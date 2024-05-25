  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
ХИК
0:1
Второй тайм: 51'
Ильвес
0'
21' Желтая карточка
Кескинен Топи
0:1
24' Пенальти
Хаарала Сантери
45' Желтая карточка
Арифи Дони

Ход матча

21'
Кескинен Топи
 
24'
0:1
Хаарала Сантери
45'
 
Арифи Дони
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ХИК
Ничья
Ильвес
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Все Коэффициенты
1
Ост
Джесси
4
Тойвио
Йоона
6
Хальме
Аапо
45
Томас
Диого
11
Олусанья
Антони
10
Лингман
Лукас
8
Канеллопулос
Гиоргос
30
Паллас
Ноа
17
Банде
Хассане
9
Планж
Люк
18
Кескинен
Топи
1
Виртанен
Отсо
22
Iiro
Talvitie
16
Миеттунен
Тату
5
Пиккарайнен
Юханэ
3
Luis
Pereira
de
Sousa
Jorge1
14
Попович
Антон
7
Ветели
Йоона
6
Арифи
Дони
9
Улунду
Винсент
29
Хаарала
Сантери
17
Marius
Soederbaeck
ХИК
Ильвес

История личных встреч

ХИК
Ильвес

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.2%
11.1%
16.7%
13 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

125%
0 побед 10 ничьих 1 победа

26 матчей

65.4%
23.1%
11.5%
17 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
46.2%
3.8%
13 побед 12 ничьих 1 победа

История матчей

В
1:0
В
1:1
ТМК
3:1
В
1:2
В
2:1
В
2:3
В
2:1
В
0:3
В
1:2
В
2:0
В
2:1
В
1:1
В
0:0
В
1:2
В
0:0
В
3:1
В
1:4
В
1:1
В
2:0
К
0:1
В
1:3
В
1:0
В
5:1
В
1:0
В
1:1
В
2:1

Голы

Всего голов

22
25

Голов в среднем за матч

2.2
1.56

Среднее время на гол

40
57

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

0.94
0.6

Среднее время на гол

96
150

Всего голов

37
31

Голов в среднем за матч

1.42
1.19

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

63
75

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кескинен Топи 4 0.4
Лингман Лукас 2 (1) 0.2
Олусанья Антони 2 0.2
Планж Люк 2 0.2
Банде Хассане 1 0.1
Тойвио Йоона 1 0.1
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0.1
_Ezeh D. 1 0.1
Коуассиви-Бениссан Кевин 0 0
Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаарала Сантери 4 (2) 0.44
Oiva Jukkola 3 0.33
Риски Роопе 3 0.33
Улунду Винсент 2 0.22
Арифи Дони 1 0.11
Попович Антон 1 0.11
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0.11
Аспегрен Фелипе 1 0.11
Миеттунен Тату 1 0.11
Мяенпя Аапо 1 0.11
Maksim Stjopin 1 0.11
Ветели Йоона 0 0
Luis Pereira de Sousa Jorge1 0 0
Marius Soederbaeck 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канеллопулос Гиоргос 3 0
Лингман Лукас 2 0
Кескинен Топи 2 0
Сарпей Ханс 1 0
Хальме Аапо 1 0
Томас Диого 1 0
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0
Олусанья Антони 1 0
Банде Хассане 1 0
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0
Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арифи Дони 4 1
Попович Антон 4 0
Хаарала Сантери 2 1
Ветели Йоона 3 0
Миеттунен Тату 2 0
Пиккарайнен Юханэ 2 0
Виртанен Отсо 1 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0
Риски Роопе 1 0
Oiva Jukkola 1 0
Joonas Rantanen 1 0

Результаты матчей

ХИК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Ильвес
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
ХИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ильвес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

5
11
ХИК
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
56% (5)
22% (2)
22% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
22% (2)
67% (6)
11% (1)
Ильвес
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
13% (1)
38% (3)
50% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
38% (3)
25% (2)
38% (3)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

6
11

Голы по времени матча

Забито

8
3
4 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
5 Не забивали 6
2
25%
0
0%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
1
33%
31-45
1
13%
1
33%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
1
13%
1
33%
76-90

Пропущено

3
1
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

6
15
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
5 Не забивали 4
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
5
33%
31-45
2
33%
1
7%
46-60
1
17%
4
27%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
2
29%
3
38%
76-90

Забито

14
18
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
1 Не забивали 2
2
14%
2
11%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
21%
6
33%
31-45
3
21%
2
11%
46-60
3
21%
4
22%
61-75
1
7%
4
22%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

10
9
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 3
2
20%
0
0%
1-15
2
20%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
2
20%
3
33%
61-75
3
30%
3
33%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ХИК - Гнистан 1:0 ХИК - ВПС 1:2 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0
Хака - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 ХИК - Мариехамн 2:1 ХИК - Лахти 4:0 КуПС - ХИК 3:1 ХИК - ПК-35 Хельсинки 1:1 ХИК - ТПС 5:1 Хаммарбю - ХИК 1:2 ХИК - Гнистан 3:5 ПАОК - ХИК 4:2 ХИК - Хеккен 4:3 ХИК - Абердин 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 ХИК - КуПС 1:2 ВПС - ХИК 3:2
Ильвес
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ильвес - Интер Турку 3:0 Ильвес - Хака 5:0 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 Ильвес - Оулу 3:2
Мариехамн - Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Гнистан 4:6 Ильвес - Лахти 0:0 Ильвес - Оулу 1:0 Ильвес - ВПС 1:2 Интер Турку - Ильвес 2:0 Ильвес - КТП 0:0 Ильвес - ПК-35 Хельсинки 0:0 Лахти - Ильвес 1:5 Ильвес - Оулу 3:2 Хонка - Ильвес 1:2 Ильвес - Мариехамн 2:1 КТП - Ильвес 0:3 Хака - Ильвес 2:2 Лахти - Ильвес 3:2

Результаты матчей

ХИК
Ильвес

Точный счет

0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:6
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
2 раза 40%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
1:2
1 раз 11%
2:1
1 раз 11%
3:1
1 раз 11%
3:3
1 раз 11%
4:0
1 раз 11%
0:0
1 раз 13%
0:1
1 раз 13%
0:2
1 раз 13%
1:0
1 раз 13%
3:0
1 раз 13%
3:2
1 раз 13%
4:6
1 раз 13%
5:0
1 раз 13%

Точное количество голов

1
5 раз 56%
0
1 раз 11%
2
1 раз 11%
3
1 раз 11%
4
1 раз 11%
0
2 раза 25%
3
2 раза 25%
1
1 раз 13%
2
1 раз 13%
4
1 раз 13%
5
1 раз 13%

Тоталы голов в матче

ХИК
Ильвес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
3
1.5
4
1
1
4
2.5
4
1
1
4
3.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
2
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
8
1
0.5
Больше Меньше
6
2
3
6
1.5
5
3
2
7
2.5
4
4
1
8
3.5
2
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ильвес
 1:0 9 6 1 2 19 - 9 19
2.
ВПС
 8 5 1 2 15 - 11 16
3.
КуПС
 8 4 4 0 13 - 7 16
4.
СЯК Сейнайоки
 8 4 3 1 12 - 9 15
5.
ХИК
 0:1 10 4 3 3 14 - 11 15
6.
Хака
 8 4 2 2 14 - 13 14
7.
Мариехамн
 7 2 2 3 10 - 12 8
8.
Гнистан
 8 2 2 4 11 - 14 8
9.
Лахти
 7 1 3 3 5 - 10 6
10.
Интер Турку
 8 1 2 5 9 - 17 5
11.
Оулу
 8 0 4 4 13 - 17 4
12.
ЕИФ Экенас
 7 0 3 4 6 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 5 3 2 0 10 - 6 11
2.
Ильвес
 1:0 5 3 1 1 15 - 8 10
3.
Хака
 5 3 1 1 10 - 7 10
4.
ХИК
 0:1 6 3 1 2 8 - 4 10
5.
Мариехамн
 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
ВПС
 4 2 1 1 8 - 6 7
7.
КуПС
 2 2 0 0 5 - 2 6
8.
Интер Турку
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Лахти
 3 1 1 1 4 - 2 4
10.
Гнистан
 4 1 1 2 2 - 5 4
11.
Оулу
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
ЕИФ Экенас
 3 0 2 1 2 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 6 2 4 0 8 - 5 10
2.
Ильвес
 1:0 4 3 0 1 4 - 1 9
3.
ВПС
 4 3 0 1 7 - 5 9
4.
ХИК
 0:1 4 1 2 1 6 - 7 5
5.
СЯК Сейнайоки
 3 1 1 1 2 - 3 4
6.
Хака
 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Гнистан
 4 1 1 2 9 - 9 4
8.
Лахти
 4 0 2 2 1 - 8 2
9.
Оулу
 5 0 2 3 10 - 13 2
10.
Мариехамн
 3 0 1 2 2 - 6 1
11.
ЕИФ Экенас
 4 0 1 3 4 - 7 1
12.
Интер Турку
 4 0 0 4 3 - 11 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 6 (1)
ВПС Mads Borchers 5 (1)
Ильвес Хаарала Сантери 4 (2)
ХИК Кескинен Топи 4 (1)
Хака Maissa Fall 4
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Арифи Дони 1 4
КуПС Сиссе Ибраим 1 3
Мариехамн Райтанен Патрик 1 3
Гнистан Ояла Юхани 4
Гнистан Jonas Enkerud 4
Весь список
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 45'
    Арифи Дони получил желтую карточку от судьи
  • 24'
    Г О О О О Л - Хаарала Сантери из команды Ильвес забивает с точки!
  • 21'
    Кескинен Топи получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 43% завершится победой Ильвес.
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