.
|10
|3
|4
|3
|16 - 18
|13
|11.
|10
|3
|3
|4
|11 - 13
|12
|12.
|10
|3
|2
|5
|10 - 14
|11
|13.
|10
|3
|2
|5
|10 - 17
|11
|14.
|10
|3
|2
|5
|14 - 23
|11
|15.
|0:2
|11
|3
|1
|7
|17 - 21
|10
|16.
|10
|1
|1
|8
|3 - 13
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|5
|5
|0
|0
|11 - 0
|15
|2.
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|3.
|5
|4
|0
|1
|12 - 5
|12
|4.
|5
|4
|0
|1
|11 - 5
|12
|5.
|5
|4
|0
|1
|8 - 7
|12
|6.
|5
|3
|2
|0
|11 - 4
|11
|7.
|0:0
|6
|3
|2
|1
|14 - 6
|11
|8.
|6
|3
|1
|2
|12 - 10
|10
|9.
|0:0
|5
|3
|0
|2
|7 - 6
|9
|10.
|4
|2
|0
|2
|7 - 9
|6
|11.
|5
|1
|2
|2
|5 - 6
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|5 - 12
|5
|13.
|0:2
|5
|1
|1
|3
|9 - 9
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|3 - 9
|4
|15.
|5
|1
|0
|4
|2 - 7
|3
|16.
|5
|0
|1
|4
|3 - 12
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|6
|4
|1
|1
|16 - 6
|13
|2.
|5
|3
|1
|1
|7 - 5
|10
|3.
|4
|3
|0
|1
|11 - 3
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|11 - 6
|8
|5.
|4
|2
|1
|1
|7 - 6
|7
|6.
|5
|2
|1
|2
|7 - 5
|7
|7.
|5
|2
|1
|2
|6 - 7
|7
|8.
|0:0
|6
|2
|1
|3
|6 - 11
|7
|9.
|5
|2
|0
|3
|6 - 6
|6
|10.
|5
|2
|0
|3
|5 - 6
|6
|11.
|0:2
|6
|2
|0
|4
|8 - 12
|6
|12.
|6
|1
|2
|3
|7 - 14
|5
|13.
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|14.
|0:0
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|15.
|5
|0
|2
|3
|5 - 16
|2
|16.
|5
|0
|1
|4
|1 - 6
|1
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- — Зона вылета
|Мальмё
|Телин Исаак
|7 (2)
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|6 (4)
|Сириус
|Салех Юсеф
|6 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|5 (5)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|5 (4)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|6
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|4
|Вернаму
|Samuel Kotto
|4
|Эльфсборг
|Jalal Abdulai
|4