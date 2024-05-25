  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Финляндия
  4. Вейккауслига 2024
Тур: 1. Стадион: .
ХИК
1:1
Конец матча
Ильвес
0'
21' Желтая карточка
Кескинен Топи
0:1
24' Пенальти
Хаарала Сантери
45' Желтая карточка
Арифи Дони
51' Желтая карточка
Пиккарайнен Юханэ
65' Желтая карточка
Хаарала Сантери
1:1
66' Гол
Планж Люк
76' Желтая карточка
Хостикка Сантери
90' Желтая карточка
Сарпей Ханс
90' Желтая карточка
Попович Антон
90'+7
1
Ост
Джесси
4
Тойвио
Йоона
6
Хальме
Аапо
45
Томас
Диого
11
Олусанья
Антони
10
Лингман
Лукас
8
Канеллопулос
Гиоргос
30
Паллас
Ноа
17
Банде
Хассане
9
Планж
Люк
18
Кескинен
Топи
1
Виртанен
Отсо
22
Мяенпя
Аапо
16
Миеттунен
Тату
5
Пиккарайнен
Юханэ
3
Luis
Pereira
de
Sousa
Jorge1
14
Попович
Антон
7
Ветели
Йоона
6
Арифи
Дони
9
Улунду
Винсент
29
Хаарала
Сантери
17
Marius
Soederbaeck
ХИК
Ильвес

История личных встреч

ХИК
Ильвес

18 матчей

94.4%
5.6%
17 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
22.2%
27.8%
9 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

72.2%
11.1%
16.7%
13 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 8 побед

Второй тайм

125%
0 побед 10 ничьих 1 победа

26 матчей

65.4%
23.1%
11.5%
17 побед 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

34.6%
34.6%
30.8%
9 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

50%
46.2%
3.8%
13 побед 12 ничьих 1 победа

История матчей

В
1:0
В
1:1
ТМК
3:1
В
1:2
В
2:1
В
2:3
В
2:1
В
0:3
В
1:2
В
2:0
В
2:1
В
1:1
В
0:0
В
1:2
В
0:0
В
3:1
В
1:4
В
1:1
В
2:0
К
0:1
В
1:3
В
1:0
В
5:1
В
1:0
В
1:1
В
2:1

Голы

Всего голов

22
25

Голов в среднем за матч

2.2
1.56

Среднее время на гол

40
57

Всего голов

15
6

Голов в среднем за матч

0.94
0.6

Среднее время на гол

96
150

Всего голов

37
31

Голов в среднем за матч

1.42
1.19

Тотал матчей

2.5
24
Больше 92%
Меньше 8%
2
20
Больше 77%
Меньше 23%
6
14
Больше 54%
Меньше 46%
12
6
Больше 23%
Меньше 77%
20
3
Больше 12%
Меньше 88%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
25

Среднее время на гол

63
75

Бомбардиры внутри турнира

ХИК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кескинен Топи 4 0.4
Планж Люк 3 0.3
Лингман Лукас 2 (1) 0.2
Олусанья Антони 2 0.2
Банде Хассане 1 0.1
Тойвио Йоона 1 0.1
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0.1
_Ezeh D. 1 0.1
Коуассиви-Бениссан Кевин 0 0
Паллас Ноа 0 0
Ильвес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хаарала Сантери 4 (2) 0.44
Oiva Jukkola 3 0.33
Риски Роопе 3 0.33
Улунду Винсент 2 0.22
Арифи Дони 1 0.11
Попович Антон 1 0.11
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0.11
Аспегрен Фелипе 1 0.11
Миеттунен Тату 1 0.11
Мяенпя Аапо 1 0.11
Maksim Stjopin 1 0.11
Ветели Йоона 0 0
Luis Pereira de Sousa Jorge1 0 0
Marius Soederbaeck 0 0

Карточки

ХИК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Канеллопулос Гиоргос 3 0
Сарпей Ханс 2 0
Лингман Лукас 2 0
Кескинен Топи 2 0
Хальме Аапо 1 0
Хостикка Сантери 1 0
Томас Диого 1 0
Коуассиви-Бениссан Кевин 1 0
Олусанья Антони 1 0
Банде Хассане 1 0
Лайонс-Фостер Бруклин 1 0
Ильвес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Арифи Дони 4 1
Попович Антон 5 0
Хаарала Сантери 3 1
Ветели Йоона 3 0
Пиккарайнен Юханэ 3 0
Миеттунен Тату 2 0
Виртанен Отсо 1 0
Ала-Мюллюмяки Лаури 1 0
Риски Роопе 1 0
Oiva Jukkola 1 0
Joonas Rantanen 1 0

Результаты матчей

ХИК
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
67% (4)
0% (0)
Ильвес
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
1
ХИК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Ильвес
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
2

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

3
6

Упущенные победы

5
11
ХИК
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (5)
20% (2)
30% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
30% (3)
60% (6)
10% (1)
Ильвес
42.9%
57.1%
3 победы 4 поражения
Первый тайм
22% (2)
33% (3)
44% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (3)
22% (2)
44% (4)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

7
12

Голы по времени матча

Забито

9
4
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
5 Не забивали 6
2
22%
0
0%
1-15
1
11%
1
25%
16-30
1
11%
1
25%
31-45
1
11%
1
25%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
1
11%
1
25%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

6
15
2 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 4
6 Не забивали 5
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
33%
5
33%
31-45
2
33%
1
7%
46-60
1
17%
4
27%
61-75
0
0%
3
20%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

7
8
3 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
2
29%
0
0%
1-15
1
14%
1
13%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
14%
1
13%
46-60
1
14%
3
38%
61-75
2
29%
3
38%
76-90

Забито

15
19
6 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 7
1 Не забивали 2
2
13%
2
11%
1-15
1
7%
1
5%
16-30
3
20%
6
32%
31-45
3
20%
2
11%
46-60
4
27%
4
21%
61-75
1
7%
4
21%
76-90
1
0%
0%

Пропущено

11
10
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 4
2
18%
0
0%
1-15
3
27%
1
10%
16-30
0
0%
1
10%
31-45
1
9%
1
10%
46-60
2
18%
4
40%
61-75
3
27%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

ХИК
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
ХИК - Гнистан 1:0 ХИК - ВПС 1:2 Интер Турку - ХИК 0:1 ХИК - ЕИФ Экенас 0:0
Хака - ХИК 1:1 СЯК Сейнайоки - ХИК 3:3 ХИК - Мариехамн 2:1 ХИК - Лахти 4:0 КуПС - ХИК 3:1 ХИК - ПК-35 Хельсинки 1:1 ХИК - ТПС 5:1 Хаммарбю - ХИК 1:2 ХИК - Гнистан 3:5 ПАОК - ХИК 4:2 ХИК - Хеккен 4:3 ХИК - Абердин 2:2 ХИК - Айнтрахт Фр 0:1 Айнтрахт Фр - ХИК 6:0 ХИК - КуПС 1:2 ВПС - ХИК 3:2
Ильвес
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Ильвес - Интер Турку 3:0 Ильвес - Хака 5:0 ЕИФ Экенас - Ильвес 0:2 Ильвес - Оулу 3:2
Мариехамн - Ильвес 0:1 СЯК Сейнайоки - Ильвес 1:0 Ильвес - Гнистан 4:6 Ильвес - Лахти 0:0 Ильвес - Оулу 1:0 Ильвес - ВПС 1:2 Интер Турку - Ильвес 2:0 Ильвес - КТП 0:0 Ильвес - ПК-35 Хельсинки 0:0 Лахти - Ильвес 1:5 Ильвес - Оулу 3:2 Хонка - Ильвес 1:2 Ильвес - Мариехамн 2:1 КТП - Ильвес 0:3 Хака - Ильвес 2:2 Лахти - Ильвес 3:2

Результаты матчей

ХИК
Ильвес

Точный счет

0:0
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
0:0
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
4:6
1 раз 20%
5:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
3
2 раза 40%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
5
1 раз 20%

Точный счет

0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
3:3
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%

Точное количество голов

1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

1:1
2 раза 20%
0:0
1 раз 10%
0:1
1 раз 10%
1:0
1 раз 10%
1:2
1 раз 10%
2:1
1 раз 10%
3:1
1 раз 10%
3:3
1 раз 10%
4:0
1 раз 10%
0:0
1 раз 11%
0:1
1 раз 11%
0:2
1 раз 11%
1:0
1 раз 11%
1:1
1 раз 11%
3:0
1 раз 11%
3:2
1 раз 11%
4:6
1 раз 11%
5:0
1 раз 11%

Точное количество голов

1
6 раз 60%
0
1 раз 10%
2
1 раз 10%
3
1 раз 10%
4
1 раз 10%
0
2 раза 22%
1
2 раза 22%
3
2 раза 22%
2
1 раз 11%
4
1 раз 11%
5
1 раз 11%

Тоталы голов в матче

ХИК
Ильвес

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
4
1
2
4
1.5
4
1
1
5
2.5
4
1
1
5
3.5
2
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
1.5
Больше Меньше
1
3
1
3
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
9
1
0.5
Больше Меньше
7
2
3
7
1.5
5
4
2
8
2.5
4
5
1
9
3.5
2
7
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ильвес
 9 5 2 2 19 - 10 17
2.
ВПС
 8 5 1 2 15 - 11 16
3.
КуПС
 8 4 4 0 13 - 7 16
4.
ХИК
 10 4 4 2 15 - 11 16
5.
СЯК Сейнайоки
 8 4 3 1 12 - 9 15
6.
Хака
 8 4 2 2 14 - 13 14
7.
Мариехамн
 7 2 2 3 10 - 12 8
8.
Гнистан
 8 2 2 4 11 - 14 8
9.
Лахти
 7 1 3 3 5 - 10 6
10.
Интер Турку
 8 1 2 5 9 - 17 5
11.
Оулу
 8 0 4 4 13 - 17 4
12.
ЕИФ Экенас
 7 0 3 4 6 - 11 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
СЯК Сейнайоки
 5 3 2 0 10 - 6 11
2.
ХИК
 6 3 2 1 9 - 4 11
3.
Ильвес
 5 3 1 1 15 - 8 10
4.
Хака
 5 3 1 1 10 - 7 10
5.
Мариехамн
 4 2 1 1 8 - 6 7
6.
ВПС
 4 2 1 1 8 - 6 7
7.
КуПС
 2 2 0 0 5 - 2 6
8.
Интер Турку
 4 1 2 1 6 - 6 5
9.
Лахти
 3 1 1 1 4 - 2 4
10.
Гнистан
 4 1 1 2 2 - 5 4
11.
Оулу
 3 0 2 1 3 - 4 2
12.
ЕИФ Экенас
 3 0 2 1 2 - 4 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
КуПС
 6 2 4 0 8 - 5 10
2.
ВПС
 4 3 0 1 7 - 5 9
3.
Ильвес
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
ХИК
 4 1 2 1 6 - 7 5
5.
СЯК Сейнайоки
 3 1 1 1 2 - 3 4
6.
Хака
 3 1 1 1 4 - 6 4
7.
Гнистан
 4 1 1 2 9 - 9 4
8.
Лахти
 4 0 2 2 1 - 8 2
9.
Оулу
 5 0 2 3 10 - 13 2
10.
Мариехамн
 3 0 1 2 2 - 6 1
11.
ЕИФ Экенас
 4 0 1 3 4 - 7 1
12.
Интер Турку
 4 0 0 4 3 - 11 0
  • — Группа лидеров
  • — Группа вылета

Топ бомбардиров
Оулу Коффей Эшли 6 (1)
ВПС Mads Borchers 5 (1)
Ильвес Хаарала Сантери 4 (2)
ХИК Кескинен Топи 4 (1)
Хака Maissa Fall 4
Весь список

Топ нарушителей
Ильвес Арифи Дони 1 4
Ильвес Попович Антон 5
КуПС Сиссе Ибраим 1 3
Ильвес Хаарала Сантери 1 3
Мариехамн Райтанен Патрик 1 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 46'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 45'
      Арифи Дони получил желтую карточку от судьи
    • 24'
      Г О О О О Л - Хаарала Сантери из команды Ильвес забивает с точки!
    • 21'
      Кескинен Топи получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ХИК 1:1 Ильвес онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (22) Обзор Играть
    4 Бонус: $200 Отзывы (4) Обзор Играть
    5 Бонус: $150 Отзывы (1) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный