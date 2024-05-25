Тур: 1. Стадион: Арена Болт.
0'
21' Желтая карточкаКескинен Топи
0:1
24' ПенальтиХаарала Сантери
45' Желтая карточкаАрифи Дони
Ход матча
21'
24'
0:1
45'
45
Томас
Диого
30
Паллас
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
45 Томас ДиогоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Паллас НоаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
14 Сарпей ХансПолузащитник
- Нападающий
-
37 Танака АтомуНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Коркеакуннас Тони
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Риски РоопеНападающий
-
-
-
19 Oiva Jukkola
-
-
Главный тренер: Joonas Rantanen
История личных встреч
ХИК
Ильвес
18 матчей
94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
72.2%
11.1%
16.7%
13 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед
Второй тайм
125%
0 побед 10 ничьих 1 победа
26 матчей
65.4%
23.1%
11.5%
17 побед 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
50%
46.2%
3.8%
13 побед 12 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
22
25
Голов в среднем за матч
2.2
1.56
Среднее время на гол
40
57
Всего голов
15
6
Голов в среднем за матч
0.94
0.6
Среднее время на гол
96
150
Всего голов
37
31
Голов в среднем за матч
1.42
1.19
Тотал матчей
2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25
Среднее время на гол
63
75
Бомбардиры внутри турнира
ХИК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кескинен Топи
|4
|0.4
|Лингман Лукас
|2 (1)
|0.2
|Олусанья Антони
|2
|0.2
|Планж Люк
|2
|0.2
|Банде Хассане
|1
|0.1
|Тойвио Йоона
|1
|0.1
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0.1
|_Ezeh D.
|1
|0.1
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|0
|0
Ильвес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хаарала Сантери
|4 (2)
|0.44
|Oiva Jukkola
|3
|0.33
|Риски Роопе
|3
|0.33
|Улунду Винсент
|2
|0.22
|Арифи Дони
|1
|0.11
|Попович Антон
|1
|0.11
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|1
|0.11
|Аспегрен Фелипе
|1
|0.11
|Миеттунен Тату
|1
|0.11
|Мяенпя Аапо
|1
|0.11
|Maksim Stjopin
|1
|0.11
|Ветели Йоона
|0
|0
|Luis Pereira de Sousa Jorge1
|0
|0
|Marius Soederbaeck
|0
|0
Карточки
ХИК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Канеллопулос Гиоргос
|3
|0
|Лингман Лукас
|2
|0
|Кескинен Топи
|2
|0
|Сарпей Ханс
|1
|0
|Хальме Аапо
|1
|0
|Томас Диого
|1
|0
|Коуассиви-Бениссан Кевин
|1
|0
|Олусанья Антони
|1
|0
|Банде Хассане
|1
|0
|Лайонс-Фостер Бруклин
|1
|0
Ильвес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Арифи Дони
|4
|1
|Попович Антон
|4
|0
|Хаарала Сантери
|2
|1
|Ветели Йоона
|3
|0
|Миеттунен Тату
|2
|0
|Пиккарайнен Юханэ
|2
|0
|Виртанен Отсо
|1
|0
|Ала-Мюллюмяки Лаури
|1
|0
|Риски Роопе
|1
|0
|Oiva Jukkola
|1
|0
|Joonas Rantanen
|1
|0
Результаты матчей
ХИК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Ильвес
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
0
ХИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ильвес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
2
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
3
6
Упущенные победы
5
11
ХИК
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Ильвес
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)
Сухие победы
2
2
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
6
11
Голы по времени матча
Забито
8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90
Пропущено
3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
6
15
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
5
33%
31-45
2
33%
1
7%
46-60
1
17%
4
27%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
7
8
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
2
29%
3
38%
76-90
Забито
14
18
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
2
14%
2
11%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
6
33%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
3
21%
4
22%
61-75
1
7%
4
22%
76-90
1
0%
0%
Пропущено
10
9
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
2
20%
3
33%
61-75
3
30%
3
33%
76-90
Результаты последних матчей
ХИК
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ХИК - Гнистан 1:0 ХИК - ВПС 1:2 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0
Хака - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 ХИК - Мариехамн 2:1 ХИК - Лахти 4:0 КуПС - ХИК 3:1 ХИК - ПК-35 Хельсинки 1:1 ХИК - ТПС 5:1 Хаммарбю - ХИК 1:2 ХИК - Гнистан 3:5 ПАОК - ХИК 4:2 ХИК - Хеккен 4:3 ХИК - Абердин 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 ХИК - КуПС 1:2 ВПС - ХИК 3:2
Ильвес
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ильвес - Интер Турку 3:0 Ильвес - Хака 5:0 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 Ильвес - Оулу 3:2
Мариехамн - Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Гнистан 4:6 Ильвес - Лахти 0:0 Ильвес - Оулу 1:0 Ильвес - ВПС 1:2 Интер Турку - Ильвес 2:0 Ильвес - КТП 0:0 Ильвес - ПК-35 Хельсинки 0:0 Лахти - Ильвес 1:5 Ильвес - Оулу 3:2 Хонка - Ильвес 1:2 Ильвес - Мариехамн 2:1 КТП - Ильвес 0:3 Хака - Ильвес 2:2 Лахти - Ильвес 3:2
Результаты матчей
ХИК
Ильвес
Точный счет
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:6
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%
Точный счет
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:6
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%
Точное количество голов
1
5 раз 56%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%
Тоталы голов в матче
ХИК
Ильвес
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
41
23
41
14
41
14
23
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
81
Больше Меньше
62
36
53
27
44
18
26
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1:0
|9
|6
|1
|2
|19 - 9
|19
|2.
|8
|5
|1
|2
|15 - 11
|16
|3.
|8
|4
|4
|0
|13 - 7
|16
|4.
|8
|4
|3
|1
|12 - 9
|15
|5.
|0:1
|10
|4
|3
|3
|14 - 11
|15
|6.
|8
|4
|2
|2
|14 - 13
|14
|7.
|7
|2
|2
|3
|10 - 12
|8
|8.
|8
|2
|2
|4
|11 - 14
|8
|9.
|7
|1
|3
|3
|5 - 10
|6
|10.
|8
|1
|2
|5
|9 - 17
|5
|11.
|8
|0
|4
|4
|13 - 17
|4
|12.
|7
|0
|3
|4
|6 - 11
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|10 - 6
|11
|2.
|1:0
|5
|3
|1
|1
|15 - 8
|10
|3.
|5
|3
|1
|1
|10 - 7
|10
|4.
|0:1
|6
|3
|1
|2
|8 - 4
|10
|5.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|7.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|8.
|4
|1
|2
|1
|6 - 6
|5
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 2
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|2 - 5
|4
|11.
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|6
|2
|4
|0
|8 - 5
|10
|2.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|4 - 1
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|7 - 5
|9
|4.
|0:1
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|5.
|3
|1
|1
|1
|2 - 3
|4
|6.
|3
|1
|1
|1
|4 - 6
|4
|7.
|4
|1
|1
|2
|9 - 9
|4
|8.
|4
|0
|2
|2
|1 - 8
|2
|9.
|5
|0
|2
|3
|10 - 13
|2
|10.
|3
|0
|1
|2
|2 - 6
|1
|11.
|4
|0
|1
|3
|4 - 7
|1
|12.
|4
|0
|0
|4
|3 - 11
|0
- — Группа лидеров
- — Группа вылета
|Оулу
|Коффей Эшли
|6 (1)
|ВПС
|Mads Borchers
|5 (1)
|Ильвес
|Хаарала Сантери
|4 (2)
|ХИК
|Кескинен Топи
|4 (1)
|Хака
|Maissa Fall
|4
|Ильвес
|Арифи Дони
|1 4
|КуПС
|Сиссе Ибраим
|1 3
|Мариехамн
|Райтанен Патрик
|1 3
|Гнистан
|Ояла Юхани
|4
|Гнистан
|Jonas Enkerud
|4