Тур: 11. Стадион: Boraas Arena. Зрители: 7122
0'
35' Желтая карточкаЛарссон Йохан
45' Желтая карточкаТомасен Йенс
1:0
49' ГолКасем Ахмед
2:0
89' ГолЛарссон Йохан
90'+5
Ход матча
35'
45'
49'
1:0
89'
2:0
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 7
-
8 Удары в створ 2
-
4 Угловые 2
-
4 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
19
Кайб
Рами
18
Касем
Ахмед
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Кайб РамиЗащитник
-
18 Касем АхмедПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
21 Боман АндреЗащитник
-
16 Оума ТимотиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Фрик ПерНападающий
-
-
-
Главный тренер: Jimmy Thelin
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
22 Alex Hall
-
Главный тренер: Magnus Haglund
История личных встреч
Эльфсборг
Хальмстад
25 матчей
88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
56%
16%
28%
14 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
72%
8%
20%
18 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Первый тайм
112.5%
0 побед 9 ничьих 6 побед
Второй тайм
75%
25%
0 побед 6 ничьих 7 побед
33 матча
66.7%
21.2%
12.1%
22 победы 7 ничьих 4 победы
Первый тайм
42.4%
39.4%
18.2%
14 побед 13 ничьих 6 побед
Второй тайм
54.5%
24.2%
21.3%
18 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Голы
Всего голов
52
22
Голов в среднем за матч
2.89
1.47
Среднее время на гол
31
61
Всего голов
11
13
Голов в среднем за матч
0.73
0.72
Среднее время на гол
122
124
Всего голов
63
35
Голов в среднем за матч
1.91
1.06
Тотал матчей
2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32
Среднее время на гол
47
84
Бомбардиры внутри турнира
Эльфсборг
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Baidoo
|4
|0.36
|Касем Ахмед
|4 (1)
|0.36
|Хедлунд Симон
|4
|0.36
|Зенели Арбер
|2
|0.18
|Jalal Abdulai
|2
|0.18
|Ларссон Йохан
|1
|0.09
|Седерберг Ноа
|1
|0.09
|Фрик Пер
|1
|0.09
|Оума Тимоти
|0
|0
|Хульт Никлас
|0
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|0
|0
|Buhari Ibrahim
|0
|0
Хальмстад
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Naeem Mohammed
|4
|0.36
|Viktor Granath
|2
|0.18
|Ульссон Маркус
|1
|0.09
|Сведберг Джонатан
|1
|0.09
|Баффо Джозеф
|1
|0.09
|Офосу-Айе Фил
|1
|0.09
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0.09
|Gabriel Wallentin
|1
|0.09
|William Granath
|1
|0.09
|Ногейра Винисиус
|0
|0
|Аль-Аммари Амир
|0
|0
|Эйольфссон Гисли
|0
|0
Карточки
Эльфсборг
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хольмен Себастьян
|4
|0
|Jalal Abdulai
|4
|0
|Michael Baidoo
|1
|1
|Ларссон Йохан
|2
|0
|Бальдюрссон Андри-Фаннар
|2
|0
|Касем Ахмед
|2
|0
|Terry Yegbe
|0
|1
|Хульт Никлас
|1
|0
|Томасен Йенс
|1
|0
|Кайб Рами
|1
|0
|Marcus Bundgaard
|1
|0
|Седерберг Ноа
|1
|0
|Buhari Ibrahim
|1
|0
|Оума Тимоти
|1
|0
Хальмстад
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Баффо Джозеф
|6
|0
|Аль-Аммари Амир
|3
|0
|Gabriel Wallentin
|3
|0
|Albin Ahlstrand
|3
|0
|Офосу-Айе Фил
|2
|0
|Naeem Mohammed
|2
|0
|Ногейра Винисиус
|2
|0
|Ульссон Маркус
|1
|0
|Алланссон Йоэль
|1
|0
|Снаер Ингассон Бирнир
|1
|0
|Сведберг Джонатан
|1
|0
|Видесхейм-Пауль Расмус
|1
|0
|William Granath
|1
|0
Результаты матчей
Эльфсборг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Хальмстад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
3
3
Эльфсборг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Хальмстад
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
11
5
Упущенные победы
1
6
Эльфсборг
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Хальмстад
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)
Сухие победы
4
2
Сухие поражения
1
5
Волевые победы
14
6
Упущенные победы
4
9
Голы по времени матча
Забито
15
7
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
13%
3
43%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
3
20%
2
29%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
1
14%
76-90
Пропущено
7
12
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
2
29%
4
33%
61-75
1
14%
2
17%
76-90
Забито
4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
2
50%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
11
6
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
9%
3
50%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
4
36%
1
17%
61-75
2
18%
1
17%
76-90
Забито
19
14
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
2
11%
4
29%
1-15
3
16%
2
14%
16-30
5
26%
4
29%
31-45
5
26%
2
14%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
2
11%
1
7%
76-90
Пропущено
18
18
4 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
6%
4
22%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
5
28%
2
11%
46-60
6
33%
5
28%
61-75
3
17%
3
17%
76-90
Результаты последних матчей
Эльфсборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ГАИС - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Мальмё 3:1
Эльфсборг - Сириус 2:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Вестерос - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Одд 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:0 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - Оденсе 3:3
Хальмстад
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Юргорден - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Кальмар - Хальмстад 5:2
Вернаму - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Вестерос - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Сириус - Хальмстад 3:0 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хальмстад - Мальмё 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Сённерйюск - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Раннерс 0:1 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:1
Результаты матчей
Эльфсборг
Хальмстад
Точный счет
2:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Точный счет
2:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%
Точное количество голов
2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
6
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%
Тоталы голов в матче
Эльфсборг
Хальмстад
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
23
24
14
15
15
15
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
33
14
24
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
92
Больше Меньше
74
65
47
29
29
110
110
110
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Мальмё
|Ботхейм Эрик
|8 (4)
|Мальмё
|Телин Исаак
|8 (3)
|Сириус
|Салех Юсеф
|6 (1)
|Мальмё
|Нанаси Себастьян
|5 (6)
|Броммапойкарна
|Васич Никола
|5 (4)
|Хальмстад
|Баффо Джозеф
|6
|Гётеборг
|Тордарсон Колбейнн
|1 3
|Эльфсборг
|Хольмен Себастьян
|4
|Вернаму
|Samuel Kotto
|4
|Эльфсборг
|Jalal Abdulai
|4