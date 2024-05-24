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  3. Швеция
  4. Аллсвенскан 2024
Тур: 11. Стадион: . Зрители: 7122
Эльфсборг
2:0
Конец матча
Хальмстад
0'
35' Желтая карточка
Ларссон Йохан
45' Желтая карточка
Томасен Йенс
1:0
49' Гол
Касем Ахмед
2:0
89' Гол
Ларссон Йохан
90'+5

Ход матча

25'
Томасен Йенс
Jalal Abdulai
 
35'
Ларссон Йохан
 
45'
Томасен Йенс
 
49'
Касем Ахмед
(Michael Baidoo)
1:0
52'
 
Viktor Granath
Naeem Mohammed
67'
 
Видесхейм-Пауль Расмус
Снаер Ингассон Бирнир
71'
Фрик Пер
Хедлунд Симон
 
81'
 
Albin Ahlstrand
William Granath
81'
 
Алланссон Йоэль
Сведберг Джонатан
86'
Besfort Zeneli
Касем Ахмед
 
86'
Красники Дион
Зенели Арбер
 
86'
Оума Тимоти
Томасен Йенс
 
89'
Ларссон Йохан
2:0

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 7
  • 8 Удары в створ 2
  • 4 Угловые 2
  • 4 Офсайды 2
  • 9 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 60 Владение мячом, % 40
30
Marcus
Bundgaard
13
Ларссон
Йохан
8
Хольмен
Себастьян
4
Хенрикссон
Густав
19
Кайб
Рами
18
Касем
Ахмед
10
Michael
Baidoo
6
Бальдюрссон
Андри-Фаннар
15
Хедлунд
Симон
14
Jalal
Abdulai
9
Зенели
Арбер
12
Эрландссон
Тим
17
Офосу-Айе
Фил
3
Gabriel
Wallentin
21
Ульссон
Маркус
27
Ногейра
Винисиус
13
Эйольфссон
Гисли
8
Сведберг
Джонатан
24
Аль-Аммари
Амир
11
William
Granath
7
Снаер
Ингассон
Бирнир
18
Naeem
Mohammed
Эльфсборг
4-3-3
Хальмстад
4-4-2

История личных встреч

Эльфсборг
Хальмстад

25 матчей

88%
12%
22 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

56%
16%
28%
14 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72%
8%
20%
18 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Первый тайм

112.5%
0 побед 9 ничьих 6 побед

Второй тайм

75%
25%
0 побед 6 ничьих 7 побед

33 матча

66.7%
21.2%
12.1%
22 победы 7 ничьих 4 победы

Первый тайм

42.4%
39.4%
18.2%
14 побед 13 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.5%
24.2%
21.3%
18 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

ТМК
4:0
А
0:1
А
6:1
ТМК
0:0
ТМК
0:4
А
0:1
А
2:3
ТМК
0:1
ТМК
1:0
ТМК
3:0
А
1:0
А
1:1
ТМК
0:2
ТМК
1:1
ТМК
3:0
А
2:0
ТМК
1:1
А
1:0
А
1:1
А
4:1
А
2:2
А
1:1
ТМС
3:1
А
1:2
А
3:2
А
1:3
А
6:0
А
1:2
А
4:0
ТМС
4:0
А
3:0
А
1:2
ШК
2:2

Голы

Всего голов

52
22

Голов в среднем за матч

2.89
1.47

Среднее время на гол

31
61

Всего голов

11
13

Голов в среднем за матч

0.73
0.72

Среднее время на гол

122
124

Всего голов

63
35

Голов в среднем за матч

1.91
1.06

Тотал матчей

2.5
32
Больше 97%
Меньше 3%
1
26
Больше 79%
Меньше 21%
7
19
Больше 58%
Меньше 42%
14
13
Больше 39%
Меньше 61%
20
5
Больше 15%
Меньше 85%
28
2
Больше 6%
Меньше 94%
31
1
Больше 3%
Меньше 97%
32

Среднее время на гол

47
84

Бомбардиры внутри турнира

Эльфсборг
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Baidoo 4 0.36
Касем Ахмед 4 (1) 0.36
Хедлунд Симон 4 0.36
Зенели Арбер 2 0.18
Jalal Abdulai 2 0.18
Ларссон Йохан 1 0.09
Седерберг Ноа 1 0.09
Фрик Пер 1 0.09
Оума Тимоти 0 0
Хульт Никлас 0 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 0 0
Buhari Ibrahim 0 0
Хальмстад
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Naeem Mohammed 4 0.36
Viktor Granath 2 0.18
Ульссон Маркус 1 0.09
Сведберг Джонатан 1 0.09
Баффо Джозеф 1 0.09
Офосу-Айе Фил 1 0.09
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0.09
Gabriel Wallentin 1 0.09
William Granath 1 0.09
Ногейра Винисиус 0 0
Аль-Аммари Амир 0 0
Эйольфссон Гисли 0 0

Карточки

Эльфсборг
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хольмен Себастьян 4 0
Jalal Abdulai 4 0
Michael Baidoo 1 1
Ларссон Йохан 2 0
Бальдюрссон Андри-Фаннар 2 0
Касем Ахмед 2 0
Terry Yegbe 0 1
Хульт Никлас 1 0
Томасен Йенс 1 0
Кайб Рами 1 0
Marcus Bundgaard 1 0
Седерберг Ноа 1 0
Buhari Ibrahim 1 0
Оума Тимоти 1 0
Хальмстад
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Баффо Джозеф 6 0
Аль-Аммари Амир 3 0
Gabriel Wallentin 3 0
Albin Ahlstrand 3 0
Офосу-Айе Фил 2 0
Naeem Mohammed 2 0
Ногейра Винисиус 2 0
Ульссон Маркус 1 0
Алланссон Йоэль 1 0
Снаер Ингассон Бирнир 1 0
Сведберг Джонатан 1 0
Видесхейм-Пауль Расмус 1 0
William Granath 1 0

Результаты матчей

Эльфсборг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Хальмстад
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

3
3
Эльфсборг
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Хальмстад
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

11
5

Упущенные победы

1
6
Эльфсборг
80%
20%
8 побед 2 поражения
Первый тайм
45% (5)
36% (4)
18% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
64% (7)
18% (2)
18% (2)
Хальмстад
36.4%
63.6%
4 победы 7 поражений
Первый тайм
45% (5)
9% (1)
45% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
9% (1)
36% (4)
55% (6)

Сухие победы

4
2

Сухие поражения

1
5

Волевые победы

14
6

Упущенные победы

4
9

Голы по времени матча

Забито

15
7
7 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 2
5 Не забивали 7
2
13%
3
43%
1-15
2
13%
1
14%
16-30
3
20%
2
29%
31-45
5
33%
0
0%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
2
13%
1
14%
76-90

Пропущено

7
12
2 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 4
4 Не пропускали 5
0
0%
1
8%
1-15
0
0%
3
25%
16-30
2
29%
0
0%
31-45
2
29%
2
17%
46-60
2
29%
4
33%
61-75
1
14%
2
17%
76-90

Забито

4
7
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 3
8 Не забивали 7
0
0%
1
14%
1-15
1
25%
1
14%
16-30
2
50%
2
29%
31-45
0
0%
2
29%
46-60
1
25%
1
14%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

11
6
2 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 3
1
9%
3
50%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
4
36%
1
17%
61-75
2
18%
1
17%
76-90

Забито

19
14
10 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 5
2 Не забивали 3
2
11%
4
29%
1-15
3
16%
2
14%
16-30
5
26%
4
29%
31-45
5
26%
2
14%
46-60
2
11%
1
7%
61-75
2
11%
1
7%
76-90

Пропущено

18
18
4 В 1-м тайме 8
14 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 8
1
6%
4
22%
1-15
1
6%
3
17%
16-30
2
11%
1
6%
31-45
5
28%
2
11%
46-60
6
33%
5
28%
61-75
3
17%
3
17%
76-90

Результаты последних матчей

Эльфсборг
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
ГАИС - Эльфсборг 2:1 Эльфсборг - АИК 6:1 Юргорден - Эльфсборг 2:0 Эльфсборг - Мальмё 3:1
Эльфсборг - Сириус 2:0 ИФК Норрчепинг - Эльфсборг 4:2 Эльфсборг - Кальмар 1:2 Хаммарбю - Эльфсборг 3:0 Вестерос - Эльфсборг 0:1 Эльфсборг - Вернаму 2:2 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хеккен - Эльфсборг 1:3 Эльфсборг - Дегерфорс 2:2 Эргрюте - Эльфсборг 3:2 Эльфсборг - Одд 3:1 Эльфсборг - ГАИС 2:0 Эльфсборг - Силькеборг 1:2 Эльфсборг - Копенгаген 4:5 Фредрикстад - Эльфсборг 3:0 Эльфсборг - Оденсе 3:3
Хальмстад
(20 матчей)
50%
5%
45%
10 побед 1 ничья 9 поражений
Юргорден - Хальмстад 2:0 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хальмстад - Мьельбю 1:3 Кальмар - Хальмстад 5:2
Вернаму - Хальмстад 1:3 Хальмстад - Хаммарбю 2:1 Хальмстад - Броммапойкарна 0:2 Вестерос - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Гётеборг 1:0 Сириус - Хальмстад 3:0 Эльфсборг - Хальмстад 4:0 Хальмстад - Мальмё 0:4 Броммапойкарна - Хальмстад 0:1 Вернаму - Хальмстад 0:1 Хальмстад - Треллеборг 1:1 Хальмстад - Хельсинборг 3:2 Сённерйюск - Хальмстад 1:0 Хальмстад - Раннерс 0:1 Хальмстад - Утсиктенс 2:0 Гётеборг - Хальмстад 0:1

Результаты матчей

Эльфсборг
Хальмстад

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
1 раз 17%
3
1 раз 17%
6
1 раз 17%
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
5:2
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 50%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Точный счет

2:0
3 раза 27%
0:1
1 раз 9%
1:2
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
2:2
1 раз 9%
3:0
1 раз 9%
3:1
1 раз 9%
4:2
1 раз 9%
6:1
1 раз 9%
1:3
2 раза 18%
2:0
2 раза 18%
3:0
2 раза 18%
0:1
1 раз 9%
0:2
1 раз 9%
1:0
1 раз 9%
2:1
1 раз 9%
5:2
1 раз 9%

Точное количество голов

2
4 раза 36%
1
3 раза 27%
0
2 раза 18%
3
1 раз 9%
6
1 раз 9%
0
4 раза 36%
1
3 раза 27%
2
2 раза 18%
3
2 раза 18%

Тоталы голов в матче

Эльфсборг
Хальмстад

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
1.5
Больше Меньше
2
3
2
4
2.5
1
4
1
5
3.5
1
5
4.5
1
5
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
4
1.5
2
4

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
2
0.5
Больше Меньше
7
4
6
5
1.5
4
7
2
9
2.5
2
9
1
10
3.5
1
10
4.5
1
10
5.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 11 9 1 1 30 - 6 28
2.
Юргорден
 10 7 1 2 21 - 7 22
3.
ГАИС
 10 6 0 4 13 - 13 18
4.
Мьельбю
 10 5 2 3 17 - 10 17
5.
Хеккен
 10 5 2 3 19 - 16 17
6.
Эльфсборг
 11 5 1 5 20 - 17 16
7.
Хаммарбю
 10 5 0 5 15 - 15 15
8.
Хальмстад
 11 5 0 6 13 - 19 15
9.
АИК
 10 4 2 4 17 - 21 14
10.
Броммапойкарна
 10 3 4 3 16 - 18 13
11.
Сириус
 10 3 3 4 11 - 13 12
12.
Гётеборг
 10 3 2 5 10 - 14 11
13.
Вернаму
 10 3 2 5 10 - 17 11
14.
ИФК Норрчепинг
 10 3 2 5 14 - 23 11
15.
Кальмар
 11 3 1 7 17 - 24 10
16.
Вестерос
 10 1 1 8 3 - 13 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 5 5 0 0 14 - 0 15
2.
Эльфсборг
 6 4 1 1 16 - 6 13
3.
Юргорден
 6 4 1 1 10 - 4 13
4.
АИК
 5 4 0 1 12 - 5 12
5.
Хаммарбю
 5 4 0 1 11 - 5 12
6.
ГАИС
 5 4 0 1 8 - 7 12
7.
Мьельбю
 5 3 2 0 11 - 4 11
8.
Хеккен
 6 3 1 2 12 - 10 10
9.
Хальмстад
 5 3 0 2 7 - 6 9
10.
ИФК Норрчепинг
 4 2 0 2 7 - 9 6
11.
Сириус
 5 1 2 2 5 - 6 5
12.
Броммапойкарна
 5 1 2 2 5 - 12 5
13.
Кальмар
 5 1 1 3 9 - 9 4
14.
Гётеборг
 5 1 1 3 3 - 9 4
15.
Вестерос
 5 1 0 4 2 - 7 3
16.
Вернаму
 5 0 1 4 3 - 12 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Мальмё
 6 4 1 1 16 - 6 13
2.
Вернаму
 5 3 1 1 7 - 5 10
3.
Юргорден
 4 3 0 1 11 - 3 9
4.
Броммапойкарна
 5 2 2 1 11 - 6 8
5.
Хеккен
 4 2 1 1 7 - 6 7
6.
Гётеборг
 5 2 1 2 7 - 5 7
7.
Сириус
 5 2 1 2 6 - 7 7
8.
Мьельбю
 5 2 0 3 6 - 6 6
9.
ГАИС
 5 2 0 3 5 - 6 6
10.
Кальмар
 6 2 0 4 8 - 15 6
11.
Хальмстад
 6 2 0 4 6 - 13 6
12.
ИФК Норрчепинг
 6 1 2 3 7 - 14 5
13.
Хаммарбю
 5 1 0 4 4 - 10 3
14.
Эльфсборг
 5 1 0 4 4 - 11 3
15.
АИК
 5 0 2 3 5 - 16 2
16.
Вестерос
 5 0 1 4 1 - 6 1
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Мальмё Ботхейм Эрик 8 (4)
Мальмё Телин Исаак 8 (3)
Сириус Салех Юсеф 6 (1)
Мальмё Нанаси Себастьян 5 (6)
Броммапойкарна Васич Никола 5 (4)
Весь список

Топ нарушителей
Хальмстад Баффо Джозеф 6
Гётеборг Тордарсон Колбейнн 1 3
Эльфсборг Хольмен Себастьян 4
Вернаму Samuel Kotto 4
Эльфсборг Jalal Abdulai 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 49'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Томасен Йенс получил желтую карточку от судьи
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